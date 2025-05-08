12 طريقة ذكية لإعادة استخدام دبابيس أمان إضافية حول منزلك

دبابيس السلامة أمر لا بد منه في كل منزل. من إصلاحات الملابس السريعة إلى أساسيات الإسعافات الأولية ، يمكن لهذه الأشياء المعدنية الصغيرة أن تفعل العجائب لك. ومع ذلك ، فإن هذه الأدوات الصغيرة أكثر تنوعًا مما تعتقد. يمكن أن تعمل دبابيس السلامة كمنظمين أو تثبيت أزواج أو تجمع معًا. يمكن استخدامها لتكشيف الأماكن الضيقة ، أو تصبح جزءًا لا يتجزأ من زخرفة الحرف الموسمية الاحتفالية.
هناك أنواع مختلفة من دبابيس الأمان مثل التقليدية والمنحنية والزر والخدمة الثقيلة والمصباح الذي يأتي في مجموعة من الأحجام. العديد من دبابيس السلامة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النيكل المقاوم للصدأ أو النحاس. كل نمط له وظيفة مختلفة اعتمادًا على المشروع والوزن المطلوب. من الجيد أن تتذكر أنه مع ما يكفي من القوة ، يمكن أن يفتح الدبوس ، لذا تأكد دائمًا من أن دبوس يبقى مغلقًا في أي مشروع تستخدمه ، لتجنب الخز. قبل بدء هذه المشاريع ، من المهم الحفاظ على تنظيم دبابيس السلامة الخاصة بك وسهلة العثور عليها. واحدة من أسهل الطرق لإبقائها في متناول اليد هي تخزينها في حاوية متوفرة مع مقسمات لأحجام مختلفة. طريقة أخرى هي إنشاء سلسلة عن طريق تثبيتها لبعضها البعض. من ديكور المنزل إلى إغلاق الستائر الخاصة بك ، إليك 12 طريقة يمكنك إعادة عرض دبابيس أمان إضافية حول منزلك.
استخدم مقاطع منظم
الحفاظ على عناصر مختلفة في منزلك منظم بميزانية باستخدام دبابيس السلامة. هناك العديد من الطرق التي يمكنهم العمل بها كأدوات تنظيمية. يمكنك تثبيت عناصر النسيج مثل المناشف والخرق والملابس معًا. يمكنك حتى تعليق دبوس الأمان على الأظافر وخطافات الجدار لتأمين عناصر مثل المفاتيح والمجوهرات وسلاسل المفاتيح والأحزمة والقبعات. افتح الدبوس لعقد علاقات الشعر ، وأشرطة مطاطية ، وحتى شحن الأسلاك مثل مقطع. فقط تذكر أن يكون لديك دبابيس مختلفة الحجم اعتمادًا على مدى كثافة الكائنات التي تحاول الجمع بينها.
اصنع مجوهرات فريدة
قم بإنشاء ملحقات الموضة الفريدة من نوعها عن طريق صياغة مجوهرات دبوس السلامة. هناك العديد من القطع المختلفة التي يمكنك صنعها من هذه المسامير المعدنية الصغيرة ، بما في ذلك الأقراط والقلائد والأساور والأحزمة. يمكنك نقله إلى المستوى التالي عن طريق إضافة Bling والشخصية عن طريق رسم دبابيس ألوان مختلفة وإضافة الخرز أو السحر أو الأشرطة أو الخيط. قبل استخدام دبابيس الأمان الأقدم أو المستخدمة مسبقًا ، قم بتطهيرها ، وخاصة مع الأقراط. تعتبر مجوهرات Pin Pin Safety نشاطًا رائعًا لقضاء ليلة الفتيات أو حتى مشروعك التجاري القادم.
تحول إلى شماعات الجدار
عرض ديكور الجدار بسهولة باستخدام دبابيس الأمان كمتأشرين. يعمل هذا الاختراق بشكل أفضل إما عن طريق لصق دبوس الأمان على الجزء الخلفي من كائن (مثل لوحة زخرفية) مع الغراء الساخن أو SuperGlue ، أو عن طريق تثبيت دبوس الأمان إلى الجزء الخلفي من إطار الصورة أو الطلاء مثل حامل إطار مؤقت ، ثم تعليقه على مسمار قوي. ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أن دبابيس السلامة لا تهدف إلى الاحتفاظ بأدوات ثقيلة. لذلك الحد من هذا الاختراق إلى العناصر الصغيرة والأصغر.
قم بإنشاء سلسلة مفاتيح لمفاتيح المنزل والسيارات
لا تفحص منزلك أبدًا لتلك المفاتيح المزعجة الفضفاضة مرة أخرى عن طريق إبقائها على دبوس أمان. افتح الدبوس وحركه من خلال الثقوب في الجزء العلوي من المفاتيح. ضع شريطًا أو ربطة عنق على الدبوس لتسهيل العثور على حقيبة ظهر أو محفظة. بمجرد العودة إلى المنزل ، شنقه على مسمار أو ربط على الحائط. قم بتنظيم مزيد من التوضيح عن طريق وضع الملصقات تحت كل خطاف لمجموعات مفاتيح متعددة.
الحفاظ على عناصر الملابس المقترنة معا
كنصيحة غسيل ذكية للمساعدة في التوقف عن فقدان الجوارب ، فإن دبوس الأمان هو العنصر المثالي للحفاظ على ملابس الملابس معًا. كل ما عليك فعله هو تثبيت أحد طرفي الجوارب أو القفازات معًا. تبقي الدبابيس الملابس متطابقة في كل من الغسالة والمجفف ، حيث تمر العديد من الجوارب في عداد المفقودين في ظروف غامضة! حافظ على الدبوس عند وضع ملابسك بعيدًا حتى لا تضطر أبدًا للبحث عن رفيقه في درج. تذكر إزالة المسامير قبل أن ترتدي أي شيء لتجنب تمزيق النسيج أو دس نفسك.
تنظيف الشقوق والثقوب الصغيرة
توقف عن تراكم Grimy في الزوايا الصغيرة والكراني باستخدام دبوس أمان لتنظيفه. هذا يعمل بشكل رائع لرواسب الكالسيوم في فوهات رأس الدش بالإضافة إلى تراكم التوابل والأعشاب في الجرار المطبخ. افتح دبوس الأمان واختر حتى يتم مسح الثقوب والفجوات. يمكنك استخدام دبوس الأمان لتنظيف طبقات صغيرة على الأجهزة أو بين الموقد والعداد. فقط تذكر أن تبقي محلول تنظيف وخرقة في متناول اليد لمسح دبوسك والمنطقة بعد الانتهاء.
الحفاظ على الستائر مغلقة
أكره الفجوة في منتصف الستار حيث تتدفق أشعة الشمس؟ لا تفاجأ أبدًا بالشمس مرة أخرى: تظل الستائر مغلقة تمامًا باستخدام دبابيس الأمان. هذه الخدعة بسيطة للغاية لأن كل ما عليك فعله هو تأمين دبوس الأمان في منتصف فتح الستار. للأقمشة الأثقل ، قد ترغب في استخدام دبابيس ، واحدة في الوسط وواحد أقرب إلى القاع. للحفاظ على دبوس مخفي وتجنب أي أضرار مرئية ، قم بقصه من الجانب الخلفي الذي يواجه النافذة.
توقف عن التمسك بالملابس
يعد استخدام دبوس السلامة وسيلة رائعة للتخلص من الغسيل الثابت. بعض ملابسك ، مثل تلك المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية ، أكثر عرضة للكهرباء الثابتة ، مما تسبب في أن تتشبث ملابسك بطرق غير متوقعة وجعل أولئك الذين يظهرون وضربًا ينقضون عند التحرك. يمكنك إيقاف ذلك عن طريق وضع دبابيس الأمان على هيكل أو داخل ملابسك. تخلص من الكهرباء الساكنة في المجفف عن طريق إضافة دبابيس إلى منشفة أو قطعة قماش وإلقاءها. أو قم بتوصيل دبوس أمان بكرات المجفف لنفس التأثير.
استخدم كسحب سحاب أو لإصلاح سحاب مكسور
هناك طريقتان يمكنك استخدام دبوس أمان على سحاب. أولاً ، يمكنك وضع واحدة على الملابس حيث تكون السوستة مفقودة أو لا تغلق الأسنان. هذا هو الإصلاح السريع المؤقت. تعمل دبابيس السلامة أيضًا كإسحاب بديلة إذا تم كسر ذلك. وأيضًا ، لا تكافح أبدًا في زيادة الفستان مرة أخرى عندما يمكنك إرفاق دبوس أمان مرتبط بسلسلة على سحب السوستة. ارفع اللباس وسحب السلسلة لأعلى ، وسحاب معها.
توقف عن الأغطية من السقوط
واحدة من أكثر الأشياء المزعجة هي وجود ملاءاتك أو البطانيات تسقط من سريرك. في حين أن هناك مقاطع ثورية تحافظ على أغطية لحاف وألواح السرير في مكانها ، يمكنك فعل نفس الشيء على نطاق أرخص بكثير من خلال التمسك بدبابيس أمان. بالنسبة لهذا الاختراق ، ستحتاج إلى أربعة دبابيس أمان قوية بما يكفي لخارقة أوراقك ومراتبك. أثناء وضع ملاءاتك على سريرك ، ستقوم بصب دبوس أمان في المرتبة والورقة في كل زاوية ، مع إبقائها معًا.
استخدم Clockespins أثناء تجفيف الغسيل
ليس لديك ما يكفي من الملابس لتجفيف الغسيل الخاص بك في الخارج؟ ليس هناك حاجة للقلق لأن دبابيس السلامة تعمل كإصلاح سريع ومؤقت. يعمل هذا الاختراق بشكل أفضل مع عناصر خفيفة الوزن أو أصغر حتى لا تسحب النسيج أو قم ببوب الدبوس. افتح الدبوس ، وربط الملابس به ثم أغلقه حول حبل الغسيل. ومع ذلك ، لا ترغب في الحفاظ على دبابيس الأمان الخاصة بك في الخارج لفترة طويلة منذ أن تتسبب الشمس والرطوبة في التضرر أو الصدأ مع مرور الوقت.
إنشاء ديكور المنزل
إذا كنت متعطشًا ، فقم بتخزين دبابيس الأمان لصنع ديكور المنزل المذهل. دع عصائرك الإبداعية تتدفق عند استخدام دبابيس الأمان لإنشاء ديكورات مثل التماثيل وفن الجدران وغيرها من القطع الزخرفية. الاستيلاء على الخرز والشريط والسحر وغيرها من اللوازم الصياغة لصنع قطع فريدة من نوعها. يمكنك حتى إنشاء ديكورات عيد الميلاد DIY وحلي مع دبابيس السلامة. إذا كنت قلقًا بشأن وخز نفسك بالعديد من دبابيس الأمان ، فاحصل على كشتبان في متناول اليد (حرفيًا) للحماية.