12 فكرة لإضاءة الفناء بأسعار معقولة تناسب أسلوبك

إذا كنت تبحث عن تحسين فناء منزلك، فإن أحد التغييرات الأكثر تأثيرًا التي يمكنك إجراؤها هو دمج بعض الإضاءة الجديدة. ولكن لسوء الحظ، يمكن أن تكون إضاءة المناظر الطبيعية باهظة الثمن بشكل صادم، خاصة إذا اخترت التثبيت الاحترافي. قد تكلفك الخيارات التي تتطلب توصيل الأضواء بشبكتك الكهربائية الحالية آلاف الدولارات للإعداد الكامل وقد تتطلب بعض التجديدات الجادة. لحسن الحظ، هذا ليس الخيار الوحيد المتاح لك.
إن أسهل طريقة لخفض تكلفة الإضاءة الخارجية هي التفكير في مصدر الطاقة. هناك الكثير من خيارات الإضاءة في السوق التي تعمل بالطاقة الشمسية أو بالبطارية أو يمكن توصيلها بسهولة بمأخذ الحائط الموجود. نظرًا لأنها لا تتطلب إعادة توصيل الأسلاك بشكل احترافي، فمن الأسهل بكثير تثبيتها بنفسك وأقل تكلفة بشكل كبير. في حين قد يبدو أن اختيارك سيكون محدودًا ببضعة خيارات أساسية، إلا أن هناك في الواقع الكثير من أشكال الإضاءة المختلفة التي يمكنك تحقيقها ببعض الترتيبات الذكية. سواء كنت تبحث عن بعض تركيبات الإضاءة الزخرفية العصرية لتجميل مساحتك الخارجية أو تبحث عن إضاءة منخفضة الارتفاع تكاد تكون غير مرئية أثناء النهار، فمن المؤكد أنك ستجد خيارًا فعالًا من حيث التكلفة سيجعل فناءك يتألق.
أضواء السلسلة الكلاسيكية
إذا كنت تبحث عن خيار مناسب للميزانية وسهل الوصول إليه وعصري لإضاءة الشرفة، فلا تبحث أبعد من أضواء الخيوط الكلاسيكية. نظرًا لشعبيتها الكبيرة، فهناك الكثير من الخيارات المختلفة المتاحة لتناسب أي ميزانية أو أسلوب أو احتياج محدد. على سبيل المثال، أضواء Metaku Globe Fairy Lights من أمازون مقاومة للماء تمامًا وتعمل بالبطارية، وتكلف 16.88 دولارًا فقط لخيط بطول 30 قدمًا، لذا فهي طريقة فعالة من حيث التكلفة لإضاءة مساحتك الخارجية حتى إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى منفذ. ما عليك سوى تثبيتها وتشغيلها وستكون جاهزًا للاستمتاع بإضاءتك الجديدة.
مصابيح حائط تعمل بالطاقة الشمسية
تُعد مصابيح الحائط طريقة أنيقة وغير مكلفة لإضاءة المساحات الخارجية، ولكن إذا كنت لا ترغب في إنفاق الكثير من المال على التركيب المعقد، فقد تقتنع بأنها ليست خيارًا مناسبًا لك. ومع بعض البحث، ستجد أن هناك الكثير من الخيارات التي تناسب ميزانيتك أكثر مما تتوقع. على سبيل المثال: مصابيح الحائط الخارجية التي تعمل بالطاقة الشمسية من Luhlee من أمازون. مقابل 29.99 دولارًا فقط، تحصل على مجموعتين من الشمعدانات التي يمكنك لصقها مباشرة على الحائط. نظرًا لأنها تعمل بالطاقة الشمسية، فهي ذاتية الاستدامة ولا تتطلب أي أسلاك.
فوانيس ورقية مزخرفة
إذا كنت تبحث عن شيء زخرفي ليلاً ونهارًا، ففكر في الاستثمار في عدد قليل من الفوانيس الورقية. من الواضح أن الفوانيس المصنوعة من الورق الحقيقي لن تصمد جيدًا إذا تعرضت مباشرة للمطر أو مستويات عالية من الرطوبة، ولكن هناك خيارات مقاومة للماء متاحة تم تصميمها للاستخدام في الهواء الطلق وهي أكثر مقاومة للتغيرات في الطقس. على سبيل المثال، تم تصميم فوانيس Yucurem Outdoor Garden Landscape Nylon Waterproof Solar Self-Hanging Lanterns من Walmart لتحمل الظروف الرطبة، ولا تتطلب أي أسلاك معقدة، وتكلف 12.54 دولارًا فقط لحزمة من قطعتين.
شموع صناعية
في بعض الأحيان، من الأفضل أن تبقي الأمر بسيطًا. إذا كان لديك مساحة خارجية صغيرة أو كنت ترغب في إضفاء جو رومانسي مريح، فاختر بعض الشموع الصناعية لتكون بمثابة إضاءة. هذا هو أحد الخيارات الأقل تكلفة على الإطلاق في القائمة، ولكن حتى الاستثمار الصغير يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا. ابحث عن شيء مصمم للاستخدام في الهواء الطلق مثل شموع Better Homes and Gardens 6″ White Flameless Flicker LED من Walmart. يمكنك تركها كما هي أو تزيينها قليلاً باستخدام حامل شموع أو شريط مربوط أو حتى بعض التصميمات المرسومة.
الفوانيس التي تعمل بالبطارية
تُستخدم الفوانيس كشكل من أشكال الإضاءة الخارجية منذ قرون، ولكن الخيارات السلكية المثبتة على الحائط قد تكون باهظة الثمن ويصعب تركيبها. لحسن الحظ، هناك الكثير من الطرق الأخرى لدمج خيار الإضاءة الكلاسيكي هذا في مساحتك الخارجية. إذا كنت تبحث فقط عن فانوس بسيط على سطح الطاولة، فيمكنك اختيار شيء مثل فانوس Borrby من IKEA وملئه بشمعة تعمل بالبطارية. هناك أيضًا عدد قليل جدًا من الخيارات الشاملة مثل مصباح الطاقة الشمسية الخارجي الأسود من At Home والذي يمكن تعليقه بسهولة على خطاف حديقة أو تثبيته على الحائط.
أضواء الدرج
قد يبدو الأمر غير بديهي بعض الشيء، ولكن الإضاءة الأقل وضوحًا هي غالبًا الأكثر تكلفة. لحسن الحظ، لا يجب أن تكون هذه هي الحال. من خلال بعض التوزيع الذكي والمنتجات المناسبة، يمكنك بسهولة إنشاء إضاءة للسلالم لن تلاحظها بالكاد عندما لا تكون قيد الاستخدام. لتحقيق ذلك، احصل على بعض مصابيح الهوكي مثل مصابيح YiLaie LED Solar Deck Lights من أمازون. قم بتثبيتها على رافعات سلالمك الخارجية، ثم اجلس واستمتع بالإضاءة التلقائية بمجرد غروب الشمس. نظرًا لأن هذه الأضواء تعمل بالطاقة الشمسية، فلن تقلق حتى بشأن البطاريات.
إضاءة شريطية LED منخفضة الارتفاع
كانت إضاءة شرائط LED رائجة منذ بضع سنوات وتراجعت شعبيتها منذ ذلك الحين، ولكن مع وضعها بشكل صحيح، يمكن أن تصبح إضافة خالدة لمساحتك الخارجية. احصل على لفة من أضواء الشرائط الخارجية مثل أضواء شرائط LED الخارجية Ailbton 100 ft من أمازون، ثم ابدأ في التخطيط لوضعها. الحيلة هي لصق الأضواء في أماكن لا يمكن رؤيتها فيها مباشرة، مثل أسفل الحواف وخلف الأثاث. بهذه الطريقة، ستحصل على هذا التوهج النابض بالحياة والملون دون الحاجة إلى رؤية شريط بلاستيكي قبيح.
مظلة ضوء سلسلة
تُعد أضواء الخيوط أحد الخيارات الأكثر شيوعًا للمساحات الخارجية، ولكن إذا كنت تبحث عن شيء أكثر تأثيرًا من خيط واحد، فحاول تزيين سقف الفناء الخاص بك بإضاءة المظلة في جميع الأنحاء. وبينما يمكنك تحقيق ذلك باستخدام أضواء الخيوط العادية إذا كانت متوفرة لديك بالفعل، فإن الأضواء ذات النمط الشبكي مثل أضواء الكريسماس الصغيرة المتوهجة من Target أسهل كثيرًا في التعليق. نظرًا لأنها عبارة عن صفيحة من الأضواء وليس خيطًا واحدًا، فكل ما عليك فعله هو تأمين الزوايا بالسقف باستخدام بعض الخطافات.
إضاءة المسار
يمكن أن تساعد إضاءة الممر في إضاءة طريقك عبر الفناء، وإضاءة الممر الخاص بك، وضمان رؤية مدخل الباب الأمامي، ولكنها أيضًا خيار رائع لإضاءة المنطقة المحيطة بالفناء بشكل أفضل. اختر خيارًا مناسبًا للميزانية مثل مصابيح Mainstays Solar Powered Black Classic Column LED Path Lights مقابل 0.97 دولارًا فقط لكل منها، ثم استخدمها لإضاءة حافة الفناء وأي مساحات في الفناء تريد تسليط الضوء عليها. إنها تعمل بالطاقة الشمسية، وتضيء تلقائيًا عند غروب الشمس، وهي مثبتة بالفعل على وتد مناسب.
أضواء السياج
تتضمن العديد من أفكار الإضاءة هذه تعليق الأضواء على طول سقفك أو على الجدران، ولكن إذا كنت تبحث عن طريقة تركيب سهلة لا تتطلب أي أدوات إضافية، ففكر في إضافة الإضاءة إلى سياجك أو درابزينك بدلاً من ذلك. بهذه الطريقة، كل ما عليك فعله هو لف الأضواء أو تعليقها على طول الهيكل الحالي – ولا يلزم وجود سلم أو مسامير. إذا كان سياجك أو درابزينك بعيدًا عن منطقة الجلوس الأساسية، فتأكد من الاستثمار في مصابيح كبيرة ومشرقة مثل مجموعة مصابيح Honeywell Outdoor/Indoor Plug-In A-Shape Bulb String من Home Depot.
أضواء الشجرة
إن تزيين الأشجار والشجيرات بالأضواء المتوهجة أمر شائع في أيام العطلات، ولكن من قال إنك لا تستطيع الحفاظ على هذا المظهر طوال العام؟ إن إضافة بعض الإضاءة إلى المساحات الخضراء في حديقتك الخلفية هي طريقة رائعة لإضاءة مساحتك والتأكد من حصولك على توهج خافت بدلاً من ضوء مباشر قوي على الفناء. يمكن استخدام أي ضوء آمن للاستخدام في الهواء الطلق لإضاءة الأشجار والفوانيس الورقية وغيرها من الخيارات الزخرفية المضمنة، ولكن هناك نمط واحد يتألق حقًا وهو الأضواء المتتالية مثل أضواء الشلال الخيالية من At Home.
حفرة نار متعددة الاستخدامات
تعد إحدى أسهل الطرق لضمان تحقيق أقصى استفادة من أموالك هي الاستثمار في العناصر التي يمكنها أداء وظائف متعددة. على سبيل المثال، يعد استخدام حفرة نار صغيرة في الفناء الخاص بك للتدفئة والطهي والإضاءة طريقة رائعة للحصول على أقصى استفادة من أموالك. يمكن أن تكون طاولات حفرة النار الكبيرة باهظة الثمن إلى حد ما، خاصة إذا تم تركيبها بشكل دائم في مساحتك الخارجية، ولكن يمكنك تحقيق مظهر مماثل من خلال الاستثمار في حفرة نار معدنية بسيطة أو شيء مثل وعاء Cinder Tabletop Bowl من Solo Stove.