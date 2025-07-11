12 جرار مسحوق عتيقة تستحق دائمًا الاستيلاء على متجر التوفير

إذا تصفحت من خلال مجتمع المكياج في Tiktok أو YouTube أو Instagram لفترة كافية ، فسوف تتعثر في النهاية على عالم رائع من جامعي الجمال العتيق. تعد العبوة التجميلية واحدة من العناصر العتيقة التي تهيمن على اتجاهات Thrifting 2025 ، حيث يبحث المستهلكون عن بدائل لمعايير الصناعة ذات الجودة المنخفضة ذات الجودة اليوم.
تنجذب إلى التفاصيل المعقدة والتصاميم المدروسة والعملية والتاريخ الغني من القطع مثل أحمر الشفاه ، وزجاجات العطور ، وجرار المسحوق ، والتي لا يزال بعضها يحتوي على محتوياتها الأصلية. وبطبيعة الحال ، لم يعد المكياج الفعلي قابلاً للاستخدام ، سواء كان ذلك بسبب عمره أو وجود مكونات تم العثور عليها لاحقًا على أنها سامة ، مثل الراديوم. ومع ذلك ، نظرًا لأن معظم هذه الحاويات تم تصورها لإعادة تعبئتها ، فيمكنها تقديم إضافات ساحرة وفريدة من نوعها إلى غرفة تجميل لمحبي المكياج في منزلك.
كانت الجرار المسحوق ، المعروفة أيضًا باسم الجرار أو الحلية ، من العناصر الأساسية في طاولة خلع الملابس الفيكتورية وأوائل القرن العشرين ، مع نفث مسحوق رقيق مصنوع من الألياف الطبيعية. كان المسحوق في الاعتدال ، كان أحد منتجات الماكياج الرئيسية في ذلك الوقت ، أولاً لإخفاء الشوائب ثم تمتص الزيت الزائد. تم تصنيع بعض الأمثلة الأكثر روعة لهذه الصناديق من الخزف المطلي أو المعدن والزجاج المحكم ، وأغطيةها المزينة بلوحات صغيرة ، أو جواهر ، أو نهائيات منحوتة في شكل الحيوانات والفتيات. هذا الاهتمام العاطفي بالتفاصيل ، حتى بالنسبة لشيء بسيط مثل جرة مسحوق ، هو ما يميز مثل هذا العتيق الذي يكتشفها ، ويحولها إلى مقتنيات ثمينة.
12. جرار مسحوق الجيشوار اليابانية
Geishaware ، والمعروفة أيضًا باسم Geisha Girl Porcelain ، هي عبارة عن تحصيل شهيرة وبأسعار معقولة. هذه القطع ، التي تضم الفنانين اليابانيين التقليديات في الكيمونو الملونة المعلقة حول المعابد والمعابد ، تم إنتاجها بالكمال بين القرن التاسع عشر والخمسينيات مع وضع السوق الغربية في الاعتبار ، مما يجعلها تحفًا غير مكلفة نسبيًا للشراء اليوم. عبر الإنترنت ، يمكنك العثور على جرار مسحوق Geishaware بأقل من 20 دولارًا. ومع ذلك ، فإن السعر المخفض لا يقلل من سحره القديم ، والذي يرتبط تمامًا بأسلوب الطلاء المينا الكامل.
11. صناديق موسيقى مسحوق الألمنيوم
تم اختراعها لأول مرة في سويسرا ، أصبحت صناديق الموسيقى تحظى بشعبية لا تصدق في جميع أنحاء أوروبا في القرن التاسع عشر. بعد الحرب العالمية الثانية ، شقوا طريقهم إلى الولايات المتحدة ، حيث تم تطبيق التكنولوجيا على مختلف المنتجات ، بما في ذلك صناديق المسحوق. تم إنتاج الأكثر شيوعًا في الألومنيوم وكان على شكل مستدير ، مع غطاء قابل للإزالة مزخرف. إذا تم الحفاظ عليها ، فإن هذه النماذج الفريدة لها مفتاح متعرج في الأسفل وتشغيل الموسيقى عند إزالة الغطاء ، مما يكشف عن تجويف لتخزين المسحوق والنفخ. إنهم يستحقون حوالي 20 دولارًا على موقع eBay.
10. جرس مسحوق الزجاج جانيت
كانت شركة Jeannette Glass Co. واحدة من أكثر الشركات المصنعة غزارة من الأواني الزجاجية الاكتئاب الشائنة. تم إنتاج هذه الأواني الزجاجية المضغوطة بأسعار معقولة في العشرينات والثلاثينيات من القرن الماضي للوصول إلى العائلات الأمريكية التي تكافح مالياً بعد الانهيار الكبير. لقد أصبح منذ ذلك الحين بقايا تاريخية وشهيرة قابلة للتحصيل. تأتي جرار مسحوق هذه العلامة التجارية في جميع الأشكال والأشكال ، لكن نماذجها الأكثر تميزًا تتميز بالحيوانات ، مثل البجعات ، القلطي ، الأفيال ، والغزلان. إنها واضحة أو ملونة وتبيع عمومًا ما يزيد قليلاً عن 20 دولارًا.
9. ريتشارد هدنوت ثلاثة صناديق مسحوق الزهور
كان ريتشارد هدنوت عطرًا مشهورًا في أوائل القرن العشرين ، حيث قام في نهاية المطاف بتوسيع العلامة التجارية لتشمل منتجات الماكياج مثل مساحيق الوجه. يختلف هذا الإدخال قليلاً عن الآخرين في هذه القائمة ، لأنه ليس جرة مسحوق ولكن العبوة التي تم فيها بيع خط الزهور الثلاثة من مسحوق Hudnut. إما مصنوعة من الورق أو المعدن ، فقد ظهرت دائمًا نفس التصميم على طراز Art Deco لسيدة لتطبيق مسحوق الوجه أثناء إصلاح خادمة منزلها. مثال في حالة مثالية يمكن أن تبيع لأكثر من 30 دولارًا على موقع eBay.
8. رامسي ساتان زجاج مسحوق زجاجي
كان لشركة مستحضرات التجميل الفرنسية قصيرة الأجل رامسيس تاريخًا مضطربًا لا يوجد فيه سوى القليل من المعلومات التي تمت مراجعتها بشكل صحيح ؛ ومع ذلك ، هناك شيء واحد مؤكد: الجرار المسحوق هي التحف المحبوبة. يمكن أن تكون زجاجات الساتان ، والقطع السداسية على شكل سداسي ، مع فتاة Art Deco نهائية وغيرها من الأنماط المنقوشة على كل جانب ، باللون الأخضر أو الوردي ، إلى ما يصل إلى 70 دولارًا. وفي الوقت نفسه ، يتم إدراج نماذج مماثلة ذات أغطية كرينولين أكبر على شكل فتاة على موقع eBay مقابل ما يصل إلى 274 دولارًا.
7. صناديق مسحوق الموسيقية الثورنز الذهبية و Guilloche
من المحتمل أن يكون اسم Thorens مرتبطًا بمشغلات التسجيلات ، لكن هذه شركة تكنولوجيا الصوت الرائدة من سويسرا بدأت بصنع صناديق الموسيقى في أواخر القرن التاسع عشر. يعد هذا الطراز الذهبي الجميل ونموذج Guilloche مثالًا أكثر قيمة على صناديق المسحوق الموسيقية المذكورة سابقًا. إذا صادفت واحدة من هذه الأشياء في البرية ، فتحقق من الجزء السفلي للحصول على علامة تقرأ “Thorens – التي تم توزيعها بواسطة Silverite Co.
6. فنتون فن الزجاج الجرار
كانت شركة Fenton Art Glass Company شركة رائدة في مجال تصنيع الأواني الزجاجية لأكثر من 100 عام قبل توقف الإنتاج في عام 2011. يمكنك العثور عليها في أنماط متعددة في المتاجر العتيقة ، عبر الإنترنت وغير متصل ، من الصبغات البيضاء والوردية والأخضر والأزرق ، إلى زينة الزهور المطلية باليد. كانت هذه القطع مصنوعة يدويًا في الولايات المتحدة ويمكنها بيع ما يصل إلى 150 دولارًا.
5. جرار مسحوق Elfinware الألمانية
يمكن أن يبيع صندوق خزانة Elfinware الجميل والأورمالو الجميل والمغطى بالزهور ، مثل الصهر الموضح أعلاه ، مقابل ما يقرب من 500 دولار على موقع eBay. على الرغم من أنهم تم صنعهم في الأصل في أوائل القرن العشرين في ألمانيا للبيع في متاجر الهدايا والهدايا التذكارية ، وتم استيرادها لاحقًا إلى الولايات المتحدة ، إلا أنها تقدر بتهمة الحرفية المذهلة لزخارف الخزف المصنوعة يدويًا. كانت الزرقاء النسيان والورود الباستيل زخارف شائعة ، وكذلك تفاصيل تشبه الطحلب ، والمعروفة أيضًا باسم السبانخ. كان النمط امتدادًا لسيراميك روكوكو درسدن الشهير.
4.
كان Flapper Girl Porcelain ، المعروف أيضًا باسم Art Deco Doll أو Porcelain نصف الدول ، أسلوبًا شهيرًا في التصميم في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الأولى ، وخاصة في ألمانيا وفرنسا. كانت هذه التماثيل ، التي تم تصويرها أحيانًا بدون أرجل ، مزينة بشكل أساسي ولكنها أيضًا وظيفية بذكاء. كانت الجرار المسحوق من بين التطبيقات الأكثر شيوعًا ، بجوار وسائد الدبوس ، وحتى فرش الفتات الأكثر إبداعًا. على الرغم من أن التصميمات لا حصر لها ، إلا أن السيدات يصورن دائمًا يرتدون الشعر النموذجي والموضة في ذلك الوقت. وتشمل الشركات المصنعة الشائعة Fasold & Stauch و Dressel & Kister.
3.
مثل Jeannette Glass ، Le Smith هي أيضًا شركة للأواني الزجاجية تنحدر من Jeannette ، بنسلفانيا. كلاهما عمل مع الاكتئاب والكرنفال والزجاج اليورانيوم في عدد كبير من الألوان ، فقط الجرار بودرة Le Smith موجودة بشكل أكثر شيوعًا في نهاية الساتان ، في حين فضل منافسها واضحة. من بين أكثر الأمثلة المرغوبة على الجرار القتالية/التقبيل ، وتوأم جرة تضم امرأتين يجلسان مع ظهورهما لبعضهما البعض ، والسيدة مع الكلاب جرة. غالبًا ما تُباع هذه بأكثر من 100 دولار ، خاصةً عند مصنوعة من زجاج اليورانيوم.
2. Lalique Eduard Fornells Powder الجرار
تعد شركة René Lalique Ware ذات قيمة في حد ذاتها ، لكن نتائج تعاون الشركة المصنعة للفن الزجاجية الشهيرة مع مصمم أندور Eduard Fornells Marco تستحق المتحف. هناك العديد من نماذج الجرار المسحوق ، التي يعود تاريخها إلى 1910s و 1920s و 1930 ، مصنوعة من البلاستيك وعادة ما تكون منحوتة أو مزينة بأنماط مستوحاة من الطبيعة ، مثل الزهور والنباتات والفواكه والحيوانات. إنها نادرة جدًا ويمكن أن تستحق المئات ، إن لم يكن الآلاف ، من الدولارات.
1. صندوق Lalique Opalescent Glass
فيما يتعلق بموضوع Lalique Glass القديم ، فإن واحدة من أبرز الجرار للمسحوق التي قد تصادفها في متجر أو مزاد هي صندوق مصنّع الفن الفرنسي “Libellules” (French for Dragonflies). تم إدراج هذا النموذج لأكثر من 4000 دولار على 1Stdibs ، وذلك بفضل مكانة صانعه فحسب ، بل أيضًا بجمال الزجاج الحالم ، اللبني ، الذي يعكس الضوء بشكل جميل ويجلب نمط اليعسوب إلى الحياة. نماذج مماثلة مزينة من الهندباء أو الدالياس هي بنفس القدر من الثمينة.