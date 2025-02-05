11 فكرة لإضافة الخصوصية إلى تلك النافذة الضيقة في منزلك

تعتبر علاجات النوافذ إضافة مفيدة لأي مساحة ، لأنها تجلب كل من الفوائد الوظيفية والجمالية. يمكن استخدامها للحفاظ على الحرارة أو في منع الضوء من الدخول ، ومنحك الخصوصية من أي شخص على الجانب الآخر من النافذة. إن العثور على علاج النافذة اليمنى يميل إلى الغليان إلى حجم النافذة. تحتاج إلى القياسات والنسب الصحيحة لأنك لا تريد أن تكون غير ملائمة. بالنسبة إلى نافذة ضيقة ، قد يكون هذا أمرًا صعبًا ولكنه يصبح مهمًا بشكل خاص ، وقد تفكر في أنواع مختلفة قبل أن تجد واحدة ذات التغطية الصحيحة. تشمل بعض الأفكار الستائر المصغرة ، ورفوف النوافذ ، وظلال الأسطوانة ، ووضع الأثاث الاستراتيجي للغاية.
النوافذ العارية لطيفة لأنها سمحت للضوء الطبيعي والهواء النقي ، لكن التغطية تصبح مهمة في بعض المواقف. قد تحتاج إلى إيجاد طريقة لإضافة الخصوصية إلى نافذة الحمام التي تواجه الفناء الخلفي أو غرفة معيشة تواجه الشارع أو غرفة نوم تواجه ممتلكات الجار. تدعو المواقف المختلفة أيضًا إلى مستويات مختلفة من الخصوصية. على سبيل المثال ، قد ترغب في بعض التغطية على نافذة ولكن لا تزال ترغب في إلقاء نظرة خاطفة على رؤية ما يحدث في الخارج ، مثل تراقب الأطفال الذين يلعبون. تستكشف هذه الأفكار خيارات لنافذتك الضيقة مع مستويات متفاوتة من التغطية. الكل في الكل ، القياسات الدقيقة هي المفتاح هنا بحيث لا يبدو الإعداد محرجًا.
ستائر DIY أو الستائر
لهذا الاختراق ، ستحتاج إلى إجراء قياسات للنافذة وإنشاء الستائر الخاصة بك أو الستائر. يمكنك استخدام الستار أو الستارة التي تناسبها بالفعل ، ولكن من المرجح أن تضطر إلى خفض حجمها. يمكنك أيضًا إعادة عرض ورقة قديمة أو قطعة قماش لهذا الغرض. بعد ذلك ، قم بوضع زوج من قضبان الستار المغناطيسية قابلة للتعديل بحيث تتناسب تمامًا على الحائط. جرب قضبان الستار المغناطيسي الأركان ، والتي تتراوح من 9 إلى 16 بوصة. أنها تأتي بألوان مختلفة وتكلف 19 دولارًا لشخصين على أمازون.
تثبيت بعض الستائر الصغيرة
يمكن قطع الستائر لتناسب النوافذ ، ولكن من الأفضل الحصول على الستائر المصغرة لأن لديهم شرائح أصغر. تبدو مثالية لأنها الحجم المناسب للنافذة بدلاً من أن تكون كبيرة الحجم. تميل الستائر الصغيرة أيضًا إلى أن تكون بأسعار معقولة وخفيفة وسهلة التنظيف. عندما يتعلق الأمر بإيجاد المنتج المناسب ، ابحث عن الشركات المصنعة التي تقدم طلبات مخصصة حتى تتمكن من توفير الأبعاد الدقيقة التي تحتاجها. نصيحة أخرى هي الذهاب إلى الستائر المصغرة اللاسلكية لتقليل الانشغال حول نافذتك الضيقة والحفاظ على مظهر نظيف.
الجص على بعض أفلام النوافذ
يعد فيلم Window فكرة رائعة للتغطية على نافذة ضيقة لأنه يمكن قطعها لتناسبها ، ولن تشغل أي مساحة ، ولديها عملية تثبيت سهلة ومباشرة. هناك أيضًا خيارات مختلفة من فيلم Window Film لإضافة الخصوصية إلى منزلك. يمكنك استخدام خيار عادي أو خيار متجمد أو فيلم مع تصميم ديكور أو نوع تعتيم. إذا كنت ترغب في إضافة بعض التصميم والألوان ، جرب فيلم خصوصية نافذة Finnez هذا بتصميمه ثلاثي الأبعاد الجميل. تكاليف لفة 6.5 أقدام 11.8 بوصة أقل من 10 دولارات على أمازون.
وصمةار الزجاج
هذه فكرة مشابهة لفيلم النوافذ التي تسمح بمزيد من الإبداع. سترسم النوافذ الزجاجية الخاصة بك مع الغراء ، واختيارك من ألوان الطلاء الأكريليك ، وفرشاة الطلاء ، وشفرة حرفية. ستحتاج إلى رسم النمط الذي تريده على ورقة حول نفس حجم زجاج النافذة لاستخدامه كقالب ، ثم خلط الغراء والدهانات المختلفة. ارسم مخططًا تفصيليًا أولاً بالأسود ، وطلاء في بقية النمط ، واتركه يجف بين عشية وضحاها. استخدم شفرة الحرفية بعد ترتيب أي تلطخ.
شنق ستارة حبة
ستائر الخرز هي غطاء فريد من نوعه من شأنه أن يضيف بعض الملمس والحركة إلى مساحتك. عادة ما يتم استخدامها على الأبواب والممرات ، ولكن جربها على نافذتك للسماح ببعض الضوء وتمنحك مستوى من الخصوصية. لا يزال بإمكانك اللعب بمستوى الانفتاح من خلال الانتباه إلى تباعد الصفوف. تنتشر بعض ستائر الخرزة على نطاق واسع في حين أن البعض الآخر لديه صفوف أقرب ، لذلك اختر النوع الصحيح. فكر أيضًا في كيفية تعليقها. يمكن أن تكون القضبان المغناطيسية مفيدة هنا أيضًا.
ضع قطعة أثاث ضدها
لإضافة الخصوصية إلى تلك النافذة الضيقة دون شراء أي شيء ، ابحث عن قطعة أثاث لتغطية النافذة. ستغطي قطعة طويلة كل شيء ، في حين أن شيئًا أقصر مثل اللوح الأمامي سيضيف فقط الخصوصية في الأسفل. ومع ذلك ، ستعتمد جدوى هذا على مكان النافذة وإذا كان هذا الأثاث يناسب المساحة. على سبيل المثال ، يمكن أن تعمل غرفة النوم أو زاوية غرفة المعيشة ، لكن النافذة فوق المرحاض أو النافذة الموجودة في الدرج ستحتاج إلى علاج نافذة أكثر تقليدية.
بناء بعض أرفف النوافذ العائمة
أرفف النوافذ لديها مكافأة إضافية تمنحك مساحة تخزين جديدة. ستحتاج إلى بعض ألواح الخشب التي ستقوم بإصلاحها بعد ذلك في عتبة عميقة أو على الحائط المحيط بالنافذة. تأكد من أنك تتفوق على الألواح التي تنزل بشكل جيد على طول النافذة ، لذا هناك مساحة لأي شيء تخزنه هناك. يمكن أن تكون النباتات وإطارات الصور لطيفة لنافذة غرفة النوم ، في حين أن أكواب وسلة الفاكهة يمكن أن تكون جيدة في المطبخ. لا تعطي هذه الطريقة خصوصية كاملة ، ولكن يمكنك الجمع بينها مع فيلم Window.
عرض نبات أمام النافذة
هناك فكرة أخرى غير محتملة لا تشتري لإضافة الخصوصية إلى نافذة ضيقة وهي تحريك نبات طويل القامة أمامه. ضع النبات فوق طاولة جانبية أو خزانة ملابس إذا لم يكن طويلًا بما فيه الكفاية. بعض النباتات المنزلية التي يمكن استخدامها لهذا هي التين الأوراق الكمان ، وكينتيا نخيل ، و Areca Palm. على الرغم من أن المصنع يجب أن يكون طويل القامة وضيق بما يكفي لتناسب هذا الموقع ، يجب أن يكون الموقع أيضًا مناسبًا للمصنع. لكي تزدهر ، فكر في الإضاءة والمناخ أولاً.
غطي النافذة من الخارج
هناك نهج مختلف هو إضافة علاج نافذة خارج المنزل بدلاً من الداخل. الفائدة الرئيسية هي أنك لن تفقد أي مساحة داخلية ، لذا فهي رائعة عندما تكون النافذة الضيقة في غرفة صغيرة. العلاج أيضا لا يجب أن تناسب النافذة بالضبط. يمكن أن تكون أوسع لأنها لن تكون ملحوظة حقًا. بالنسبة لهذه الطريقة ، فكر في علاجات النوافذ الخارجية مثل الستائر ، أو شاشات الشبكة الشمسية ، أو حتى أطول ، مصانع كبيرة يمكن أن تضيف الخصوصية إلى فناء الخاص بك وسيكون ذلك أكبر من أن يكون في الداخل.
استخدم ظلال حمار وحشي
تحتوي الحمار الوحشي أو الظلال الشفافة على طبقتين من الشرائط الشفافة والشفرة التي تنخفض على طول مادة الظل حتى تتمكن من ترتيبها ليكونوا جميعًا غير شفافين أو السماح ببعض الضوء. بالإضافة إلى التحكم في مقدار الضوء والتغطية التي تريدها في وقت معين ، يمكن أن توفر هذه الظلال مساحة لأنها مسطحة بدلاً من البوق. يمكن تخصيصها إلى نافذتك الضيقة ولن تنظر خارج المكان لأنها تمتزج بسهولة في مساحة.
تثبيت ظلال الأسطوانة
توفر ظلال الأسطوانة أيضًا مظهرًا نظيفًا وسلسًا لن يتغلب على نافذة ضيقة. فقط لفهم لأعلى ولأسفل كما تحتاج. يمكن أن تساعد ظلال الأسطوانة اللاسلكية بشكل خاص في إنشاء مظهر حديث لأن حبال النوافذ قد تبدو فوضوية في بعض الأحيان وقد تكون صعبة للاستخدام. من ناحية أخرى ، قد يشعرون ببعض يشبه المكتب ، لذا فكر مرتين لمزيد من المساحات الشخصية مثل غرف النوم. نحن نحب تصميم السحب اللاسلكي لظلال الأسطوانة اللاسلكية. بدءًا من 37 دولارًا على Amazon ، فإنها توفر العزل ، وحماية الأشعة فوق البنفسجية ، وتأتي بألوان وأحجام مختلفة.