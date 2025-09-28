12 منتجات Amazon التي ستحول المرآب الخاص بك بالكامل

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
غالبًا ما يكون المرآب جزءًا من المنزل المستخدم كمساحة تخزين ، ولكنه يمكن أن يصبح بسرعة منطقة مهملة عندما يتعلق الأمر بالتنظيم ، لأن معظم الناس يرمون الأشياء ويتركونها. في بعض الحالات ، يمكن للناس استخدام مرآبهم كمساحة معيشة إضافية أو منطقة مخصصة للحيوانات الأليفة وممتلكاتهم. نظرًا لأنه يمكن أن يصبح من السهل أن تصبح لعبة Catchall للعناصر والهوايات والمعدات والأدوات وغير ذلك ، فقد يتحول المرآب إلى موقع من الفوضى. لنفترض أنك تتطلع إلى تنظيم المرآب الخاص بك أو ربما زيادة المساحة مع حيل وحلول التخزين. في هذه الحالة ، يمكنك العثور على منتجات مفيدة على Amazon لتحويل المرآب الخاص بك وإدارة الأشياء بسهولة أكبر ، مثل الرفوف ، والسنانير ، والتركيب ، والرفوف ، والمنظمين.
قبل إضافة هذه العناصر إلى عربة التسوق الخاصة بك ، قد يكون من المفيد العمل على ترفض المرآب الخاص بك أولاً. خذ بعض الوقت للتخلص من أي عناصر منتهية الصلاحية أو المكسورة التي تعرفها ليس لها فائدة. بمجرد ترتيبها ، سيكون من الأسهل بكثير تقييم ما تحتاجه وتحديد كيف يمكنك تنظيم المرآب الخاص بك بشكل أفضل للوظائف والجماليات. بعد ذلك ، يمكنك التوجه إلى Amazon وشراء واحدة ، أو عدد قليل ، أو جميع هذه المنتجات المذهلة 12 لتحويل المرآب الخاص بك تمامًا إلى مساحة التخزين الجميلة التي حلمت بها.
عجلة الحبل القابلة للسحب أمر لا بد منه
يعد الاستثمار في عجلة الحبل مثل هذا Dewenwils على بعد 50 قدمًا بكرة سلك التمديد القابلة للسحب بمثابة مغير للألعاب لأسلاك التمديد الخاصة بك. يمكنك تنظيم الحبال والحفاظ عليها معًا دون أي قلق من التشابك أو العقدة. يأتي هذا ، على وجه الخصوص ، مع نظام لتركيب الحائط ، بحيث يمكنك بسهولة إرفاقه بجدار الجراج أو السقف. هناك أيضًا قاطع دائرة لمزيد من السلامة في حالة التحميل الزائد. تنتج هذه العلامة التجارية أيضًا بكرة سلك التمديد القابلة للسحب على بعد 30 قدمًا بميزانية أكثر إحكاما أو مساحة مرآب أصغر.
رفوف الدراجات المتأرجحة عبارة
إن جاذبية شراء رف الدراجة الثابتة هو أنه يتيح لك تأرجح دراجتك في اتجاهات مختلفة من تركيبه على جدار الجراج الخاص بك. تساعد هذه الميزة البسيطة على توفير الغرفة في المرآب الخاص بك ، لأنه يمكنك بسهولة قلب الدراجات للاستلقاء على الحائط حتى لا تتمسك بها وتشغل مساحة قيمة. إنه أيضًا حل تخزين مفيد يحافظ على دراجتك على الحبل ، لذلك فهو آمن وآمن من الأضرار التي يمكن أن تحدث إذا تم وضعها على الأرض ، مثل السقوط.
سيبقي شريط الأدوات المغناطيسي أدوات صغيرة في متناول يدي
إذا كنت تستخدم أدوات معينة بشكل متكرر ، فقد تكون هذه المتاعب تذهب إلى أدراجك في كل مرة تحتاجها. يمكن أن يساعد امتلاك حامل أداة مغناطيسي على الحائط أو محطة العمل في تنظيم هذه الأدوات وتخزينها. التقط شريط حامل الأدوات المغناطيسي 12 بوصة من Swanlake حتى تتمكن من وضع مفاتيح مفكاتك ، ومستويات ، وأكثر سهولة في متناول اليد. المنظم قابل للتمديد أيضًا ، بحيث يمكنك جعله أطول أو أقصر بناءً على الحاجة. فلن تحتاج إلى الحصول على نظام صندوق الأدوات الثقيل طوال الوقت.
احصل على أداة ومعدات لأدوات الحديقة والعشب
عند الحديث عن الأدوات ، من الجيد دائمًا تخزين أدوات وأجهزةك الأكبر والمعدات في مكان واحد في المرآب الخاص بك. يعد وجود موقع سهل للمجرم والمجرم والكراسي القابلة للطي والسلالم وأدوات الحديقة والحديقة الأخرى وسيلة جيدة لتحرير المساحة على طاولة العمل الخاصة بك أو خارج أرضية المرآب. الاستثمار في هذا الجدار Gallavant Garden Garden ، يحتفظ بجميع هذه المعدات مرتبة ومخزنة بأمان.
توفر وحدة الرفوف الشاقة تخزينًا موثوقًا به
يحتوي المرآب الخاص بك على الأرجح على الكثير من العناصر المتنوعة أو الفردية التي لا تحتوي بالضرورة على مكان معين. هذا هو المكان الذي توفر فيه وحدة رفوف التخزين السوداء والأصفر 4 مستويات اليوم. يمكنك الحصول على هذا في وحدة من 4 أو 5 مستويات ، وهي مثالية لوضع كل الأشياء التي لا تريد أن تتناسب مع المرآب. يحتوي نظام الرف القائم على قائم بذاته على 200 رطل من السعة على كل رف ، بحيث يمكنك حقًا تحميله! ويشمل أقواس تثبيت الجدران في حالة رغبتك في تأمينها في مكان واحد.
استثمر في منظم اللوح المعدني لتخزين الأدوات متعددة الاستخدامات
إذا كنت لا تحب شريط المغناطيس ولكنك تريد أن يكون لديك أدوات في متناول اليد ، ففكر في لوحة الجدار. إنها طريقة مفيدة أخرى لتخزين أدواتك اليومية ، أو الحفاظ على الحاجة إلى شراء طاولة عمل مع مجموعة من الأدراج. يأتي منظم Pegboard Control Control مع السنانير والإكسسوارات الإضافية لإفساح المجال لجميع أدواتك. كما أن المعدن القوي يقاوم الصدأ ويسهل تثبيته ، مما يجعله عنصرًا أساسيًا لأي مرآب.
يحتاج المرآب الخاص بك إلى السنانير الثقيلة التي يمكن أن تحمل أدوات وأجهزة ثقل
عندما تقوم بتحويل المرآب الخاص بك ، فإن أحد الأهداف هو الحصول على أي شيء مع مقبض خارج الأرض وإلى مكانه الخاص للتخزين. هذه السنانير مرآب QCOQCE هي مجرد تذكرة. يمكنك تعليق عناصر مثل العربات ، وعروب الأطفال ، والأدوات الإضافية ، وحتى السلالم بأمان. تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يمكنك تثبيت هذه الأزرار في أي ارتفاع مطلوب ترغب فيه ، مما يجعلها متعددة الاستخدامات وكذلك الوظيفية.
يمكن أن تجعل طاولة مريحة على عجلات الأعمال الخشبية سهلة بشكل خاص
إذا قمت بأي نوع من المباني أو الأعمال الخشبية أو المشاريع الأخرى في المرآب الخاص بك ، فأنت بحاجة إلى مكتب مع عجلات للوظائف. يتميز طاولة حامل SGOLAN Planer مع عجلات بإعدادات ارتفاع قابلة للتعديل لأي مشروع قد تعالجه ، وتسهل تحريك عجلاته حسب الحاجة. يمكنك قفل العجلة في وضعها ، وتحمل ما يصل إلى 500 رطل ، لذلك فإن وضع أجهزتك الثقيلة في الأعلى لن يضعف قدرتها.
فكر في محطة شحن ومنظم بطارية للحفاظ على أجهزة الحفر الخاصة بك مرتبة
تحتاج أدوات الطاقة الخاصة بك ، مثل التدريبات والسائقين ، أيضًا إلى مكانها في المرآب. قد ترغب أيضًا في التفكير في مكان الاحتفاظ بالبطاريات وحامليك التي تستخدمها لهم. يوفر منظم أدوات Pegboard Power Power CCEI Modular مع محطة شحن رفًا للتخزين الذي يمكن أن يكون مثبتًا على الحائط ، بالإضافة إلى أفضل مكان لتخزين جميع البطاريات وحاملي البطاريات. يحتوي الجزء العلوي على شريط كهربائي لتوصيل أصحابك ، وحتى يأتي بألوان مختلفة وله لوحة متوفرة!
يمكن لخزانة التخزين المعدنية أن تبقي العناصر المخزنة مخفية بعيدًا
ربما كنت تتطلع إلى تحويل المرآب الخاص بك عن طريق تخزين الأشياء عن الأنظار. في هذه الحالة ، يجب أن تحصل على خزانة تخزين مرآب Yizosh Metal. هذه الخزانات المعدنية الثقيلة قوية وتساعدك على التخلص من أي من المواهب المختلفة أو فوضى المرآب من الأنظار ، مع الحفاظ عليها محمية من أي غبار أو تراب. الأرفف قابلة للتعديل ، لذلك عند تثبيتها ، يمكنك وضعها في الارتفاع الذي تريد الاحتفاظ به.
احمل المزيد من الأدوات مع منظم الجرافة البسيط هذا
إذا كنت تريد طريقة أخرى للحفاظ على أدواتك معًا ، أو تحتاج إلى طريقة لإبقائها منظمة عند استخدامها فعليًا للمشاريع ، فأنت بحاجة إلى الحصول على منظم أدوات Bucket Provable. إنه يحتوي على حلقات لأدواتك ذات المقابض الطويلة ، وحاملي السكاكين والفكات ، ودلو مفتوح ثقيل لتخزين الحبال أو التدريبات. يمكنك استخدامه لمزيد من المهام المستهدفة ، مثل عند إجراء إصلاحات حول المنزل ، كنوع من العناصر “الاستيلاء والذهاب” الإضافي.
قم بإنشاء جدار محدد للتعليق مع الألواح
أخيرًا ، إذا لم تكن من محبي Pegboards أو السنانير القائمة بذاتها لتعليق الأشياء على جدران الجراج الخاصة بك ، ففكر في الحصول على بعض ألواح الجدران الجذابة. إن لوحة Slatwall Black Slatwall Eiruaw 4x8ft هي إجابتك لإنشاء “جدار” منفصل للتعليق. سيتعين عليك شراء السنانير بشكل منفصل ، لكنه يمنح المرآب الخاص بك مظهرًا أنيقًا وترقية حديثة ، إلى جانب القدرة على تنظيم عناصر الجراج بسرعة. يمكنك حتى استخدام الألواح لعقد أقفال الدراجة والخوذات بجانب رفوفك.