12 اكتشاف ديكور TJ Maxx يمكن أن يمر تمامًا

TJ Maxx مليء بالعناصر لأي نمط من المنزل ، بما في ذلك المساحات الأكثر حداثة والمعاصرة. ومع ذلك ، حيث يتألقون حقًا ، هو ديكور عتيق مستوحى من العتيقة ، والذي يصطف ممرات المتجر بوفرة ، مما يجعل العديد من أقسام البيع بالتجزئة في السلسلة تشبه إلى حد كبير متجر الكورو العتيق أو كشك النسيج. يجلب الكثير من ديكور التجزئة والأدوات المنزلية تأثيرات من عدد من العصور ، بما في ذلك المقاطعات الفرنسية والفيكتورية والفن ديكو و Midcentury Modern. يمكن بسهولة مزج هذه القطع بسلاسة في منزل مع عناصر الديكور الأقدم الأخرى التي تم التقاطها أثناء التنقل أو التحف. وهي تشمل الفراش والسجاد والوسائد والأطباق والفن ، والتي تبدو جميعها أقدم بكثير من تواريخ التصنيع الخاصة بهم. على الرغم من أن جميع مواقع TJ Maxx تحتوي على نفس البضائع على الرفوف ، إلا أن هناك بعض العناصر التي يمكنك بالتأكيد تراقبها أثناء التسوق التي تلتقط مظهرًا ومظهرًا من التحف والسلع القديمة تمامًا.
هذه العناصر مثالية لإنشاء أجواء عتيقة في مساحتك أو تملأ منزلًا وسط عناصر أخرى من العناصر العتيقة التي تدور حولها. والأفضل من ذلك ، يمكن العثور عليها في كثير من الأحيان نفقات أقل بكثير من العناصر القديمة والتحف التي تباع من قبل التجار والمزادات عبر الإنترنت. عادة ما يتم عادة خصم العناصر من العديد من المصممين والمصنعين العصريين بشكل عميق في TJ Maxx مقارنة بأسعارهم الأصلية في أماكن أخرى.
الفراش
إذا كنت تبحث عن خيارات الفراش المستوحاة من الفاخرة الفاخرة ، فإن TJ Maxx لديه مجموعة كبيرة من أغطية الحافات والمعشفة التي تتناسب بشكل مثالي مع مساحة أكثر ريفية أو مستوحاة من القطن ، بما في ذلك مجموعة الحافز المخطط المخطط المخطط المخطط. للحصول على لمسة أنثوية أكثر ، اختر تصميمًا زهريًا عتيقًا من العلامة التجارية لبلورات وروود مثل مجموعة Damo Davet. غالبًا ما تحتوي TJ Maxx على مجموعة من الفراش Laura Ashley مثل مجموعة ورقة الأزهار Cotton Percale ، والتي يمكن أن تمنح غرفة نومك مظهرًا أكبر فيكتوري.
المصابيح والإضاءة
المصابيح القديمة هي درجة رائعة أو تحف ، ولكن يمكن العثور على القطع التي لا تزال تعمل ، مما يجعل النسخ العتيقة أحدث طريقة رائعة لإضاءة منزلك مع الذوق العتيق. يحتوي TJ Maxx على مصابيح تستلهم من العديد من عصور التصميم المختلفة في الماضي ، بما في ذلك المشاعر الباردة في منتصف القرن لمصباح طاولة الحبل يونغ جيمي أو بريق Art Deco لهذا المصباح الزجاجي المزدهر. أيضا ، فإن مصباح Jonathan y Chinoiserie Ginger Jar سوف يتناسب بشكل جميل في غرفة مستوحاة من الفيكتوري مع لا أحد أكثر حكمة لأصوله الحديثة.
المزهريات
تصطف ممرات ديكور TJ Maxx مع المزهريات الجميلة والقرصات الزخرفية التي تتضاعف في التحف الأكبر سناً مثل مزهرية الخزفية الصينية الغالت أو مزهرية مرج الأسرة ، مما يحاكي المظهر الرشيق لجرار ومزهريات الزنجبيل العتيقة. لإضافة المزيد من الملمس ، اختر الفخار المصنوع يدويًا يشبه مزهرية إبريق Sagebrook ، والتي تبدو جميلة مليئة بالزهور أو المساحات الخضراء أو مرتبة في تجمع مع الآخرين في مساحة ريفية عتيقة.
العمل الفني
إذا كان سعر اللوحات والرسومات العتيقة الحقيقية ، فإن TJ Maxx لديه مجموعة واسعة من النسخ النكهة ذات النكهة القديمة ، بما في ذلك أعمال الفنانين المشهورين في العصر الانطباعي ، مثل فن جدار مونيه. خيار رائع آخر لإنشاء أجواء نباتية فيكتورية أكثر تشمل مجموعة جدار زهرة مارمونت هيل. أو ، قم بتقطيع جدرانك مع مناظر طبيعية مستوحاة من الطراز القديم مثل هذا الجدار المؤطر بالدورادو.
المزارعون
يمكن أن يكون من الصعب العثور على المزارعين الفريدين الذين لديهم شعور عتيقة في حالة جيدة دون بقع وأضرار من عقود من الاستخدام. يمكنك العثور على مجموعة واسعة وسط الممرات في TJ Maxx ، بما في ذلك مزارعي Sagebrook Home CHINOISERIE الرائعين. لإلقاء نظرة أكثر ريفية ، اختر زارع Three Hands Shurichoke ، الذي يكمل المنازل المستوحاة من العتيقة ويناسبها مباشرة. أو ، أضف بعضًا من سحر Midcentury على طراز كوخ مع زارع فقاعة Sagebrook المنزلية التي تشبه زجاج الحليب القديم.
سلال
السلال رائعة لكل من إضافة نسيج ووسائل تخزين إضافية في أي مساحة. يمكن أن تكون السلال القديمة جميلة بشكل خاص ولكن من الصعب العثور عليها في حالة جيدة. ومع ذلك ، يمكن أن يقوم TJ Maxx بإعدادك بسلال عتيقة رائعة بأحجام ومواد مختلفة ، مثل سلال Napa Home and Garden Talan التي ستبدو أنيقة فوق خزائن المطبخ في مطبخ ريفي خمر. تشمل الخيارات الرائعة الأخرى سلة الصفصاف الكبيرة A&B أو سلة RGI Oval التي يمكن أن تساعدك على تنظيم خزانة أو أرفف التخزين المفتوحة.
ديكور موسمي
يمكن أن يكون العثور على ديكور عيد الهالوين الحقيقي في متاجر التوفير والتحف وسيلة رائعة للاحتفال بالموسم. في كل الصيف والخريف في أواخر الخريف ، تمتلئ ممرات TJ Maxx بلمسات الخريف والعناصر المستوحاة من عتيقة في عيد الهالوين ، بما في ذلك الديكور مع مرح الرجعية. يشمل الاختيار لهجات ريفية وبدائية ، بالإضافة إلى المزيد من صور هالوين في منتصف القرن. أضيء مساحتك مع شجرة هالوين هالوين هالوين ، وهي عملية استنساخ من أشجار عطلة السيراميك الشهيرة. قم بتزيين منزلك باستخدام اليقطين الزجاجي المحفور بالتحف أو قم بإنشاء أجواء عصبية في منتصف القرن مع رفاق الهالوين المحيبين.
السجاد
يمكن أن تكون السجاد العتيقة والعتيقة وسيلة جميلة لإضافة النعومة والراحة إلى الأرضيات الخاصة بك ، مع السجاد الفارسي العتيقة واحدة من أفضل الطرق لتشويش الغرفة. يحتوي TJ Maxx على قسم كامل من السجاد بأحجام وأشكال مختلفة تعطي نكهة عتيقة لأي مساحة تستخدمها فيها ، مثل سجادة منطقة Cotswold الصوفية أو سجادة منطقة الشكل القديمة. امنح غرفة المعيشة الخاصة بك تطورًا قديمًا من خلال التركيز على الزخارف النباتية والألوان الناعمة التي تبدو جيدة وناعمة مع تقدم العمر.