12 فكرة لقطع مركزية للعطلات وشاشات عرض على الطاولة تحت عنوان الطبيعة

إذا كنت ترغب في الخروج عن موضوعات عرض قرية المهد أو عيد الميلاد المعتادة في موسم العطلات هذا، فإن أحد الأساليب هو أن تستلهم من الطبيعة. سواء كانت شاشتك مخصصة لقطعة مركزية للطاولة أثناء تناول وجبة أو فقط لعرض سطح الطاولة لهذا الموسم، يمكنك التوسع إلى ما هو أبعد من الزينة والزينة التي غالبًا ما تشاهدها في استخدام الزخارف من خلال دمج الصور الطبيعية. لقد قمنا بتجميع بعض الأفكار الموجهة نحو الطبيعة لإنشاء القطع المركزية والعروض الفريدة الخاصة بك لموسم العطلات الشتوية.

إن استخدام المواد الطبيعية لإنشاء العروض يعني أنه يمكنك الاستمتاع ببعض المرح أثناء البحث عن المواد الخاصة بك في الهواء الطلق. قد تجف هذه المواد من الداخل بالهواء الساخن، لذا قد ترغب في إضافة بعض القطع الاصطناعية التي تدوم لفترة أطول أيضًا، بالإضافة إلى إعادة تدوير مستلزماتك الحرفية الأخرى بشكل إبداعي. تساعد الشموع (الحقيقية أو LED) على جمع الأشياء معًا وإضافة بعض الدراما الإضافية مع حلول الظلام مبكرًا. كن حذرًا عند استخدام الشموع لديكور العطلات؛ الحوامل الأكثر أمانًا مصنوعة من المعدن أو الزجاج أو السيراميك. لا تترك أبدًا لهبًا مشتعلًا دون مراقبة.

قد تشمل بعض المواد والموضوعات ما يلي: الأغصان دائمة الخضرة، والمواد النباتية مثل الطحالب أو الأغصان، والأشجار المصغرة، والأوعية والأشياء الخشبية، وأقماع الصنوبر، وحيوانات الرنة، والطيور الشتوية والحياة البرية، وأشخاص الثلج، والمناظر الطبيعية الشتوية، والزلاجات، والحيوانات المصغرة في بيئة الغابات والفروع ذات التوت الأحمر والمواد الصالحة للأكل مثل الفواكه أو المكسرات وما إلى ذلك. أنت مقيد حقًا بخيالك ووقتك فقط، ولا يمكن أن يكون هذا النهج فعالاً من حيث التكلفة فحسب، بل يمكن أن يكون له أيضًا تأثير بيئي منخفض التأثير من خلال عدم شراء عناصر ديكور جديدة للعطلات مصنوعة من البلاستيك أو غيرها من المواد السامة.