11 نصيحة تساعد زهور التوليب في حديقتك على النمو بقوة وطول

تعتبر زهور التوليب (Tulipa spp.) المزهرة واحدة من المعالم البارزة في حديقة فصل الربيع. منذ “هوس التوليب” في هولندا في القرن السابع عشر، عندما كان عدد قليل من المصابيح الثمينة قد يكلفك أجر عام كامل، تم تربية زهور التوليب بمئات من الظلال والأشكال والأحجام والأنماط. في حين أن بعض هذه الزهور لا تنمو أكثر من 4 بوصات، فإن بعضها ينمو إلى ما يقرب من 10 أضعاف هذا الارتفاع. ولكن الارتفاع يحتاج إلى أن يكون متوازنا مع المتانة. ليس من الجيد أن تتخبط زهرة التوليب التي يبلغ طولها ثلاثة أقدام خلال الدقيقة التي تفتح فيها. تتطلب زراعة زهور التوليب، سواء كانت قوية أو طويلة، بعض التخطيط والاهتمام والجهد، ولكن المردود هو حديقة ربيعية لا مثيل لها.

المفتاح لنمو زهور التوليب القوية والطويلة هو معرفة كيفية عملها. لمبة التوليب هي جهاز لتخزين الطاقة، وهي بطارية النبات القابلة لإعادة الشحن. ازرع البصلة في الخريف، وبحلول الربيع، يستمد النبات الطاقة من احتياطياته المخزنة لينمو سيقانه وأوراقه وأزهاره. ثم يقوم النبات بإعادة شحن بطاريته على مدار موسم النمو عن طريق سحب الطاقة من مغذيات التربة وطاقة التمثيل الضوئي من الشمس. إذا كنت تهتم بأزهار التيوليب الخاصة بك مع وضع هذه المعرفة في الاعتبار، فمن المرجح أن تحصل على أقصى استفادة من بصيلات التيوليب الخاصة بك.