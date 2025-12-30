11 من أفكار باكسبلاش المطبخ المذهلة لكريستينا هاك

على مر السنين، قامت كريستينا هاك بتصوير مئات حلقات التجديد مع HGTV. ونتيجة لذلك، أكملت الكثير من تجديدات المطبخ التي توفر إلهامًا قويًا للمشاهدين. إذا كنت تبحث عن أفكار عندما يتعلق الأمر بالخطوط الخلفية المثيرة للاهتمام التي تدلي ببيان، فقد صمم Haack العديد من الأفكار التي يمكن أن تعمل بشكل جيد في منزلك.
تعتبر باكسبلاش في المطبخ مهمة لأنها تعمل كحماية للجدران. غالبًا ما يكون تنظيف باكسبلاش أسهل ويمكن أن يكون بمثابة حاجز لمنع الأشياء مثل الحرارة والشحوم والماء والطعام من إتلاف جدران مطبخك. عادة، المواد المستخدمة تجعل عملية التنظيف أسهل، مع إضافة عنصر التصميم إلى المساحة الخاصة بك. باستخدام مواد مختلفة للاختيار من بينها، يمكنك إضافة الملمس واللون وحتى التصميم الذي يجذب العين، مما يؤدي إلى إنشاء نقطة محورية ليست مجرد جهاز. نظرًا لأن الخطوط الخلفية غالبًا ما تكون قابلة للتخصيص، فهي أيضًا فرصة لجلب أسلوبك الخاص إلى المطبخ.
إذا كنت تتطلع إلى إضافة عمق إلى مطبخك، فإن لدى Haack الكثير من أفكار التصميم التي تناسب المساحات الكبيرة والصغيرة. عندما يتعلق الأمر بالبلاطات الخلفية، فالأمر كله يتعلق باختيار المواد والألوان المناسبة. مع بعض من خطوط المطبخ المذهلة التي قام بها Haack على مر السنين، هناك الكثير من الأفكار للاختيار من بينها إذا كنت بحاجة إلى الإلهام.
باكسبلاش الحجر الطبيعي
في الموسم الخامس، الحلقة 10 من “كريستينا أون ذا كوست”، اختارت كريستينا هاك عدم استخدام بلاط مترو الأنفاق كبلاط باكسبلاش للمطبخ، وبدلاً من ذلك اختارت حجرًا ملونًا أكثر حيادية يحمل الجدار. ركز هذا التصميم على الملمس، مما خلق مظهر جدار حجري. على الرغم من أن الحجر يمكن أن يبدو ريفيًا، إلا أن هناك العديد من الخيارات التي تميل إلى المزيد من التطور والدقة. استخدمت هاك بنفسها أشياء مثل الجرانيت والرخام والحجر الجيري.
باكسبلاش رخامي مع حافة مدمجة
اختارت كريستينا هاك رخامًا مزخرفًا يضيف نقطة محورية بصرية إلى مطبخ العميل من “Christina on the Coast”. يكمل لون الرخام الأجهزة، مما يخلق مظهرًا سلسًا للمساحة. إضافة رف من نفس المادة يضيف مساحة تخزين أكبر، بينما يمنع أيضًا سبلاش من الصعود إلى أعلى الجدار بشكل طبيعي. يمتزج كل شيء بشكل جيد، حيث يبدو المنضدة وكأنه ينساب على الحائط ليضفي إحساسًا أكثر استمرارية.
بلاط أخضر نصف لامع
في إحدى حلقات برنامج “كريستينا في الريف”، أرادت عميلة هاك إضفاء لمسة من اللون الأخضر على منزلها لتكريم والدتها. في حين أن المطبخ هو في المقام الأول لون أبيض غير لامع مع لمسات من الذهب والأسود، فقد تم جلب اللون الأخضر إلى الغرفة بمساعدة البلاط باكسبلاش. يمتد البلاط الأخضر شبه اللامع على الحائط، مما يضيف بُعدًا وعمقًا إلى المساحة. يبدو اللون الأخضر طبيعيًا ومنعشًا، مما يضيف لمسة من التفرد إلى المطبخ الحديث النموذجي.
تصميم هندسي مصنوع من البلاط الكلاسيكي
في عام 2019، اختارت كريستينا هاك استخدام البلاط المخطط لإنشاء خط باكسبلاش بنمط هندسي في إحدى حلقات برنامج “كريستينا أون ذا كوست”. يجذب التصميم العين ويساعد المساحة على الشعور بالحداثة والانتعاش. الأنماط الهندسية متعددة الاستخدامات ويمكن أن تعمل عبر مجموعة واسعة من المساحات والتصميمات. يتناسب لون الخط الخلفي الذي اختاره Haack لهذا التصميم بشكل جيد مع كل من أسطح العمل والخزائن التي تم اختيارها، مما يجعل كل شيء يبدو أكثر تماسكًا.
باكسبلاش البلاط مضفر
إذا كنت تبحث عن نمط أكثر تميزًا للبلاش الخاص بك، ففكر في تصميم مضفر. في الموسم الثاني، الحلقة 4 من “كريستينا على الساحل”، اختار أصحاب المنازل بلاطًا مضفرًا برز وأضف لمسة من الملمس على الحائط. بلون أفتح، يمنح المساحة مظهرًا أكثر راحة مقابل التصميم الحديث أو الصناعي. التصميم المضفر يجذب العين ويعمل كنقطة محورية، ويوازن بين الرقي ولمسة من النزوة.
البلاط السداسي العمودي
لقد كان البلاط السداسي موجودًا منذ فترة طويلة، لذلك فمن المنطقي أنه في إحدى حلقات “كريستينا على الساحل”، كان اقتراحها لأصحاب المنازل هو تجربة الأشكال السداسية الرمادية فوق بلاط المترو الكلاسيكي. يضيف الوضع الرأسي للبلاط ارتفاعًا إلى المساحة، بالإضافة إلى أن الشكل يبدو أكثر حداثة ومعاصرة. من المفيد أن يكون البلاط نفسه على الجانب النحيف، مما يجعله يبدو أملسًا. بشكل عام، يلفت البلاط الانتباه دون أن يطغى على بقية المطبخ.
لوح واحد أو قطعة من الحجر كبلاش باكسبلاش
بدلاً من استخدام البلاط الفردي كبلاش باكسبلاش، يساعد لوح صلب من الحجر على إعطاء مظهر كونترتوب ممتد. ترتفع قطعة الحجر المفردة إلى أعلى الحائط، مما يجعل سطح العمل والبلاط الخلفي يبدوان وكأنهما قطعة واحدة. قال هاك إن هذا النهج يمكن أن يجعل المطبخ الصغير يبدو أكبر من خلال جذب العين إلى الأعلى.
بلاط مترو الانفاق الأسود
بدلاً من اختيار بلاط المترو الأبيض النموذجي لبلاط باكسبلاش في المطبخ، حاول الحصول على مظهر أكثر جرأة مع لون داكن. في حلقة “Christina in the Country”، نرى Haack يختار بلاطًا أسود لامعًا يتطابق فعليًا مع سطح العمل لإنشاء مطبخ مزاجي لا يبدو مظلمًا للغاية، ولكن بدلاً من ذلك يبدو وكأنه يجلب الخارج إلى الداخل. في حين أن بلاط مترو الأنفاق الأسود لن يعمل في كل مطبخ، فإنه يمكن أن يضيف تباينًا في الأنماط التي تتراوح من الحديث إلى الصناعي.
بلاط صدفي للبلاط باكسبلاش
في مرحلة ما، اختار Haack بلاطًا صدفيًا أخضر اللون كبلاط باكسبلاش في أسلوب أكثر حداثة للمطبخ. في حين أن بقية المطبخ أبيض مع أجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ، فإن البلاط الصدفي أعطى المساحة تصميمًا غريبًا يبدو أيضًا أكثر على طراز آرت ديكو. تساعد الحواف الصدفية للبلاط على تنعيم الخطوط الأكثر وضوحًا للأجهزة والخزائن. يعد هذا اختيارًا جذابًا للبلاط ويمكن أن يخلق أيضًا إحساسًا بحريًا.
نمط متعرج مع البلاط
يعد تصميم البلاط المتعرج لبلاط باكسبلاش في المطبخ خالدًا وأنيقًا، وهو تصميم اختارت كريستينا هاك استخدامه في حلقة من “كريستينا أون ذا كوست” في عام 2019. تبدو هذه الطريقة في وضع البلاط وكأنها تضيف إحساسًا بالحركة دون تشتيت انتباه بقية الغرفة. وهو يعمل بشكل جيد عبر مجموعة واسعة من المطابخ، من المعاصرة إلى الريفية.
نمط دائري على البلاط المربع
عندما يتعلق الأمر ببلاط باكسبلاش الفريد من نوعه، تحولت كريستينا هاك إلى بلاط زخرفي يتميز بنمط دائري في كل مربع. يضيف النمط بعدًا إلى المساحة دون الانشغال بشكل مفرط، بينما يخلق أيضًا نقطة محورية للمطبخ. يبدو هذا البلاط حديثًا وملمسًا، بينما يساعد النمط الدائري على تخفيف الخطوط القاسية التي قد تجدها في المطبخ.