12 منطقة شائعة في الفناء الخلفي لتجنب زراعة الكوبية

إذا وجدت نفسك منبهرًا تمامًا بأزهار الكوبية الكبيرة الملونة، فأنت لست وحدك. تعتبر نباتات الكوبية واحدة من أكثر النباتات شعبية عندما يتعلق الأمر بالمناظر الطبيعية. ومع ذلك، على الرغم من أنه قد يكون من المغري زراعة هذه الزهور في كل مكان في حديقتك حتى تتمكن من الاستفادة من الأناقة السهلة التي تأتي مع أزهارها الجميلة، إلا أنه ليس كل جزء من حديقتك مجهزًا لاستيعاب نباتات الكوبية. سوف تحتاج إلى اختيار المناطق التي توفر لنباتات الكوبية ظروف النمو المفضلة لها. هذا يعني أن المناطق التي توفر القليل جدًا (أو حتى الكثير جدًا) من ضوء الشمس أو ذات التربة الفقيرة قد لا تساعد الكوبية على النمو. يمكن أيضًا أن تشكل بعض النباتات المجاورة، بما في ذلك أشجار الجوز الأسود أو الورود، تهديدًا لنباتات الكوبية الجذابة التي تحاول زراعتها.

هناك حوالي 80 نوعًا مختلفًا من الكوبية، ولكل منها متطلبات الرعاية الخاصة به واحتياجاته الخاصة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالجنس بشكل عام، يمكنك توقع الصلابة في المناطق من 3 إلى 9. تنمو الكوبية جيدًا في كل من التربة الحمضية والقلوية، ويمكن أن تزدهر في الظل الجزئي أو ظروف الشمس الكاملة (اعتمادًا على النوع والمناخ). نظرًا لوجود العديد من الأماكن الشائعة في الفناء الخلفي لتجنب زراعة الكوبية، ستحتاج إلى التعرف على كيفية زراعة الكوبية والعناية بها قبل الزراعة.