12 فكرة لقطع مركزية للعطلات وشاشات عرض على الطاولة تحت عنوان الطبيعة

إذا كنت ترغب في الخروج عن موضوعات عرض قرية المهد أو عيد الميلاد المعتادة في موسم العطلات هذا، فإن أحد الأساليب هو أن تستلهم من الطبيعة. سواء كانت شاشتك مخصصة لقطعة مركزية للطاولة أثناء تناول وجبة أو فقط لعرض سطح الطاولة لهذا الموسم، يمكنك التوسع إلى ما هو أبعد من الزينة والزينة التي غالبًا ما تشاهدها في استخدام الزخارف من خلال دمج الصور الطبيعية. لقد قمنا بتجميع بعض الأفكار الموجهة نحو الطبيعة لإنشاء القطع المركزية والعروض الفريدة الخاصة بك لموسم العطلات الشتوية.
إن استخدام المواد الطبيعية لإنشاء العروض يعني أنه يمكنك الاستمتاع ببعض المرح أثناء البحث عن المواد الخاصة بك في الهواء الطلق. قد تجف هذه المواد من الداخل بالهواء الساخن، لذا قد ترغب في إضافة بعض القطع الاصطناعية التي تدوم لفترة أطول أيضًا، بالإضافة إلى إعادة تدوير مستلزماتك الحرفية الأخرى بشكل إبداعي. تساعد الشموع (الحقيقية أو LED) على جمع الأشياء معًا وإضافة بعض الدراما الإضافية مع حلول الظلام مبكرًا. كن حذرًا عند استخدام الشموع لديكور العطلات؛ الحوامل الأكثر أمانًا مصنوعة من المعدن أو الزجاج أو السيراميك. لا تترك أبدًا لهبًا مشتعلًا دون مراقبة.
قد تشمل بعض المواد والموضوعات ما يلي: الأغصان دائمة الخضرة، والمواد النباتية مثل الطحالب أو الأغصان، والأشجار المصغرة، والأوعية والأشياء الخشبية، وأقماع الصنوبر، وحيوانات الرنة، والطيور الشتوية والحياة البرية، وأشخاص الثلج، والمناظر الطبيعية الشتوية، والزلاجات، والحيوانات المصغرة في بيئة الغابات والفروع ذات التوت الأحمر والمواد الصالحة للأكل مثل الفواكه أو المكسرات وما إلى ذلك. أنت مقيد حقًا بخيالك ووقتك فقط، ولا يمكن أن يكون هذا النهج فعالاً من حيث التكلفة فحسب، بل يمكن أن يكون له أيضًا تأثير بيئي منخفض التأثير من خلال عدم شراء عناصر ديكور جديدة للعطلات مصنوعة من البلاستيك أو غيرها من المواد السامة.
الجرار شمعة وأقماع الصنوبر
واحدة من أبسط المجموعات لعرض طبيعي للعطلات هي ترتيب مخاريط الصنوبر والأغصان دائمة الخضرة حول حاملات الشموع الزجاجية. تخلق الأنسجة المعقدة للفروع وأقماع الصنوبر أشكالًا وظلال جميلة على ضوء الشموع. يمكنك استخدام بعض الثلج الاصطناعي (احصل على النوع القابل للتحلل إن أمكن) لتطويق القطعة المركزية، أو اجعل الأمر بسيطًا عن طريق وضع المواد على طبق كبير أو في سلة. تتمتع الشموع البيضاء بمظهر كلاسيكي، لكن يمكنك استخدام أي لون تفضله لتعزيز تنسيقك.
الزجاج الأحمر والتوت الأحمر
يضفي حامل الشموع الزجاجي الأحمر توهجًا دافئًا وفاتنًا وسط الخضرة الشتوية. إن صنع قطعة مركزية بأغصان دائمة الخضرة والتوت الأحمر سيعزز هذا المظهر الأحمر. يمكنك إضافة أغصان طبيعية من نبات الهولي أو التوت الشتوي أو وردة المسك أو بخاخات صناعية (قابلة لإعادة الاستخدام) مع التوت الصغير أو التفاح. نصيحة احترافية: شمعة بيضاء داخل حامل أحمر تعطي ضوءًا أكثر سطوعًا من الشمعة الحمراء.
حصاد الأحمر والأخضر
دائمًا ما تكون القطعة المركزية الصالحة للأكل ناجحة على طاولة العطلات، على افتراض أن الضيوف يمكنهم مقاومة تفكيكها قبل الحلوى. يعد البرتقال والتفاح والكمثرى والمكسرات خيارًا شائعًا لمثل هذه العروض، ولكن فكر خارج الصندوق. يمكن أن تبدو الفواكه والخضروات الصالحة للأكل ذات اللون الأحمر والأخضر رائعة في القطعة المركزية الخاصة بك، لذا تحقق من قسم المنتجات لديك وفكر في ما قد يبدو لذيذًا في ترتيبك. اختر الفواكه القوية: التوت والموز يصبحان طريين بسرعة كبيرة. تشمل الاحتمالات الرمان أو الخرشوف أو الأفوكادو أو الوركين الوردية أو السفرجل أو القرع الشتوي أو كرنب الزينة.
نغمات الأرض وأقماع الصنوبر
ليس عليك اختيار كائنات طبيعية حمراء وخضراء لشاشتك؛ تعتبر النغمات الأرضية خيارًا غير متوقع ولكنه جميل. تتيح لك الصينية الخشبية وضع الأشياء معًا وتحريكها بسهولة. يشتمل هذا الترتيب البسيط والمذهل على وعاء تيرا كوتا مع طحالب مجففة وأقماع صنوبر وشمعة نذرية في حامل زجاجي وبعض مصابيح LED الصغيرة. يمكن للصينية أيضًا أن تحتوي على المكسرات والفواكه كجزء من شاشة عرض صالحة للأكل يمكن وضعها على طاولة الطعام أو القهوة.
الرنة والأصدقاء
حسنًا، ربما تريد حقًا استخدام حيوانات الرنة المصغرة التي تستخدمها كل عام لعرضها في عطلتك. ماذا عن جعلهم نجم العرض؟ والسماح لهم باللعب مع رفاقهم الآخرين في الغابة، مثل الموظ أو الأيائل، أو الأرانب، أو البوم، أو الدببة؟ يمكن للمنمنمات أن تضيف لمسة من النزوة والفكاهة، وتبرز الطفل الموجود بداخلنا جميعًا. شجرة صناعية بسيطة هي كل الخلفية التي يحتاجونها للسحر والبهجة، أو يمكنك إضافة قطع ثابتة أخرى.
سلة من الألوان الاحتفالية
تعتبر السلال طريقة سهلة وعملية للغاية لإنشاء شاشة عرض على سطح الطاولة. هذه طريقة مفيدة بشكل خاص لصنع ديكور باستخدام مواد طبيعية لأن السلة تعني أن القطع الصغيرة من إبر الصنوبر أو الأغصان التي قد تسقط لن تسبب فوضى على طاولتك. يمكنك استخدام سلة ريفية طبيعية بمقبض أو بدونه، وغالبًا ما يمكنك العثور على سلة غير مكلفة في متاجر الحرف اليدوية أو متاجر التوفير.
التوابل والروائح
لا شيء يتفوق على رائحة عصير التفاح الساخن المليء بالتوابل العطرية. يمكنك استخدام بعض هذه المكونات لصنع قطع مركزية وشاشات عرض لطاولتك أيضًا. تقدم شرائح البرتقال المجففة وعصي القرفة والينسون النجمي إضافات رائعة للعرض. تشتمل هذه المجموعة على مخاريط الصنوبر في سلة خوص بسيطة على لوح خشبي مع شموع بيضاء – وهي شاشة عرض سهلة التجميع تستحضر حلويات العطلة الحلوة والحارة.
ثمار الحمضيات الصالحة للأكل وجميلة
كان البرتقال في يوم من الأيام هدايا عيد الميلاد التقليدية التي كانت تعتبر فاخرة؛ حتى يومنا هذا، فهي إضافة شائعة إلى تخزين عيد الميلاد أو سلة الهدايا. يمكن للفواكه الحمضية أن تشكل قطعة مركزية رائعة (وعطرة) صالحة للأكل لطاولتك. تبدو ألوانها الغنية والدافئة نابضة بالحياة وسط أغصان دائمة الخضرة. احصل على مجموعة من الألوان والأحجام المختلفة إذا استطعت. جرب اليوسفي والكلمنتينا واليوسفي والليمون والبوميلو والليمون الحامض والبرتقال الدموي والجريب فروت للحصول على قطعة مركزية ملونة وسهلة التجميع.
الشموع تقع في الطحلب
للحصول على طاولة عرض بطابع الحديقة، لماذا لا تضيف بعض الطحالب إلى أصيص تيرا كوتا قوي؟ ثم ضع بعض مصابيح الشاي أو حاملات الشموع بالداخل، وأضف أغصانًا من ثمر الورد المجفف (احفظها بعد التقليم الخريفي) للحصول على لمسة من اللون الأحمر. هذه النظرة بسيطة للغاية ولكنها ساحرة للغاية. يمكن القيام بذلك أيضًا للديكور الخارجي، ولكن كما هو الحال مع أي شاشة عرض تستخدم الشموع، تأكد من استخدام حوامل آمنة ومراقبتها.
تقع في فصل الشتاء
إذن، لا يزال لديك بعض القرع المزخرف المتبقي من عرض عيد الشكر أو عيد الهالوين؟ لا داعي للقلق، ما عليك سوى إعادة توظيفها في عرض عيد الميلاد الملون. أضف بعض أغصان نبات الهولي مع التوت الأحمر، أو رشات من التوت الشتوي، و/أو رشات من شجرة التنوب الزرقاء أو العرعر مع التوت الأزرق. يمكنك حتى رمي القرع المصغر في المزيج! أضف بعض الشموع الحمراء أو الصفراء أو البرتقالية أو الخضراء (أو الألوان المختلطة) لتعزيز التأثير الدرامي الملون لهذا الترتيب الذي يحمل عنوان الحصاد.
ثمار ذهبية وخضراء
مع أو بدون الحجل، ترتيب بسيط من الكمثرى الملونة يجعل من الطاولة عطرة وفاتنة المظهر. هناك أيضًا كمثرى حمراء (جرب Red Anjou) ، وأخرى ذات شكل غير عادي مثل Bosc النحيف أو Seckel القوي. أضف بعض أغصان النباتات الخضراء والشموع بظلال من اللون الأخضر أو الذهبي للحصول على عرض غير متوقع وملفت للنظر. يبرز هذا الأواني الزجاجية ذات اللون الذهبي والأخضر وألواح السيراميك الذهبية في ترتيب الطاولة.
المخلوقات والبريق
إذا كنت لا تستطيع تحمل العرض دون بعض الزينة ولديك بالفعل بعض القطع الحرفية القديمة المحبوبة جدًا، فهناك دائمًا مزيج مجرب وحقيقي من الفضة والذهب مع الأغصان دائمة الخضرة. إن أشكال الرنة والبومة اللامعة هذه مرتبة مع بعض حاملات الشموع الخضراء والذهبية والفضية تقدم عرضًا ساحرًا ومثيرًا للجمال الطبيعي، وسهل التركيب للغاية.