12 بابًا بديلاً لتقسيم المساحة لإضافة هيكل إلى مخطط الطابق المفتوح

هل المنزل ذو الطابق المفتوح – التصميم الموجود في كل مكان والذي شاع بواسطة HGTV – يتضاءل أخيرًا في شعبيته؟ يقول بعض الخبراء ذلك، حيث قالت المصممة أليسون هاندلر لـ Good Housekeeping، “لقد فقدت المفاهيم المفتوحة بريقها قليلاً مع العملاء”. ويوافق المصمم دان مازاريني على ذلك، قائلاً للنشرة إن “أصحاب المنازل يحتاجون إلى مساحات منفصلة لتفكيك وظائف المنزل المختلفة وعزلها”. ولكن إذا كنت تعيش في منزل ذو مخطط مفتوح، فلا تبدأ في تركيب الجدران والأبواب الآن. يقول خبراء آخرون، مثل جوناثان سكوت من برنامج The Property Brothers على قناة HGTV، إن مفهوم المنزل المفتوح لن يذهب إلى أي مكان؛ قد تحتاج ببساطة إلى الإبداع إذا كنت تريد إضافة بعض البنية والتعريف إليه.
في حين أن الأبواب والجدران هي بالتأكيد الطريقة الواضحة لفصل المساحات، إلا أن هناك الكثير من البدائل الأخرى لتقسيم المساحة والتي يمكنها تحديد مناطق لتناول الطعام والمعيشة والطهي داخل منزلك مع إبقائها مفتوحة وجيدة التهوية. تعد خزائن الكتب والستائر من الطرق المفضلة لدينا لتحديد المناطق في منزل مفتوح، ولكن هناك الكثير من الطرق الأخرى الأقل تقليدية لتقسيم المساحات، مثل إنشاء تعريف باستخدام الأضواء العلوية أو دمج ميزات معمارية أخرى، مثل الأقواس والأعمدة. تحقق من هذه البدائل لإضافة المزيد من الهيكل دون إغلاق الباب في مخطط الطابق المفتوح الخاص بك.
توفر خزائن الكتب التقسيم والتخزين
تُعد خزائن الكتب الكبيرة المستقلة خيارًا ممتازًا لإنشاء حواجز مادية بين الأجزاء المختلفة للمنزل ذو المخطط المفتوح. استخدم رف كتب لفصل منطقة المعيشة عن منطقة تناول الطعام، على سبيل المثال، أو لإنشاء مساحة عمل صغيرة أو زاوية دراسة داخل غرفة جلوس أكبر ذات أرضية مفتوحة. المكافأة: ستحصل على الكثير من الرفوف الإضافية (والتي غالبًا ما تضيع في المنازل ذات المخطط المفتوح ذات الجدران الأقل) لجميع مواد القراءة المفضلة لديك وغيرها من الأشياء الصغيرة.
الأثاث يمكن أن يخلق الحدود
يمكن أن تساعد ترتيبات الأثاث الذكية في تحديد المساحات مع إبقاء الغرفة مفتوحة. يعد الأثاث المقطعي الكبير والكبير الحجم – وهو الأثاث المفضل في الثمانينيات والذي يعود من جديد – خيارًا رائعًا لذلك، حيث تعمل الأرائك الكبيرة تقريبًا مثل الأقسام في مساحات غرفة المعيشة. حاول ترتيب الأرائك والكراسي المعيارية لإغلاق غرفة المعيشة، أو المكاتب والخزائن الكبيرة لتقسيم مساحات العمل والمكاتب ضمن مخطط الطابق المفتوح.
توفر سجاد المنطقة فصلًا بصريًا
بدلاً من المداخل، يمكن للسجاد الكبير أن يخلق ممرات وبوابات صغيرة بين جزء من مخطط الطابق المفتوح في منزلك والجزء التالي. استخدم سجاد المدخل الطويل لتوجيه الزوار إلى أجزاء مختلفة من المنزل، ثم قم بتقسيم المناطق بسجاد مساحات كبيرة لتحديد المساحات بشكل أكبر. بعد ذلك، قم بجمع جميع السجادات المختلفة في كل منطقة من مخطط الطابق المفتوح معًا من خلال تنسيق الألوان ودمج الأنماط والأنسجة والمواد المختلفة.
تحدد ألوان الطلاء كل منطقة
يعد اللعب بألوان مختلفة للجدران طريقة سهلة لتحديد أجزاء مختلفة من منزلك ذو الطابق المفتوح دون الحاجة إلى أبواب من غرفة إلى أخرى. على سبيل المثال، يمكن لزاوية الإفطار ذات اللون الأصفر الزاهي أن تبرز كمنطقة صغيرة خاصة بها داخل مطبخ أكبر ذو مخطط مفتوح باللون الأبيض. أو استخدم ورق حائط غامقًا لتقسيم منطقة صغيرة للعمل من المنزل داخل المطبخ أو مساحة المعيشة.
يمكن وضع النباتات كأقسام
بدلاً من استخدام الأبواب، حاول استخدام اللون الأخضر. تشكل النباتات حاجزًا جميلاً للغاية بين الغرف؛ بالإضافة إلى ذلك، فهي تأتي مع مجموعة من المزايا الأخرى للاستخدام الداخلي، مثل تحسين مزاجك. حاول استخدام أشجار داخلية كبيرة جدًا في أصص، مثل أوراق الكمان أو أشجار النخيل، لإنشاء جدار أخضر بين مناطق مثل مساحة المعيشة وتناول الطعام في مخطط الأرضية المفتوحة. أو قم بتعليق بعض النباتات لتكوين ستارة خضراء طبيعية بين مناطق مختلفة من منزلك.
الستائر والستائر تضيف الخصوصية
عند الحديث عن الستائر، إذا وجدت نفسك في حاجة إلى حاجز أكثر خرسانية، فإن الستائر هي أفضل بدائل الأبواب التي يمكن تعليقها بأناقة باستخدام شرابات أو أربطة عنق، أو لفها فوق المداخل لإغلاقها إذا لزم الأمر. اختر بعض الستائر الشفافة لإبقاء الأشياء أكثر تهوية، أو العب بمواد مختلفة مثل المخمل الغني أو الحرير الفاتح. الستائر لا تقسم المساحة فحسب، بل توفر أيضًا الخصوصية.
تشير مواد الأرضيات المختلفة إلى مناطق جديدة
أكثر تحديدًا ومتانة من استخدام السجاد لفصل المساحات، حاول استخدام مواد أرضية مختلفة لإضافة المزيد من البنية ضمن مخطط الأرضية المفتوحة. يمكن استخدام الأرضيات المبلطة لتقسيم منطقة المطبخ، على سبيل المثال، بينما تشير الأرضيات الخشبية إلى نهاية منطقة المطبخ والممر إلى مساحة غرفة الطعام. وأخيرا، يمكن أن يشير السجاد إلى بداية منطقة غرفة المعيشة.
تعمل الأسقف المميزة مثل الأرضيات
تعمل الشاشات أو فواصل الغرف على إنشاء زوايا
للحصول على بديل باب قابل للتخصيص بسهولة ويمكنه فصل المساحات مع المظهر الجميل، حاول استخدام شاشة الخصوصية. هناك الكثير من الخيارات الحديثة، بالطبع، لكننا نحب بشكل خاص الشاشات القابلة للطي ذات الطراز العتيق التي تضيف القليل من سحر العالم القديم بالإضافة إلى الوظيفة – مثل شاشات بيوبو اليابانية، أو شاشات كورومانديل الصينية، أو شاشات الخصوصية المزخرفة المزخرفة التي كانت شائعة في الأسر الثرية في عصر النهضة في أوروبا.
الخرز المعلق يعمل مثل الستائر
للحصول على لمسة أخرى من الذوق العتيق – وبديل رائع للباب – حاول تعليق ستارة خرزية لعزل مناطق مختلفة من منزلك. في حين أن المظهر غالبًا ما يرتبط بأجواء الهيبيز، فقد ظهرت أقسام الخرز المعلقة في المؤسسات الراقية أيضًا، مثل فندق فور سيزونز في نيويورك. يمكنك أيضًا الإبداع في نمط ولون الخرز للتنسيق مع ديكور منزلك الحالي.
الإضاءة تحدد حالات مزاجية مختلفة
يمكن لأنماط الإضاءة المختلفة أن تفعل المعجزات لإضافة هيكل إلى مناطق مختلفة من مخطط الطابق المفتوح الخاص بك. لن تحتاج إلى المرور عبر الباب لتعرف أنك دخلت منطقة مختلفة من المنزل؛ الأضواء سوف تفعل الحديث. على سبيل المثال، بدلاً من الأبواب والجدران، أغلق غرفة الطعام عن بقية مساحة الأرضية المفتوحة عن طريق إغراقها بدائرة من الإضاءة العلوية بأضواء معلقة أو ثريات. أو لتغيير الحالة المزاجية من غرفة إلى أخرى، استخدمي الأضواء الساطعة في المطبخ وإضاءة الطاولة الخافتة أو ضوء الشموع في مناطق الاسترخاء.
توفر القناطر والأعمدة تعريفًا هيكليًا
تعتبر القناطر والأعمدة أكثر من مجرد أداة معمارية؛ إنها طريقة جميلة وكلاسيكية لفصل المساحات داخل المنزل مع إبقائه مفتوحًا وواسعًا. في حين أنها قد تكون مدمجة بالفعل لأغراض هيكلية، يمكنك أيضًا إضافة أعمدة زخرفية أو قوالب مقنطرة بمساعدة مقاول جيد لإضفاء بعض الشكل على مخطط الأرضية المفتوحة الذي يبدو خاليًا من الهيكل.