11 نصيحة تساعد زهور التوليب في حديقتك على النمو بقوة وطول

تعتبر زهور التوليب (Tulipa spp.) المزهرة واحدة من المعالم البارزة في حديقة فصل الربيع. منذ “هوس التوليب” في هولندا في القرن السابع عشر، عندما كان عدد قليل من المصابيح الثمينة قد يكلفك أجر عام كامل، تم تربية زهور التوليب بمئات من الظلال والأشكال والأحجام والأنماط. في حين أن بعض هذه الزهور لا تنمو أكثر من 4 بوصات، فإن بعضها ينمو إلى ما يقرب من 10 أضعاف هذا الارتفاع. ولكن الارتفاع يحتاج إلى أن يكون متوازنا مع المتانة. ليس من الجيد أن تتخبط زهرة التوليب التي يبلغ طولها ثلاثة أقدام خلال الدقيقة التي تفتح فيها. تتطلب زراعة زهور التوليب، سواء كانت قوية أو طويلة، بعض التخطيط والاهتمام والجهد، ولكن المردود هو حديقة ربيعية لا مثيل لها.
المفتاح لنمو زهور التوليب القوية والطويلة هو معرفة كيفية عملها. لمبة التوليب هي جهاز لتخزين الطاقة، وهي بطارية النبات القابلة لإعادة الشحن. ازرع البصلة في الخريف، وبحلول الربيع، يستمد النبات الطاقة من احتياطياته المخزنة لينمو سيقانه وأوراقه وأزهاره. ثم يقوم النبات بإعادة شحن بطاريته على مدار موسم النمو عن طريق سحب الطاقة من مغذيات التربة وطاقة التمثيل الضوئي من الشمس. إذا كنت تهتم بأزهار التيوليب الخاصة بك مع وضع هذه المعرفة في الاعتبار، فمن المرجح أن تحصل على أقصى استفادة من بصيلات التيوليب الخاصة بك.
زراعة زهور التوليب الطويلة
بعض أنواع التيوليب لن تنمو أبدًا مهما حاولت. “أنواع التوليب” هي زهور التوليب غير الهجينة التي تنمو كما كانت تنمو في البرية قبل أن ينتج مربو التوليب نباتات طويلة ذات أزهار كبيرة. أنها تنمو فقط حوالي أربع بوصات من الأرض. من بين أطول أنواع هجينة التيوليب، هناك زهور التوليب المبكرة المنفردة، والتي تنمو سيقانها من 10 إلى 18 بوصة وتزدهر في وقت مبكر من الموسم، وهجينة داروين، التي يصل طولها إلى 30 بوصة وتزدهر في منتصف الموسم، وزهور التوليب المتأخرة المنفردة، والتي يمكن أيضًا أن تنمو حتى 30 بوصة طويل القامة، ولكنها تزدهر في أواخر الموسم.
تعرف على منطقتك
ازرع زهور التوليب التي تناسب مناخك بشكل أفضل. تعرف على منطقة الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية التي تعيش فيها قبل شراء زهور التوليب، واختر زهور التوليب المناسبة لتلك المنطقة. تعمل معظم زهور التوليب بشكل أفضل في المناطق من 3 إلى 8. إذا كنت تعيش في الجنوب، فقد تجد زهور التوليب التي ستنجو من فصول الصيف الأكثر دفئًا ورطوبة، لكن قد تضطر إلى التعامل مع زهور التوليب مثل الزهور السنوية. إذا كنت تعيش في منطقة أكثر برودة من ذلك، يمكنك زراعة المصابيح الخاصة بك على طول الجدار المواجه للجنوب، حيث تميل التربة إلى أن تكون أكثر دفئًا، وقم بتغطيتها لمنع التجمد.
فحص المصابيح الخاصة بك
يعد اختيار المصابيح الخاصة بك بعناية أحد الأساسيات التي تحتاج إلى معرفتها قبل زراعة زهور التوليب. افحص المصابيح قبل الاقتراب من منطقة تسجيل المغادرة. اضغط على المصابيح ضغطًا خفيفًا للتأكد من أنها ثابتة وصلبة. يجب أن يشعروا بالكثافة والثقيلة، وليس الضوء. ارفض أي عبوات تحتوي على مصابيح تحتوي على بقع العفن أو البقع. يجب أن تحتوي المصابيح أيضًا على سترة ورقية واقية. إذا كنت تطلب زهور التيوليب عبر الإنترنت، فقم بشرائها من مصدر حسن السمعة وله سجل جيد من الجودة.
دعهم يبردوا
موطن زهور التوليب هو وسط أوراسيا، حيث يكون الشتاء باردًا. يحتاجون إلى فترة سبات تتراوح من 10 إلى 12 أسبوعًا، مع درجات حرارة أقل من 55 درجة فهرنهايت باستمرار، من أجل دورة نموهم الطبيعية. إذا كنت تواجه فصول شتاء معتدلة فقط، يمكنك رفع وتخزين بصيلات التوليب الخاصة بك بعد موسم النمو ووضعها في كيس ورقي وتبريدها لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع قبل إعادة زراعتها. احفظها بعيدًا عن الفواكه، مثل التفاح، التي تنتج الإيثيلين، والذي يمكن أن يعطل نمو التوليب.
امنحهم كمية وافرة من ضوء الشمس
تحتاج زهور التوليب عمومًا إلى ست ساعات من ضوء الشمس يوميًا لتنمو وتزدهر. على الرغم من أنه قد يكون من المغري زراعة مجموعة متقاربة من زهور التيوليب للحصول على مظهر الباقة، إلا أنه باعد بين زهور التيوليب مسافة 6 بوصات تقريبًا حتى لا تظلل بعضها البعض. إذا كنت تعيش في الجنوب، قم بزراعة زهور التوليب الخاصة بك في منطقة من حديقتك حيث يمكن أن تتلقى ست ساعات من شمس الصباح ولكن يمكن أن تبرد في الظل في فترة ما بعد الظهر.
النبات في التربة الغنية
بعد ضوء الشمس، الحاجة الرئيسية الأخرى لزهور التوليب هي التربة الغنية. عند زراعة المصابيح الخاصة بك، أضف جرعة صحية من السماد إلى الحفرة. قم بتغطية التربة حول زهور التوليب وسقيها للسماح للمغذيات بالوصول إلى جذور النبات. نظرًا لأن زهور التوليب تموت مرة أخرى على الأرض وتترك مكانًا فارغًا في حديقتك طوال معظم فصل الصيف، يمكنك زراعة زهرة تتفتح لاحقًا لتحل محلها، لكن ضع في اعتبارك أن هذه الزهور تأخذ العناصر الغذائية من التربة. سيؤدي تطبيق السماد عالي الجودة بانتظام إلى الحفاظ على تغذية زهور التوليب بشكل جيد.
رأس ميت الزهور
بمجرد أن تذبل زهور التوليب وتسقط بتلاتها، قم بقطع السيقان لمنع النباتات من الاستمرار في إرسال الطاقة لإنتاج البذور. معظم زهور التيوليب عقيمة، لذا فإن ترك البذور على أمل أن تنمو نباتات جديدة هو على الأرجح تمرين لا جدوى منه. وحتى لو كانت البذور خصبة، فإن الأمر يستغرق وقتًا أقل حتى تنتج البصيلة “البصيلات الوليدة” تحت الأرض مقارنة بزراعة نباتات جديدة من البذور. من الأفضل تخزين طاقة التوليب في البصيلات نفسها، مما ينتج عنه نباتات أطول وأقوى في العام التالي.
اترك الأوراق عليها
في حين أنه قد يكون من المغري ترتيب حديقة التوليب الخاصة بك عن طريق قطع زهور التوليب إلى الأرض بمجرد توقفها عن التفتح، دع الأوراق تستمر في التمثيل الضوئي حتى تتحول إلى اللون الأصفر وتفقد كل علامات الكلوروفيل الأخضر. يتم تخزين طاقة الشمس التي تلتقطها زهور التوليب من خلال عملية التمثيل الضوئي في مصابيحها لدعم النمو في العام المقبل.
حافظ على جفاف المصابيح الخاصة بك
مثلما لا تخزن البصل في وعاء من الماء في مطبخك، لا تدع بصيلات التوليب تجلس في التربة الرطبة، حيث ستتعفن. يحتاج نبات التوليب إلى الماء مثل أي نبات آخر، لكن ازرعه في تربة فضفاضة جيدة التصريف ولا تبالغ في سقيه. إذا كانت لديك تربة طينية يمكنها حبس الماء ومنع التصريف، فيمكنك تحسينها عن طريق خلطها بالسماد العضوي لزيادة التصريف.
زرعها على العمق الصحيح
من المهم جدًا اتباع إرشادات الزراعة لكل نوع مختلف من زهور التوليب. قم بزراعة زهور التوليب بعمق أكثر من اللازم، وسوف تضطر إلى إنفاق المزيد من الطاقة للوصول إلى السطح، مما يترك طاقة أقل لتنمو طويلًا وقويًا. ضحلة جدًا، ويمكن أن تتجمد في الشتاء أو تتعرض للحرارة الشديدة في الصيف، وكل منهما يمكن أن يضعف البصيلة أو يقتلها. كقاعدة عامة، يجب زراعة زهور التوليب بثلاثة إلى أربعة أضعاف قطر البصيلة، أو من 6 إلى 8 بوصات، اعتمادًا على التنوع.
استبدل المصابيح الخاصة بك
بشكل عام، لا تتمتع زهور التوليب بعمر طويل، وخاصة الهجينة، التي يتم تربيتها لإنتاج بضع سنوات من الجمال قبل أن تستنفد موارد الطاقة الخاصة بها. غالبًا ما تكون أنواع زهور التوليب هي زهور التوليب الأطول عمرًا، ولكنها أيضًا من بين أقصر السيقان، لذلك إذا كنت تريد زهور التوليب الطويلة، فخطط لاستبدالها كل سنتين إلى خمس سنوات. تعد داروين هايبردز وفوستيريانا من بين أطول زهور التيوليب الطويلة عمرًا، لكن كلمة “معمرة” لا تعني إلى الأبد.