12 طريقة شعبية لطرد النمل وكيفية استخدامها للحصول على أفضل النتائج

من زاوية عينك، هناك سلسلة من النقاط السوداء الصغيرة تتحرك على طول أرضية مطبخك. ما الذي يمكنك الوصول إليه للتخلص من هذا النمل المزعج؟ اعتمادًا على عوامل معينة، بما في ذلك الموقع والفعالية والسمية، قد تختلف الإجابة. تتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا لطرد النمل خيارات طبيعية أكثر مثل رش الخل الأبيض ووضع القهوة المطحونة ومسح الأسطح بالماء والصابون.
ويمكن، بل ينبغي، استخدام كل طريقة، وخاصة طرق الردع الطبيعية، بطرق مختلفة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. قد يعتمد مفتاح إدارة غزاة النمل على فهم أفضل طريقة ردع لموقفك الحالي. قد تختلف الطريقة الأكثر فعالية اعتمادًا على الموقع الذي يمثل فيه النمل مشكلة. على سبيل المثال، قد يكون أفضل علاج للنمل الموجود في الشقوق الصغيرة هو استخدام مسحوق قشور الحمضيات الذي يمكن رشه في الشق، بينما يمكن التعامل مع النمل الذي يدمر أسطح المطبخ بسهولة أكبر عن طريق مسح الأسطح بالخل.
طرد النمل بشكل طبيعي باستخدام عصير الليمون
عصير الليمون الحمضي المخفف بالماء يمكن أن يطرد النمل عند استخدامه كرذاذ. إنه خيار غير سام للمنازل التي بها أطفال صغار وحيوانات أليفة. ولسوء الحظ، فإن هذا الخليط قد يعمل فقط على المدى القصير. إعادة التطبيق قد تجعل هذه الطريقة أقل فعالية في مناطق معينة. يمكن أيضًا خلط عصير الليمون مع أحد الزيوت العطرية للحصول على خليط أكثر فعالية لمنع مسارات النمل. استخدمي خليط نصفه من عصير الليمون والماء.
تعتبر قشور الفاكهة بمثابة طارد للنمل على المدى القصير
احتفظ ببعض بقايا مطبخك للحصول على طارد طبيعي للنمل. قشور الحمضيات والخيار لها رائحة قوية تطرد النمل بشكل طبيعي. لاستخدام قشور الحمضيات للتخلص من النمل، اصنعي مسحوقًا من قشور البرتقال أو الليمون أو الليمون المجففة. رش هذا المسحوق في الشقوق والفراغات التي لا يمكن للرذاذ الوصول إليها. تعمل قشور الخيار أيضًا عند وضعها بالقرب من مدخل منزلك، حيث يتجنب النمل هذه القشرة غير الشهية. ضع في اعتبارك أن قشور الخيار قد تطرد النمل لفترة قصيرة، ولكن ليس لفترة طويلة جدًا.
أعد وضع زيت القرنفل العطري لطرد النمل
يساعد زيت القرنفل على طرد النمل لأنه يحتوي على الأوجينول، وهو مبيد حشري ويمكن أن يقتل الحشرات، بما في ذلك النمل، عند ملامسته. يمكن خلط بضع قطرات من زيت القرنفل مع زجاجة ماء لتكوين رذاذ، والذي يمكن بعد ذلك وضعه حول نقاط الدخول في منزلك لمنعها من الغزو. لا يعد استخدام زيت القرنفل، باعتباره مبيدًا حشريًا طبيعيًا، خطيرًا في منزلك. تأثيره قصير الأمد، مما يعني أنك لن تؤذي الحيوانات الأليفة عن طريق رشه في الداخل. وهذا يعني أيضًا أنه للحصول على أفضل النتائج، يتطلب طرد النمل إعادة تطبيق متكررة.
تفل القهوة يطرد النمل في المناطق الجافة
يمكن للرائحة القوية للقهوة، جنبًا إلى جنب مع تركيبتها الكيميائية الحمضية، أن تربك النمل عن طريق منعهم من العثور على أثر. للحصول على أفضل النتائج، يمكن نشر هذه الطريقة الطاردة في خط بسمك 2 بوصة في الخارج، حول قاعدة منزلك. انتبه إلى أنه عندما تتبدد رائحة القهوة الطازجة، فإنها تفقد فعاليتها كطارد للنمل. يمكنك إعادة تقديم الطلب لتحقيق أفضل استفادة من بقايا القهوة المستهلكة.
يخلط النمل بحاجز الطباشير
يربك الطباشير النمل عن طريق تعطيل مسار رائحته، مما يجعل من الصعب عليهم متابعة بعضهم البعض. على هذا النحو، يمكنك إنشاء حاجز ضد هذه الآفات عن طريق رسم خط الطباشير على الأرض. تكمن الحيلة في استخدام هذا الرادع بنجاح في إعادة استخدامه بشكل متكرر، مما قد يساعد في منع غزوات النمل بمرور الوقت. للقيام بذلك بنفسك، خذ طباشيرًا بسيطًا على الرصيف وقم بوضع خط حاجز حول مداخل منزلك، بما في ذلك الأبواب والنوافذ.
زيت النعناع هو طارد قوي للنمل
زيت النعناع هو طارد ذو رائحة طيبة وسهل الاستخدام لمشاكل النمل. تعمل بضع قطرات فقط عند مزجها مع زجاجة ماء لعمل رذاذ طارد بسيط. للحصول على أفضل النتائج، قم برشه حول نقاط الدخول إلى منزلك لمنع هذه الآفات من التطفل. يمكنك أيضًا استخدام هذا الزيت العطري لردع النمل بشكل طبيعي عن غزو خزائن المطبخ. يمكن أن تكون التركيزات الكبيرة من زيت النعناع سامة للكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى، لذا توخي الحذر عند استخدام هذا الطارد في المنزل.
التراب الدياتومي يقتل النمل
التراب الدياتومي، المصنوع من الأصداف المتحجرة للكائنات الحية القديمة، هو طارد للحشرات واسع النطاق. قد يكون التراب الدياتومي هو سرك في مكافحة النمل، فهو فعال للغاية في قتل هذه الآفات. يضر الغبار بالهيكل الخارجي الواقي للنملة، مما يتسبب في إصابتها بالجفاف والموت. ومع ذلك، فإن تطبيقه في الداخل قد يكون أمرًا صعبًا. يمكن للجزيئات الصغيرة أن تهيج رئتيك إذا استنشقتها عن طريق الخطأ. رشه في الشقوق ونقاط الدخول في منزلك باستخدام منفضة غبار المصباح يمكن أن يحد من التهيج. للحصول على التطبيق الأكثر أمانًا، يجب عليك دائمًا استخدام التراب الدياتومي الآمن غذائيًا.
امسح آثار النمل بالماء والصابون
قد يكون القليل من الماء والصابون هو كل ما تحتاجه للتخلص من مسارات النمل ومنع هذه الآفات من غزو منزلك. استخدم هذه النصيحة على الأسطح مثل طاولات المطبخ وحول أوعية طعام الحيوانات الأليفة وغيرها من المناطق الجذابة. لحل مشكلة النمل بشكل كامل، ستحتاج إلى معرفة مكان دخولهم إلى منزلك لإزالة آثارهم وإيقافهم في مساراتهم. يمكن للماء والصابون أيضًا أن يقتل النمل عند ملامسته إذا قمت برشه مباشرة. لسوء الحظ، قد ينفرهم هذا لبعض الوقت، لكنه نادرًا ما يكون حلاً طويل الأمد.
رش القليل من البهارات لطرد النمل
تتمتع كل من القرفة والفلفل الحار ببعض الصفات الطاردة عندما يتعلق الأمر بأنواع مختلفة من النمل التي تغزو المنزل، حيث أن رائحتها القوية يمكن أن تعطل مسارات رائحة النمل مؤقتًا. استخدام مساحيق التوابل مثل القرفة والفلفل الحار ليس بالأمر المعقد. رشها بخفة بالقرب من مناطق الدخول إلى منزلك لمنع الآفات من الدخول إلى الداخل، لكن كن حذرًا، فهذه التوابل يمكن أن تجذب الحشرات الأخرى. يمكن أيضًا ترك أعواد القرفة على عتبات النوافذ لردع النمل برائحته القوية.
استخدمي الخل يوميًا لطرد النمل
القليل من الخل الأبيض يمكن أن يقطع شوطا طويلا. باعتباره طاردًا للنمل، يعمل الخل على تغطية مسارات النمل القديمة وردع النمل في المستقبل. يعد الخل خيارًا آمنًا جدًا لاستخدامه كطارد للنمل ويمكن استخدامه في الأماكن التي يتواجد فيها الحيوانات الأليفة أو الأطفال الصغار دون آثار ضارة. خفف الخل باستخدام خليط من جزء من الخل إلى جزء من الماء، وامسحه على الأسطح مثل الخزانات والأرضيات وأسطح العمل. يمكنك أيضًا تجربة تنظيف المناطق المهملة بالخل لإبعاد النمل، بما في ذلك الألواح وعتبات النوافذ وخلف صناديق القمامة.
الصابون القشتالي يطرد النمل من الألواح
يمكن استخدام خليط من ¼ كوب من الصابون القشتالي المفتت و1 لتر من الماء وبضع قطرات من الزيت العطري كبخاخ أو لتنظيف الأرضيات وطرد النمل. بدلًا من ذلك، إذا لم يكن لديك كعكة صلبة من الصابون القشتالي، استخدم ملعقتين صغيرتين من الصابون القشتالي السائل في جالون من الماء مع حوالي 20 قطرة من الزيوت العطرية. الصابون القشتالي آمن للاستخدام حول الأطفال والحيوانات الأليفة، ولكنه يجفف ويقتل الحشرات مثل النمل. للحصول على أفضل النتائج، ركز على تنظيف أو تطبيق هذا المحلول على إطارات الأبواب وألواح القاعدة والمناطق الأخرى في محيط منزلك لتعطيل مسار النمل الباحث عن الطعام.
استخدم بقايا قشور الحمضيات لطرد النمل
احتفظ بقشور الحمضيات لتكوين رذاذ عطري لطرد النمل. قم بتسخين القشور في وعاء من الخل واتركها طوال الليل، ثم قم بتصفية القشور. يمكن إضافة زيت النعناع أو زيت الأوكالبتوس للحصول على تأثير إضافي. يكره النمل رائحة الحمضيات القوية، والخصائص الكيميائية الموجودة في هذا الرذاذ يمكن أن تصد نشاطه. تحتوي زيوت الحمضيات على مادة د-ليمونين، وهي مادة سامة للنمل. يساعد الرش المنتظم على التخلص من روائح الطعام القديمة أو البقايا التي قد تجذب النمل الباحث عن الطعام.