12 منطقة شائعة في الفناء الخلفي لتجنب زراعة الكوبية

إذا وجدت نفسك منبهرًا تمامًا بأزهار الكوبية الكبيرة الملونة، فأنت لست وحدك. تعتبر نباتات الكوبية واحدة من أكثر النباتات شعبية عندما يتعلق الأمر بالمناظر الطبيعية. ومع ذلك، على الرغم من أنه قد يكون من المغري زراعة هذه الزهور في كل مكان في حديقتك حتى تتمكن من الاستفادة من الأناقة السهلة التي تأتي مع أزهارها الجميلة، إلا أنه ليس كل جزء من حديقتك مجهزًا لاستيعاب نباتات الكوبية. سوف تحتاج إلى اختيار المناطق التي توفر لنباتات الكوبية ظروف النمو المفضلة لها. هذا يعني أن المناطق التي توفر القليل جدًا (أو حتى الكثير جدًا) من ضوء الشمس أو ذات التربة الفقيرة قد لا تساعد الكوبية على النمو. يمكن أيضًا أن تشكل بعض النباتات المجاورة، بما في ذلك أشجار الجوز الأسود أو الورود، تهديدًا لنباتات الكوبية الجذابة التي تحاول زراعتها.
هناك حوالي 80 نوعًا مختلفًا من الكوبية، ولكل منها متطلبات الرعاية الخاصة به واحتياجاته الخاصة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالجنس بشكل عام، يمكنك توقع الصلابة في المناطق من 3 إلى 9. تنمو الكوبية جيدًا في كل من التربة الحمضية والقلوية، ويمكن أن تزدهر في الظل الجزئي أو ظروف الشمس الكاملة (اعتمادًا على النوع والمناخ). نظرًا لوجود العديد من الأماكن الشائعة في الفناء الخلفي لتجنب زراعة الكوبية، ستحتاج إلى التعرف على كيفية زراعة الكوبية والعناية بها قبل الزراعة.
بالقرب من رشاشات حديقتك
إذا كنت ترغب في أتمتة روتين العناية بالكوبية بشكل كامل للحصول على أزهار صحية وملفتة للنظر دون أي متاعب، فقد تبدو زراعة نبات الكوبية بالقرب من الرشاش فكرة جيدة. ومع ذلك، سوف تحتاج في الواقع إلى تجنب زراعة الكوبية بالقرب من الرشاشات أو غيرها من أنظمة الري العلوية التي تبلل الأوراق. وذلك لأن نباتات الكوبية تعمل بشكل أفضل عندما يتم تطبيق الماء مباشرة على التربة. باستخدام الرشاشات، يمكن أن يتراكم الماء على الأوراق ويؤدي إلى مشاكل فطرية.
بالقرب من أساس منزلك
إذا كنت تبحث عن المكان المثالي لزراعة نباتات الكوبية الخاصة بك، فقد يبدو بجوار منزلك المكان المثالي للبدء. ففي النهاية، من منا لا يريد أن ينظر من نافذته ويستمتع بتلك الزهور الملونة المذهلة التي يقدمها هذا النبات؟ لسوء الحظ، هناك مكان آخر شائع في الفناء الخلفي لتجنب زراعة الكوبية وهو قريب جدًا من أساس منزلك. نوعية التربة رديئة عمومًا في هذه المناطق، وقد تمنع المزاريب والأسطح المتدلية نباتات الكوبية من الوصول إلى مياه الأمطار مع توفير الكثير من الظل.
في المناطق المظللة بشدة
ليست المنطقة القريبة من أساسات منزلك هي المنطقة المظللة الوحيدة في حديقتك التي يجب عليك تجنبها. نظرًا لأن نباتات الكوبية تزدهر (وتزدهر) في الشمس الجزئية أو الكاملة، فإنها تحتاج إلى ما لا يقل عن ساعتين إلى أربع ساعات من ضوء الشمس يوميًا. نتيجة لذلك، سوف تحتاج أيضًا إلى تجنب الزراعة في الأماكن التي يمكن لأي شيء أن يمنع الكوبية من تلقي الكمية المناسبة من ضوء الشمس يوميًا. يتضمن ذلك الأماكن القريبة من الحظائر أو أغطية الفناء أو حتى زخارف أو منحوتات العشب الكبيرة. تجنب زراعة الكوبية بالقرب من النباتات كبيرة الحجم التي قد تظللها.
في المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس الكاملة بشكل مباشر
مثلما تعاني نباتات الكوبية من قلة الضوء، فقد تفشل أيضًا في النمو إذا زرعتها في مكان ما في الفناء الخلفي لمنزلك حيث تتعرض لأشعة الشمس كثيرًا. للحصول على أفضل النتائج، اختر موقعًا في حديقتك يوفر ضوء الشمس الذي تحتاجه خلال الصباح بينما يوفر الظل خلال فترة ما بعد الظهر لمنع احتراق الأوراق والمضاعفات الأخرى. غالبًا ما تكون الحديقة المواجهة للشرق هي الخيار الأفضل لهذا الإعداد، حيث ستتلقى نباتات الكوبية قدرًا وافرًا من ضوء الشمس في الصباح ولكنها ستكون بعيدة عن ضوء الشمس المباشر خلال الأجزاء الأكثر حرارة من اليوم.
تحت الأشجار
كما ناقشنا سابقًا، لا تنمو نباتات الكوبية جيدًا عندما تفتقر إلى ضوء الشمس. ومع ذلك، في حين أن الظل يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في سبب رغبتك في تجنب زراعة زهور الكوبية تحت الأشجار، إلا أن هناك عاملًا أكثر وضوحًا يلعب هنا أيضًا: المنافسة. إذا قمت بزراعة نباتات الكوبية مباشرة تحت الأشجار في حديقتك، فستكون في منافسة مستمرة مع شجرتك على الموارد، بما في ذلك الماء والمواد المغذية اللازمة لنمو هذا النبات في حديقتك الخلفية. قد لا تكون المنافسة قاتلة بالنسبة لزهرة الكوبية، لكنها تجعل من الصعب على هذه الزهرة أن تصل إلى كامل إمكاناتها.
التعرض لظروف الطقس القاسية
على الرغم من أن احتياجاتها من ضوء الشمس قد تجعل نباتات الكوبية تبدو صعبة المراس، إلا أنها في الواقع نباتات قاسية جدًا. ومع ذلك، حتى مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإنهم غير قادرين على تحمل جميع الظروف الجوية. نتيجة لذلك، سوف تحتاج إلى اختيار المواقع وفقًا لذلك، حيث يمكن للرياح القوية أن تكسر سيقان نباتك قبل أن تتاح لها فرصة الإزهار. يعني ذلك زراعة الكوبية في مكان محمي من الرياح العاتية، مثل بالقرب من سياج أو هيكل كبير يمنع هبوب الرياح دون حجب ضوء الشمس في النقاط المهمة خلال النهار.
بالقرب من أشجار الجوز الأسود
لا ينبغي زراعة بعض النباتات بجوار أي شيء آخر بسبب المواد الكيميائية التي تنتجها. على الرغم من أنك قد ترغب بالفعل في تجنب زراعة الكوبية بالقرب من الأشجار للأسباب المذكورة أعلاه، إلا أنه مع الجوز الأسود، هناك مصدر قلق إضافي محتمل: السمية. يفرز الجوز الأسود مادة تعرف باسم الجوجلون. يطلق الجوز الأسود هذه المواد الكيميائية كوسيلة لمنع نمو النباتات القريبة، حيث يمنع الجوجلون النباتات على وجه التحديد (بما في ذلك الكوبية) من امتصاص الماء الذي تحتاجه لتزدهر. يضمن هذا أن شجرة الجوز السوداء لا تواجه أي منافسة ولكنها تؤثر سلبًا على المناظر الطبيعية الخاصة بك.
في التربة الجافة
تربتك هي البطل المجهول في حديقتك الخلفية. فهو يوفر مكانًا لنمو النباتات، ويقدم الدعم لجذورها مع توفير العديد من العناصر الغذائية التي تحتاجها. ونتيجة لذلك، فإن أحد الأماكن الرئيسية التي يجب عليك تجنب زراعة الكوبية في الفناء الخلفي لمنزلك هي التربة الجافة. تفتقر التربة الجافة إلى الماء والمواد المغذية اللازمة لنباتات الكوبية، وقد تتركها باهتة – إن لم تكن تفشل تمامًا. لهذا السبب، ابتعد عن التربة الصخرية أو الرملية أو التي تفتقر إلى الرطوبة في الفناء الخلفي لمنزلك: سوف تشكرك نباتات الكوبية.
في التربة المشبعة بالمياه
عند تجنب تلك المناطق في الفناء الخلفي الخاص بك ذات التربة الجافة، من المهم عدم المبالغة في التصحيح واختيار التربة الرطبة أو المشبعة بالمياه أو الرطبة أيضًا. الآن، تحب نباتات الكوبية الماء (حتى اسمها موجود في اسمها، حيث تعني كلمة “هيدرا” الماء) لكن التربة الرطبة الثقيلة يمكن أن تؤدي إلى تعفن الجذور. انتبه لكيفية تصرف حديقتك أثناء العواصف الممطرة أو الري الغزير قبل زراعة الكوبية. تلك المناطق التي تحتجز المياه أو الفيضانات؟ تجنب زراعة هذه الزهور المذهلة هناك لتجنب غرقها.
بجانب الورد أو الكافور
هل تتذكر كيف يجب عليك تجنب زراعة الكوبية بالقرب من أشجار الجوز الأسود؟ حسنًا، هذه ليست النباتات الوحيدة التي لا تشكل جيرانًا جيدًا لنباتات الكوبية الخاصة بك. بدلًا من ذلك، ستحتاج أيضًا إلى تجنب زراعة الكوبية بالقرب من نباتات مثل الورود والأوكالبتوس. تتطلب نباتات مثل هذه وفرة من العناصر الغذائية لتزدهر، وعندما تزرع بجانب نباتات الكوبية، ستجد أنه غالبًا لا يوجد ما يكفي من الماء أو الموارد لدعم كل هذه المغذيات الثقيلة. نتيجة لذلك، قد لا تبدو نباتات الكوبية في أفضل حالاتها أو قد تفشل في النمو على الإطلاق بسبب سوء التغذية.
البقع التي لا توفر مساحة للنمو
يمكن أن يختلف كل نوع من أنواع الكوبية العديدة ليس فقط في عادات النمو، مثل الشجيرات مقابل الكروم، ولكن أيضًا في الحجم. ومع ذلك، في أكبر حالاتها، يمكن أن تنمو بعض أنواع الكوبية حتى ارتفاع 20 قدمًا (عادةً ما يتم مشاهدتها في أصناف الكروم)، بالإضافة إلى عرض 6 أقدام. هذا يعني أن أحد الأماكن التي يجب عليك تجنب زراعة الكوبية فيها هو أي مكان غير قادر على استيعاب نبات من هذا النوع المعين. إذا وضعت صنفًا كبيرًا في مساحة صغيرة جدًا، فستحتاج إلى التقليم بشكل متكرر، مما يقلل أو يزيل الأزهار.
في منطقة تكون فيها الرعاية أمرًا صعبًا
اختيار الموقع المناسب في حديقتك لزراعة الكوبية لا يعتمد دائمًا على النبات نفسه. بدلاً من ذلك، عندما يتعلق الأمر بمهام مثل التقليم، فأنت تريد التأكد من أنه يمكنك الوصول بسهولة إلى نباتك، مما يعني تجنب زراعة الكوبية في أماكن الفناء الخلفي حيث قد تكون رعاية نباتك أمرًا صعبًا. تجعل المساحات الضيقة والزوايا الصغيرة التي يصعب الوصول إلى نباتك من الصعب الاعتناء بها بشكل كافٍ، مما قد يؤثر على صحته ومظهره بمرور الوقت.