12 طريقة ذكية لاستخدام رف طبق الخيزران Ikea الصديق للميزانية حول منزلك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

هناك الكثير من الاختراقات الرائعة على الإنترنت على الإنترنت لمساعدتك في الاستفادة القصوى من منتجات التجزئة السويدية المفضلة لدى الجميع. في عالم DIYs والخارقة ، ومع ذلك ، فإن بعضها يسهل سحبه من غيرها. إذا وجدت نفسك تكافح من أجل البقاء منظمًا في مطبخك أو غرفة نوم أو غرفة ألعاب للأطفال أو خزانة ، فقد يتم إغراءك بتجربة إصلاح شامل يعد بنتائج مذهلة. لحسن الحظ ، يمكنك بسهولة تحويل مطبخ ايكيا المناسب للميزانية إلى منظم لتقديم الطلب إلى مساحتك الفوضوية.

IKEA OSTBIT هي قطعة تخزين متواضعة. مصنوع من الخيزران ويكلف 5.99 دولار فقط ، غرضه المعلن (لعقد لوحات في خزانة الخاص بك) يضعف بشكل كبير إمكانات القطعة الكاملة. لقد حصل على ما يقرب من 900 مراجعة ، العديد منها متوهجة ويدعي أنها ابتكار رائع لاستخدامات متعددة في جميع أنحاء المنزل. مصنوع من مواد طبيعية ، يمكن إحضار حامل اللوحة الصغير هذا إلى زوايا لا حصر لها من منزلك حيث كنت تغرق سابقًا في الفوضى. استخدمه لعقد الكتب على الحائط أو للحفاظ على نظاراتك الشمسية وقبعات البيسبول المنظمة بشكل جيد. يمكنك أيضًا وضعه في غرفة اللعب لطفلك ، حيث يمكن أن تدعو التفاعل عن طريق عقد الألغاز أو الكتب. قم بتصحيح زوجين في المطبخ للحفاظ على مناشف الشاي الخاصة بك وألواح الخبز منظمة ، أو حتى استخدامها كمحطة لرسو أثناء شحن الأجهزة اللوحية.