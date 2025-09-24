12 مصنعًا معمرًا لتجنب التقليم في الخريف بأي ثمن

التقليم هو مهمة مهمة للمساعدة في ضمان صحة النبات والحفاظ على مزدهرة الحديقة الدائمة. في عملي كبستاني محترف ، أحاول مراقبة الإرشادات الموصى بها لتقليم الشجيرات والأشجار ، والتي عادة ما تتبع توقيت موسمي محدد. على سبيل المثال ، يجب تقليم أرجواني بعد فترة وجيزة من تلاشي الإزهار قبل أن تبدأ البراعم الجديدة في التكوين. لكن المعمرة عادة ما يتم التعامل معها بطريقة أكثر عرضية في هذا الصدد ، مع تقدم العديد من البستانيين في الخريف خلال تنظيفهم السنوي. ولكن هناك أسباب وجيهة لمراقبة التوقيت المناسب عند تقليم المعمرة الخاصة بك ، وهناك عدد من النباتات التي لا ينبغي تقليمها في الخريف ، لذلك دعونا ننظر إليها.
أحد أسباب تجنب تشذيب بعض المعمرة في الخريف هو أن التقليم قد يجعل المصنع ضعيفًا في الطقس في فصل الشتاء ، مما قد يؤثر على نمو الربيع الجديد ، أو حتى إضعاف النبات أو ربما يقتل. ويشمل ذلك شجيرات الفراشة ، وأجراس المرجان ، و sdums: كلها مصانع صعبة إلى حد ما ، لكنها ستزدهر بشكل أفضل مع التقليم المناسب ، لذلك من الأفضل تركها سليمة والانتظار حتى أوائل الربيع لتخليص هذه النباتات من أجل إفساح المجال لنمو جديد.
سبب آخر لتجنب تقليم بعض المعمرة في الخريف هو أنها قد توفر طعامًا مهمًا للحياة البرية ، مثل البذور أو الأقماع أو التوت. ويشمل ذلك المخروطات المخروطية ، سوزان سوداء العينين ، حشائش الفراشة ، و Beautyberry. توفر بعض النباتات أيضًا موائل شتوية صديقة للطيور ، مما يعطي المأوى والغطاء من الطقس البارد والرياح. أخيرًا وليس آخرًا ، تضيف بعض المعمرة الجمال والملمس إلى المشهد إذا تركت سليمة حتى الربيع ، مثل Sedums ، النيلي الزائف ، و Globe Thistle.
المخروط
المخروطات المخروطية (Echinacea) هي معمرة هاردي الرائعة التي تتفتح لأسابيع من أواخر الصيف إلى الخريف. تحتوي العديد من الأصناف على مراكز مخروطية بارزة (تمنحهم اسمها المشترك) وهذه البذور محبوبة من قبل العديد من الطيور المغردة. إذا بدأت أزهار الزهرة المخروطية في التلاشي في أواخر الصيف ، فيمكنك تقليم بعضها للحفاظ على النبات أنيقًا وتحفيز المزيد من البراعم ، ولكن تأكد من ترك أكبر أزهار سليمة لأطعمة الحياة البرية في فصل الشتاء ، وقطعها في الربيع لتحفيز نمو جديد.
يارو
Yarrow (Achillea) هو معمرة شهيرة في الصيف لحديقة الكوخ. رائحة هيربي صد العديد من آفات الحشرات ، وتستمر الزهور لأسابيع في الحديقة. سوف تشجع الزهور التي تم إنفاقها على التكرار التكرار ، ومن الأفضل إزالة أوراق الشجر البنية الباهتة ، ولكن عندما يشكل Yarrow مجموعات جديدة من أوراق الشجر الخضراء في أواخر الصيف ، اترك هذا سليمة لحماية جذور النبات خلال فصل الشتاء.
سيدوم
Sedums قوية ، معمرة قوية مع ثلاثة مواسم من الاهتمام – الحفاظ على سليمة خلال فصل الشتاء وهذا يجعل أربعة! توفر الأصناف الأطول المستقيمة (مثل “Autumn Joy” أو “Neon” أو “Matrona”) اهتمامًا شتويًا لطيفًا بالمناظر الطبيعية ، بالإضافة إلى مأوى للطيور والحياة البرية ، وتساعد على حماية قاعدة النبات خلال فصل الشتاء. يمكنك مساعدة هذه النباتات على الازدهار عن طريق ترك السيقان سليمة حتى تظهر براعم الملفوف الجديدة في الربيع.
الحكيم الروسي
تعد سيقان الزهور الطويلة المتجددة التهوية من الحكيم الروسي (Salvia Yangii) مغناطيسًا ممتازًا في أواخر الصيف ، حيث تجتذب العديد من أنواع النحل والفراشات والعث. على الرغم من أن السيقان الباهتة ليست جذابة مثل الأزهار الأرجواني الشاحبة ، إلا أنه من الجيد تركها غير متوفرة حتى يظهر نمو الربيع الجديد. يضمن تقليم الحكيم الروسي في الربيع بداية صحية لسيقان الزهور الجديدة.
النمش
نظرًا لأن ASTERS في أواخر موسم النباتات المزهرة ، فإن تقليمها بعد فترة وجيزة من تلاشي Blooms يمكن أن يترك النباتات عرضة للخطر. وذلك لأن النباتات تنفق الكثير من الطاقة التي تطفو على إزهار بعد الصقيع. كما أن البذور محبوبة من قبل العديد من الطيور المطلقة في فصل الشتاء بما في ذلك nuthatches ، الكرادلة ، و chickadees. لتوفير بعض الطعام للطيور في الطقس البارد والحفاظ على صحة أسراتك ، من الأفضل تأخير التقليم حتى أوائل الربيع عندما تبدأ في رؤية براعم خضراء جديدة.
لافندر
بمجرد تأسيسها ، يعد Lavender (Lavendula Augustifolia) عشبًا معمرًا كبيرًا ينتج عن سيقان زهرة عطرة تعطر على الحديقة وتصد البعوض. على الرغم من أن الرؤوس المميتة التي أمضتها ، يمكن أن تساعد سيقان الزهور في الصيف في تشجيع إعادة التثبيت ، إلا أن تجنب القيام بأي تقليم أثقل حتى الربيع. يجب تقليص السيقان الخشبية في الخزامى للمساعدة في الحفاظ على شكل النبات وتشجيع النمو الصحي الجديد ، ولكن القيام بذلك في الخريف يمكن أن يترك السيقان المعرضة لدرجات الحرارة الباردة. من الأفضل الانتظار حتى أوائل الربيع لتخليمه ، تمامًا كما يبدأ النمو الجديد في الظهور.
الأمهات
مثل ASTERS ، فإن الأمهات (chrysanthemum) هو في وقت متأخر من موسم الإزهار. بينما يتم تشجيع الأزهار التي تم إنفاقها ، يجب أن تترك الأمهات المعمر سليما خلال فصل الشتاء وتراجع في فصل الربيع لإفساح المجال لنمو جديد. إذا كنت تزرع أمهات الحضانة في حديقتك في الخريف ، فاحرص على أن نباتات “بوشل” الأكبر قد لا تكون قوية للغاية وقد تجف السيقان وتنفسر من تلقاء نفسها. هذا هو السبب في أنني أشجع الحصول على أمهات الجذر العاري عبر طلب البريد للزراعة في فصل الربيع أو شراء أصغر أحواضها للزراعة في أواخر الصيف.
الفراشة بوش
إن بوش الفراشة الذي يتواصل مع الملقحات (بودليا ديفيد) هو أكثر من من الناحية الفنية “شجيرة” معمرة أكثر من شجيرة معمرة. هناك العديد من الأصناف الهجينة المدمجة المتاحة الآن ، ولكن بعض الأصناف القديمة تميل إلى النمو بشكل كبير إذا لم تقم بتقليمها كل عام للتحكم في الحجم. أفضل وقت للقيام بذلك هو في الربيع ، تمامًا كما يبدأ النمو الجديد في الظهور. ستنمو الفروع الميتة والأغاني الجديدة لتملأ. وهذا يساعد على تشجيع أفضل للتفرعة مع المزيد من الإزهار أيضًا. سوف ينطلق الضوء في الخريف ، سيبقيه يبدو أنيقًا.
Beautyberry
Beautyberry (Callicarpa Americana) هي شجيرة جميلة مع التوت الأرجواني في الصيف في وقت لاحق حتى الخريف. نظرًا لأن هذه التوت تجذب الطيور المغردة وتوفر أيضًا موطنًا شتويًا جيدًا ، فمن الأفضل تركها سليمة وتكنسيات في الربيع. من المهم تقليمها بانتظام (مرة واحدة في السنة) حيث يمكن أن تصبح الفروع كثيفة للغاية وقد تتقاطع مع بعضها البعض إذا تركت طويلاً.
سوزان أسود العينين
تعتبر سوزانز ذات العيون السوداء (Rudbeckia Hirta) معمرة محبوبة جيدًا لألوانها الصفراء الذهبية المذهلة في أواخر المناظر الطبيعية. توفر المخاريط المركزية البذور التي تأكلها عدد من الطيور ، لذلك تركها كلها حيث ينتهي الموسم يضمن بعض الأطعمة للحياة البرية. يمكن تقليصها بسهولة في فصل الربيع عندما تقوم بتنظيف الربيع. الاستثناء الواحد لهذه القاعدة هو أنه إذا كنت لا تريد أن يعيدوا إيجادهم كثيرًا في الحديقة ، فقد ترغب في إزالة بعض رؤوس الزهور قبل أن يذهبوا إلى البذور.
الفاوانيا
الفاوانيا (paeonia) هي معمرة طويلة العمر يمكن أن تستمر لعقود في موقع مناسب مع ظروف التربة الجيدة. على الرغم من أن الأوراق تميل إلى أن تتحول إلى اللون البني في الخريف ، إلا أنه من الأفضل عدم قطعها على طول الطريق حتى أوائل الربيع عندما يبدأ النمو الجديد في الظهور. معظم البستانيين Deadhead الزهور المستهلكة في الصيف. سأقوم أحيانًا بتقليص عدد قليل من الأوراق لإنشاء بعض المساحة في أواخر الحديقة الصيفية ، لكنني أترك السيقان والأوراق السفلية سليمة وتركها تموت بشكل طبيعي خلال فصل الشتاء ، ثم تقليمها في الربيع.
أجراس المرجان
أجراس المرجان (Heuchera) معمرة رائعة مناسبة لأسرة حديقة شبه مشتركة أو مشمسة جزئيًا. تميل الأوراق السفلية إلى الحصول على فوضى بعض الشيء في نهاية الموسم ، ولكن من الأفضل الانتظار حتى الربيع لتنظيفها عندما بدأ النمو الجديد في تجنب أن يكون التيجان ضعيفة في الطقس الشتوي. يبدأ النمو الجديد على أجراس المرجان في الوسط في التاج ، وعادة ما يكون لون أوراق الشجر الطازجة المشرقة ، لذلك من السهل أن نرى متى حان الوقت لتقليص تلك الأوراق القديمة.