12 فكرة مذهلة لتزيين الجدران الخارجية وليست نباتات

يمكن أن تكون المساحات الخارجية من أكثر الأماكن متعة لقضاء بعض الوقت فيها – إذا تم توفير الرعاية المناسبة لها. ومع ذلك، غالبًا ما يتم التغاضي عن الزخارف والمفروشات عندما يتعلق الأمر بالباحات وأماكن الاستراحة في الفناء الخلفي والشرفات. عادةً، لا يتم تزويد هذه المناطق بنفس السحر الشخصي الذي يجعل الجزء الداخلي من المنزل يبدو فريدًا ومرحبًا. بالطبع، ليس من الضروري أن يكون الأمر كذلك، حيث أن هناك طرقًا لا حصر لها لجعل مساحتك الخارجية أكثر راحة وجاذبية.
في حين أن الزهور والمساحات الخضراء هي الخيار الواضح لجعل المساحة الخارجية الخاصة بك أكثر جمالا، هناك أيضا الكثير من الطرق الأخرى غير النباتية لتزيين الجدران الخارجية والأسطح الخارجية والأسوار. من خلال تطبيق هذه العناصر واللمسات في منطقتك الخارجية، يمكنك إضافة الكثير من الأناقة حتى عندما لا تكون الزهور والنباتات في حالة إزهار كامل. يمكن أن تكون هذه الأفكار أيضًا حلاً رائعًا لأولئك الذين ليس لديهم إبهام أخضر.
ستضيف العديد من هذه الأفكار سحرًا ريفيًا وعتيقًا أنيقًا ويمكن العثور عليها لدى تجار التحف ومتاجر التوفير وأسواق السلع المستعملة ومحلات الإنقاذ. البعض الآخر عبارة عن مشاريع DIY ممتعة يمكنك تنفيذها بتكلفة قليلة جدًا. لا تعمل بعض الاقتراحات كديكورات فحسب، بل تعمل أيضًا كعناصر إضاءة أو تخزين مفيدة بالإضافة إلى إضافة اهتمام وأسلوب معماري.
مرايا
استخدم بعض المرايا القديمة لإضافة الاهتمام وانعكاس الضوء إلى مساحتك الخارجية. يمكنك العثور على المرايا القديمة بكثرة في متاجر السلع المستعملة، وغالبًا ما تكون ذات إطارات مزخرفة جميلة بعدد من الأشكال والأحجام. إذا كنت قلقًا بشأن الضرر، فقد ترغب في اختيار واحدة مصنوعة خصيصًا للأماكن الخارجية. يمكن أن تكون المرايا مفيدة بشكل خاص في الليل عندما تعكس الإضاءة القريبة، مما يجعل المساحة الخاصة بك أكثر إشراقًا. قم بتعليقها على شكل جدار معرض أو استخدم مرآة أو اثنتين من المرايا الكبيرة لجعل المساحة الخارجية مثل الفناء أو الشرفة تبدو أكبر بكثير مما هي عليه الآن.
جدران زجاجة خمر
قد يكون إنشاء جدار زجاجة زجاجي عتيق للديكور الخارجي أسهل مما تعتقد. كل ما تحتاجه هو بعض الزجاجات المعاد تدويرها بمجموعة من الألوان الجميلة، ومثقاب ذو لقمة ماسية مصممة لقطع الزجاج، وبعض قطع حديد التسليح المعدنية حسب الحجم. قم ببناء إطار خشبي بسيط باستخدام جهاز التوجيه لإنشاء شقوق لتثبيت قطع حديد التسليح. أضف الزجاجات على طول القضبان المكدسة معًا للحصول على قطعة فنية مميزة ومميزة لحائطك. يمكنك أيضًا استخدام هذه الشبكات كسياج أو بوابة حديقة فريدة وساحرة.
النوافذ أو الأبواب القديمة
غالبًا ما تحتوي ساحات الإنقاذ، ومتاجر التحف، وأسواق السلع المستعملة على مجموعة من الأبواب أو النوافذ أو المصاريع القديمة الساحرة التي تم حصادها من المنازل القديمة، والعديد منها يتميز بأسلوب وتفاصيل بناء غير موجودة في النوافذ والأبواب الحديثة. قم بتعليق هذه الآثار الجميلة على حائطك الخارجي للحصول على جرعة من الاهتمام المعماري والأسلوب العتيق. اتركها في حالتها الأصلية أو قم برسمها لتتناسب مع ديكور منزلك الخارجي. يمكنك أيضًا استخدامها لإضافة بعض الاهتمام الإضافي خلف العناصر الخارجية الأخرى مثل السلال والفوانيس لإنشاء نقطة محورية. قم بربطها بأضواء وامضة لإضافة ضوء إضافي إلى الفناء الخاص بك.
ميزات المياه
الميزة المائية هي الشيء المثالي الذي يمكنك إضافته إلى المساحة الخارجية، سواء كانت ساحة واسعة أو شرفة صغيرة. يمكن أن يكون صوت فقاعات الماء مريحًا جدًا لمرافقة الوقت الذي تقضيه في الاستمتاع بالمساحة الخاصة بك. يمكنك القيام بذلك من خلال حمام الطيور الممتع أو النافورة الجميلة التي يتم تركيبها مباشرة على الحائط، وهي مثالية إذا كان لديك شرفة أو شرفة صغيرة فقط. يمكن شراء النوافير الحجرية المعلقة الجميلة بعدد من الأنماط من تجار التجزئة الذين لديهم مضخات إعادة التدوير الذاتية ويتم توصيلها بمنافذ البيع القريبة. يمكنك أيضًا إنشاء واحدة بتصميم مخصص.
فن الكلمة
يمكن أن يكون فن الكلمات طريقة رائعة لملء مساحة فارغة والإدلاء ببيان ضخم حرفيًا. تشمل الخيارات اللوحات الخشبية الريفية وعلامات الصفيح التي يمكنك شراؤها أو صنعها. يمكن أن توفر لافتات النيون أيضًا إضاءة خارجية إضافية أنيقة جدًا، كما يمكن أن توفر الحروف المصنوعة من الأسلاك مع أضواء سلسلة ملفوفة حولها. وبالمثل، يمكن للعلامات القديمة التي تم إنقاذها، كبيرة أو صغيرة، أن تضيف الكثير من الطابع القديم إلى المساحات الخارجية. تعتبر العلامات الكاملة أو حتى الجزئية، وبعضها مجرد أحرف، مثالية لشغل جدار فارغ. يمكن العثور عليها في الأماكن العتيقة ومحلات الإنقاذ المعماري وأسواق السلع المستعملة التي يتم حصادها من كل شيء بدءًا من المتاجر القديمة وحتى محطات الوقود.
جدار فانوس الجرة
يمكن أن يكون جدار الفوانيس الجرار الجميلة وسيلة رائعة لإثارة الاهتمام البصري وإضافة بعض الإضاءة الإضافية إلى حديقتك. يمكنك بناء ميزة الإضاءة الممتعة التي يمكنك صنعها بنفسك باستخدام ألواح خشبية صغيرة ومشابك أنابيب معدنية أو حبل وجرار قديمة. ما عليك سوى إضافة شمعة نذرية حقيقية أو زائفة بالداخل لتوفير بعض الضوء. بدلًا من ذلك، قم بتعليق بعض الجرار بخيوط ملفوفة حول فتحة الجرة. كما أنها توفر إضاءة حفلات سهلة وغير مكلفة للمناسبات الخارجية في الفناء الخلفي لمنزلك.
معلقات مكرامية
في حين أن جميع أنواع المكرمية لن تعمل في الخارج إذا تعرضت للعوامل الجوية، يمكنك صنع جدار مكرامية سهل يتدلى من حبل البوليستر الصناعي بدلاً من القطن والذي سيكون أفضل عندما يتم إبقاؤه في الخارج. أو يمكنك تعليق قطعة مكرامية عتيقة على الحائط أسفل قطعة متدلية في منطقة محمية. تعد هذه الديكورات طريقة رائعة لإضافة الملمس والدفء على الحائط الفارغ وإضفاء إحساس غير رسمي وبوهو أينما تعلقها.
التفاصيل المعمارية والأجهزة
يمكن للعناصر المعمارية القديمة مثل رصائع السقف وشبكات التهوية أن تكون لهجات جدارية جميلة تستخدم في الهواء الطلق لأنها متينة للغاية وغالبًا ما تستمر لعقود عديدة. لا يمكن لبعض القطع أن تضيف سحرًا بصريًا فحسب، بل يمكنها أيضًا إضافة تخزين مفيد. على سبيل المثال، قم بتحويل أدوات الخزانة القديمة أو مقابض الأبواب القديمة إلى خطافات رائعة لحمل مستلزمات الحديقة مثل المسجات. أو استخدم زوجًا من الحواف القديمة لإنشاء رف خارجي سهل مع لوح من الخشب أو الرخام في الأعلى. ستضيف عناصر مثل هذه مظهرًا ريفيًا ومزرعة ومظهرًا مزخرفًا إلى الفناء الخلفي الخاص بك.
السلالم القديمة والأدوات القديمة
السلالم الخشبية القديمة، سواء كانت سلالم قديمة أو أنواع زخرفية بسيطة، يمكن أن تكون إضافة رائعة لأي جدار خارجي. اجمعها مع خطافات لحمل الأشياء المذكورة أعلاه أو استخدم القضبان الجانبية للسلم كرف رفيع للديكور. حتى لو لم يعد من الممكن استخدامها للغرض المقصود منها بعد الآن، فغالبًا ما تظهر أدوات الحدائق أو الأدوات الزراعية القديمة عمر الماضي وعتاجه، مما يجعلها عناصر زخرفية مثيرة للاهتمام تضيف سحرًا ريفيًا أو ريفيًا. قم بتعليق المعاول أو المجارف أو المجارف العتيقة على حائطك الخارجي. يمكنك أيضًا تحويل مشعل الحديقة القديم إلى منظم حائط.
فسيفساء
يعد إنشاء قطع فسيفساء بسيطة طريقة رائعة لإضفاء الاهتمام على أي جدار خارجي. للإدلاء ببيان كبير، قم بتحويل الجدار الاستنادي الخرساني المنخفض إلى قطعة فسيفساء رائعة تمتد على طول حديقتك، باستخدام جص البلاط لإغلاق قطع الفسيفساء الملونة في مكانها. للحصول على عنصر زخرفي أصغر يمكنك إزالته كمستأجر، استخدم صينية معدنية وجص لإنشاء فسيفساء باستخدام قطع الزجاج والرخام والأحجار والأصداف البحرية وغيرها من العناصر التي سوف تلمع وتتلألأ في ضوء الشمس.
جدارية مرسومة
في حين أنه يمكن رؤية الجداريات الملونة في كثير من الأحيان على طول جانب الشركات والمباني المبنية من الطوب، فلا يوجد سبب يمنعك من الإبداع مع الجدران والأسوار التي تحيط بمساحاتك الخارجية. للحصول على طريقة ذكية لدمج الفن في حديقتك، استخدم طريقة يدوية أو استنسل لطلاء الجدران الخارجية أو الأسوار باستخدام طلاء مصمم للجداريات الخارجية، مثل Chroma Acrylic Mural Paint الموجود على أمازون. ثم قم بتغطية اللوحة الجدارية بطبقة واقية لحمايتها من العناصر. إذا لم تكن ماهرًا في الأعمال الفنية أو ماهرًا في الأعمال اليدوية، فيمكنك أيضًا الاستعانة بمحترف لإكمال هذا المشروع نيابةً عنك.
لوحات وفخار
يعد الجدار الخارجي مكانًا جميلاً لعرض بعض الأواني الفخارية أو الأطباق العتيقة المفضلة لديك من خلال تعليقها على السطح. أضف رفوف سلكية للتعليق أو استخدم تعريشة معدنية أو خشبية لتعليق القطع بترتيب جذاب. يمكنك أيضًا استخدام مثقاب مصمم خصيصًا للسيراميك لتثبيته بالمسامير على الحائط. هذه أيضًا فرصة رائعة لاستخدام الأطباق القديمة الجميلة التي اشتريتها من متاجر التوفير وأسواق السلع المستعملة ولكنك لا ترغب في استخدامها لتناول الطعام. اعتمادًا على مظهر أطباقك، يمكن أن يخلق مظهرًا منزليًا أو أجواء انتقائية ومتطرفة.