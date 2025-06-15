12 أساسيات مخزن يمكنك استخدامها فعليًا لتألق أدوات الطهي الفولاذ المقاوم للصدأ

هل سئمت من تلك العلامات البنية التي يصعب إزالتها وبقايا الطعام والأقسام المحترقة وبقع الصدأ على عناصر الفولاذ المقاوم للصدأ؟ حسنًا ، لا داعي للقلق بشأن طرد المقلاة الخاصة بك لأن كل ما عليك فعله لحل هذه المشكلة هو السير إلى مخزنك. صدق أو لا تصدق ، يمكن أن تساعد بعض الخيارات هناك. من صودا الخبز إلى زيت الزيتون ، إليك أساسيات المخزن التي يمكنك استخدامها لتألق أدوات الطهي الفولاذية المقاوم للصدأ.
من بقع الشحوم الصعبة وقطع الطعام التي يصعب إزالتها إلى بصمات الأصابع والصدأ ، يمكن أن يكون تنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ صداعًا. ومع ذلك ، من المهم أن تنظف هذه العناصر بشكل صحيح لأن الطعام المتبقي والأوساخ يحملون عددًا كبيرًا من البكتيريا التي لا تريد استهلاكها ، وهنا تأتي عناصر المخزن. ومع ذلك ، فهي ليست الأشياء الوحيدة التي ستحتاج إليها. في كثير من الحالات ، ستحتاج أيضًا إلى نوع من الإسفنج أو الفرشاة ، بالإضافة إلى قطعة قماش من الألياف الدقيقة للمسح والتجفيف. قد يكون جهاز تنظيف الصوف الصلب مفيدًا أيضًا. وللحصول على بعض الأماكن المظلمة أو التي يصعب إزالتها ، ستكون هناك حاجة إلى علاج إضافي وشفى الكوع. فقط تذكر أنه لا يمكن حفظ كل أدوات الطهي الفولاذ المقاوم للصدأ. إذا كانت المقالي الخاصة بك تحتوي على صدأ أو تلون شديد ، أو مقابض فضفاضة ، أو تزييف ، أو خدوش ، أو طبقات تقشير ، فقد حان الوقت لاستبدالها. ومع ذلك ، مع العناية المناسبة والمكونات اللطيفة ولكن القوية ، يمكن أن تستمر عناصر الفولاذ المقاوم للصدأ لفترة طويلة.
الماء الساخن وصابون الطبق
يجب أن يكون الماء الساخن وصابون الطبق دائمًا هو خيارك الأول عندما تقوم بتنظيف عناصر الطهي الفولاذ المقاوم للصدأ. هذا الخيار هو الأفضل فورًا بعد الطهي أو إذا كانت الأواني والمقاليات تجلس بين عشية وضحاها. استخدم منظف الأطباق لقطع الشحوم والبقع الصعبة. على الرغم من أنه قد يتم إغراءك بالفرك فقط ووضعه في غسالة الصحون ، فاعلم أنه يجب عليك غمر الفولاذ المقاوم للصدأ تحت الماء لبضع دقائق بعد تبريده. سوف يخفف الماء من الأوساخ ، ويمكنك استخدام الإسفنج لإزالة الفوضى.
الليمون والملح
يعد تنظيف أدوات الطهي الفولاذ المقاوم للصدأ أحد أفضل الاستخدامات المنزلية لعصير الليمون. لهذا الاختراق ، خذ الليمون الخاص بك وقطعه إلى النصف. كرب الجزء المكشوف من الليمون في الملح ثم فركه على سطح الوعاء أو المقلاة. كرر حتى يختفي كل الأوساخ. عندما تنتهي ، اغسل بالصابون والماء. سيساعد الحمض الموجود في الليمون على كسر الجزيئات والأوساخ. بمجرد الانتهاء من ذلك ، سوف يلمع الفولاذ المقاوم للصدأ الخاص بك وسيقوم مطبخك برائحة الرائحة الإلهية.
صلصة الطماطم أو اللصق
بصرف النظر عن كونه مكونًا في الأطعمة اللذيذة ، يمكن أن تساعد صلصة الطماطم أو اللصق أيضًا عناصر الطهي الفولاذية المقاوم للصدأ في التألق. اقلب الوعاء أو المقلاة ونشر العجينة عليه. دعه يجلس لبضع دقائق ، ثم أخذ قطعة قماش إسفنجية أو ألياف دقيقة وقم بمسح جميع المخلفات. بعد المسح ، امنحه نظيفًا جيدًا مع الصابون والماء. قد تحتاج إلى تكرار المناطق الداكنة. بمجرد التنظيف ، يمكنك الإعجاب بتلألأ.
صودا الخبز
إن تنظيف الأواني والمقالي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع صودا الخبز هو اختراق تنظيف لن تندم على المحاولة. تعتبر صودا الخبز عنصر مخزن متعدد الاستخدامات لأنه يمكنك مزجه مع منتجات مختلفة لإنشاء حلول مفيدة. إنه يتكون من جزيئات كاشطة بلطف من شأنها أن تساعد في تسليط أدوات الطهي الخاصة بك دون خدشها أو إتلافها. امزج صودا الخبز والماء حتى يخلق مزيجًا سميكًا وكريميًا. انشرها على منطقة المشكلة وفرك بلطف. دعه يجلس لمدة تصل إلى 20 دقيقة ، ثم امسح وشطف لتنظيف البقايا بعيدًا.
فحم الكوك
توجه إلى مخزنك وانتزاع صودا مفضلة – فحم الكوك. كطريقة مفاجئة يمكنك استخدام Coca-Cola حول المنزل ، فهي مفيدة في جعل عناصر الفولاذ المقاوم للصدأ تتألق مرة أخرى. يساعد الكربنة والحمض من الصودا على تحطيم الصدأ والقطع الغذائية المحترقة. أفضل ما عليك فعله هو السماح لأدوات الطهي الفولاذية المقاوم للصدأ بالتماسك في كوكاكولا بين عشية وضحاها. ثم ، فرك وغسل لرؤية. هذه خدعة رائعة للعناصر الفولاذية ذات الشكل الفريد مثل الأغطية ، والتفتح ، والمكونات من الجهاز.
زيت الزيتون والخل
طريقة مفاجئة لاستخدام زيت الزيتون في منزلك هي وكيل تنظيف رائع. يُمزجه مع الخل الأبيض لتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ. ابدأ بتنظيف الأواني والمقالي مع الخل المقطر ومزيج الماء. الحامض في الخل يساعد في تحطيم الأوساخ والأوساخ دون ترك أضرار. خذ قطعة قماش مغموسة ببعض زيت الزيتون وفرك الزيت في اتجاه الحبوب لملء الخدوش وترك سطح لامع. يخلق زيت الزيتون أيضًا حاجزًا وقائيًا على السطح من اللطخات وبصمات الأصابع.
صودا الخبز والخل
مجموعة رائعة أخرى لتجربة أدوات الطهي الفولاذ المقاوم للصدأ هي صودا الخبز والخل. على غرار اختراق الماء وصودا الخبز ، اخلطي المسحوق والخل حتى يخلق عجينة سميكة. ضع هذا الخليط على الأواني والمقالي ، وتغطي السطح كله. دعه يجلس لبضع دقائق ، ثم خذ فرشاة أو إسفنجة وفرك بلطف حتى تختفي الأجزاء المظلمة. غسل وشطف نظيفة. كرر العملية للبقع التي يصعب إزاحتها أو مناطق أغمق.
الخل الأبيض
يمكن أن يكون الخل الأبيض أداة تنظيف متعددة الاستخدامات ، وهي أيضًا رائعة لتنظيف أدوات الطهي الفولاذية المقاوم للصدأ. في كثير من الحالات ، يمكنك بسهولة استخدام زجاجة الرش من الخل الأبيض الذي تستخدمه بالفعل لمشاريع التنظيف الأخرى لإكمال هذا الاختراق. قم برش المنطقة التي تريد تلميعها وتأخذ قطعة قماش من الألياف الدقيقة ومسحها. يمكنك أيضًا استخدام الخل الأبيض قبل استخدام زيت الزيتون أو صودا النادي لإزالة بصمات الأصابع. إذا كان لديك نسخة مقطرة ، فيمكنك استخدامه بالتساوي لتلميع الأواني الفضية.
البطاطا الخام
احصل على بطاطا من مخزنك واستخدمها على عناصر الفولاذ المقاوم للصدأ لتألق جيد. قطع الخضار إلى النصف وقلب المقلاة أو الوعاء. على البني ، وحرق البتات ، خذ البطاطا وفرك. تأكد من استخدام بعض الضغط الإضافي ، خاصة في المناطق الداكنة. من الطبيعي أن يتم تلطيخ بقايا البطاطس على العنصر. بعد بعض الغسل الجيد ، خذ أدوات الطهي إلى الحوض واغسله بالماء والماء ، ثم شطفه. للمناطق المظلمة للغاية ، قد تحتاج إلى التكرار مرة أخرى.
ملح
هناك طريقة ذكية يجب أن تستخدم الملح عند تنظيف منزلك هي غسل الأواني والمقالي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. هذا الخيار سيستغرق الكثير من الشحوم والصبر. لهذا الاختراق ، خذ حفنة من الملح الخشن ووضعه فوق المقلاة. ثم خذ اسفنجة أو فرشاة وافركها بعيدًا. إذا بدأ الملح في الحل ، فأضف المزيد ومواصلة العملية. الانتهاء من الغسيل. تذكر عدم الفرك بشدة لأنك لا ترغب في إنشاء خدوش على أجهزة الأطباق.
كريم الجير
الاستخدام غير المتوقع للكريمة من الجير حول منزلك هو إحياء أدوات الطهي الفولاذ المقاوم للصدأ. احصل على الأواني والمقالي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تحتوي على فوضى الطعام المتبقية التي تلتصق بها ورش كريمة الجير في الأعلى ، وتغطي البقع. يُسكب الماء الساخن في الوعاء ويغمر كل المسحوق. انتظر 10 دقائق ثم قم بفركها حتى تنظف. للحصول على المزيد من الحالات المتطرفة ، يمكنك القيام بذلك بالماء المغلي أيضًا ، ستحتاج فقط إلى ملعقة خشبية ومغسل صوف فولاذي لتنظيفه.
نادي الصودا
تعتبر Club Soda طريقة رائعة للتخلص من تلك البصمات وبقاياها المستمرة على أواني الفولاذ المقاوم للصدأ والمقالي التي لا يمكنك إزالتها. أولاً ، خذ قطعة قماش وافقت في السائل. فرك بعيدا في المكان الذي تستهدفه. بعد ذلك ، ضع صودا النادي في زجاجة رذاذ ورش المنطقة. استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة وقم برتقاليها. هذا السائل رائع أيضًا في إزالة البقع والبقع.