12 صناعة يدوية تعمل على ترقية أوعية شجرة الدولار الصغيرة إلى عروض نباتية جميلة

إذا كنت تحب النباتات المنزلية وتضفي توهجًا على الأغراض اليومية، فإن Dollar Tree هو المكان المناسب للعثور على مشروعك الحرفي التالي. هناك شيء مُرضٍ بشكل لا يصدق في أخذ وعاء بسيط ورخيص المظهر من الرف وتحويله إلى تصميم أنيق لمنزلك. بالإضافة إلى ذلك، ليس عليك أن تنفق ثروة؛ يمكنك استخدام هذه الحرف اليدوية لإضفاء مظهر راقي على مطبخك بميزانية Dollar Tree. إن تصميم عروض النباتات الخاصة بك باستخدام اكتشافات Dollar Tree يبقي الأشياء صديقة للميزانية بينما يسمح لك بتخصيص كل التفاصيل لتتناسب مع أسلوبك – سواء كان ذلك حديثًا أو ريفيًا أو ساحرًا أو بوهو. من إضافة لمسات طلاء بسيطة إلى إضافة الزخارف، هناك الكثير من الطرق الإبداعية لجعل وعاء تافه شجرة الدولار قاعدة مثالية لعرض نباتي جميل.
بالإضافة إلى تخصيص العناصر والألوان التي تضيفها إلى عرض الوعاء الصغير الخاص بك، يمكنك استكشاف مجموعة من التصميمات المختلفة التي تضفي نمطًا موسميًا أو أنيقًا على الرفوف أو الطاولات أو مساحات الحديقة الداخلية. تؤدي إضافة منصة دوارة إلى إنشاء اختراق لزارع متحرك يمكن استخدامه كميزة طاولة وظيفية. أو يمكنك إضافة تفاصيل زخرفية، مثل الزهور المنحوتة أو اللمسات الخشبية، لأسلوب البوتيك أو المزرعة. من ناحية أخرى، يمكنك إبقاء الأمور بسيطة عن طريق تحويل وعاء تافه شجرة الدولار إلى حامل نباتات في وعاء. أضف لمسة تصميمية إلى أي من هذه الخيارات باستخدام لمسات الطلاء أو الشريط أو الخرز.
إرفاق وعاء تافه إلى سوزان كسول لزارع دوار
اصنع أصيصًا مذهلاً على شكل وردة بتفاصيل منحوتة
إذا كنت تحب الديكور الرومانسي المستوحى من الطراز القديم، فإن هذا الوعاء الصغير المصمم على شكل وردة يوفر لك سحرًا خطيرًا. باستخدام وسيلة النحت أو الزخارف المصبوبة، يمكنك وضع طبقات من تفاصيل الورد المرتفعة حول الجزء الخارجي من الوعاء، وتحويلها إلى شيء يبدو عتيقًا ومزخرفًا. استخدم طلاءًا أبيضًا ناعمًا أو أحمر الخدود أو حتى لونًا معدنيًا مثيرًا لجعل القطعة تبدو أكثر تميزًا. املأ الوعاء النهائي باللبلاب أو الورود الحية لاستكمال التمثال الناعم. إذا اخترت إضافة زهور حية، فتأكد من إدخال بطانة بها فتحات تصريف.
اصنع أصيصًا خشبيًا فريدًا باستخدام وعاء صغير وكتل خشبية
تعمل هذه الطريقة السهلة التي يمكنك تنفيذها بنفسك على تحويل وعاء Dollar Tree الصغير إلى أصيص ذو مظهر راقي للغاية، ولن يعرف أحد أنك صنعته. إن الوعاء الصغير هو مجرد الأساس لهذا المشروع؛ النجم الحقيقي هو كتل البرج المتساقط. قم بصبغ الخشب وألصق الكتل معًا في أزواج رأسية. ألصق الكتل الأطول الآن عموديًا حول الوعاء، بالتناوب بين محاذاتها مع الجزء العلوي والسفلي من الوعاء. قم بطلاء القاعدة حسب الرغبة وقم بتصميم الحاوية بالنباتات المنزلية الخضراء المورقة للحصول على أجواء طبيعية مريحة.
تزيين لقضاء العطلات مع نبات الشتاء وعرض الشموع
تعمل هذه الفكرة الاحتفالية على تحويل وعاء تافه Dollar Tree إلى قطعة مركزية مريحة في فصل الشتاء. قم بطلاء القاعدة باللون الفضي المعدني وأرفق شريطًا فضيًا سميكًا أو غلافًا زخرفيًا مشابهًا. اختر نباتات العطلات المفضلة لديك، مثل الأغصان دائمة الخضرة أو الثلج الاصطناعي أو أكواز الصنوبر أو زهور هولي أو زهور الشتاء. قم بلصق كأس نبيذ أو حامل شموع في وسط الوعاء. املأ النباتات والخضر حول حامل الشمعة. قم بإنهائه بإضافة الشمعة المفضلة لديك.
اقلب النص بقاعدة باقة الورد ذات الوعاء المقلوب رأسًا على عقب
يؤدي قلب وعاء التافه الخاص بك رأسًا على عقب إلى تغيير صورته الظلية على الفور، مما يحوله من حاوية ذات ساق إلى شاشة عرض بقاعدة. في هذا DIY المستوحى من باقة الورد، يعمل الوعاء المقلوب كقاعدة دراماتيكية، بينما يصبح الجذع منصة للأزهار أو المساحات الخضراء. بالإضافة إلى أن الأمر بسيط جدًا. ما عليك سوى لصق كتلة من رغوة الأزهار الجافة على الجذع وإدخال زهورك المفضلة في أي ترتيب يناسب مساحتك. يعد هذا المشروع رائعًا لديكور المنزل البسيط أو القطع المركزية للمناسبات بأسعار معقولة.
قم بلصق المسامير الخشبية في وعاء صغير وأضف اللآلئ للحصول على عرض نباتي أنيق
يستخدم هذا DIY المسامير الخشبية لإنشاء نسيج مخدد حول وعاء التافه. هناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها إكمال هذا المشروع. قطع المسامير إلى نفس ارتفاع الوعاء. قم بلصقها من الخارج وقم بتغطية كل وتد بحبة من اللؤلؤ. يمكنك ترك التصميم بمفرده أو طلاءه بألوان غنية للحصول على تأثير ترابي أكثر. املأها بالخضرة الصناعية أو النباتات الموضوعة في أصص لإنهاء عرض النباتات ليتناسب مع ديكور منزلك.
اصنع حامل نباتات متعدد الطبقات بلمسة نهائية خشبية
يعد تصميم رف النبات متعدد الطبقات ميزة إبداعية أخرى تستخدم الكتل الخشبية لتحويل وعاء بسيط إلى قطعة ريفية. في حين أن هذا DIY يستخدم صينية وكتل خشبية، فإنه يمكن أن يعمل أيضًا مع طبقين صغيرين مكدسين فوق بعضهما البعض ومبطنين بكتل خشبية ملونة. المنتج النهائي مثالي للعصارة الصغيرة أو الكروم الزائدة. يمكنك أيضًا ملء الدرج السفلي بأوراق الشجر وترك الدرج العلوي مفتوحًا للديكور أو التخزين.
ضع بعض الحصى والطحالب داخل وعاء صغير لصنع حامل نباتات جميل في أصيص
في بعض الأحيان، يكون لأبسط الأعمال اليدوية تأثيرًا أكبر، وهو ما قد يكون هو الحال مع حامل النباتات في الأصيص هذا. هذه واحدة من أسهل الطرق لتحويل وعاء تافه من Dollar Tree إلى عرض نباتي جميل، لأنك لا تحتاج في الواقع إلى القيام بأي شيء ماكر. كل ما عليك فعله هو ملء الجزء السفلي من الوعاء بالحصى المزخرف ووضع نباتاتك المفضلة في الأصيص بالداخل. أضف الطحلب حول الأواني لجعلها أكثر تزيينًا. يعمل هذا DIY بشكل أفضل مع وعاء صغير شفاف.
ادخل إلى فصل الربيع مع عرض نباتات منمقة مصنوعة من وعاء صغير من شجرة الدولار
يحتضن هذا DIY المبهج الربيع من خلال تزيين الجزء الخارجي من الوعاء الصغير بورق حرفي ذو طابع ربيعي. يمكنك استخدام ورق كرافت لاصق لتسهيل الأمر، أو اختيار منديل زهور وإرفاقه باستخدام Mod Podge. يمكنك إضافة زهور الربيع الحية إذا أردت. قد يبدو جميلًا كمزهرية بها قصاصات جديدة من حديقتك. أو يمكنك استخدام رغوة الأزهار لملء الوعاء بباقة من الزهور وأوراق الشجر المستوحاة من الربيع.
قم بتحويل وعاء تافه إلى زارع بسيط للنباتات الزائدة
DIY بسيط آخر مثالي لمحبي اللبلاب الذين يعشقون المساحات الخضراء التي تمتد على حافة الحاوية الخاصة بهم وهو هذا الغراس الأساسي. بما أن هذه الأوعية الصغيرة مصنوعة من البلاستيك، فكل ما عليك فعله لتحويلها إلى حاويات جميلة للنباتات المنزلية هو إضافة فتحات تصريف في الأسفل. ثم حدد نباتك المفضل، وضعه في الوعاء، واملأ المساحة الإضافية بمزيج الأصيص. بالإضافة إلى ذلك، هناك مساحة كبيرة لتماثيل الحديقة المزخرفة لإضافة طابع مميز إلى حديقتك الداخلية.
استخدم الطلاء وصودا الخبز لإنشاء أصيص نباتات عصاري
للحصول على لمسة نهائية عصرية مستوحاة من السيراميك، قم بخلط صودا الخبز في الطلاء الخاص بك لإنشاء طبقة سميكة ذات ملمس يحاكي الفخار. اللون البرتقالي يمكن أن يجعله يبدو مثل أصيص تيراكوتا ذو ساق، لكن يمكنك اختيار أي لون تريده. ضع الطلاء على وعاءك الصغير حتى يتم تغطيته بالكامل. عندما يكاد يكون جافًا، ضعي القليل من صودا الخبز باستخدام فرشاة طلاء جافة لإضفاء لمسة نهائية غير لامعة. يمكنك ملء الأصيص النهائي بالنباتات الصناعية أو العصارة الحية.
لف وعاءًا صغيرًا بشريط منسوج وأضف أقدامًا خشبية لزارع على طراز بوهو
إذا كنت تحب النباتات والديكور على طراز البوهو، فقم بتغليف الجزء الخارجي من الوعاء بأشرطة منسوجة أو قبعة منسوجة مُعاد تدويرها. قم بتأمين المادة المنسوجة بالغراء الساخن. لإضافة المزيد من الشخصية، يمكنك إزالة جذع الوعاء وإضافة خرزات خشبية كبيرة إلى القاعدة كأقدام. يمكنك طلاء هذه الأقدام لتتناسب مع أثاثك أو تركها طبيعية للحصول على مظهر مريح. أضف نباتات مورقة للحصول على لمسة نهائية سهلة التصميم.