12 طريقة ذكية يمكنك تنفيذها بنفسك لتحويل الخشب الخردة إلى قطعة جميلة للمدخل

لماذا من المهم أن يكون لديك قطع مميزة في مدخل منزلك؟ لأن مدخلك يخلق الانطباع الأول عن منزلك من الداخل. فهو ينقل شخصيتك وتفردك للزوار ويحدد النغمة الجمالية لبقية المنزل. القطع المميزة تلفت الأنظار وتساعد في رواية قصتك. في حين أن “القطعة المميزة” تشير إلى ديكور راقي، يمكنك توفير بعض المال باستخدام الخشب الخردة لبناء العناصر بنفسك.
من المحتمل أن تجد أنه من المفيد فهم الأنواع الثلاثة للمداخل وأفضل طريقة لتزيينها. تتكون البهو والطين والممرات من الأنواع الثلاثة؛ حدد نوع القطع المميزة التي ستعمل بشكل أفضل لمدخلك. يمكن للمساحة التي يقدمها كل نوع أن توجه اختياراتك. على سبيل المثال، سيحتوي الردهة على مساحة لقطع أثاث أكبر حجمًا مثل الطاولات والمقاعد، في حين قد لا يتوفر ذلك في الردهة.
لقد قمنا بتجميع عشرات الاقتراحات لقطع بيان المدخل الجميلة التي يمكنك صنعها بنفسك باستخدام الخشب الخردة. ستجد لمحة عامة عن كيفية تنفيذ DIY لكل قطعة بيان؛ العديد منها سهلة بما يكفي للمبتدئين في مجال الأعمال اليدوية.
طاولة وحدة التحكم
إذا كان لديك مدخل ضيق، فإن طاولة الكونسول تناسب المساحة بشكل جيد وتعطي انطباعًا، خاصة عندما تقوم بتصميم الجزء العلوي باستخدام عناصر الديكور. لا يمكن أن تكون هذه الطاولة الأنيقة أسهل في صنعها بنفسك من قطع مقاس 31 بوصة مقاس 2 × 4، مصقولة جيدًا ومثبتة معًا بزوايا متعرجة باستخدام غراء الخشب، ومسامير، وأجهزة دعامة متينة. يمكنك تخصيص الأجهزة واختيار لون الطلاء أو اللون الذي يكمل المدخل الخاص بك. قم بتصميمه باستخدام مصباح وعمل فني وطبق صغير لإسقاط المفاتيح، وستكون جاهزًا تمامًا.
رف المفاتيح الذي يعمل بمثابة فن
توفر العديد من المداخل رفًا لتعليق المفاتيح، ولكن يمكن لمدخلك أن يدلي ببيان إذا قمت بتطبيق لمسة فنية، ليس فقط من خلال إنشاء رف المفاتيح من الخشب الخردة، ولكن أيضًا من المكونات التصويرية. ضع في اعتبارك استخدام قطعة خشب خردة غير منتظمة الشكل كقاعدة لحامل المفاتيح. قم بلصق قطع الخشب الصغيرة التي تشكل العناصر التصويرية معًا ثم قم بلصقها على رف ضيق. حفر ثقوب للمسامير التي تكون بمثابة أوتاد للمفاتيح. قم بالطلاء أو الصبغ إذا رغبت في ذلك، أو قم بوضع طبقة من البولي يوريثين.
جدار معيشة مصغر ومؤطر
تعد الجدران الحية – حرفيًا، جدران النباتات – جزءًا من اتجاه التصميم “المحب للحياة” الحالي الذي يقوم فيه أصحاب المنازل بإحضار الخارج للإدلاء ببيان. بدلاً من تثبيت جدار معيشة كامل باهظ الثمن، اصنع نسخة مصغرة من الخشب الخردة. يبدأ هذا المشروع ببناء صندوق مربع وملئه بالتربة. ثم قم بإرفاق إطار مربع بقطعة قماش شبكية مثبتة داخل الإطار. قطع الثقوب في الشبكة للنباتات. تعرف على أفضل النباتات التي يمكنك استخدامها لإنشاء جدار معيشة مذهل بالداخل – بشكل مصغر.
إطار مرآة ملون
تعتبر المرآة ميزة مفيدة في المدخل حتى تتمكن من إلقاء نظرة خاطفة على مظهرك قبل مغادرة المنزل. لماذا لا تدلي ببيان بإطار ممتع وملون؟ يبدأ هذا المشروع السهل بقطع قاعدة المرآة من الخشب الرقائقي الخردة. قم بطلاء أو صبغ قطع صغيرة من الخشب الخردة بمجموعة ألوان من اختيارك. قم بترتيب القصاصات على الإطار وألصقها لأسفل. أخيرًا، قم بشراء لوح مرآة ذاتي اللصق بالحجم الذي تختاره. فويلا!
شماعة المعطف والقبعة
إن القبعة والمعاطف المصنوعة من قطعة من الخشب الخردة والشماعات الخشبية تكتسب مكانة مميزة في المدخل لأنها ذكية جدًا وتوفر مظهرًا منحوتًا. في هذا المشروع السهل، يتم قطع قطعة من كل علاقة خشبية، ويتم ربط العلاقة المتبقية بلوح الخشب الخردة. ثم يتم قلب القطعة ولصقها على جدار المدخل. يمكنك تعليق المعاطف والملابس الأخرى من خطافات الشماعات المقلوبة والقبعات على الأطراف المدببة للشماعات. اترك الخشب الطبيعي أو ضع الطلاء أو البقع.
وحدة حائط ذات رفين
حتى مجموعة الأرفف المتواضعة يمكن أن تكون بمثابة قطعة مميزة للمدخل عندما يُظهر تصميمها الأنيق العائم كنوزك. يستخدم هذا DIY خردة 2 × 6 لإطار للأرفف حتى “تطفو” وتتخلص من الخشب الرقائقي مقاس ¾ بوصة للأرفف. يجب أن يكون الإطار أصغر قليلًا من الأرفف المخططة، والتي تكون مصنوعة على شكل صينية ذات حافة حتى لا تسقط الأشياء. قم بطلاء قطع الخشب المصقولة أو صبغها حسب الرغبة، وفكر في استخدام الأقواس المزخرفة على شكل حرف L على زوايا الرف للحصول على مظهر مرتفع.
شمعدانات متطورة
اصنع بيان مدخل مع حاملات الشموع الأنيقة التي تعرض الجمال الطبيعي للخشب وتكذب أصولها الخشبية المتواضعة. قد يكون هذا المشروع أكثر ملاءمة لمحبي الأعمال اليدوية ذوي المعدات والمهارات المتقدمة، مثل استخدام جهاز التوجيه، وهو أمر مطلوب لصنع القطع الأساسية الدائرية وتقريب حوافها. ستحتاج أيضًا إلى مهارات المخرطة لتشكيل الأكواب التي توضع عليها الشموع؛ وهي مصنوعة من الخردة المصفحة بالخشب بثلاثة ألوان. أنهي بزيت التونغ والبولي يوريثين.
عمل فني بكتل الألوان
أحد الأسباب الجيدة لعدم رمي الخشب الخردة هو أنه يمكنك تحويله إلى لوحة جدارية أنيقة وبسيطة بدلاً من ذلك. ما عليك سوى أخذ قصاصات من الخشب بنفس السماكة وطلائها أو صبغها بألوان أو درجات لتكمل مدخلك. يعد طلاء الأكريليك خيارًا جيدًا لطلاء القصاصات بالألوان المفضلة لديك. يمكنك استخدام MDF كدعم لقطعك وتثبيتها باستخدام مادة لاصقة للبناء مثل Liquid Nails. فكر في إعطائها مظهرًا محزنًا مع بعض الصنفرة الخفيفة بعد جفاف الطلاء أو البقعة.
خردة الجدار لهجة الخشب
يمكنك الاستفادة بشكل مذهل من الكثير من الخشب الخردة من خلال إنشاء جدار مميز لمدخلك. يبدأ هذا المشروع بربط شرائح فراء 1 × 3 مباشرةً على الحائط باستخدام مادة لاصقة للبناء ومسامير مدعمة مقاس 1½ بوصة. ثم قم بتوصيل ما يكفي من الخشب الرقائقي مقاس ¼ بوصة لتغطية الشرائط باستخدام نفس النوع من البراغي. استخدم المستوى لرسم خط كنقطة بداية للقطع الخشبية. ضع في اعتبارك قصاصات ذات سماكات مختلفة لإضافة أبعاد، وقم بإلصاقها على الخشب الرقائقي بمادة لاصقة للبناء ومسامير لاصقة. الطلاء أو وصمة عار إذا رغبت في ذلك.
صينية زخرفية
توفر الدرج طريقة مبتكرة لتجميع واحتواء عناصر الديكور التي تريد عرضها – أو يمكن استخدامها بقدرة أكثر وظيفية كوعاء للبريد والمفاتيح. إن وجود مكان مخصص للبريد يقطع شوطًا طويلًا نحو الحفاظ على مدخلك نظيفًا ومنظمًا. يمكنك صنع صندوق مستطيل بسيط، أو إضافة أرجل قصيرة أو مقبض لمزيد من الارتفاع. بعد تجميعها معًا وتطبيق الطلاء، فكر في تصميم أو كتابة بالستينسيلا على المقدمة لإضفاء طابع أكثر عليها.
مقعد مدخل ريفي
المقعد هو شيء سوف تتساءل كيف كنت تعيش بدونه في مدخل منزلك، خاصة إذا كنت تعيش في مناخ بارد أو رطب وتحتاج إلى مكان لارتداء الأحذية وخلعها. يمكنك صنع مقعد مدخل ريفي باستخدام خردة 2 × 4 مقطعة إلى قطع وتشكيلها على شكل مستطيلات مفتوحة باستخدام براغي البناء. القطعة العلوية عبارة عن قطع 2 × 8 إلى نصفين ومثبتة بقطع الساق بمسامير. قم بالطلاء أو الصبغة حسب تفضيلاتك.
ديكور حائط دلو مجلفن
هذه القطعة غير المتوقعة من ديكور الحائط عبارة عن مشروع بسيط مصنوع من قصاصات خشبية ودلو زهور مجلفن من Dollar Tree والذي يمكنك ملؤه بالبريد أو المفاتيح أو المساحات الخضراء المزيفة التي يمكن تغييرها لتتناسب مع الموسم. قم ببناء قطعة دعم من الخشب الخردة أو البليت. يمكنك إنشاء مظهر متعثر باستخدام الطلاء المخفف أو غسول الليمون. قم بربط الدلو الصغير على الجزء الخلفي باستخدام برغي واحد فقط بالقرب من الأعلى. نص استنسل أو تصميم على الدلو أو الخشب الداعم إذا رغبت في ذلك.