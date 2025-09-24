12 مصنعًا معمرًا لتجنب التقليم في الخريف بأي ثمن

التقليم هو مهمة مهمة للمساعدة في ضمان صحة النبات والحفاظ على مزدهرة الحديقة الدائمة. في عملي كبستاني محترف ، أحاول مراقبة الإرشادات الموصى بها لتقليم الشجيرات والأشجار ، والتي عادة ما تتبع توقيت موسمي محدد. على سبيل المثال ، يجب تقليم أرجواني بعد فترة وجيزة من تلاشي الإزهار قبل أن تبدأ البراعم الجديدة في التكوين. لكن المعمرة عادة ما يتم التعامل معها بطريقة أكثر عرضية في هذا الصدد ، مع تقدم العديد من البستانيين في الخريف خلال تنظيفهم السنوي. ولكن هناك أسباب وجيهة لمراقبة التوقيت المناسب عند تقليم المعمرة الخاصة بك ، وهناك عدد من النباتات التي لا ينبغي تقليمها في الخريف ، لذلك دعونا ننظر إليها.

أحد أسباب تجنب تشذيب بعض المعمرة في الخريف هو أن التقليم قد يجعل المصنع ضعيفًا في الطقس في فصل الشتاء ، مما قد يؤثر على نمو الربيع الجديد ، أو حتى إضعاف النبات أو ربما يقتل. ويشمل ذلك شجيرات الفراشة ، وأجراس المرجان ، و sdums: كلها مصانع صعبة إلى حد ما ، لكنها ستزدهر بشكل أفضل مع التقليم المناسب ، لذلك من الأفضل تركها سليمة والانتظار حتى أوائل الربيع لتخليص هذه النباتات من أجل إفساح المجال لنمو جديد.

سبب آخر لتجنب تقليم بعض المعمرة في الخريف هو أنها قد توفر طعامًا مهمًا للحياة البرية ، مثل البذور أو الأقماع أو التوت. ويشمل ذلك المخروطات المخروطية ، سوزان سوداء العينين ، حشائش الفراشة ، و Beautyberry. توفر بعض النباتات أيضًا موائل شتوية صديقة للطيور ، مما يعطي المأوى والغطاء من الطقس البارد والرياح. أخيرًا وليس آخرًا ، تضيف بعض المعمرة الجمال والملمس إلى المشهد إذا تركت سليمة حتى الربيع ، مثل Sedums ، النيلي الزائف ، و Globe Thistle.