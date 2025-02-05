11 فكرة لإضافة الخصوصية إلى تلك النافذة الضيقة في منزلك

تعتبر علاجات النوافذ إضافة مفيدة لأي مساحة ، لأنها تجلب كل من الفوائد الوظيفية والجمالية. يمكن استخدامها للحفاظ على الحرارة أو في منع الضوء من الدخول ، ومنحك الخصوصية من أي شخص على الجانب الآخر من النافذة. إن العثور على علاج النافذة اليمنى يميل إلى الغليان إلى حجم النافذة. تحتاج إلى القياسات والنسب الصحيحة لأنك لا تريد أن تكون غير ملائمة. بالنسبة إلى نافذة ضيقة ، قد يكون هذا أمرًا صعبًا ولكنه يصبح مهمًا بشكل خاص ، وقد تفكر في أنواع مختلفة قبل أن تجد واحدة ذات التغطية الصحيحة. تشمل بعض الأفكار الستائر المصغرة ، ورفوف النوافذ ، وظلال الأسطوانة ، ووضع الأثاث الاستراتيجي للغاية.

النوافذ العارية لطيفة لأنها سمحت للضوء الطبيعي والهواء النقي ، لكن التغطية تصبح مهمة في بعض المواقف. قد تحتاج إلى إيجاد طريقة لإضافة الخصوصية إلى نافذة الحمام التي تواجه الفناء الخلفي أو غرفة معيشة تواجه الشارع أو غرفة نوم تواجه ممتلكات الجار. تدعو المواقف المختلفة أيضًا إلى مستويات مختلفة من الخصوصية. على سبيل المثال ، قد ترغب في بعض التغطية على نافذة ولكن لا تزال ترغب في إلقاء نظرة خاطفة على رؤية ما يحدث في الخارج ، مثل تراقب الأطفال الذين يلعبون. تستكشف هذه الأفكار خيارات لنافذتك الضيقة مع مستويات متفاوتة من التغطية. الكل في الكل ، القياسات الدقيقة هي المفتاح هنا بحيث لا يبدو الإعداد محرجًا.