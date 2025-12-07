12 اتجاهًا مذهلاً للاستحمام من المقرر أن تستحوذ على الاهتمام بالكامل في عام 2026

الدش هو الجانب الأكثر أهمية في أي حمام. سواء كنت تفضل غسلًا سريعًا في الصباح أو حمامًا طويلًا في المساء، فيجب تعديل هذه المنطقة بشكل مثالي وفقًا لاحتياجاتك. لا يستطيع الجميع تحمل تكاليف إعادة التصميم، ولكن هناك بعض العناصر التي يمكنك إضافتها إلى مساحة الاستحمام الخاصة بك والتي من شأنها تحديثها وتخصيصها بسهولة، مما يضفي إحساسًا بالفخامة على روتينك اليومي.
إن التفضيل العام للحمامات المستوحاة من المنتجعات الصحية والتي ستجعلك تشعر وكأنك في تراجع سوف يستمر من عام 2025 إلى عام 2026، إلى جانب الاهتمام بالمواد المستدامة وأنظمة الاستحمام، والميل نحو المواد الطبيعية، وأنظمة الألوان، والأنسجة التي يمكن أن توجه الهواء الطلق. أقل إجماعًا هو الجدل الدائم بين مقصورة الاستحمام وأحواض الاستحمام المستقلة. أولئك الذين يستطيعون يرفضون الاختيار ويدمجون كلاهما في حماماتهم، أحدهما من أجل التطبيق العملي والآخر من أجل الجمال والرعاية الذاتية.
بلاط مميز
كان التخصيص وارتباطه بمساحات تجريبية أكثر تطرفًا هو الاتجاه السائد في التصميم الداخلي منذ بضع سنوات حتى الآن، ولن يذهب إلى أي مكان في عام 2026. في الحمام، تتجلى هذه الفلسفة من خلال البلاط المميز الذي يمكن أن يجعل مساحتك تبدو فريدة بالنسبة لك. يشجعك هذا الاتجاه للبلاط الذي تم إعداده للاستيلاء على الدش والحمامات على اللعب بالألوان والأنماط، بالإضافة إلى البلاط الذي يظهر علامات واضحة للحرفية، مثل القطع القديمة أو فسيفساء الزليج أو الأنماط الغريبة المستوحاة من ديلفت المرسومة يدويًا.
ميزات الشيخوخة في المكان
تعد إمكانية الوصول ترقية مهمة لدش الحمام والتي أصبحت في اتجاه عام 2026. أصبح أصحاب المنازل يستثمرون بشكل متزايد في إنشاء مساحات لا تلبي الاحتياجات الفورية فحسب، بل يمكنها التكيف مع تغييرات نمط الحياة مع مرور الوقت. يمكن أن يشمل ذلك أي شيء بدءًا من المقاعد المدمجة وقضبان الإمساك وحتى الأبواب الأوسع والاستحمام بدون حواف. لحسن الحظ، جعل الوصول إلى الدش الخاص بك أكثر سهولة لا يعني بالضرورة التضحية بالجماليات. تعتبر أيضًا ميزات مثل المقاعد ووحدات الدش بدون حواف حديثة بشكل لا يصدق ومتطورة في التصميم، مما يوفر التخصيص ويزيل الحواجز الثقيلة للحصول على مجموعة متكاملة سلسة.
الإسمنت الدقيق والمواد التركيبية الأخرى
مع تحول أوسع نحو التصميم الحيوي الذي يعطي الأولوية للمواد الطبيعية التي تنقل خشونة وملمس الهواء الطلق، فإن اتجاهات الاستحمام أيضًا تحتضن العناصر التركيبية. تحقق التشطيبات مثل الأسمنت الدقيق والحجر الجيري المخدد والجص الخشن هذا التأثير، مما يمنح المنطقة مظهرًا ترابيًا متعمدًا يزيل التماثل القسري ودقة جدران البلاط الكلاسيكية. يعد الإسمنت الدقيق، على وجه الخصوص، خيارًا رائعًا للحمامات بفضل خصائصه المقاومة للماء.
رخام جريء
هناك خيار شائع آخر لإضفاء الطابع الشخصي والدفء الطبيعي على الحمامات في عام 2026 وهو الرخام الجريء. أصبح الحجر المميز رائجًا في كل مكان في التصميم الداخلي، ويعتبر الدش أحد المواقع الرئيسية لتنفيذه. لقد كان الرخام دائمًا خيارًا شائعًا للحمامات باعتباره الحجر الأكثر فخامة في التصميم الداخلي، ولكن الاتجاهات تبتعد عن التصاميم الدقيقة وتختار الألواح ذات العروق المتباينة المذهلة، والتي يمكن أن تضفي إحساسًا بالدراما والعمق إلى الحمام، مثل أراباسكاتو وبريشيا كابرايا.
بلاط كبير الحجم، وخطوط أقل للجص
أحد الاتجاهات التي تسير جنبًا إلى جنب مع أنماط الرخام الجريئة والأسمنت الدقيق هو تفضيل البلاط كبير الحجم. أصبحت الكثير من خطوط الجص شيئًا من الماضي حيث يبحث الناس عن سهولة الصيانة، من وجهة نظر عملية، والشعور بالتدفق، من وجهة نظر التصميم، الذي يمكن أن توفره الأسطح غير المنقطعة فقط. إن المظهر السلس للبلاط كبير الحجم ليس حديثًا بطبيعته فحسب، بل إنه أيضًا هادئ، مما يوفر نفس البيئة الشبيهة بالمنتجع الصحي التي ستستمر في السيطرة على اتجاهات الحمامات في عام 2026.
أحواض وصنابير قائمة بذاتها
على الرغم من أن مقصورة الدش هي الخيار النهائي للحمامات في عام 2026، إلا أن هناك فضولًا متزامنًا للرفاهية التي يمكن أن توفرها أحواض الاستحمام والحنفيات المستقلة. هذه العناصر تجعل المساحة تبدو راقية ومفصلة بشكل لا يصدق، حتى لو لم تكن الأكثر عملية لتلبية الاحتياجات اليومية. وبدلاً من ذلك، يمكن للنماذج التقليدية المصنوعة من المعادن مثل الحديد الزهر والنحاس، مع أقدام مخلبية مزخرفة وأجهزة نحاسية متفاخرة، أن تمطر حمامك بسحر ودفء عتيق.
ستائر دش ممتدة من الأرض حتى السقف
يشير الاتجاه الأكثر تخصصًا في عالم تصميم الدش إلى ستائر الدش. مع اختلاف أقسام الحمام، تتمتع الستائر بسمعة سيئة لكونها سهلة الاتساخ وغير صحية. ولكن، عند صيانتها جيدًا، فإنها توفر فرصة رائعة لإضفاء لمسة زخرفية على الحمام مع مقاومة برودة الحجر والبلاط. في عام 2026، يختار المصممون الستائر الممتدة من الأرض حتى السقف للحصول على مظهر كلاسيكي مصقول. أوضحت مصممة الديكور الداخلي غابرييلا أيزنهارت في مقابلة مع Homes & Gardens: “ستارة الدش الأطول تضفي الأناقة على الحمام مع إضافة الارتفاع، لأنها تجذب الأنظار إلى الأعلى”.
مواد مستدامة
الاستدامة ليست مجرد اتجاه، إنها مصدر قلق كبير في التصميم والهندسة المعمارية الحديثة. يعد إنشاء منازل تدوم طويلاً وتستخدم الموارد المتاحة بكفاءة أمرًا أساسيًا، والحمامات ليست استثناءً. يعد الدش أحد أكثر ميزات المنزل استخدامًا، وبالتالي يتم استبداله بشكل متكرر، ولكن يمكن تمديد عمره باستخدام مواد شديدة التحمل. أحد الخيارات الأكثر شيوعًا لأجهزة الدش والأنيقة بشكل لا يصدق هو الفولاذ المقاوم للصدأ. يقاوم هذا المعدن التآكل، ويتم تطهيره بسهولة، وعادةً ما يكون مصنوعًا من مواد معاد تدويرها، مما يجعل من السهل إعادة التدوير بدوره.
الاستحمام الذكية
إلى جانب المواد المتينة، هناك طريقة أخرى متطورة تجعل الاستحمام أكثر استدامة وهي من خلال التكنولوجيا الذكية التي يمكنها تتبع استهلاك المياه والطاقة والتحكم فيها. تساعد هذه الأنظمة أصحاب المنازل على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن عادات الإنفاق الخاصة بهم دون بذل أي جهد يذكر. لكن تقنية الاستحمام الذكية لا تتوقف عند هذا الحد. توجد أقسام زجاجية أوتوماتيكية يمكن أن تتجمد عند الطلب، وأرضيات مدفأة لمزيد من الراحة، وأنظمة صوت مقاومة للماء. يمكن لكل مستخدم تخصيص الإعدادات التقنية حسب رغبته، مما يجعل تجربة الاستحمام الخاصة به تجربة فردية تستحق العلاج في المنتجع الصحي.
إضاءة المزاج
عندما يكون الموضوع هو الصحة، لا يمكن استبعاد الإضاءة من المعادلة. لقد اعترف التصميم الداخلي دائمًا بتأثير الضوء واللون في كيفية تجربتك وإقامتك في المساحة، ولكن تصميم الحمام يأخذ خطوة إلى الأمام من خلال دمج تقنية العلاج الزمني في الحمام. العلاج الزمني هو استخدام اللون والضوء لعلاج الجسم والعقل، وهو ما يتناسب تمامًا مع الرغبة في تحويل الحمامات إلى ملاذات. لهذا السبب فإن مصابيح LED القابلة للتخصيص والمقاومة للماء والتي تغير الكثافة والدفء واللون هي الاتجاه المزاجي الذي يحل محل إضاءة الحمام الساطعة في عام 2026.
الحمامات الغارقة
ولمزيد من الرفاهية والفخامة، أصبحت الحمامات الغارقة في الاتجاه السائد كبديل فخم للأحواض والاستحمام العادية. وفقًا لزوي جونز، كبير المنتجين الإبداعيين في Roper Rhodes، فإن هذه الميزات المعمارية هي رمز للمكانة أكثر من أي شيء آخر (لكل Sanctuary Bathrooms) ولكنها لا تزال تظهر كاهتمام متخصص في المنازل الراقية ذات التصميم المتقدم. تذكرنا الحمامات الرومانية وتقاليد الاستحمام اليابانية بأونسن، ولكنها تسمح أيضًا للمصممين بإخفاء شيء وظيفي في المقام الأول داخل حفرة في الأرض، الحمامات الغارقة هي كلاسيكية وحديثة في نفس الوقت.
مناظر طبيعية للحمام
فقط لأنك لا تستطيع تركيب حمام غائر فخم أو حوض استحمام مهيب قائم بذاته في حمامك الآن لا يعني أنه لا يمكنك الانضمام إلى اتجاه الدش المخصص. إن مفهوم تصميم حوض الاستحمام يعني في الأساس تجهيز منطقتك الرطبة، مهما كان شكلها، بمنتجات وإكسسوارات تعزز تجربة الاستحمام الخاصة بك. فكر في المناشف الناعمة والشموع برائحتك المفضلة وجل الاستحمام المرطب العميق وأقنعة الوجه. العناصر الأخرى في هذه القائمة، مثل الإضاءة المزاجية والمواد الطبيعية أو المميزة في كل مكان، لها نفس القدر من الأهمية لخلق جو مريح ومفصل بشكل رائع.