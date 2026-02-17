12 نباتًا تتفتح في الربيع وتزدهر من تقليم فبراير

عادة في فصل الشتاء، في الأماكن التي تتساقط فيها الثلوج وتتجمد الأرض، لا يكون هناك الكثير من الأعمال التي يجب القيام بها في الحديقة. نظرًا لأنني أعمل بستانيًا محترفًا في الشمال الشرقي، فإن جدولي الموسمي يعني عادةً أنني أعمل في الهواء الطلق تقريبًا بين شهري مارس ونوفمبر. ومع ذلك، أحيانًا أجد نفسي مشغولًا بالأشياء المتعلقة بالحديقة في الشتاء (بخلاف تصفح كتالوجات البذور)! هناك مهمة واحدة يمكن أن تكون مفيدة لبعض نباتات الحدائق إذا تم إجراؤها في فبراير: التقليم.
تشمل أنواع النباتات التي تستفيد من التقليم في شهر فبراير فئات مختلفة: النباتات المعمرة وأشجار الفاكهة والكروم والشجيرات. يجب تقليم بعض النباتات المعمرة التي تزهر في الربيع والتي تشكل نموًا جديدًا في الربيع مع ظهور نمو جديد، عادةً في مارس أو أبريل. ولكن هناك نباتات أخرى تزهر مبكرًا، مثل نبات الهيليبور (Helleborus)، والتي يمكن تقليمها في أواخر الشتاء. توفر إزالة النمو القديم مساحة للأزهار التي تظهر بشكل مستمر خلال فصل الربيع.
إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان يجب تقليم نباتاتك في فبراير أم لا، فتأكد من إجراء القليل من البحث عن صنفك المحدد. قد يكون لبعض الأصناف ضمن نوع واحد خصائص مختلفة، مثل الأزالية، التي قد يكون لها أوقات ازدهار مختلفة، أو التوت، والتي قد يكون لها أوقات نضج مختلفة. ابحث دائمًا عن المعلومات الأكثر تحديدًا قدر الإمكان، واختر مصادر شرعية مثل مواقع الجامعات، أو متاجر ومدونات البستنة المتخصصة، أو الملحق التعاوني المحلي الخاص بك.
عنقود الكوبية
نباتات الكوبية (الكوبية بانيكولاتا) هي شجيرات طويلة الإزهار تزدهر على الخشب الجديد، مما يعني أنها تشكل براعم على نمو الربيع الطازج. التقليم في فبراير يمنحهم بداية جديدة لفصل الربيع. أيضًا، اختيار هذا التوقيت للتقليم يعني أنه يمكنك ترك الأزهار المجففة على الشجيرات للاستمتاع بها في فصل الشتاء (وطعام الطيور) وتقليمها قبل ظهور براعم الربيع. هذه البنطلونات القوية تحب التقليم الجيد حقًا، لذا قم بتشكيلها في أواخر الشتاء لإبقائها ممتلئة ومورقة لفصل الربيع والصيف والخريف.
أشجار التفاح
أخبرني أحد أصدقائي البستانيين ذات مرة عن “قاعدتين” لتقليم أشجار التفاح (Malus spp.). أولاً: تقليم الفروع أرق من إصبعك في أي وقت من السنة. ثانياً: يجب تقليم الفروع التي يزيد سمكها عن إصبعك في أواخر الشتاء (فبراير). هذا الجزء من الفولكلور حكيم جدًا. يجب تقليم الفروع السميكة على أشجار التفاح عندما تصبح الشجرة نائمة في الشتاء، بعد أن تنهي الشجرة إنتاج الفاكهة في الخريف. يساعد هذا التوقيت على منع الإجهاد أو الضرر الذي يلحق بالخشب المقطوع المكشوف ويمنحه وقتًا للشفاء قبل ظهور نمو الربيع.
الكوبية الناعمة
هناك عدد من أصناف الكوبية الرائعة التي تزدهر على الخشب الجديد وتستفيد من التقليم في أواخر الشتاء، بما في ذلك جميع أنواع الكوبية الناعمة (Hydrangea arborescens). تحتوي هذه الأنواع على كتل كاملة على شكل كرة مليئة بالزهور الصغيرة التي تتوهج بالألوان من أواخر الربيع وحتى أواخر الصيف وما بعده. هناك العديد من الأصناف ذات الزهور البيضاء الكريمية، وكذلك بعض الأصناف ذات الزهور الوردية المحمرّة أو الوردية الخزامى، مثل “Mini Mauvette” أو “Invincibelle Ruby”. ينتشر هذا النوع أيضًا من القاعدة عن طريق المصاصات، والتي يمكن أيضًا قطعها في فبراير.
الورود
يمكن أن تكون زراعة الورود (Rosa spp.) أمرًا صعبًا، اعتمادًا على التنوع، لكن العديد من البستانيين يزرعون ورود شجيرة شديدة التحمل أو ورود متسلقة لأنها تتطلب صيانة منخفضة نسبيًا. تستفيد هذه الأنواع من الورد من التقليم المستمر. من الجيد تقليمها مرة أخرى في فبراير قبل أن يحدث نمو الربيع الجديد. يجب عليك قص أي قصب ميت في هذا الوقت، وكذلك تشكيل شجيرة الورد للتحكم في حجمها وانتشارها. يساعد التقليم في أواخر الشتاء على منع انتشار الأمراض ويشجع على ظهور براعم جديدة صحية.
أشجار الكمثرى
المبادئ التوجيهية لتقليم أشجار الكمثرى (Pyrus spp.) تشبه بشكل عام تقليم أشجار التفاح. قم بقص الفروع الصغيرة في أي وقت لتشكيل الشجرة ومنع تقاطعها، وقم بتقليم الفروع الكبيرة في أواخر الشتاء (فبراير) عندما تصبح الشجرة في حالة سبات. وهذا يشجع النمو الجديد قبل أن تبدأ براعم الربيع في التشكل. يعد التقليم مفيدًا لأشجار الفاكهة للحفاظ على إنتاجيتها، لكن من الأفضل عدم إزالة أكثر من ثلث إجمالي مساحة تفرع الشجرة في جلسة تشذيب واحدة.
شقائق النعمان اليابانية
شقائق النعمان اليابانية (Anemone x hybrida) هي نباتات معمرة تتفتح في أواخر الصيف وتضيف لونًا رقيقًا جميلاً إلى الحديقة. تميل بعض الأصناف القديمة، مثل Anemone Robustissima، إلى الانتشار بحرية عبر الجذور، لذا فإن قطع السيقان في الشتاء يمكن أن يساعد في إبقائها تحت السيطرة. يعد شهر فبراير أيضًا الوقت المناسب لإزالة أي أوراق ميتة في قاعدة النبات. ولكن إذا كانت شقائق النعمان الخاصة بك لا تزال مغطاة بالثلوج في فبراير، فيمكن أن ينتظر التقليم حتى مارس أو حتى أبريل، حيث تستيقظ هذه الزهور في وقت متأخر إلى حد ما في الربيع.
سقوط تحمل التوت
عادةً ما يتم تقليم التوت الأحمر (Rubus idaeus) في الخريف، بحيث تنبت القصب الطازجة في الربيع. لكن أصناف التوت المتأخرة (تلك التي تبدأ في الثمار في يونيو وتستمر حتى أكتوبر، مثل “التراث”) تصبح خاملة بعد ذلك بقليل، لذلك من الأفضل ترك النباتات بمفردها حتى أواخر الشتاء. قم بقطع العصي الناضجة بقوة، إلى ارتفاع قدم أو قدمين، لتشجيع النمو الطازج والصحي والكثير من التوت في موسم الصيف وحتى الخريف.
الكشمش
الكشمش (Ribes spp.) عبارة عن توت صيفي يأتي بثلاثة ألوان: الأحمر والأسود والأبيض. تنمو جميع أنواع الكشمش الثلاثة بشكل أفضل على العصي التي يبلغ عمرها عامين أو ثلاثة أعوام، لذا فإن تقليم العصي القديمة في فبراير يشجع على النمو الطازج والصحي ووفرة التوت. يجب عليك أيضًا إزالة أي عصي ميتة أو تالفة في هذا الوقت.
الوستارية
إذا كان لديك كرمة الوستارية في الممتلكات الخاصة بك، فأنت تعرف مدى أهمية تقليمها لمنعها من الانتشار أو النمو على الهياكل. على الرغم من أنه يُقال إن الوستارية الصينية (Wisteria sinensis) هي أكثر أنواع الوستارية الغازية، والوستارية اليابانية (Wisteria floribunda) أقل من ذلك، في تجربتي، تميل جميع كروم الوستارية عمومًا إلى الانتشار بقوة. يضمن قطع الكروم في فبراير وجود الكثير من براعم الزهور الطازجة ويساعد أيضًا في التحكم في الحجم والانتشار.
خربق البحر
تُعرف أيضًا باسم وردة Lenten، وهي نباتات معمرة تتفتح في أوائل الربيع وتأتي في مجموعة واسعة من الألوان، من الأبيض إلى الأحمر الداكن الذي يبدو أسود تقريبًا، والعديد من ظلال اللون الوردي والأحمر والأصفر والخوخ وحتى الأخضر. إن تقليمها بخفة في شهر فبراير لإزالة أي أوراق ميتة أو تالفة يبقي النباتات تبدو طازجة وحيوية لعرض ألوان الربيع. قم بقص نباتات الخربق بعناية باستخدام قصاصات صغيرة أو مقصات جانبية لتجنب قطع أي نمو جديد للأوراق عن طريق الخطأ.
سموكيبوش
تأتي هذه النباتات المثيرة في شكل شجرة (Cotinus oboyatus) وشجيرة. تبدو أعمدة شجيرة الدخان الرقيقة (Cotnus coggygria) التي تظهر في منتصف الربيع وكأنها سحب ناعمة من الدخان الوردي. مثل العديد من الأشجار والشجيرات المزهرة، فإن التقليم في أواخر الشتاء يحافظ على شكلها بشكل أنيق ويشجع على نمو صحي جديد. لا يلزم تقليم شجيرة الدخان الخاصة بك كل عام، إلا إذا كانت بها أغصان تالفة تحتاج إلى إزالة، ولكن كل عامين في شهر فبراير هو الوقت المناسب لتشكيلها بلطف.
شجيرة الفراشة
سميت شجيرة الفراشة (Buddleia) بهذا الاسم نسبة إلى أعمدة أزهارها الملونة المليئة بالرحيق الحلو التي تجذب العديد من الفراشات، بالإضافة إلى الملقحات الأخرى. يمكن أن تصبح طويلة جدًا، إلا إذا كان لديك أصناف هجينة قزمة أحدث. عادةً ما أنتظر حتى أوائل الربيع عندما يبدأ نمو جديد في الظهور عند القاعدة لقطع الفروع مرة أخرى إلى ما بين قدم واحد إلى قدمين. لكن في شهر فبراير، عندما تكون الشجيرة في حالة سبات، يكون الوقت مناسبًا للعناية بشجيرة الفراشة الخاصة بك عن طريق إزالة أي فروع مكسورة أو ميتة قد تكون تضررت بسبب طقس الشتاء.