12 لون طلاء يتناسب بشكل جميل مع السقف الأسود (واللون الذي نتجنبه)

إن تأثير كبح الجاذبية يفعل أكثر من مجرد رسم ابتسامة على وجهك عندما تقود سيارتك إلى المنزل في نهاية اليوم. يمكن أن يكون له أيضًا تأثير كبير على قيمة منزلك. إلى جانب الصيانة المنتظمة للمناظر الطبيعية، سواء كان لديك جوانب خشبية أو طوب أو جص أو ألواح خشبية، من المهم إعادة طلاء منزلك من حين لآخر لحمايته والحفاظ عليه في أفضل حالاته. عندما تريد تحديث المظهر الخارجي لمنزلك، عليك اختيار لون طلاء يكمل سقف منزلك بدلاً من أن يتعارض معه. وما لم تكن قد استثمرت في البلاط الإسباني أو الألواح المعدنية باهظة الثمن، فمن المحتمل أن يكون سقف منزلك مغطى بألواح سوداء. إنها خيار خالد وكلاسيكي وبأسعار معقولة. من اللون الأبيض الكلاسيكي والأصفر الفاتح إلى الألوان المعاصرة مثل اللون البحري والفحم، قمنا بتضييق نطاق 12 لونًا من ألوان الطلاء التي تتناسب بشكل جميل مع السقف الأسود (وشملت لونًا ربما يجب عليك تجنبه).
يقول الخبراء أنه يجب عليك إعادة طلاء منزلك كل خمس إلى عشر سنوات، لذلك فكرنا بعناية في ما تقوله العلامات التجارية الرئيسية للطلاء عن اتجاهات الألوان الحالية والقادمة أثناء تحديد اختياراتنا. لقد قمنا بمراجعة اختيارات لون العام من شركات مثل Behr وBenjamin Moore، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار مجموعات ألوان الطلاء الخارجي الكلاسيكية التي يوصي بها خبراء التصميم. قبل أن يُدرج اللون في قائمتنا، قمنا أيضًا بالبحث في التأثير العام الذي يحدثه على قيمة إعادة بيع منزلك وفقًا لخبراء العقارات. تابع القراءة للعثور على توصيات محددة بشأن ألوان الطلاء، بما في ذلك الأشكال التكميلية التي تعمل بشكل جميل على الديكورات والمصاريع والأبواب.
الأبيض هو الاختيار الخالد
الأسود والأبيض هو مزيج كلاسيكي يمكن أن يجعل منزلك يبدو أنيقًا وأنيقًا عامًا بعد عام. سواء اخترت لونًا مثل اختيار خبير Sherwin-Williams، أو White Snow، أو اللون الأبيض الفاتح مثل اللون الخارجي الأكثر شهرة لبنيامين مور، White Dove، فإن الطلاء الأبيض سيتوافق دائمًا بشكل جميل مع السقف الأسود والمناظر الطبيعية المحيطة بك. للحفاظ على التماسك الجمالي العام، قم بطلاء مصاريعك باللون الأسود لتتناسب مع سقف منزلك. إذا كنت ترغب في إضافة نقطة محورية مرحة وممتعة، فابحث عن ألوان غير تقليدية لبابك الأمامي، مثل التفاح الأخضر أو الباذنجان.
يمكن للفحم أن يجعل منزلك يباع بسعر أعلى
إذا كنت تحب مظهرًا مزاجيًا أو ترغب في إبراز السقف الأسود لمنزلك والجوانب الحجرية الخارجية، فجرّب اللون الرمادي الفحمي. يعد اللون الرمادي الداكن واحدًا من أقوى الألوان المحايدة، ويمكنه إضافة الدراما إلى التصميمات الداخلية والخارجية. تشير Zillow إلى أن استخدام اللون المزاجي قد يجعل منزلك أكثر قيمة، ولكن اختيار اللون المناسب قد يكون أمرًا صعبًا. حاول أن تتطابق بشكل وثيق مع لون حبيبات الأسفلت أو السيراميك في القوباء المنطقية الخاصة بك، أو أحد الأشكال الفريدة لأي عمل حجري خارجي. يعد لون Behr’s Color of the Year 2024، Cracked Pepper، خيارًا متعدد الاستخدامات.
يمكن أن يبدو اللون الأصفر الباهت جديدًا ولكنه كلاسيكي
يمكن أن يبدو الجمع بين اللون الأصفر الفاتح المغسول بالشمس والسقف الأسود الناعم رائعًا سواء كنت تعيش في ملاذ شاطئي أو مزرعة نائية أو منزل مقسم. على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أنه لا ينبغي عليك أبدًا طلاء الجزء الخارجي من منزلك باللون الأصفر، إلا أنه إذا تجنبت الألوان الزاهية أو المبهرجة لصالح الألوان الفاتحة، فقد تكون النتيجة جديدة وكلاسيكية. اللون الأصفر صعب الوصول إليه بشكل صحيح. انتبه جيدًا لمطابقة النغمات الموجودة في مواد التسقيف وأي أعمال طوب على السطح الخارجي لمنزلك. فكر في استخدام لون أفتح من اللون الأصفر الذي تختاره لأي زخرفة أو واجهة نافذة.
حافظ على منزلك جميلاً باللون الوردي
يحظى اللون الوردي بلحظة، وهناك العشرات من ظلال الطلاء الوردي التي ستضيف لمسة من الألوان الحالمة إلى المظهر الخارجي لمنزلك. يقول الخبراء إن الألوان الوردية العميقة مثل التيراكوتا والبنفسجي ستبدو رائجة في عام 2025. بغض النظر عن اللون الذي تختاره، فهو لون خارجي آخر حيث النغمات السفلية مهمة حقًا. عندما تقوم بإقران اللون الوردي مع سقف أسود، يكون المظهر جميلًا مع حواف بيضاء ومصاريع سوداء. إذا كانت مادة التسقيف لديك أكثر دفئًا، فاختر درجة حمراء مثل Sherwin-Williams Rojo Dust. بالنسبة للأسقف المحايدة أو الأكثر برودة، نحب Cabbage Rose من Magnolia Home من Joanna Gaines.
البيج لم يعد أساسيا
اتضح أن اللون البيج ليس مملًا. تعود الألوان المحايدة من اللون البني والرمادي الداكن إلى الموضة مع اقترابنا من عام 2025. يعد كل من لون العام من بانتون وبنجامين مور بمثابة قصيدة للدفء والراحة والسهولة. إلا إذا كنت تريد مظهرًا أكثر معاصرة، فقد لا توفر درجات اللون البني الغامق سوى القليل من التمييز عن سقفك الأسود، مما يخلق تأثيرًا مسطحًا. بدلًا من ذلك، جرب الألوان ذات الألوان المتوسطة مثل Farrow & Ball’s Jitney. توفر الستائر السوداء النوع الصحيح من التباين، لكن تجنب الزخرفة البيضاء القاسية لصالح الألوان الكريمية في المرآب وعتبات النوافذ والواجهات والأسقف.
نغمات الجوهرة تخلق مظهرًا مميزًا
هل أنت في عصرك الأقصى؟ تعود الألوان من جديد بشكل كبير، وهذه أخبار جيدة إذا كنت تريد طلاء منزلك بحيث يكون متميزًا عن الآخرين. يقول المحترفون في Glidden أننا يجب أن نتوقف عن سؤال أنفسنا، “ماذا سيفكر الجيران؟” وابدأ في الاعتماد على درجات الألوان الجوهرية مثل لون العام 2025، الريحان الأرجواني. تتميز Sherwin-Williams 2025 Color Capsule أيضًا بألوان جريئة تتناسب بشكل مثالي مع الأسطح السوداء، بدءًا من لون شارتروز المشرق الاستوائي وحتى لون Bosc Pear الذهبي عضويًا.
ضع في اعتبارك تعرض منزلك لأشعة الشمس لاختيار اللون الرمادي الفاتح المثالي
اللون الرمادي الفضي هو لون آخر يبدو كلاسيكيًا وخالدًا مقابل سقف أسود غني. فكر جيدًا في كل من لوحة المناظر الطبيعية الموجودة لديك والتعرض لأشعة الشمس طوال اليوم قبل اختيار هذا اللون الخارجي. يعد نسيان مقدار الضوء الذي يتلقاه منزلك أحد الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند اختيار لون الطلاء. قم بموازنة التعريض الجنوبي مع درجات اللون الرمادي الأكثر برودة مثل Covered In Platinum من Dunn-Edwards. إذا كان منزلك في الغابة ويتلقى القليل من أشعة الشمس، فقم بتدفئة الأشياء بنبرة أخف مثل Barren Plain من Benjamin Moore.
احصل على مظهر المزرعة باللون الأحمر الريفي
القليل من الاتجاهات الخارجية طويلة الأمد أو مبدعة مثل الحظيرة الحمراء. ويرى البعض أن المظهر كان يهدف إلى تقليد الطوب، وهو علامة على الثروة. ويقول آخرون إن الصدأ سيضاف إلى زيت بذر الكتان الذي يستخدمه المزارعون لحماية وإغلاق هياكلهم الخشبية، مما يحولها إلى اللون القرمزي العميق. في كلتا الحالتين، إذا كنت تتوق إلى مظهر المزرعة أو تريد معرفة اللون الذي سترسم به بارندومينيوم الجديد، فلا يمكنك أن تخطئ في إقران اللون الأحمر الصدئ مثل Home At Last from Magnolia Home by Joanna Gaines مع سقف أسود غامق.
يعتبر Cornflower blue رفيقًا مثاليًا للسقف الأسود
يحب البستانيون في جميع أنحاء البلاد زهرة الذرة الزرقاء سهلة النمو، والمعروفة أيضًا باسم زر البكالوريوس، وذلك بفضل لونها الأزرق الحقيقي وأزهارها الغزيرة. لقد استلهمت العديد من شركات الطلاء الكبرى من لون المروج الذي يعد الرفيق المثالي لسقفك الأسود. يتزاوج Dusty Cornflower من Benjamin Moore بشكل جميل مع مصاريع في Fernwood Green الخاص بالشركة، والذي يسحب نغماته الخضراء قليلاً التي تعمل بشكل جيد في البيئات المورقة. يتمتع Valspar’s Cornflower Blue بقيمة انعكاس أقل قليلاً للضوء، مما يجعل اللون الرمادي الصدفي أو الأبيض الغائم هو الخيار الأمثل للمصاريع أو الزخرفة في المناطق الساحلية أو على ضفاف البحيرة.
اذهب إلى اللون الأخضر مع المريمية
يعتبر اللون الأخضر الحكيم العضوي والترابي لونًا مثاليًا لأي مظهر خارجي. متوفر في العديد من الصبغات والظلال مثل الألوان الخضراء في الطبيعة، وقد قامت كل شركة دهانات تقريبًا بتسمية اللون الأخضر الحكيم لون العام خلال العقد الماضي. لا يظهر هذا الاتجاه أي علامة على التوقف، ويقول الخبراء إنه خيار آمن إذا كنت ترغب في زيادة قيمة منزلك. قم بإقرانه مع مصاريع سوداء وحواف بيضاء للحصول على مظهر كلاسيكي، ولكن تأكد من اختيار لون كريمي ذو نغمات زرقاء أو خضراء جليدية، مثل Behr’s Frost.
الأسود هو خيار ملفت للنظر ومعاصر
هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها قبل طلاء منزلك باللون الأسود. ولكن إذا كنت تريد الإدلاء ببيان جدي، أو الانتقال إلى الطراز القوطي، أو إبراز تفاصيل معمارية فريدة، فقد حان الوقت لالتقاط فرشاة الرسم تلك. للحصول على المظهر المناسب، تأكد من أن سقف منزلك داكن على الأقل، إن لم يكن أغمق، من لون الطلاء الذي حددته. خلاف ذلك، قد يبدو السقف الخاص بك باللون الرمادي بالمقارنة. لدى Farrow & Ball عدد من الألوان السوداء المتميزة للاختيار من بينها، ولكل منها لون فريد يمكن أن يكمل سقف منزلك ومناظرك الطبيعية.
البحرية لا تخرج عن الموضة أبدًا
اللون الأزرق الداكن هو اللون الكلاسيكي المحايد الذي لا يخرج عن الموضة أبدًا. إذا كان لديك سقف أسود، فهناك عدة طرق لاستخدام اللون لإضفاء المزيد من الجاذبية. قم بإقران لون مستوحى من الألوان البحرية مثل Hale Navy من Benjamin Moore باللون الأبيض الناصع للحصول على مظهر على شكل سفينة. للحصول على مظهر أكثر حداثة، فكر في استخدام الطلاء البحري على الديكورات أو أبواب الجراج أو الباب الأمامي. يبدو اللون متعدد الاستخدامات مذهلاً على الطوب الأحمر أو الجوانب البيضاء أو حتى القوباء المنطقية الخشبية.
تجنب الباستيل القذرة والألوان التي تتعارض
هل هناك ألوان خارجية للمنزل يجب عليك تجنب استخدامها بأي ثمن؟ ربما لا. نظرًا لأن اللون الأسود هو اللون المحايد المطلق، إذا كنت حريصًا على النغمات التحتية لمواد السقف الخاص بك، وتهدف إلى الحصول على القدر المناسب من التباين، واستخدام لوحة ألوان متسقة على الجدران الخارجية والديكورات والتفاصيل المعمارية، فسيكون الأمر أسهل مما تظن. النظرة الصحيحة. لكننا نوصي بتجنب ألوان الباستيل القذرة أو الموحلة. وتأكد من عدم استخدام أي ألوان مميزة تتعارض مع اختيار الطلاء الخارجي الرئيسي (أو الحي الذي تعيش فيه).