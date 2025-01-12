11 لونًا للخزانة تتناسب تمامًا مع الأرضيات الخشبية الداكنة

هناك قول مأثور قديم في التصميم مفاده أن الألوان الداكنة تجعل الغرف تبدو أصغر حجمًا، لذلك يختار مصممو المنازل الساذجون في كثير من الأحيان الألوان الفاتحة على الجدران أو الأرضيات أو حتى الخزانات. ومع ذلك، فالحقيقة هي أن الألوان الداكنة تمتص الضوء، وبينما يترجم ذلك بالنسبة لبعض الأشخاص إلى شعور بالحبس، عندما يتم تطبيق الألوان الداكنة بشكل جيد، فإنها تخلق عمقًا غنيًا للغرفة مما يجعلها تشعر بمزيد من الفخامة والفخامة. ومع ذلك، فإن الأرضيات الخشبية الداكنة تعود بالتأكيد إلى التصميم بناءً على هذه الإنجازات، كما تتجه ألوان الماهوجني الدافئة وألوان الجوز إلى مساحات المعيشة. ولكن مع هذا التدفق للأرضيات الخشبية الداكنة، يأتي التحدي التصميمي المتمثل في معرفة ما يتناسب جيدًا معها، وفي أماكن مثل المطبخ أو الحمام حيث تُدلي القطع الكبيرة مثل الخزائن والمغاسل ببيان، ستحتاج إلى الأرضيات والألوان لتتناسب بشكل جيد من أجل التماسك.

إن الشيء العظيم في الأرضيات الخشبية الداكنة هو أنها تتناسب بشكل جيد مع مجموعة من الألوان المميزة المختلفة، بدءًا من الخيارات المشبعة والداكنة بشكل متساوٍ إلى الاختيارات المحايدة الأفتح والأكثر تهوية. وفي حين أن هناك أسطورة أخرى قد تجعلك تعتقد أن الأرضيات الداكنة هي الأنسب للتصميمات العتيقة التي تبعث على الحنين إلى الماضي، فإن بعض ألوان الخزانات يمكن أن تحول الجمالية إلى شيء جديد وحديث أيضًا. مهما كان موضوع التصميم العام الخاص بك، هناك لون خزانة يتماشى بشكل مثالي مع الأرضيات الخشبية الداكنة لتحقيق أي جمالية تصمم من أجلها.