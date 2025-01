12 لون طلاء يتناسب بشكل جميل مع السقف الأسود (واللون الذي نتجنبه)

القليل من الاتجاهات الخارجية طويلة الأمد أو مبدعة مثل الحظيرة الحمراء. ويرى البعض أن المظهر كان يهدف إلى تقليد الطوب، وهو علامة على الثروة. ويقول آخرون إن الصدأ سيضاف إلى زيت بذر الكتان الذي يستخدمه المزارعون لحماية وإغلاق هياكلهم الخشبية، مما يحولها إلى اللون القرمزي العميق. في كلتا الحالتين، إذا كنت تتوق إلى مظهر المزرعة أو تريد معرفة اللون الذي سترسم به بارندومينيوم الجديد، فلا يمكنك أن تخطئ في إقران اللون الأحمر الصدئ مثل Home At Last from Magnolia Home by Joanna Gaines مع سقف أسود غامق.