12 أساسيات مخزن يمكنك استخدامها فعليًا لتألق أدوات الطهي الفولاذ المقاوم للصدأ

هل سئمت من تلك العلامات البنية التي يصعب إزالتها وبقايا الطعام والأقسام المحترقة وبقع الصدأ على عناصر الفولاذ المقاوم للصدأ؟ حسنًا ، لا داعي للقلق بشأن طرد المقلاة الخاصة بك لأن كل ما عليك فعله لحل هذه المشكلة هو السير إلى مخزنك. صدق أو لا تصدق ، يمكن أن تساعد بعض الخيارات هناك. من صودا الخبز إلى زيت الزيتون ، إليك أساسيات المخزن التي يمكنك استخدامها لتألق أدوات الطهي الفولاذية المقاوم للصدأ.

من بقع الشحوم الصعبة وقطع الطعام التي يصعب إزالتها إلى بصمات الأصابع والصدأ ، يمكن أن يكون تنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ صداعًا. ومع ذلك ، من المهم أن تنظف هذه العناصر بشكل صحيح لأن الطعام المتبقي والأوساخ يحملون عددًا كبيرًا من البكتيريا التي لا تريد استهلاكها ، وهنا تأتي عناصر المخزن. ومع ذلك ، فهي ليست الأشياء الوحيدة التي ستحتاج إليها. في كثير من الحالات ، ستحتاج أيضًا إلى نوع من الإسفنج أو الفرشاة ، بالإضافة إلى قطعة قماش من الألياف الدقيقة للمسح والتجفيف. قد يكون جهاز تنظيف الصوف الصلب مفيدًا أيضًا. وللحصول على بعض الأماكن المظلمة أو التي يصعب إزالتها ، ستكون هناك حاجة إلى علاج إضافي وشفى الكوع. فقط تذكر أنه لا يمكن حفظ كل أدوات الطهي الفولاذ المقاوم للصدأ. إذا كانت المقالي الخاصة بك تحتوي على صدأ أو تلون شديد ، أو مقابض فضفاضة ، أو تزييف ، أو خدوش ، أو طبقات تقشير ، فقد حان الوقت لاستبدالها. ومع ذلك ، مع العناية المناسبة والمكونات اللطيفة ولكن القوية ، يمكن أن تستمر عناصر الفولاذ المقاوم للصدأ لفترة طويلة.