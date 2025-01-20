12 لون طلاء يتناسب بشكل جميل مع السقف الأسود (واللون الذي نتجنبه)

إن تأثير كبح الجاذبية يفعل أكثر من مجرد رسم ابتسامة على وجهك عندما تقود سيارتك إلى المنزل في نهاية اليوم. يمكن أن يكون له أيضًا تأثير كبير على قيمة منزلك. إلى جانب الصيانة المنتظمة للمناظر الطبيعية، سواء كان لديك جوانب خشبية أو طوب أو جص أو ألواح خشبية، من المهم إعادة طلاء منزلك من حين لآخر لحمايته والحفاظ عليه في أفضل حالاته. عندما تريد تحديث المظهر الخارجي لمنزلك، عليك اختيار لون طلاء يكمل سقف منزلك بدلاً من أن يتعارض معه. وما لم تكن قد استثمرت في البلاط الإسباني أو الألواح المعدنية باهظة الثمن، فمن المحتمل أن يكون سقف منزلك مغطى بألواح سوداء. إنها خيار خالد وكلاسيكي وبأسعار معقولة. من اللون الأبيض الكلاسيكي والأصفر الفاتح إلى الألوان المعاصرة مثل اللون البحري والفحم، قمنا بتضييق نطاق 12 لونًا من ألوان الطلاء التي تتناسب بشكل جميل مع السقف الأسود (وشملت لونًا ربما يجب عليك تجنبه).

يقول الخبراء أنه يجب عليك إعادة طلاء منزلك كل خمس إلى عشر سنوات، لذلك فكرنا بعناية في ما تقوله العلامات التجارية الرئيسية للطلاء عن اتجاهات الألوان الحالية والقادمة أثناء تحديد اختياراتنا. لقد قمنا بمراجعة اختيارات لون العام من شركات مثل Behr وBenjamin Moore، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار مجموعات ألوان الطلاء الخارجي الكلاسيكية التي يوصي بها خبراء التصميم. قبل أن يُدرج اللون في قائمتنا، قمنا أيضًا بالبحث في التأثير العام الذي يحدثه على قيمة إعادة بيع منزلك وفقًا لخبراء العقارات. تابع القراءة للعثور على توصيات محددة بشأن ألوان الطلاء، بما في ذلك الأشكال التكميلية التي تعمل بشكل جميل على الديكورات والمصاريع والأبواب.