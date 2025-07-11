12 جرار مسحوق عتيقة تستحق دائمًا الاستيلاء على متجر التوفير

إذا تصفحت من خلال مجتمع المكياج في Tiktok أو YouTube أو Instagram لفترة كافية ، فسوف تتعثر في النهاية على عالم رائع من جامعي الجمال العتيق. تعد العبوة التجميلية واحدة من العناصر العتيقة التي تهيمن على اتجاهات Thrifting 2025 ، حيث يبحث المستهلكون عن بدائل لمعايير الصناعة ذات الجودة المنخفضة ذات الجودة اليوم.

تنجذب إلى التفاصيل المعقدة والتصاميم المدروسة والعملية والتاريخ الغني من القطع مثل أحمر الشفاه ، وزجاجات العطور ، وجرار المسحوق ، والتي لا يزال بعضها يحتوي على محتوياتها الأصلية. وبطبيعة الحال ، لم يعد المكياج الفعلي قابلاً للاستخدام ، سواء كان ذلك بسبب عمره أو وجود مكونات تم العثور عليها لاحقًا على أنها سامة ، مثل الراديوم. ومع ذلك ، نظرًا لأن معظم هذه الحاويات تم تصورها لإعادة تعبئتها ، فيمكنها تقديم إضافات ساحرة وفريدة من نوعها إلى غرفة تجميل لمحبي المكياج في منزلك.

كانت الجرار المسحوق ، المعروفة أيضًا باسم الجرار أو الحلية ، من العناصر الأساسية في طاولة خلع الملابس الفيكتورية وأوائل القرن العشرين ، مع نفث مسحوق رقيق مصنوع من الألياف الطبيعية. كان المسحوق في الاعتدال ، كان أحد منتجات الماكياج الرئيسية في ذلك الوقت ، أولاً لإخفاء الشوائب ثم تمتص الزيت الزائد. تم تصنيع بعض الأمثلة الأكثر روعة لهذه الصناديق من الخزف المطلي أو المعدن والزجاج المحكم ، وأغطيةها المزينة بلوحات صغيرة ، أو جواهر ، أو نهائيات منحوتة في شكل الحيوانات والفتيات. هذا الاهتمام العاطفي بالتفاصيل ، حتى بالنسبة لشيء بسيط مثل جرة مسحوق ، هو ما يميز مثل هذا العتيق الذي يكتشفها ، ويحولها إلى مقتنيات ثمينة.