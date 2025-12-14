12 بابًا بديلاً لتقسيم المساحة لإضافة هيكل إلى مخطط الطابق المفتوح

هل المنزل ذو الطابق المفتوح – التصميم الموجود في كل مكان والذي شاع بواسطة HGTV – يتضاءل أخيرًا في شعبيته؟ يقول بعض الخبراء ذلك، حيث قالت المصممة أليسون هاندلر لـ Good Housekeeping، “لقد فقدت المفاهيم المفتوحة بريقها قليلاً مع العملاء”. ويوافق المصمم دان مازاريني على ذلك، قائلاً للنشرة إن “أصحاب المنازل يحتاجون إلى مساحات منفصلة لتفكيك وظائف المنزل المختلفة وعزلها”. ولكن إذا كنت تعيش في منزل ذو مخطط مفتوح، فلا تبدأ في تركيب الجدران والأبواب الآن. يقول خبراء آخرون، مثل جوناثان سكوت من برنامج The Property Brothers على قناة HGTV، إن مفهوم المنزل المفتوح لن يذهب إلى أي مكان؛ قد تحتاج ببساطة إلى الإبداع إذا كنت تريد إضافة بعض البنية والتعريف إليه.

في حين أن الأبواب والجدران هي بالتأكيد الطريقة الواضحة لفصل المساحات، إلا أن هناك الكثير من البدائل الأخرى لتقسيم المساحة والتي يمكنها تحديد مناطق لتناول الطعام والمعيشة والطهي داخل منزلك مع إبقائها مفتوحة وجيدة التهوية. تعد خزائن الكتب والستائر من الطرق المفضلة لدينا لتحديد المناطق في منزل مفتوح، ولكن هناك الكثير من الطرق الأخرى الأقل تقليدية لتقسيم المساحات، مثل إنشاء تعريف باستخدام الأضواء العلوية أو دمج ميزات معمارية أخرى، مثل الأقواس والأعمدة. تحقق من هذه البدائل لإضافة المزيد من الهيكل دون إغلاق الباب في مخطط الطابق المفتوح الخاص بك.