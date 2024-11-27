12 فكرة مذهلة لتزيين الجدران الخارجية وليست نباتات

يمكن أن تكون المساحات الخارجية من أكثر الأماكن متعة لقضاء بعض الوقت فيها – إذا تم توفير الرعاية المناسبة لها. ومع ذلك، غالبًا ما يتم التغاضي عن الزخارف والمفروشات عندما يتعلق الأمر بالباحات وأماكن الاستراحة في الفناء الخلفي والشرفات. عادةً، لا يتم تزويد هذه المناطق بنفس السحر الشخصي الذي يجعل الجزء الداخلي من المنزل يبدو فريدًا ومرحبًا. بالطبع، ليس من الضروري أن يكون الأمر كذلك، حيث أن هناك طرقًا لا حصر لها لجعل مساحتك الخارجية أكثر راحة وجاذبية.

في حين أن الزهور والمساحات الخضراء هي الخيار الواضح لجعل المساحة الخارجية الخاصة بك أكثر جمالا، هناك أيضا الكثير من الطرق الأخرى غير النباتية لتزيين الجدران الخارجية والأسطح الخارجية والأسوار. من خلال تطبيق هذه العناصر واللمسات في منطقتك الخارجية، يمكنك إضافة الكثير من الأناقة حتى عندما لا تكون الزهور والنباتات في حالة إزهار كامل. يمكن أن تكون هذه الأفكار أيضًا حلاً رائعًا لأولئك الذين ليس لديهم إبهام أخضر.

ستضيف العديد من هذه الأفكار سحرًا ريفيًا وعتيقًا أنيقًا ويمكن العثور عليها لدى تجار التحف ومتاجر التوفير وأسواق السلع المستعملة ومحلات الإنقاذ. البعض الآخر عبارة عن مشاريع DIY ممتعة يمكنك تنفيذها بتكلفة قليلة جدًا. لا تعمل بعض الاقتراحات كديكورات فحسب، بل تعمل أيضًا كعناصر إضاءة أو تخزين مفيدة بالإضافة إلى إضافة اهتمام وأسلوب معماري.