11 نمطًا عصريًا من ورق جدران العالم القديم (وأفضل طريقة لتصميمها)

بعد سنوات من الديكور الرمادي الألفي الفيروسي والبساطة العقيمة التي تهيمن على الاتجاهات الداخلية، يتبنى أصحاب المنازل لمسات مليئة بالشخصية تتجاوز التصاميم الهادئة والحديثة التي قد اعتدنا عليها. بدلاً من ذلك، نحن نتطلع إلى الماضي بحثًا عن سحر العالم القديم الذي يكون أعلى صوتًا وأكثر تفردًا وأكثر جرأة من اللوحات أحادية اللون التي حكمت موقع Pinterest في الذاكرة الحديثة. مع تزايد شعبية تصميم الكوخ كور بسبب البساطة، قد يكون من الصعب معرفة من أين نبدأ. توجد أنماط رائعة وألوان عميقة نابضة بالحياة ولمسات ساحرة، هناك العديد من الطرق لبدء رحلة تصميم العالم القديم. لحسن الحظ، هناك خدعة تصميمية سهلة تحول غرفة بأكملها من الأناقة العصرية إلى أناقة العالم القديم: ورق الجدران.
اليوم، تصاميم ورق الحائط مستوحاة من جميع أنواع الأنماط والمطبوعات التاريخية، بدءًا من الأزهار الكبيرة المتقلبة التي تستحضر اللوحات الهولندية الرئيسية إلى المطبوعات النباتية المعقدة والطبيعية لحركة الفنون والحرف اليدوية. هنا، “العالم القديم” لا يعني “مؤرخ”، ولكن. تمت إعادة تصور هذه الاختلافات المعاصرة لتناسب العين الحديثة، وأعيد تصميمها بحيث تتحدث إلى هنا والآن، ولكن مع نفحات من الماضي الثقافي. سواء كنت تعيش في شقة أنيقة في المدينة أو في بنغل مريح في الضواحي، فإن هذه الأنماط توفر إحساسًا فوريًا بالتراث الذي يشعرك بالفخامة والملاءمة. عند تصميمها باللمسات الصحيحة – مثل الأزهار مع الأثاث الحديث، والديكور الدمشقي مع الديكور الكلاسيكي، والقماش القطني مع التشطيبات الخشبية – فإن هذه الأنماط التاريخية تحمل لمسة تصميمية كبيرة، مما يحقق هذا الشعور الريفي العصري والمال القديم.
الأزهار المزاجية
إشارة إلى لوحات الحياة الساكنة الهولندية الرئيسية في القرن السابع عشر، تحتضن أنماط ورق الحائط هذه الحجم والتظليل الدرامي والتباين العالي، مما يجلب أزهارًا ضخمة إلى الحياة. غالبًا ما يتم وضع الأزهار المتقلبة على خلفية داكنة لتتناقض مع الزهور نفسها، وتعمل بشكل جيد مع قطع الأثاث المعاصرة. إنه يبدو تاريخيًا ويشعر به، ومع ذلك فإن الأزهار خالدة بما يكفي لتكون بمثابة عمل فني حديث. اعتمدي اللون الداكن في اختيارات التصميم الخاصة بك لتعتمدي على جمالية متقلبة، أو ركزي على لون مميز من الزهور لإضفاء البهجة على المساحة وتحديثها.
الفنون والحرف
كانت حركة الفنون والحرف، التي قادها ويليام موريس في إنجلترا في القرن التاسع عشر، مشابهة لاتجاهاتنا المنزلية الحالية، حيث كانت أيضًا بمثابة رد فعل ضد الصناعة الحديثة. مع العودة إلى الحرف اليدوية، والتصميم والإنتاج بعناية، كانت إحدى الجماليات الأكثر ديمومة التي قدمتها لنا الحركة هي النباتات المبالغ فيها. تتميز بنمط إيقاعي ومتكرر من الأزهار كبيرة الحجم مثل الزهور البرية وأوراق الأقنثة، ويمكن أن تشعر ورق الحائط المستوحى من الفنون والحرف اليدوية بالكثافة في البداية. ومع ذلك، إذا قمت بتفكيك الزخرفة باستخدام لمسات خشبية وأثاث خشبي، فيمكن أن تكون بمثابة مرساة بصرية، مما يمنع التحفيز الزائد.
تويلي دي جوي
يعد Toile de Jouy واحدًا من أكثر أنماط العالم القديم شهرةً، والمعروف بمشاهده الرعوية أحادية اللون في الريف الأوروبي. في الأصل كان عنصرًا أساسيًا في خزانة الملابس في المحاكم الفرنسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويمكن أن يشبه المرحاض اليوم الأناقة المتهالكة، ولكنه يبدو أيضًا عصريًا عند تصميمه في لوحة ألوان بسيطة عالية التباين. يمكنك العثور على هذا النمط بمجموعة متنوعة من الألوان على خلفيات بيضاء أو كريمية. لذلك، للحصول على إحساس فاخر حقيقي، اختر لونًا كحليًا أو فحميًا وطابقه مع الألوان المعدنية الداكنة. ومع ذلك، فكر في لهجات أخف وأكثر بياضًا لإحساس الريف الإنجليزي.
النمط الصيني
تمت تسمية ورق الجدران الصيني على اسم الرسوم التوضيحية المستوحاة من شرق آسيا، والتي غالبًا ما تتميز بالطيور المرسومة يدويًا وأشجار الكروم في الحديقة؛ تعد لوحة “زهرة اللوز” التي رسمها فنسنت فان جوخ مثالًا رئيسيًا على الجمالية. مظهر أكثر دقة من الأزهار المزاجية المستوحاة من اللوحات الهولندية أو أنماط الفنون والحرف المهيمنة، هذا التصميم يضفي طابعًا مميزًا على الغرفة دون أن يطغى عليها. لتصميمه في منزل حديث، فكر في اختيار لون أو اثنين من لوحة الورق – ربما أخضر حكيم، أو كريمي، أو وردة مغبرة – واسحب تلك الألوان إلى أثاثك. وهذا يخلق جمالية متماسكة ومنسقة حيث تثبت الخلفية المساحة.
خطوط موقوتة
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن لوحة ألوان محايدة مع لمسة من سحر العالم القديم، فإن الشريط الموقوت هو نمط تاريخي جميل ورائع. مستوحى من بياضات المزرعة الأوروبية النفعية، اكتسب هذا التصميم المتواضع ذو الخطوط الرفيعة شعبية كبيرة خلال منتصف القرن، مما يضفي طابعه التاريخي على المساحات الحديثة للغاية. لقد ثبت بالفعل أنها محايدة في إدراجها في ديكور منتصف القرن، ولا تزال الأنماط الموقوتة مرشحًا مثاليًا للمزج مع الأنماط الأخرى، مما يوفر خلفية نظيفة لأي شيء بدءًا من الطراز الكلاسيكي الكلاسيكي إلى الطراز البحري الحديث. يمكنك مضاعفة الأثاث المخطط، أو إقرانه مع مجموعة من الألوان للحصول على تصميم ممتع.
دمشقي
عند الدخول إلى عالم الديكور والتصميم على طراز Castlecore، تعمل ورق الحائط الدمشقي على رفع مستوى التصميم المسبق، مما يقدم ثراءً داكنًا وفخمًا في الفضاء. يصف الدمشقي تقليديًا المنسوجات الفاخرة والمنسوجة المشهورة في العقارات والقصور الأوروبية التاريخية، وتوفر أزهار العالم القديم المميزة عمقًا لا يصدق عند استخدامها كخلفية. إذا كنت ترغب في إضافة نسيج إلى الغرفة، ولكن ليس بالضرورة إضافة الكثير من الألوان إليها، ففكر في تثبيت نمط دمشقي متناغم. وهذا يجعل الغرفة تبدو فخمة وباهظة الثمن ونظيفة بما يكفي حتى لا تشعر بالجبن الشديد. يمكنك ارتداؤه مع الصور الظلية للأثاث الكلاسيكي وأعمال المطاحن الداكنة لإضفاء طابع القلعة.
ورق رخامي
ورق الجدران الرخامي بهذا المعنى لا يعني الورق الذي يشبه الرخام، الحجر؛ بل يشير إلى أنماط إبرو الرخامية المستخدمة تاريخيًا في الأغلفة الداخلية للكتب العتيقة ذات المجلدات الدقيقة. تحمل هذه التصميمات الفنية الدوامة جوًا من الفخامة العضوية الفريدة. نظرًا لأن النمط يمكن أن يكون كثيفًا، حاول استخدام ورق الحائط هذا بجرعات غير متوقعة، مثل داخل زاوية الطعام أو حتى تبطين الجزء الخلفي من الأرفف المدمجة للحصول على هذا المظهر متعدد الطبقات. ومع ذلك، إذا لم تكن خائفًا من استخدام هذا النمط التاريخي، فقم بتعويض التصميم بأثاث أحادي اللون يتطابق مع أحد الألوان الرئيسية في الدوامات.
مطبوعات المعشبة
مستوحاة من أسلوب الفن من الأعشاب ودفاتر علم النبات في القرن الثامن عشر، تتميز هذه الأنماط بتصوير النباتات وأحيانًا الحيوانات التي تبدو عتيقة ومتقدمة في السن. في حين أنه يمكن أن يبدو في بعض النواحي عتيقًا جدًا مع المطاحن والأثاث الداكن، إلا أنه يمكن أيضًا أن يشعر بالانتعاش والاستوائي بشكل لا يصدق عندما يقترن بلمسات منسوجة مثل الرافية والروطان. تأخذ بعض إصدارات ورق الحائط هذا المعشبة بشكل حرفي للغاية، مع وجود بقايا من الملاحظات العلمية مكتوبة على النمط، بينما يخلق البعض الآخر مشهدًا طبيعيًا أكثر تماسكًا.
القماش القطني أو الترتان
على الرغم من ارتباطها غالبًا بالكبائن الريفية أو المطابخ الريفية أو المرتفعات الاسكتلندية، فقد انتقلت الأنماط المتقلبة مثل القماش القطني أو الترتان إلى فئة التصميم التراثي. إنه يمنح بعض الاهتمام البصري للغرفة، بينما يقدم أيضًا لوحة ألوان أكثر توازناً من أنماط العالم القديم الأخرى الأكثر صخبًا مثل الأزهار المزاجية. تبدو هذه الأنماط أكثر ثراءً عندما تقترن بالأنسجة والألوان الفخمة الأخرى، لذا فكر في إضافة عناصر مثل الجلد والتشطيبات المعدنية والخشب والألياف الطبيعية الأخرى. جرب ورق حائط أغمق لإضفاء طابع أكاديمي داكن، أو اختر لونًا أزرقًا أكثر إشراقًا لإحساس الريف الفرنسي.
نسيج بلاط القصدير
كان في الأصل تصميمًا من العصر الفيكتوري مفضلًا لإضافة لمسة زخرفية إلى الأسقف والجدران، وتحاكي خلفيات تأثير البلاط القصدير مظهر المعدن المضغوط أو الجص المنقوش بشكل كبير والذي كان شائعًا في القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين. يضيف نمط ورق الحائط هذا نسيجًا ثلاثي الأبعاد لا يصدق، وهو منحوت بدرجة كافية لإضافته إلى الأسقف للحصول على تأثير درامي حقيقي. للتصفيف، استخدم تقنية الطلاء فوق ورق الحائط أحادي اللون: قم بطلاء ورق الحائط والزخرفة بنفس الظل، مما يجعل الملمس يبدو وكأنه جزء دائم ومدمج من الغرفة. أو اختر نسخة معدنية، وقم بإقرانها بلمسات نهائية ذات ألوان مماثلة لتعزيز أجواء العالم القديم التقليدية.
نسيج صناعي
في حين أن الخلفيات الأخرى المستوحاة من اللوحات تعتمد على أنماط متكررة أو نقوش صغيرة، فإن هذه التصميمات تعرض مشهدًا أكثر اكتمالاً. مستوحاة من الجداريات الخضراء، والتي تحاكي بدورها مظهر المفروشات المنسوجة القديمة، فهي غالبًا ما تصور غابات تشبه القصص الخيالية وتلالًا متموجة بألوان ترابية. نظرًا لكونها منظرًا طبيعيًا واسع النطاق، يمكنك تصميم اللوحة الجدارية بشكل فعال باستخدام المزيد من الأرائك أو الكراسي ذات الذراعين المنخفضة. ضع في اعتبارك أيضًا تثبيت ورق الحائط هذا في الأماكن التي توجد بها مساحة كبيرة من الجدران دون عائق، مثل غرف الطعام أو غرف النوم. انغمس في سحر العالم القديم مع التشطيبات العتيقة، أو اجعل الأمر بسيطًا مع الأنسجة الطبيعية مثل الصوف أو الكتان.