12 اكتشاف ديكور TJ Maxx يمكن أن يمر تمامًا

TJ Maxx مليء بالعناصر لأي نمط من المنزل ، بما في ذلك المساحات الأكثر حداثة والمعاصرة. ومع ذلك ، حيث يتألقون حقًا ، هو ديكور عتيق مستوحى من العتيقة ، والذي يصطف ممرات المتجر بوفرة ، مما يجعل العديد من أقسام البيع بالتجزئة في السلسلة تشبه إلى حد كبير متجر الكورو العتيق أو كشك النسيج. يجلب الكثير من ديكور التجزئة والأدوات المنزلية تأثيرات من عدد من العصور ، بما في ذلك المقاطعات الفرنسية والفيكتورية والفن ديكو و Midcentury Modern. يمكن بسهولة مزج هذه القطع بسلاسة في منزل مع عناصر الديكور الأقدم الأخرى التي تم التقاطها أثناء التنقل أو التحف. وهي تشمل الفراش والسجاد والوسائد والأطباق والفن ، والتي تبدو جميعها أقدم بكثير من تواريخ التصنيع الخاصة بهم. على الرغم من أن جميع مواقع TJ Maxx تحتوي على نفس البضائع على الرفوف ، إلا أن هناك بعض العناصر التي يمكنك بالتأكيد تراقبها أثناء التسوق التي تلتقط مظهرًا ومظهرًا من التحف والسلع القديمة تمامًا.

هذه العناصر مثالية لإنشاء أجواء عتيقة في مساحتك أو تملأ منزلًا وسط عناصر أخرى من العناصر العتيقة التي تدور حولها. والأفضل من ذلك ، يمكن العثور عليها في كثير من الأحيان نفقات أقل بكثير من العناصر القديمة والتحف التي تباع من قبل التجار والمزادات عبر الإنترنت. عادة ما يتم عادة خصم العناصر من العديد من المصممين والمصنعين العصريين بشكل عميق في TJ Maxx مقارنة بأسعارهم الأصلية في أماكن أخرى.