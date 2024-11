11 مجموعة من ألوان طلاء الخشب وألوانه ستبدو مذهلة في منزلك

أحب قهوتك؟ قم بإقران البقع الداكنة باللون الأبيض أو الكريمي في جميع أنحاء منزلك لتستمتع بمشروب الصباح بعينيك بقدر ما تستمتع بأنفك وحاسة التذوق لديك.. نحن نتحدث بعمق عن تلك البقع – فكر في Dixie Bell No Pain Gel Stain in Espresso (33.95 دولارًا مقابل 16 أونصة) أو Minwax Dark Walnut، بسعر أقل من 10 دولارات مقابل نصف لتر في ACE Hardware. تطابق مع اللون الأبيض الرمادي مثل Endless Shore by Silk Paint أو Beyond Paint Bright White على، على سبيل المثال، إطار كرسي أو أرجل طاولة المدخل أو شيء أكثر دسمًا مثل Valspar Signature Mystique على خزانة الملابس أو أرجل طاولة المدخل.