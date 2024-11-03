11 مجموعة من ألوان طلاء الخشب وألوانه ستبدو مذهلة في منزلك

هل يجب أن ترسم أو تصبغ خزائن مطبخك؟ ماذا عن خزانة الملابس أو مجموعة المقاعد المرتفعة التي التقطتها من متجر التوفير والتي هي في حاجة ماسة إلى التجديد؟ من الناحية الفنية، سيعمل أي منهما، اعتمادًا على المظهر الجمالي الذي تسعى إليه. ومع ذلك، نود أن نقترح إجابة بسيطة على لغز DIY الشائع هذا: استخدم كليهما معًا. قد يبدو الأمر وكأنك تضيف طبقة من التعقيد إلى ما يمكن أن يكون مهمة طلاء (أو صبغ) مباشرة، لكن ثق بنا عندما نقول إن الأمر يستحق كل هذا الجهد – فقط طالما أنك تحصل على الاقتران الصحيح بين الصبغة ولون الطلاء . إن وجود بعض الأمثلة لتوجيه اختيار لوحة الألوان الخاصة بك سيضمن أن المنتج النهائي سيكون لطيفًا وليس متعارضًا.
استخدم الطلاء الكلاسيكي باللون الأخضر الغاب أو الأزرق الداكن مع بقع بلون الجوز أو لوحة سكاندي من الأبيض والأخضر الطحلب. إذا كنت تبحث عن مزيج حديث، قم بإقران بقع الماهوجني الفاخرة مع اللون الأرجواني من الجيل Z – أي الخزامى المشبعة والليلك. تشمل المجموعات الرائجة الأخرى اللون الأسود الفحمي مع خشب البلوط لإضفاء أجواء قاعة تيودور العظيمة أو نغمات الجوهرة مع خشب الساج.
هل تستخدم الصبغة أم الطلاء أولاً؟ إذا كنت تستخدم كليهما على نفس القطعة، على سبيل المثال، خزانة ملابس أو مكتب تقوم بتجديده، فعادةً ما تستمر البقعة أولاً. بالنسبة للمشاريع الأخرى، مثل ألواح الجدران، قد تكون منفصلة تمامًا. ومع ذلك، قبل استخدام طلاء الخشب، ستحتاج إلى تخطيط لوحة الألوان الخاصة بك بعناية؛ قد لا تتاح لك الفرصة للتراجع بمجرد وضع طبقة الطلاء فوق البقعة!
امزج البقع الحجرية مع الطلاء الأبيض المسطح لمزرعة حديثة بالفعل
كان استخدام ظلال مختلفة من الطلاء المخفف لإضفاء مظهر رمادي على الأثاث رائجًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.. إذا كنت لا تزال تحب هذا المظهر، فقم بتحسينه لعام 2020 باستخدام البقع الرمادية الصخرية النهرية المقترنة بالطلاء الأبيض المسطح. إذا كنت ترغب في تكرار هذا المظهر، فجرّب طلاء General Finishes ذو الأساس المائي في Graystone، بحوالي 32 دولارًا من Walmart، مع أي طلاء داخلي أبيض غير لامع أو حتى طلاء طباشير أبيض. إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الألوان إلى هذا المزيج البسيط، جرب الألوان الخضراء الناعمة والأزرق والبني على الجانب الأكثر برودة، أو اللون الوردي والأحمر اللطيف لمزيد من الاهتمام.
تعزيز الهدوء مع الدهانات الخضراء المورقة الخفيفة والبقع الشقراء
إذا كنت تتطلع إلى إنشاء واحة من الهدوء في الحمام، أو غرفة النوم، أو حتى مع قطعة أثاث، فانظر إلى الحديقة. إن التحديق في أوراق الطحالب أو المريمية أو أوراق الكينا الخضراء على جدار مميز أو لوح أمامي من القصب يكاد يكون مضمونًا ليمنحك حالة من الاسترخاء. قم بمطابقة، على سبيل المثال، Vine Leaf by Behr، بحوالي 50 دولارًا من The Home Depot، أو Lick Green 02 مقابل 70 دولارًا للغالون مع صبغة بيضاء تعانق حبيبات الخشب – فكر في Sunbleached by Varathane، 1 كوارت مقابل 12 دولارًا تقريبًا في Menards، أو Minwax Simply White، ما يقرب من 13 دولارًا مقابل نصف لتر على أمازون – للتوجه إلى منطقة سكاندي.
قم بتوجيه الطراز الفيكتوري الداخلي الخاص بك مع تصميمات داخلية من خشب الجوز والأخضر العميق
سواء كنت تقوم بتجديد خزانة ملابس من خشب الصنوبر الصلب تعود إلى منتصف القرن أو تقوم بإحياء الرفوف المدمجة القديمة في مكتبك، فإن الميل إلى السحر العتيق باستخدام الألوان من العصور الغابرة يمكن أن يبدو معاصرًا بشكل مدهش. القليل من الأشياء تعطي مزاجًا فيكتوريًا للصالون أكثر من اللون الأخضر الداكن الداكن المقترن ببقع الجوز الغنية. حاول، على سبيل المثال، طلاء إطار مكتب كتابة قديم من الخشب الصلب بطلاء طباشير Behr باللون Fig Leaf أو North Woods (ربع جالون بسعر أقل من 25 دولارًا من The Home Depot) وصبغ الأدراج بالجوز الأمريكي من شركة Varathane (ربع جالون مقابل أقل من 25 دولارًا فقط) أكثر من 50 دولارًا من أمازون) أو Minwax Early American.
اعتمدي اللون المحايد مع خشب البلوط أو الجوز الفاتح وظلال اللون الأبيض
هل تبحث عن أفضل الطرق لاستخدام الألوان المحايدة في ديكور المنزل؟ لا تخف من الاعتماد على الجانب الجمالي وحافظ على كل شيء محايدًا – بدءًا من الجدران وحتى الأرضيات وحتى الأثاث الخشبي. يعد الطلاء الأبيض (ولكن بصراحة أي شيء أبيض، من أسطح العمل إلى الخزانات) بجميع ظلاله المختلفة كلاسيكيًا في المطابخ ذات الأرضيات والجدران والأثاث والإطارات والديكورات المصنوعة من خشب البلوط.. اشتغل بالجانب الزبداني من هذا الطيف أيضًا. حاول إقران صبغة خشب Varathane Light Walnut – عبوتان أقل من 40 دولارًا على أمازون – مع White Dove الأكثر مبيعًا في Benjamin Moore في المطابخ أو في غرف الطعام الرسمية أو حتى على الأثاث.
أضف بعض الكريم إلى لوحة التصميم الداخلي لقهوتك الصباحية
أحب قهوتك؟ قم بإقران البقع الداكنة باللون الأبيض أو الكريمي في جميع أنحاء منزلك لتستمتع بمشروب الصباح بعينيك بقدر ما تستمتع بأنفك وحاسة التذوق لديك.. نحن نتحدث بعمق عن تلك البقع – فكر في Dixie Bell No Pain Gel Stain in Espresso (33.95 دولارًا مقابل 16 أونصة) أو Minwax Dark Walnut، بسعر أقل من 10 دولارات مقابل نصف لتر في ACE Hardware. تطابق مع اللون الأبيض الرمادي مثل Endless Shore by Silk Paint أو Beyond Paint Bright White على، على سبيل المثال، إطار كرسي أو أرجل طاولة المدخل أو شيء أكثر دسمًا مثل Valspar Signature Mystique على خزانة الملابس أو أرجل طاولة المدخل.
جرب بقع الجوز مع الطلاء الرمادي للحصول على ميزات يمكنك الاعتماد عليها
لقد كانت مجموعة الأثاث الخشبية والطلاء ذات اللونين رائجة منذ بضع سنوات حتى الآن. بالنسبة للأثاث، يعني هذا عادةً شيئًا مثل طاولة طعام ذات أرجل مطلية وسطح خشبي أو خزانة ذات أدراج ملطخة وإطار مطلي. البقع ذات لون الجوز مثل Minwax Early American و Special Walnut أو General Finishes Walnut شائعة. إن إقرانها بلون محايد يمكن الاعتماد عليه مثل اللون الرمادي يضمن أنك ستحصل في نهاية المطاف على قطعة أثاث أو حتى غرفة تتقادم ببطء، إن وجدت. جرب General Finishes Perfect Gray، أو Sherwin Williams Iron Ore، أو مزيج Zen وNoir المصمم حسب الطلب من Jolie Matte Finish.
قم بإضفاء لمسة جمالية على الغرفة من خلال مزج بقع خشب الساج أو الجوز مع ألوان الجوهرة
إذا كنت تشعر بالملل من مطبخك الاسكندنافي أو غرفة نومك الحديثة في المزرعة، فقد يكون الوقت قد حان للحصول على بعض الإلهام من الألوان التي تلون المناخات الأكثر دفئًا مثل المغرب أو تركيا. فكر في زخرفة النوافذ والأبواب المطلية بالتوابل المغربية المشرقة من Behr والعوارض الخشبية المكشوفة المصقولة بطبقات من الفلفل المشقوق (أيضًا من Behr) مقترنة بأثاث خشبي مكتنز ملون بالجوز الداكن. قم بإنشاء لوح رأسي مميز من خلال الجمع بين الأشكال الهندسية من الطلاء الأزرق الملكي والخردل والأبيض مع المستطيلات المائلة الملطخة بخشب الساج.
تزوج من بقع الجوز أو البلوط الذهبي مع اللون الأزرق العميق
إذا كنت تحب الأجواء الفيكتورية الخضراء والجوزية المذكورة أعلاه ولكنك لست من محبي اللون الأخضر، فهذا هو الاقتران الذي يمكنك استخدامه بدلاً من ذلك.. قم بتطبيق طلاء أزرق داكن مثل طلاء Rust-Oleum Painter’s Touch في “Midnight Blue” (احصل على علبتين بسعر أقل من 10 دولارات على أمازون) أو طلاء Behr’s “Very Navy” (يبلغ سعر الجالون الواحد ما يزيد قليلاً عن 40 دولارًا في The Home Depot) ممزوجًا بلمسة من اللون الأسود خزائن مكتبية أو خزانة جانبية ذات أدراج أو أسطح ملطخة بأي من بقع الجوز المختلفة. وبدلاً من ذلك، تبدو الألواح الخشبية المطلية بخشب البلوط مصقولة بشكل لا يمكن إنكاره عند تركيبها على جدار مطلي باللون الأزرق الداكن. اترك فجوات بين الألواح لإلقاء نظرة خاطفة على الطلاء.
تبرز من بين الحشود من خلال الاقتران بالطلاء الجوزي أو الماهوجني والأرجواني
هل ترغب في إنشاء قطعة أثاث معاصرة حقًا أو جمالية داخلية؟ ابدأ باحتضان اللون الأرجواني من الجيل Z بكل ظلاله الرائعة وميل هذا الجيل إلى مزج أنماط الديكور ومطابقتها عبر العصور بسهولة. يمكنك إحضار خزانة جانبية من طراز آرت ديكو الباهتة أو البالية إلى يومنا هذا من خلال صبغها بمزيج غني من Minwax Hickory و Mahogany وأنماط هندسية بالستينسيل على الأبواب مع طلاء أرجواني مختلط حسب الطلب. لا تستطيع تحمل وصمة عار الفعلية؟ تعميق لون طاولة الطعام الخشبية باستخدام صلصة الصويا وطلاء الكراسي باللون الأرجواني.
اذهب إلى الطراز القوطي من خلال مطابقة بقع البلوط أو الجوز مع الطلاء الأسود الفحمي
هناك أشياء قليلة تستحضر إنجلترا القديمة أكثر من بقعة من خشب البلوط أو الجوز وبعض الطلاء الأسود الفحمي. قم بتطبيق المزيج القديم على طاولات الطعام الخشبية الضخمة، من النوع الذي قد تراه على رأس القاعة الكبرى في عصر تيودور، أو الكراسي المغزلية ذات الإطار المدور في أديرة العصور الوسطى. امزج بقع البلوط الطبيعي والبلوط الداكن معًا لتكوين لون مناسب للعصر مع القدر المناسب من الشعور العتيق، أو اختر ظلًا أفتح من خشب البلوط للحصول على أثاث أرقى. الأثاث في مكانه، قم بتوسيع مجموعة الألوان لتشمل الأرضيات والإكسسوارات وحتى عوارض السقف المكشوفة أو المكشوفة.
التحرير والسرد الكلاسيكي النهائي: طلاء أسود وطلاء أبيض ساطع
لقد أشاد الخبراء على نطاق واسع بالخطوط السوداء والبيضاء باعتبارها اتجاهًا للتصميم الداخلي لعام 2024 تحتاج إلى معرفته. على الرغم من أنك قد لا ترغب في استحضار Beetlejuice في منزلك (على الرغم من من نحن لنحكم إذا كنت تفعل ذلك)، فلا يوجد إنكار للدراما التي تضيفها المجموعة. على سبيل المثال، يمكنك بسهولة تحويل درج المدخل الخاص بك إلى ميزة عصرية مع طبقات متعددة من طلاء Minwax True Black، بأقل من 10 دولارات مقابل نصف لتر على أمازون، وروافع مطلية باللون الأبيض.