11 لونًا للخزانة تتناسب تمامًا مع الأرضيات الخشبية الداكنة

هناك قول مأثور قديم في التصميم مفاده أن الألوان الداكنة تجعل الغرف تبدو أصغر حجمًا، لذلك يختار مصممو المنازل الساذجون في كثير من الأحيان الألوان الفاتحة على الجدران أو الأرضيات أو حتى الخزانات. ومع ذلك، فالحقيقة هي أن الألوان الداكنة تمتص الضوء، وبينما يترجم ذلك بالنسبة لبعض الأشخاص إلى شعور بالحبس، عندما يتم تطبيق الألوان الداكنة بشكل جيد، فإنها تخلق عمقًا غنيًا للغرفة مما يجعلها تشعر بمزيد من الفخامة والفخامة. ومع ذلك، فإن الأرضيات الخشبية الداكنة تعود بالتأكيد إلى التصميم بناءً على هذه الإنجازات، كما تتجه ألوان الماهوجني الدافئة وألوان الجوز إلى مساحات المعيشة. ولكن مع هذا التدفق للأرضيات الخشبية الداكنة، يأتي التحدي التصميمي المتمثل في معرفة ما يتناسب جيدًا معها، وفي أماكن مثل المطبخ أو الحمام حيث تُدلي القطع الكبيرة مثل الخزائن والمغاسل ببيان، ستحتاج إلى الأرضيات والألوان لتتناسب بشكل جيد من أجل التماسك.
إن الشيء العظيم في الأرضيات الخشبية الداكنة هو أنها تتناسب بشكل جيد مع مجموعة من الألوان المميزة المختلفة، بدءًا من الخيارات المشبعة والداكنة بشكل متساوٍ إلى الاختيارات المحايدة الأفتح والأكثر تهوية. وفي حين أن هناك أسطورة أخرى قد تجعلك تعتقد أن الأرضيات الداكنة هي الأنسب للتصميمات العتيقة التي تبعث على الحنين إلى الماضي، فإن بعض ألوان الخزانات يمكن أن تحول الجمالية إلى شيء جديد وحديث أيضًا. مهما كان موضوع التصميم العام الخاص بك، هناك لون خزانة يتماشى بشكل مثالي مع الأرضيات الخشبية الداكنة لتحقيق أي جمالية تصمم من أجلها.
أبيض ناصع
يعتبر لون الخزانة الأبيض الناصع الكلاسيكي أمرًا مجربًا وحقيقيًا في العديد من تصميمات المطبخ، وهو أمر لا يحتاج إلى تفكير عندما يتعلق الأمر بالأرضيات الخشبية الداكنة. يضيف التباين الأنيق والمشرق مع الأرضيات الغنية والداكنة عمقًا إلى مساحة المطبخ أو الحمام التي تكون مفقودة عندما تكون الغرفة غارقة بالكامل باللون الأبيض الساطع. غالبًا ما تبدو المطابخ ذات اللون الأبيض عقيمة وغير مرحب بها، لذا فإن الأرضية الخشبية الداكنة هي فرصة مثالية لإنشاء مطبخ كلاسيكي نظيف يتمتع بأجواء منزلية (بأفضل طريقة).
حكيم أخضر
اللون الأخضر الحكيم هو لون جميل يوفر تعدد استخدامات اللون المحايد دون المساس بالشخصية. اعتمادًا على ألوان الأرضية والطلاء الحكيم الذي تختاره، يمكن أن يتناغم اللون الأخضر مع الألوان الترابية للخشب. بسبب الطبيعة الترابية المذكورة، يبدو أن لوحة الألوان هذه تلتقط جوهرًا خارجيًا – من النوع الذي لديك فيه حديقة أعشاب كاملة بالخارج مباشرةً أو شجيرات ورد تتفتح تحت نافذتك. لذلك، ارفع مساحتك باستخدام لمسات زيتونية وخضراء داكنة أخرى من الأرض، مثل أغصان الزيتون في المزهريات أو حزم إكليل الجبل.
خشب طبيعي
يُعتقد أن طلاء الخشب كان بمثابة تشطيب قديم للخزانة، وهو ما يُحدث انتعاشًا كبيرًا في تصميم المطبخ. بينما قد تعتقد أن الخشب على الخشب سيميل إلى المقصورة الجبلية أيضًا، فإن استخدام الصبغة المناسبة سيعمل على مطابقة دفء الأرضيات وكثافتها. ومع ذلك، لتجنب الظهور كشاليه للتزلج، وإن كان أنيقًا، قم بتقسيم المظهر الخشبي المستمر بلمسات أخف لسطح العمل الخاص بك أو باستخدام الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. أو بدلاً من ذلك، اختر صبغة أخف بكثير تتناسب مع لون أرضياتك بحيث تشعر وكأنك تلعب مع لون خشبي أحادي اللون.
الأزرق الجليدي
تعد لوحة الألوان الزرقاء الجليدية خيارًا ذكيًا لخزانة المطبخ والتي يمكن أن تساعد في قيمة إعادة البيع لمنزلك. نظرًا لأنه لون محايد مشرق لا يزال أكثر إثارة للاهتمام من نظيره الأبيض الكلاسيكي، فإنه يضيف شخصية دون إرباك المساحة. يضفي اللون الأزرق الجليدي أو الأزرق السماوي مستوى من التهوية في الغرفة مما يساعد على مقاومة ثراء وثقل الأرضية الخشبية الداكنة. في الوقت نفسه، يمكن لهذا اللون أيضًا أن يضيف القليل من النزوة إلى تصميم منزلك لأنه غير متوقع بعض الشيء وغير عادي.
حمامة رمادية
اللون الرمادي الحمامة هو الأخ الأكبر والأكثر تطورًا للون الأزرق الجليدي، ويقدم نفس فوائد اللون الرائع ولكن مع لمسة عصرية بالتأكيد. يتناغم هذا اللون بشكل جيد مع الأرضيات الخشبية الداكنة، خاصة إذا كنت تحب فكرة المطبخ الأبيض الناصع ولكنك لا تريد الصيانة. الأرضيات تجعلها دافئة، في حين أن اللون المحايد لا يزال كلاسيكيًا ويخفي الكثير من الأشياء التي تظهر بسهولة على الخزانات البيضاء. نظرًا لأن هذا التحرير والسرد محايد جدًا في اللون، فلديك الفرصة للعب مع ميزات الخزانة المختلفة لرفع المساحة أيضًا.
الأزرق الداكن
تعود الخزائن الداكنة بشكل كبير إلى تصميم المنزل جنبًا إلى جنب مع الخزائن الخشبية، وتتزاوج الأرضيات الداكنة وألوان الخزائن بشكل مثالي لإنشاء مساحة أنيقة. تعمل الخزانات ذات اللون الأزرق الداكن بشكل جيد مع العديد من خيارات الأرضيات الخشبية الداكنة، لأنه وفقًا لنظرية الألوان، فإن نغماتها تكمل بعضها البعض على عجلة الألوان. في حين أن طريقة التفكير هذه ترتبط بخيارات التنجيد أكثر من ألوان الخزانات والأرضيات، إلا أن المنطق هو السائد – يتمتع هذان اللونان بتناغم ألوان مميز سيجعل مطبخك مميزًا بأفضل الطرق.
رمادي داكن
يعد اللون الرمادي الداكن واحدًا من تلك الألوان المتنوعة وذاتية بشكل لا يصدق والتي يمكنك التعامل معها باستخدام مفتح للحصول على درجة لون قريبة من اللون الكريمي أو اللون الرمادي أو اللون الأعمق أو حتى اللون الأخضر المحايد الذي يقع في مكان ما بين هذين النقيضين. مع ذلك، فإن أي اختلاف في لون الحرباء يتناسب جيدًا مع الأرضية الخشبية الداكنة، حيث يتناقض هذا الظل بشكل رائع مع الألوان العميقة. يمكن أيضًا أن يتناسب اللون الرمادي بشكل جيد مع الأجهزة الذهبية أو النحاسية إذا كنت تبحث عن تدفئة لوحة الألوان وإضفاء بعض الأناقة المستوحاة من الطراز القديم.
أسود
مثل اللون الأزرق الداكن، تتناغم الخزانات السوداء والأرضيات الخشبية الداكنة معًا بشكل جيد لتكوين لوحة تصميم متناغمة وفاخرة للغاية. عندما يتم استخدام الخزانات السوداء والخشب البني الداكن في مساحة ما، فإنها تضفي مظهرًا عصريًا للغاية وأنيقًا يمنح طاقة قوية. لإبراز إمكانات التصميم الكاملة لخزانتك السوداء والأرضية المظلمة، اختر بعض اللمسات الفولاذية المصقولة أو اللمسات أحادية اللون باللون الأسود غير اللامع للحصول على مظهر مباشر من مجلة التصميم. بخلاف ذلك، سطع المساحة باستخدام أسطح عمل بيضاء ناصعة إذا كنت تأمل في تعويض بعض هذا الثقل.
الفحم الداكن
إذا كنت تحب فكرة الألوان الداكنة ولكنك لست مستعدًا تمامًا للالتزام بشيء جريء مثل الخزانات السوداء، فجرّب لونًا فحميًا داكنًا بدلاً من ذلك. تعد الأرضيات الفحمية والداكنة معًا خيارًا متعدد الاستخدامات، ويتمتع الزوجان بالقدرة إما على السير في طريق التصميم الإسكندنافي الحديث أو يمكن إعادة تصورهما إلى تصميم أكثر تقليدية. لتحقيق الأول، استخدم اللمسات الصناعية والحديثة مثل تلك التشطيبات الفولاذية التي ذكرناها مع الخزانات السوداء. بالنسبة للأخيرة، أضف بعض الملمس الخفيف مثل باكسبلاش لإضفاء السطوع على المساحة لتشعر بمزيد من الراحة.
موكا
تعد الخزانات ذات اللون المخاوي خيارًا رائعًا إذا كنت تحب نغمة التشطيبات الخشبية الطبيعية ولكنك لا ترغب بالضرورة في الالتزام بمطبخ خشبي بالكامل لمرحلة ما بعد التزلج. حافظ على دفء المساحة بأكملها باستخدام الأجهزة والتشطيبات النحاسية المجانية أو استخدم الألوان الباردة والحديثة مع اللمسات الرمادية والأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. وفي كلتا الحالتين، فإنه يظهر أن خزائن الموكا متعددة الاستخدامات عندما تقترن بأرضيات خشبية داكنة؛ اعتمادًا على الاتجاه الذي تريد الذهاب إليه، كل ما عليك فعله هو إضافة اللمسات النهائية التي تريدها. وبما أن هذا الظل هو لون بانتون لعام 2025، فسوف ترى الكثير من الإلهام!
ردة الذرة الزرقاء
مرحبًا مطبخ المنزل الريفي الإنجليزي الذي نحلم به! مع هذه الأرضية الخشبية الداكنة ومجموعة الألوان الزرقاء للخزانة ذات اللون الأزرق، لن تضطر إلى الذهاب إلى كينت، إنجلترا للحصول على أجواء المنزل الريفي. بدلاً من ذلك، هذه طريقة يسهل الوصول إليها للغاية (وأقرب كثيرًا) لنقل جمالية المنزل الريفي الأوروبي إلى منزلك. نهج فريد من نوعه للأرضيات الخشبية الداكنة والخزائن، يعد مسار الألوان هذا خيارًا مليئًا بالشخصية لأولئك الذين يتطلعون إلى إضفاء القليل من النزوة في مساحاتهم والإبداع باستخدام الألوان.