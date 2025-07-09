12 عناصر المطبخ يمكنك إعادة استخدامها في منزلك لتقليل الهدر

لقد قيل مرات لا تحصى أن المطبخ هو قلب المنزل. نظرًا لأن المطبخ يمثل مساحة مزدحمة ، فإنه يتبع ذلك العديد من العناصر التي تأتي وتنتقل من وقت لآخر ، إما لأنها تلاشت أو تحتاج إلى إعادة تدويرها. للأسف ، يرمي الكثير من الناس ببساطة عناصر المطبخ المختلفة مثل الحاويات البلاستيكية أو الأطباق المقطوعة ، وليس رؤية الغرض من التسكع عليها إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك ، إذا وجدت نفسك ترغب في إعادة استخدام العناصر في مطبخك بدلاً من توليد المزيد من النفايات ، فإن الأخبار السارة هي أن هناك العديد من الطرق للقيام بذلك.
من خلال النظر حول مطبخك ، من المحتمل أن تكتشف أكثر من بعض العناصر التي يمكنك تخيل إعادة استخدامها. يمكن إعادة استخدام القصدير القديم الشاي ، أو إبريق حليب فارغ ، أو كرتون بيض فارغ كحاويات ، أو علب الري ، أو مواد الصياغة. ومع ذلك ، تستمر القائمة لتشمل المزيد من العناصر الغامضة مثل منشفة المطبخ القديمة ، وأكواب القهوة المكسورة ، وإنتاج قصاصات. كل ما يتطلبه الأمر هو بعض الخيال والحيلة لجعل مطبخك أكثر استدامة ، وعدد لا يحصى من العناصر التي يمكنك إعادة استخدامها لإظهارها.
أباريق الحليب
على الرغم من أن هذه الأباريق البلاستيكية غير الموصوفة تميل إلى التخلص منها أو إلقاؤها في سلة إعادة التدوير عندما تكون فارغة ، فهناك بالفعل طرق عديدة لإعادة استخدام أباريق الحليب في جميع أنحاء المنزل. تتضمن إحدى الأفكار الشائعة استخدامها كعلب سقي ، مثالي عندما تكون في قرصة وتحتاج إلى شيء سريع وعملي. ما عليك سوى حفر بعض الثقوب الصغيرة في الغطاء ، وملء بالماء ، وقم بربيح الغطاء بإحكام.
أكواب القهوة المكسورة
قد يبدو أن القدح المكسور للقهوة لم يعد جيدًا لأي شيء (بعد كل شيء ، لن يكون مفيدًا لعقد فنجان جو صباحك بعد الآن) ، ولكن إذا كان لديك القليل من الخيال ، فقد يصبح زهرة في حافة النافذة ، أو حاوية لعقد مقاطع شرائح ، أو كوب قلم رصاص. إذا كان القدح الخاص بك لديه أي حواف حادة ، فربما لا يستحق الاحتفاظ به لأنه قد يؤدي إلى إصابة شخص ما.
هزازات الملح والفلفل
إذا قمت بتحديث بعض مخزون المطبخ الخاص بك مؤخرًا وتجد نفسك بمجموعة إضافية من موزع الملح والفلفل ، فيمكنك استخدامها في حديقتك عندما يكون موسم الزراعة. قد يكون من الصعب للغاية زرع البذور الصغيرة ، حيث يمكنك تسرب مظروف كامل دون معنى. بدلاً من ذلك ، قم بإفراغ الهزازات القديمة من محتوياتهم الأصلية ثم صب البذور الصغيرة فيها. ستجد أنه من الأسهل التحكم في توزيع البذور بهذه الطريقة.
ليوبوتس
قد لا يكون Teakettle أو إبريق الشاي أمرًا تستخدمه بانتظام في مطبخك ؛ إذا كنت تحاول تقليل محتويات خزاناتك ، فقد حان الوقت لتركيب جهاز تخمير الشاي الخاص بك. يمكن أن تصنع أقداح الشاي واتسقة زهرة جميلة ومنتجة – اتركك في المطبخ للحصول على بعض الديكور الساحر ، أو وضعه في الحديقة لإطلالة غريب الأطوار.
إنتاج قصاصات
قد يتم استخدامك ببساطة لطرد جلود البصل الخاصة بك ، وقشور البطاطس ، وقشور البرتقال ، ونوى التفاح ، ولكن يمكن إعادة استخدام جميع عناصر نفايات الطعام هذه إذا كنت تعرف كيف. تحويل هذه النفايات إلى تربة تعزز المغذيات لحديقتك عن طريق تسميدها. هناك العديد من قصاصات المطبخ التي يمكنك إعادة استخدامها في الحديقة كسماد طبيعي.
كرتون عصير
قبل أن تشاك هذا الكرتون الفارغ في سلة إعادة التدوير ، فكر في تحويله إلى منزل الطيور أو تغذية الطيور. يمكنك العثور على عدد لا يحصى من الأفكار عبر الإنترنت لهذه الحرفة السهلة والصديقة للطيور-فقط تذكر أن تضعها بعيدًا بما يكفي من منزلك حتى لا تخيف الطيور وملءها بوجبات خفيفة صديقة للطيور. إذا كنت ترغب في خيار آخر لهذه الوعاء الفارغ ، فتعرف على كيف يمكن لعصير فارغ أو كرتون الحليب تنظيم خزائن المخزن الخاصة بك على الفور.
حاويات السمن
إذا كان لديك أطفال في المدرسة أو حتى إذا كنت تتناول وجبات الغداء معك للعمل ، فيمكن أن تكون حاوية مارغرين فارغة وتنظيفها الناقل المثالي للأطعمة. استخدمه خاصة للوجبات الخفيفة مثل العنب أو شرائح التفاح أو المعجنات أو المفرقعات والجبن. يمكنك بسهولة إعادة استخدام الحاوية مرارًا وتكرارًا حتى تلبس ، مما يوفر لك المال على حاويات الطعام الأكثر رقة.
مناشف المطبخ
قد تبدو منشفة المطبخ القديمة كما هي في نهاية حياتها ، ولكن الحقيقة هي أنه يمكن استخدام هذه الخرقة متعددة الاستخدامات بعدة طرق أخرى غير مجرد تجفيف الأطباق والعدادات. يمكنك استخدامها كقطعة قماش لتنظيف محطة التغذية الخاصة بـ PET ، وتحويلها إلى قطعة قماش لتنظيف أثاث الفناء ، أو حتى استخدامه فقط لغسل النوافذ والألواح.
أنابيب المناشف الورقية
إذا كنت معتادًا على إلقاء أنابيب المنشفة الورقية ، فقد حان الوقت للتوقف. هذه الأسطوانات القوية مثالية لعدد لا يحصى من الحرف اليدوية لأطفالك ، ولا يكلف أي شيء لإبقائها في متناول اليد للمشاريع الإبداعية في يوم ممطر. هناك طريقة رائعة أخرى لإعادة استخدام أنبوب المنشفة الورقية للتخزين وهي استخدامه للبياضات. قم بلف منديل قديم يتم غسله حديثًا ومسويًا حول أنبوب المنشفة الورقية حيث ستبقى في حالة قابلة للتقدم عندما تحتاج إليها.
الجرار الزجاجية
تتوفر الجرار في الزيتون ، وجرار التفاح ، وجرار صلصة المعكرونة ، وأنواع مختلفة من الجرار الزجاجية التي يمكنك رفعها بسهولة في المطبخ. إذا كنت قد سئمت من شراء حاويات بلاستيكية لتخزين المكونات الجافة والرطبة على حد سواء ، فلماذا لا تحاول إعادة استخدام كل تلك الجرار التي يمكنك إعادة استخدامها؟ ستجد أنه من السهل التنظيف عادة وتقديم ختم محكم الإغلاق في كثير من الحالات ، مع الحفاظ على المحتويات طازجة وتبدو مخزنك بشكل جيد.
فلين النبيذ
فلين النبيذ عبارة عن عناصر صغيرة يمكن أن تتراكم بدون هدف نهائي في الاعتبار. لحسن الحظ ، بدلاً من مجرد التخلص منها ، هناك العديد من الطرق لإعادة استخدام فلين النبيذ حول المنزل. استخدمها لإصلاح أثاثك المتذبذب أو إنشاء ديكور فريد من الوقايات لعرض قطع لمطبخك ، حيث تُظهر الفلين جمالها الطبيعي.
أكياس القهوة الخيش
قد تبدو حقيبة قهوة الخيش جذابة عند شراؤها مليئة بالفاصوليا المتخصصة ، ولكن الآن بعد أن أصبحت فارغة ، ما الذي من المفترض أن تفعله به؟ يقال الحقيقة ، هناك عدد من الطرق لإعادة استخدام هذه الحقائب في المشاريع في جميع أنحاء المنزل. قم بتحويلك إلى وضع وسادة من شأنه أن يساعد في جلب بعض الأسلوب الفريد إلى مساحة الجلوس في الهواء الطلق. خيار آخر هو إنشاء حقيبة حمل مع حقيبة القهوة الخاصة بك كجزء خارجي مرئي.
أكياس الخبز
إذا كنت تستهلك الخبز بشكل منتظم ، فمن المحتمل أن تتمكن من الوصول إلى أكياسها البلاستيكية مع بعض الترددات. على الرغم من أنه يمكنك ببساطة رميهم بعيدًا ، إلا أن الواقع هو أنه يمكن استخدامها في المنزل. في قرصة ، يمكنك استخدامه كحقيبة قمامة لحفلة قذرة ، أو ببساطة استخدامها لعقد المواد الغذائية مثل حاوية مفتوحة من الفاصوليا الجافة. يمكنك حتى إعادة استخدامها كحقيبة شطيرة ، مما يقلل من عدد أكياس شطيرة البضائع البلاستيكية.
كرتون البيض
يمكن استخدام كرتون البيض الفارغ بعدة طرق قد يكون من الصعب فهمه. استخدمها لبدء الشتلات لحديقتك ، أو إعداد أطفالك من خلال نشاط فرز ممتع يمكن للمقصورات الفردية فيه الاحتفاظ بعناصر ملونة ، أو استخدام الورق المقوى في صندوق السماد. على الرغم من أن كرتون البيض البلاستيكي آمن بشكل عام للاستخدام ، إلا أن الورق المقوى يمكن أن يحتوي على بكتيريا من البيض ، لذلك قد يكون من الأفضل ببساطة إعادة تدويرها.
علب الشاي
علب الشاي متينة ، مضغوطة ، وغالبًا ما تكون جذابة بصريًا ، مما يجعلها قوة لإعادة الاستخدام. استخدم قصدير الشاي القديم كمؤسسة للمجوهرات أو حتى العناصر الموجودة في درج الحمام الخاص بك (فكر في الخيط أو أدوات تقليص الأظافر). يمكنك أيضًا استخدامها لتخزين حزم التوابل التي تم فتحها ؛ ما عليك سوى إغلاق مقطع أولاً للحفاظ على النكهات مغلقة. جمع العديد من علب الشاي للحفاظ على تنظيم خزاناتك بشكل أفضل – الشكل المربع لبعض الوسائل التي لن يتم إهدار أي مساحة.
أراضي القهوة
قد تكون أرضيات القهوة وفيرة في مطبخك ، وفي هذه الحالة يمكنك وضعها في العمل كداعم للمغذيات لتربة حديقتك. امنحهم لعدد من المصانع المنزلية الداخلية لمساعدتهم على الازدهار ، بما في ذلك البنفسج الأفريقي ، والنباتات اليشم ، والناستورتيوم. فقط تذكر أن تحقق مضاعفة تفاصيل مصنعك قبل إلقاء أرض القهوة في التربة ، حيث يعتمد النجاح على الظروف المطلوبة للمصنع.