12 نباتًا تتفتح في الربيع وتزدهر من تقليم فبراير

عادة في فصل الشتاء، في الأماكن التي تتساقط فيها الثلوج وتتجمد الأرض، لا يكون هناك الكثير من الأعمال التي يجب القيام بها في الحديقة. نظرًا لأنني أعمل بستانيًا محترفًا في الشمال الشرقي، فإن جدولي الموسمي يعني عادةً أنني أعمل في الهواء الطلق تقريبًا بين شهري مارس ونوفمبر. ومع ذلك، أحيانًا أجد نفسي مشغولًا بالأشياء المتعلقة بالحديقة في الشتاء (بخلاف تصفح كتالوجات البذور)! هناك مهمة واحدة يمكن أن تكون مفيدة لبعض نباتات الحدائق إذا تم إجراؤها في فبراير: التقليم.

تشمل أنواع النباتات التي تستفيد من التقليم في شهر فبراير فئات مختلفة: النباتات المعمرة وأشجار الفاكهة والكروم والشجيرات. يجب تقليم بعض النباتات المعمرة التي تزهر في الربيع والتي تشكل نموًا جديدًا في الربيع مع ظهور نمو جديد، عادةً في مارس أو أبريل. ولكن هناك نباتات أخرى تزهر مبكرًا، مثل نبات الهيليبور (Helleborus)، والتي يمكن تقليمها في أواخر الشتاء. توفر إزالة النمو القديم مساحة للأزهار التي تظهر بشكل مستمر خلال فصل الربيع.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان يجب تقليم نباتاتك في فبراير أم لا، فتأكد من إجراء القليل من البحث عن صنفك المحدد. قد يكون لبعض الأصناف ضمن نوع واحد خصائص مختلفة، مثل الأزالية، التي قد يكون لها أوقات ازدهار مختلفة، أو التوت، والتي قد يكون لها أوقات نضج مختلفة. ابحث دائمًا عن المعلومات الأكثر تحديدًا قدر الإمكان، واختر مصادر شرعية مثل مواقع الجامعات، أو متاجر ومدونات البستنة المتخصصة، أو الملحق التعاوني المحلي الخاص بك.