12 منتجات Amazon التي ستحول المرآب الخاص بك بالكامل

غالبًا ما يكون المرآب جزءًا من المنزل المستخدم كمساحة تخزين ، ولكنه يمكن أن يصبح بسرعة منطقة مهملة عندما يتعلق الأمر بالتنظيم ، لأن معظم الناس يرمون الأشياء ويتركونها. في بعض الحالات ، يمكن للناس استخدام مرآبهم كمساحة معيشة إضافية أو منطقة مخصصة للحيوانات الأليفة وممتلكاتهم. نظرًا لأنه يمكن أن يصبح من السهل أن تصبح لعبة Catchall للعناصر والهوايات والمعدات والأدوات وغير ذلك ، فقد يتحول المرآب إلى موقع من الفوضى. لنفترض أنك تتطلع إلى تنظيم المرآب الخاص بك أو ربما زيادة المساحة مع حيل وحلول التخزين. في هذه الحالة ، يمكنك العثور على منتجات مفيدة على Amazon لتحويل المرآب الخاص بك وإدارة الأشياء بسهولة أكبر ، مثل الرفوف ، والسنانير ، والتركيب ، والرفوف ، والمنظمين.

قبل إضافة هذه العناصر إلى عربة التسوق الخاصة بك ، قد يكون من المفيد العمل على ترفض المرآب الخاص بك أولاً. خذ بعض الوقت للتخلص من أي عناصر منتهية الصلاحية أو المكسورة التي تعرفها ليس لها فائدة. بمجرد ترتيبها ، سيكون من الأسهل بكثير تقييم ما تحتاجه وتحديد كيف يمكنك تنظيم المرآب الخاص بك بشكل أفضل للوظائف والجماليات. بعد ذلك ، يمكنك التوجه إلى Amazon وشراء واحدة ، أو عدد قليل ، أو جميع هذه المنتجات المذهلة 12 لتحويل المرآب الخاص بك تمامًا إلى مساحة التخزين الجميلة التي حلمت بها.