12 طريقة ذكية لاستخدام رف طبق الخيزران Ikea الصديق للميزانية حول منزلك

هناك الكثير من الاختراقات الرائعة على الإنترنت على الإنترنت لمساعدتك في الاستفادة القصوى من منتجات التجزئة السويدية المفضلة لدى الجميع. في عالم DIYs والخارقة ، ومع ذلك ، فإن بعضها يسهل سحبه من غيرها. إذا وجدت نفسك تكافح من أجل البقاء منظمًا في مطبخك أو غرفة نوم أو غرفة ألعاب للأطفال أو خزانة ، فقد يتم إغراءك بتجربة إصلاح شامل يعد بنتائج مذهلة. لحسن الحظ ، يمكنك بسهولة تحويل مطبخ ايكيا المناسب للميزانية إلى منظم لتقديم الطلب إلى مساحتك الفوضوية.
IKEA OSTBIT هي قطعة تخزين متواضعة. مصنوع من الخيزران ويكلف 5.99 دولار فقط ، غرضه المعلن (لعقد لوحات في خزانة الخاص بك) يضعف بشكل كبير إمكانات القطعة الكاملة. لقد حصل على ما يقرب من 900 مراجعة ، العديد منها متوهجة ويدعي أنها ابتكار رائع لاستخدامات متعددة في جميع أنحاء المنزل. مصنوع من مواد طبيعية ، يمكن إحضار حامل اللوحة الصغير هذا إلى زوايا لا حصر لها من منزلك حيث كنت تغرق سابقًا في الفوضى. استخدمه لعقد الكتب على الحائط أو للحفاظ على نظاراتك الشمسية وقبعات البيسبول المنظمة بشكل جيد. يمكنك أيضًا وضعه في غرفة اللعب لطفلك ، حيث يمكن أن تدعو التفاعل عن طريق عقد الألغاز أو الكتب. قم بتصحيح زوجين في المطبخ للحفاظ على مناشف الشاي الخاصة بك وألواح الخبز منظمة ، أو حتى استخدامها كمحطة لرسو أثناء شحن الأجهزة اللوحية.
استخدم كحل تخزين الكتب المعلقة
رفوف الأطباق الخشبية upcycle ekea في رف عائم لعرض كتبك الصغيرة مع مجرد أوستبيت وخطاف لاصقة. شراء خطاف سيكون قادرا على الاحتفاظ بوزن OSTBIT محملة بالكامل-الكتب وجميع-لتجنب إتلاف الطلاء الخاص بك أو دريوال. عندما تكون جاهزًا للقيام بالتثبيت ، ما عليك سوى تثبيت خطافك على الحائط (يوفر وقتًا كافيًا للمادة اللاصقة لعلاجها بالكامل) ، ثم قم بربط أحد الأطباق الأفقية منه. ستترك مع حامل كتاب قوي يمكن تعليقه في أي مكان.
استخدم لتخزين الألغاز
الألغاز هي واحدة من ألعاب الأطفال التي يصعب تنظيمها. على الرغم من أنك لا تريدهم بالضرورة على الرف طوال الوقت ، إذا تم تخزينها بعيدًا في خزانة أو صندوق ، فقد تنسى جيدًا أنك تملكها تمامًا. لمنح أطفالك إمكانية الوصول إلى الألغاز مع إبقائها منظمة بشكل جيد ، ما عليك سوى تحريكهم بين الدرجات من حامل لوحة الخيزران Ostbit. سيتم الاحتفاظ بها بزاوية مريحة لعقد القطع ، ولكن سيكون من السهل على الصغار استردادها.
استخدم كعرض كتاب للأطفال
الأطفال يعشقون القراءة ، ولكن في بعض الأحيان لا يكون رف الكتب دائمًا أفضل طريقة للحفاظ على تنظيم مكتبتك المنزلية. وذلك لأن تخزين الكتب بحيث يكون العمود الفقري كل ما هو غير شائع بالنسبة للأطفال الذين ينجذبون إلى فن الغلاف على كتبهم. لحسن الحظ ، لا يتعين عليك إنفاق ثروة على رف كتب مستوحى من Montessori-Front-بدلاً من ذلك ، يمكنك شراء واحدة أو أكثر من حاملي ألواح الخيزران Ostbit واستخدامها لعرض كتب طفلك. سيكون من السهل الوصول إليها ، وسهلة التراجع ، والجذابة بصريًا.
امسك مناشف المطبخ مطوية
على الرغم من أن مناشف المطبخ ليست أصعب العناصر التي يجب تخزينها وتنظيمها ، إلا أنها في بعض الأحيان يتم حشرها في درج ، مما يجعل من الصعب استردادها عندما تحتاج إلى واحدة. باستخدام OSTBOT IKEA كحل لتخزين منشفة الشاي ، لذلك ، منطقي تمامًا. ستتمكن من رؤية ما لديك ولن يمسك أكثر من واحد عن طريق الصدفة. يمكنك أن تكون مبدعًا مع مؤسستك – الفرز حسب الحجم واللون والمواد وما إلى ذلك – ويمكنك حتى استخدام حامل اللوحة لإدارة مصارف القماش أو المناديل القماش.
استخدم كحامل تجفيف للعمل الفني للأطفال
يعرف كل والد أو جد الشعور الرهيب في العثور على أن عملهم الفني ، الذي كان على المنضدة ، قد تم تلطيخه أو ملوثه بطريقة أخرى قبل تجفيف الطلاء بالكامل. يعد استخدام OSTBIT كحف تجفيف للفن المبلل بالطلاء أو الألوان المائية هو الاختراق البسيط الذي يمكن أن يوفر لك من الاضطرار إلى شرح لبيكاسو الصغير الذي تدمر صورتهما.
استخدم لعرض العناصر المصنوعة يدويًا
إذا كنت حرفيًا يتطلع إلى عرض العناصر المصنوعة يدويًا ، فلماذا لا تستخدم OSTBIT لعرض إبداعاتك؟ استخدم أحد المبدعين ألواحهم للاحتفاظ بألواح القطع المحفورة ، ولكن يمكنك بسهولة استخدام واحدة لعرض لوحات أو لوحات صغيرة قضيتها وقتًا ثمينًا وطاقة في إنشاء الطاقة. استخدم واحدة في الاستوديو الخاص بك لتتبع إبداعاتك الصغيرة ، وإن كانت ثمينة. يعد هذا أيضًا خيارًا رائعًا للسماح للمنمنمات الخاصة بك بالتجفيف دون تلطيخ.
قم بإنشاء لعبة مكدس الحلقة الخاصة بك
يحب الأطفال الصغار ألعابًا بسيطة ، مثل حلقات التراص أو الأشياء على الأوتاد. إذا كنت مكرسًا لإعطاء طفلك أو ابنة أختك أو ابن أخيك أو حفيد نشاطًا مناسبًا ، ولكن لا تتطلع إلى إنفاق ثروة ، يمكن تحويل بعض الحلقات الكبيرة من أي مادة بسهولة إلى لعبة. يمكنك أن تطلب منهم تكديس الحلقات على أوتاد OSTBIT في نمط ، أو فقط ضع الحلقات على الأرض ودعهم يبدعون. يبلغ عدد الحلقات الخشبية 20 حزمة من الخشب الخشبي 15.98 دولارًا على أمازون.
الحفاظ على صواني الخبز آمنة ومنظمة
تعبت من الصراخ بصوت عال من خلال كومة من ملاءات الخبز للعثور على تلك التي تحتاجها؟ قل وداعا لهذا الصداع اليومي مع الإضافة البسيطة ل ostbit Ikea. يمكنك تكديس أوراق الخبز لأعلى ولأسفل إذا سمحت خزانة الخاص بك ، أو على جانبيها إذا كان ذلك يناسب مساحتك بشكل أفضل. أيا كان التصميم الذي تقرره ، فإن OSTBIT ستبقي الأوراق مستقرة حتى تحتاج إليها. هذه أيضًا طريقة رائعة للتأكد من أنها لا تحاصر المياه أثناء التداخل داخل بعضها البعض.
استخدم لأجهزة الشحن والأجهزة الشحن
يمكن أن يكون الحفاظ على جميع أجهزتك مشحونة ، خاصة إذا كان لديك العديد من أفراد الأسرة الذين يعتمدون على الأجهزة اللوحية أو أجهزة iPad أو غيرها من الإلكترونيات القابلة لإعادة الشحن على أساس يومي. تأكد من أن كل شيء لديه بطارية كاملة دون أن تأخذ كونترتوب بالكامل باستخدام OSTBIT للقيام بالرفع الثقيل. اقلب الأجهزة بحيث تواجه منافذ الشحن الخاصة بها نفس الاتجاه ، ثم توصيلها لعملية شحن مبسطة. في المطبخ ، تذكر أن تبقي الحامل مسافة آمنة من الحوض والموقد.
امسك نظارة شمسية على OSTBIT
على غرار حامل الكتب العائم ، يمكنك استخدام OSTBIT لعقد النظارات الشمسية إذا كانت مجموعتك مجموعة كبيرة. تأكد من أن حامل اللوحة مرتبط بشكل آمن بالجدار (باستخدام شرائط لاصقة 3M هو وسيلة رائعة لضمان ذلك) ، ثم تحريك النظارات الشمسية الخاصة بك على درجات الحامل. ستتمكن بسهولة من معرفة الخيارات التي لديك لربط ملابسك وتجنب تعريض خطر العدسات المخدوشة ، والتي قد تكون أكثر شيوعًا عند تركها على سطح مستو.
عقد قبعات البيسبول
إذا كنت جامعًا لقبعات البيسبول ، فأنت تعلم أن تخزينها قد يكون صعبًا بشكل مدهش. لا تريد سحق فواتيرهم عن طريق التشويش عليها في درج ، ولكن إذا تركتها على رف أو في أعلى خزانة ملابسك ، فسيكونون في الطريق. يمكنك ترتيب خزانتك المربوطة بميزانية محدودة مع اختراق IKEA غير مكلف باستخدام OSTBIT لتنظيمه. سيبقي هذا الحل الرائع لمجموعة قبعة البيسبول المتنامية باستمرار ، كلهم مرسلين بشكل آمن حتى تكون مستعدًا لاستخدامها.
امسك أغطية القدر
تم تصميمه ليتم استخدامه في مطبخك للوحات ، يمكنك أيضًا إعادة عرض OSTBIT الخاص بك بسهولة لعقد أغطية القدر والرعق. سيكون من السهل استرداد الأغطية التي يصعب صعوبة في المتجر التي تحتاجها في كثير من الأحيان عند طهي الوجبة عند إنشاء تحفة طهي ، ولن تتخلى عن بعضها البعض عند فتح الدرج وإغلاقه.