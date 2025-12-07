12 اتجاهًا مذهلاً للاستحمام من المقرر أن تستحوذ على الاهتمام بالكامل في عام 2026

الدش هو الجانب الأكثر أهمية في أي حمام. سواء كنت تفضل غسلًا سريعًا في الصباح أو حمامًا طويلًا في المساء، فيجب تعديل هذه المنطقة بشكل مثالي وفقًا لاحتياجاتك. لا يستطيع الجميع تحمل تكاليف إعادة التصميم، ولكن هناك بعض العناصر التي يمكنك إضافتها إلى مساحة الاستحمام الخاصة بك والتي من شأنها تحديثها وتخصيصها بسهولة، مما يضفي إحساسًا بالفخامة على روتينك اليومي.

إن التفضيل العام للحمامات المستوحاة من المنتجعات الصحية والتي ستجعلك تشعر وكأنك في تراجع سوف يستمر من عام 2025 إلى عام 2026، إلى جانب الاهتمام بالمواد المستدامة وأنظمة الاستحمام، والميل نحو المواد الطبيعية، وأنظمة الألوان، والأنسجة التي يمكن أن توجه الهواء الطلق. أقل إجماعًا هو الجدل الدائم بين مقصورة الاستحمام وأحواض الاستحمام المستقلة. أولئك الذين يستطيعون يرفضون الاختيار ويدمجون كلاهما في حماماتهم، أحدهما من أجل التطبيق العملي والآخر من أجل الجمال والرعاية الذاتية.