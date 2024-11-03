11 مجموعة من ألوان طلاء الخشب وألوانه ستبدو مذهلة في منزلك

هل يجب أن ترسم أو تصبغ خزائن مطبخك؟ ماذا عن خزانة الملابس أو مجموعة المقاعد المرتفعة التي التقطتها من متجر التوفير والتي هي في حاجة ماسة إلى التجديد؟ من الناحية الفنية، سيعمل أي منهما، اعتمادًا على المظهر الجمالي الذي تسعى إليه. ومع ذلك، نود أن نقترح إجابة بسيطة على لغز DIY الشائع هذا: استخدم كليهما معًا. قد يبدو الأمر وكأنك تضيف طبقة من التعقيد إلى ما يمكن أن يكون مهمة طلاء (أو صبغ) مباشرة، لكن ثق بنا عندما نقول إن الأمر يستحق كل هذا الجهد – فقط طالما أنك تحصل على الاقتران الصحيح بين الصبغة ولون الطلاء . إن وجود بعض الأمثلة لتوجيه اختيار لوحة الألوان الخاصة بك سيضمن أن المنتج النهائي سيكون لطيفًا وليس متعارضًا.

استخدم الطلاء الكلاسيكي باللون الأخضر الغاب أو الأزرق الداكن مع بقع بلون الجوز أو لوحة سكاندي من الأبيض والأخضر الطحلب. إذا كنت تبحث عن مزيج حديث، قم بإقران بقع الماهوجني الفاخرة مع اللون الأرجواني من الجيل Z – أي الخزامى المشبعة والليلك. تشمل المجموعات الرائجة الأخرى اللون الأسود الفحمي مع خشب البلوط لإضفاء أجواء قاعة تيودور العظيمة أو نغمات الجوهرة مع خشب الساج.

هل تستخدم الصبغة أم الطلاء أولاً؟ إذا كنت تستخدم كليهما على نفس القطعة، على سبيل المثال، خزانة ملابس أو مكتب تقوم بتجديده، فعادةً ما تستمر البقعة أولاً. بالنسبة للمشاريع الأخرى، مثل ألواح الجدران، قد تكون منفصلة تمامًا. ومع ذلك، قبل استخدام طلاء الخشب، ستحتاج إلى تخطيط لوحة الألوان الخاصة بك بعناية؛ قد لا تتاح لك الفرصة للتراجع بمجرد وضع طبقة الطلاء فوق البقعة!