12 حلول تخزين من ايكيا تساعد في الحفاظ على تنظيم غرف اللعب

يمكن أن تكون غرفة اللعب عالمًا رائعًا من الخيال والمرح لأطفالك أو أحفادك. في هذه المساحة، يمكن لأطفالك أن يصبحوا فرسانًا يذبحون التنانين، أو رواد فضاء يذهبون إلى الفضاء، أو أميرات في قلعتهم، أو مهندسين يبنون إبداعات LEGO المعقدة. ومع ذلك، فإن اللعب هو عمل فوضوي، وفي كثير من الأحيان يمكن أن تصبح هذه المساحات السحرية للأطفال أسوأ كابوس للبالغين المسؤولين عن إدارتها. في حين أن هناك عددًا من الحلول القابلة للتطبيق لغرفة اللعب المدمرة، فإن أحد أسباب تعرض غرفة ألعاب أطفالك للتدمير بشكل منتظم هو أنك تفتقر إلى الأدوات التنظيمية المناسبة. لحسن الحظ، لدى ايكيا مجموعة واسعة من المنتجات المصممة خصيصًا لمساعدتك في إعادة النظام إلى غرفة اللعب في منزلك.
إذا كنت تأمل في تنظيم غرفة ألعاب أطفالك بشكل أفضل، فإن معرفة الخيارات المتاحة لك يمكن أن تساعدك في تضييق نطاق البحث. بالنسبة للمنازل التي تحتاج إلى السيطرة على الفنون والحرف اليدوية، هناك طاولة الأطفال FLISAT وحامل الورق MALA، حيث يوفر كل منهما مساحة تخزين كبيرة ووظائف للفنانين الناشئين. إذا كنت والدًا محبًا للقمامة، فإن TROFAST أو SMÅSTAD يجعل عملية التنظيف أمرًا سهلاً. لمزيد من الحلول المبتكرة، يوجد تخزين الألعاب FLISAT بعجلات، أو خزائن BRIMNES، إذا كانت مدمجة هي ما سيساعدك على البقاء على قمة تنظيم غرفة اللعب. مهما كانت احتياجاتك، يجب أن تمنحك حلول التخزين من ايكيا مجالًا واسعًا للحفاظ على غرفة اللعب الفوضوية مرتبة قدر الإمكان، وربما تجعل الآباء الآخرين يغارون من قدراتك التنظيمية.
طاولة أطفال FLISAT
يمكن أن تشكل مواكبة عبقرية طفلك الإبداعية تحديًا. غالبًا ما تتعرض أقلام التلوين وأقلام التحديد والملصقات وغيرها من مستلزمات الفنون والحرف اليدوية للأقدام، مما يؤدي إلى حدوث فوضى أثناء وقت التنظيف (بالإضافة إلى الاحتكاك عندما يريدون البدء في مشروع جديد). تعد طاولة الأطفال FLISAT (99.99 دولارًا) واحدة من أكثر الموارد شيوعًا من ايكيا لتشجيع الإبداع أثناء إدارة المخزون الفني. يشيد العملاء بتعدد استخدامات هذه القطعة. يتناسب جيدًا مع صناديق TROFAST البلاستيكية، التي يمكن إدخالها في الفتحات، بحيث يمكنك بسهولة إخفاء كل شيء بعيدًا.
TIGERFINK وحدة تخزين بحجيرات
تعد وحدة التخزين TIGERFINK ذات المقصورات (19.99 دولارًا) أداة تنظيمية واعدة يمكن إضافتها إلى أصغر غرف اللعب. يمكنك ملئها بالحيوانات المحشوة أو الملابس التنكرية أو مجموعة متنوعة من عناصر اللعب الأخرى. ومع ذلك، هناك كلمة تحذير واحدة وهي أن TIGERFINK لديه مراجعات مختلطة للغاية: بعض العملاء يحبونه ويجدونه ميسور التكلفة وسهل التجميع، بينما يذكر العديد من الآخرين أنه كابوس للمنتج، واهٍ، ولا يستحق الاحتفاظ به. قد يكون هذا حلاً تنظيميًا تجريبيًا جيدًا إذا كنت جيدًا في استخدام الأثاث الذي تصنعه بنفسك.
حامل لفة الورق من MALA مع حجرة تخزين
من المحتمل أن فنانك الناشئ يطلب دائمًا المزيد من الورق ويفقد مستلزماته الفنية، فلماذا لا تقوم بتجهيز غرفة اللعب الخاصة به بمركز للورق والتخزين؟ حامل لفة الورق MALA مع حجرة تخزين (12.99 دولارًا) ميسور التكلفة ومصنوع من مواد طبيعية إذا كنت تحب هذا النوع من الجماليات. إذا كنت تعاني من الفوضى التي تسببها الحاملات أو العلب الفنية، فقد يكون هذا الحل بطلاً في غرفة اللعب. العملاء الذين اشتروا MALA أشادوا بها كثيرًا، واصفين إياها بأنها الحل التنظيمي المثالي للورق واللوازم على حد سواء.
SMÅSTAD مقعد مع تخزين للألعاب
في بعض الأحيان عندما يكون لديك غرفة لعب منظمة، فإنك تحتاج فقط إلى مكان للتخلص من الألعاب. هذا هو المكان الذي يأتي فيه صندوق الألعاب أو المقعد المزود بالتخزين كمورد مفيد. حصل المقعد SMÅSTAD مع تخزين الألعاب (99.99 دولارًا) على مكان في قائمة منظمي غرف اللعب المحبوبين. ينزلق جزء التخزين من المقعد للخارج حتى تتمكن من جعل أطفالك يضعون ألعابهم (بطريقة منظمة أو فوضوية)، مع العلم أنك ستستعيد مساحة مرتبة بسرعة. قم بإضفاء طابعك الشخصي عليها باستخدام مقابض الأدراج، بالإضافة إلى وسادة المقعد.
TROFAST تشكيلة تخزين مع صناديق
توفر مجموعة التخزين TROFAST مع الصناديق (146.99 دولارًا) مساحة تخزين كبيرة للألعاب أو ملابس التنكرية أو أي شيء آخر يستخدمه أطفالك في الوقت الحالي. يستوعب الإطار الخشبي عددًا من تكوينات الصناديق، إما باستخدام صناديق TROFAST العميقة أو الصناديق الضحلة. في حين أن هناك بالتأكيد العديد من العناصر التي يمكن تخزينها في مجموعة تخزين TROFAST، فإن العديد من العملاء يشكون من جودة الوحدة، مستشهدين بأوقات التجميع الطويلة، وثقوب الحفر غير المحاذاة، والمسارات التي تؤدي إلى سقوط الصناديق بشكل متكرر، كأسباب لإحباطهم، على الرغم من وجود مراجعات إيجابية وفيرة أيضًا.
DUNDRA طاولة أنشطة مع درج تخزين
أفضل طريقة لتصميم غرفة اللعب الخاصة بك، وفقًا لأحد الخبراء، هي توفير مساحة تخزين مناسبة للمساحة. أحد الأمثلة الجيدة هو جدول أنشطة DUNDRA المزود بدرج تخزين (199.99 دولارًا). تسمح طاولة الأنشطة هذه لأطفالك بالوقوف والبناء للمدة التي يريدونها، والوصول إلى درج كبير عند الحاجة لاستعادة المزيد من الألعاب أو التنظيف السهل. تمت مراجعة DUNDRA بشكل كبير من قبل العملاء (بتقييم متوسط 4.7)، الذين يقولون إنها رائعة للقطارات والمسارات الخشبية، وألعاب LEGO، وغيرها من ألعاب البناء الإبداعية.
FLISAT رف عرض الكتب
يعد رف عرض الكتب FLISAT (29.99 دولارًا) إضافة رائعة لغرفة اللعب التي تسبح في الكتب. إن أنصار التعليم على طريقة مونتيسوري متحمسون لأرفف الكتب الأمامية، قائلين إنها أفضل للأطفال، وتساعد في اختيار الكتب، والتنظيم، وحتى التطور البصري. يوفر رف الكتب FLISAT تصميمًا بسيطًا يمكن أن يندمج بشكل جيد مع قطع الأثاث الأخرى، وهو رائع لحمل الكتب ذات الأغلفة الصلبة والكتب الورقية حتى يتمكن أطفالك من الوصول إليها وقتما يريدون وقت قراءة القصص. يتمتع المنتج أيضًا بمراجعات عالية، حيث أشاد العملاء بمظهره وسهولة تجميعه.
BERGIG وحدة عرض الكتب مع درج تخزين
بالنسبة لمكتبة غرفة ألعاب أكبر، قد لا يكون FLISAT كافيًا. أدخل وحدة عرض الكتب BERGIG مع درج تخزين (129.99 دولارًا)، والتي تتميز بمساحة أكثر اتساعًا لحمل الكتب. هذه القطعة ليست فقط للكتب. يمكنك استخدامه للألعاب واللوازم الفنية، لأنه يتمتع بسطح واسع وعميق أسفل قسم رف الكتب. يوجد أيضًا درج يمكن سحبه للخارج ويمكن ملؤه بمجموعة متنوعة من العناصر. قم بإقران الدرج ببعض صناديق التنظيم أو مقسمات الأدراج للحفاظ على تخزين كل شيء بشكل جيد.
FLISAT صندوق تخزين الألعاب بعجلات
في بعض الأحيان، يكون تنظيم غرفة اللعب بمثابة هدف متحرك، خاصة عندما يرغب أطفالك في أخذ ألعابهم إلى زاوية أو غرفة مختلفة في المنزل. في هذه الحالات، يعد حل التخزين الذي يمكن أن يتنقل بسهولة مع أطفالك خيارًا رائعًا. يعتبر صندوق تخزين الألعاب FLISAT المزود بعجلات (59.99 دولارًا) أحد المفضلات المفضلة لدى العملاء والتي تمت مراجعتها بشدة مما يجعلها حل تخزين متكامل. يمكن استخدامها أيضًا كقطار تظاهري أو سيارة للحيوانات المحشوة أو الدمى، مما يضمن شعبيتها لدى الأطفال.
VITBJÖRN وحدة تخزين مع درج
إذا وجدت غرفة اللعب الخاصة بك غارقة في الحيوانات المحنطة والدمى وغيرها من الألعاب ذات الحجم الأكبر، فإن وحدة التخزين VITBJÖRN مع درج (179.99 دولارًا) يمكن أن تساعدك في جمع مجموعة أطفالك. وعلى الرغم من كونه باهظ الثمن، فقد أشاد به العملاء بمتوسط 4.5 نجوم، مشيدين بجودته وفائدته. يمكن الوصول إلى الدرج السفلي الكبير من أي جانب، مما يجعل وضع القطعة في الغرفة أمرًا سهلاً لأنه يمكنك وضعها في أي مكان يناسبك. قد يقدر الأطفال أيضًا أن الصندوق يشبه المنزل.
TROFAST صينية تخزين مع حجيرات
من السهل أن تضيع القطع الصغيرة أو يتم وضعها في سلة المهملات الخطأ عندما تحتوي غرفة اللعب الخاصة بك على دلاء كبيرة فقط. إذا كان لدى أطفالك ألعاب بناء صغيرة أو يرغبون في التنظيم، فإن صينية التخزين TROFAST مع حجيرات (4 دولارات) هي حل مفيد وبأسعار معقولة. إنه متوافق مع إطارات التخزين TROFAST، مما يسمح بالاندماج السلس في إعداد غرفة اللعب الخاصة بك. تشير المراجعات إلى مدى فائدة تنظيم قطع LEGO التي تضيع في خلط ورق اللعب.
BRIMNES خزانة مع أبواب
إذا كنت تريد أن تبدو غرفة اللعب الخاصة بك أكثر تجميعًا، فقد تكون توصية تخزين غرفة اللعب الخاصة بـ Joanna Gaines للخزائن المغلقة مناسبة لك. تعد خزانة BRIMNES بأبواب (99 دولارًا) واحدة من أكثر الخزائن تنوعًا وبأسعار معقولة في ايكيا، مع أكثر من 1100 تقييم من فئة الخمس نجوم. يحب العملاء أن تبدو الخزانات جميلة، كما أنهم يحصلون على علامات جيدة لسهولة التجميع. تشير المراجعات إلى أن الخزانات رائعة لغرف اللعب، مما يوفر نتيجة نهائية تجعل غرفة اللعب تبدو منظمة بشكل جيد. الخزانات متوفرة باللون الأبيض والأسود لتناسب تفضيلاتك.