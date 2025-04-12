12 نباتًا ومحاصيل يجب ألا تنمو أبدًا بالقرب من أشجار الفاكهة في فناءك

البستنة هي حرفة معقدة جدا. هناك الكثير من الإستراتيجية التي تدخل فيها. نوع التربة ، ونوع البذور ، وحتى المحاصيل التي تقترن بها على الأرض. إذا كنت قد حصلت بالفعل على شجرة فواكه صحية وجميلة ، فهناك بعض النباتات التي يجب ألا تحاول حتى أن تنمو بجانبها. ذلك لأن أشجار الفاكهة ، مثل أي نبات آخر ، تعيش ، تتنفس الكائنات الحية التي تتفاعل بعمق مع بيئتها المحيطة بها. ما ينمو بالقرب منهم يمكن أن يؤثر على قدرتهم على البقاء على البقاء وإنتاج الفواكه.
عادة ، هناك أشجار فواكه يجب ألا تنمو في منزلك. ومع ذلك ، بالنسبة لتلك التي تناسب الفناء الخاص بك ، هناك بعض النباتات والمحاصيل التي قد تحبها حتى تنمو ، مثل البطاطا والطماطم ، والتي يمكن أن تسبب المتاعب بهدوء من خلال نشر الأمراض ، أو توزيعات الموارد ، أو دعوة الآفات التي تلحق الضرر بأشجارك. في حين أن الزرع الإستراتيجي الذي يزرع مع الأعشاب مثل Comfrey أو Marigolds يمكن أن يعزز صحة الشجر وإنتاجيتك ، يمكن للجيران الخطأ تقليل حصادك بشكل كبير أو تقديم الأمراض التي قد تستغرق سنوات للتغلب عليها.
عندما تتخذ قرارات زراعة ذكية ، يمكن أن يوفر لك ساعات لا حصر لها من استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومئات الدولارات في العلاجات أو البدائل لاحقًا. في هذا الدليل ، ستتعرف على بعض أكثر النباتات والمحاصيل التي لا تنتمي إلى أي مكان بالقرب من أشجار الفاكهة. سنشرح لماذا يمكن أن تكون هذه النباتات مدمرة ، وكيف تؤثر على صحة أشجارك ، ولماذا يمكن لشيء شائع مثل النعناع أو جميلة مثل عباد الشمس أن يتهجى المتاعب للبستان الخاص بك.
الجوز الأسود
أشجار الجوز الأسود (Juglans Nigra) تصنع الجيران الفقراء لأشجار الفاكهة بسبب آثارها الأليئة. يطلقون مركبًا يسمى Juglone ، وهو سم طبيعي يتسرب إلى التربة من خلال أوراقهم وجذورهم والمكسرات الساقطة. يمنع Juglone نمو العديد من الأنواع النباتية ، بما في ذلك أشجار الفاكهة مثل التفاح. عادة ما يتم العثور على أعلى تركيز تحت فروع الشجرة. عندما تمتص النباتات الحساسة الأخرى القريبة ، قد تتوقف عن النمو تمامًا أو تموت ببطء. لتجنب المشاكل ، من الأفضل الاحتفاظ بما لا يقل عن 50 إلى 80 قدمًا بين شجرة الجوز السوداء وأي أشجار فواكه في الفناء.
النعناع
قد تبدو نباتات النعناع (Mentha Spicata) بريئًا بأوراقها العائمة واستخدامات الطهي ، لكنها في الواقع غزاة تحت الأرض يمكن أن تؤذي أشجار الفاكهة الخاصة بك بشكل خطير. تنتشر هذه الأعشاب المعمرة ، والتي تشمل أنواعًا عدوانية مثل النعناع والنعناع ، تنتشر بسرعة عبر stolons تحت الأرض (المتسابقين) التي يمكن أن تتسلل بسرعة إلى مناطق جذر أشجار الفاكهة الخاصة بك وتتنافس معها من أجل الماء والمواد المغذية ، والتي يمكن أن تحد من نموها. إذا كنت تحب أن تتجول لأغراض الطهي ، فقم بتنميتها في حاويات موضوعة بعيدًا عن أشجار الفاكهة في بستانك ، أو استخدم حواجز جذر عميقة لمنع المنافسة.
البطاطس
قد تكون البطاطا (Solanum tuberosum) عنصرًا أساسيًا في حديقتك ، لكنها ليست مباراة جيدة لأشجار الفاكهة مثل التفاح أو الخوخ أو الكرز لأنها يمكن أن تجلب المتاعب بطريقتين كبيرتين. أولاً ، يمكن أن تجذب أشجار الفاكهة هذه ، والتي يمكن أن تنتشر إلى محصول البطاطا الخاص بك ومسحها ، تاركًا كلاهما يكافح. ثانياً ، تتمتع البطاطس بجذور عميقة يمكن أن تزعج الجذور الضحلة والحساسة من أشجار الفاكهة ، تتنافس على الفضاء والمواد المغذية في التربة. من الأفضل زراعة البطاطس بعيدًا عن الفناء الخاص بك للحفاظ على صحة أشجار الفاكهة الخاصة بك.
العرعر
يجب أن تبقى نباتات العرعر ، وخاصة الأرز الأحمر الشرقي (Juniperus Virginiana) والأنواع ذات الصلة ، بعيدًا عن أشجار التفاح وأشجار الفاكهة الأخرى في عائلة الورد بسبب دورها في نشر أمراض الصدأ المدمرة. تعمل هذه العرعرات كمضيفين أساسيين في دورة حياة الصدأ الرصيف والأمراض ذات الصلة الأخرى التي يمكن أن تلحق الضرر بشدة بأشجار الفاكهة الخاصة بك. عند وصول أمطار الربيع ، تطلق الهياكل الفطرية على نباتات Juniper جراثيم تنتقل إلى أشجار الفاكهة القريبة ، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الأوراق. يضعف هذا الضرر أشجار الفاكهة بمرور الوقت ، مما يقلل من جودة الفاكهة وكمية.
الأعشاب
العشب (Poaceae) ، عندما ينمو بالقرب من أشجار الفاكهة ، يمكن أن يقوض صحته. يتنافس نظام الجذر الكثيف بقوة على الماء والمواد المغذية ، ويظهر الأبحاث أن هذا ليس شيئًا يمكنك إصلاحه ببساطة عن طريق إضافة المزيد من الأسمدة. لقد وجدت الدراسات أن الأشجار المحاطة بالعشب تستغرق وقتًا أطول لتحمل الفاكهة وغالبًا ما تظهر نموًا متوقفًا مقارنةً بتلك التي لديها مناطق واضحة وخالية من الغطاء النباتي حول جذوعها. هناك أيضًا خطر على الآفات: يمكن للعشب غير المدمر أن يأوى القوارض ، والتي قد تتلف وتقتل الأشجار أثناء نقص الطعام في فصل الشتاء. حتى الصيانة العادية تضيف إلى المخاطرة. يمكن لخزانات العشب ومراكز القمامة أن تتخلى عن اللحاء عن طريق الخطأ ، مما يخلق جروحًا تفتح الباب أمام المرض.
الطماطم
الطماطم (Solanum lycopersicum) هي عنصر أساسي في الحديقة ، ولكن مثل البطاطا ، فإن زراعةها على مقربة من أشجار الفاكهة الخاصة بك ليست فكرة جيدة. إنها تشكل مخاطر كبيرة على الفواكه مثل العنب البري أو الكرز أو العنب أو التفاح لأن هذه النباتات يمكن أن تمر بأمراض ضارة مثل الآفة ذهابًا وإيابًا ، مما يعرض أشجارك لخطر النمو الضعيف والفواكه التالفة. إذا كنت لا تزال ترغب في زراعتها في بستانك ، فمن الأفضل أن تبقيها على مسافة آمنة من أشجار الفاكهة هذه حتى لا تدمر حصادك.
حديقة
مخاطر النباتات المتنامية بالقرب من أشجار الفاكهة ليست من جانب واحد. أشجار الفاكهة يمكن أن تؤذي بعض الزهور. Gardenias (Gardenia Jasminoides ‘Scentsation) ، على سبيل المثال ، ليست خيارًا ذكيًا بالقرب من أشجار الفاكهة. يمكن للفواكه المفقودة من أشجارك أن تتعفن على الأرض ، وإطلاقًا الإيثانول ، وهو غاز لا يمكن لأزهار غاردينيا التعامل معه. عندما يحدث هذا ، فإن الزهور تتحول بسرعة إلى اللون البني وتنخفض ، وفقدت جمالها في أي وقت من الأوقات. للحفاظ على كل من أشجار الفاكهة واليارداس تزدهر ، من الأفضل زراعة هذه الإزهار العطرية بعيدًا عن المكان الذي قد تسقط فيه ثمارك.
الجزر
الجزر (Daucus Carota Subsp. Sativus) ، تمامًا مثل الخضروات الجذرية الأخرى ، تشكل خطرًا كبيرًا على أشجار الفاكهة ، وخاصة الصغار مع أنظمة الجذر النامية. يمكن أن تتسبب جذورها العميقة في إتلاف أو تزعج أنظمة الجذر الضحلة الهشة التي تعتمد عليها أشجار الفاكهة على امتصاص المغذيات والماء. هذا الاضطراب الجذري يمكن أن يشدد على أشجار الفاكهة ، مما يقلل من معدل نموها ، وإنتاج الفاكهة ، والصحة العامة. على الرغم من أن الجزر أصغر من المحاصيل مثل البطاطس ، إلا أنه ينبغي زرعها على بعد 5 أقدام على الأقل من قاعدة أشجار الفاكهة لتوفير منطقة عازلة آمنة.
الجوز
لا تزال أشجار الجوز (Juglans Cinerea) ، على الرغم من أنها أقل شهرة من قريبها ، الجوز الأسود ، تشكل تهديدًا كبيرًا لأشجار الفاكهة بسبب إنتاجها من Juglone. كما ناقشنا سابقًا ، هذا سم طبيعي قوي موجود في براعمهم وأوراقهم وجذورهم. في حين أن أشجار الجوز تنتج جوجلون أقل إلى حد ما من الجوز الأسود ، إلا أنها لا تزال تسبب الأعراض الكلاسيكية للتسمم بالجغلون في أشجار الفاكهة الحساسة: الذبول المفاجئ وإصدار الأوراق التي لا يمكن عكسها مع سقي إضافي ، مما يؤدي في النهاية إلى موت النبات. تحدث هذه السمية لأن Juglone يعوق عمليات النبات الأساسية مثل التنفس في الأنواع الحساسة.
الفلفل
بصفتها عضوًا في عائلة Nightshade ، فإن نباتات Pepper (الفليفلة) ليست صحية لأشجار الفاكهة الخاصة بك لأنها تأتي مع الأمتعة. إنها عرضة للآفات والأمراض التي يمكن أن تنتشر بسهولة إلى أشجار الفاكهة الخاصة بك ، مما يعرض صحتهم للخطر. سواء أكان الحشرات المدمجة على أوراق الفلفل أو قفز المرض إلى الفروع القريبة ، يمكن أن تؤثر المشكلة بسرعة على حصادك. مع العلم بالتهديدات التي تشكلها ، فإنك تريد الاحتفاظ بها من محيط أشجار الفاكهة.
الصنوبريات
الصنوبريات (Coniferrophyta) ليست مثالية بالقرب من أشجار الفاكهة الخاصة بك لأن أنظمتها الجذرية الكبيرة العدوانية تنتشر على نطاق واسع وتتنافس على نفس الماء والمواد الغذائية التي تعتمد عليها أشجار الفاكهة ، وغالبًا ما تتركها غير معقولة ومجهدة. ومما زاد الطين بلة ، أن الصنوبريات تحمض التربة تدريجياً مع مرور الوقت ، وهي مشكلة لمعظم أشجار الفاكهة ، لأنها تفضل حالات حمضية محايدة. بين مسابقة المغذيات والتحول في كيمياء التربة ، لديك أكثر من سبب كافي للحفاظ على الصنوبريات بعيدًا عن بستانك.
عباد الشمس
آخر في قائمتنا هي عباد الشمس (Helianthus annuus). أنها تخلق تحديات متعددة عند زراعتها بالقرب من أشجار الفاكهة بسبب مزيجها الفريد من المنافسة الفيزيائية والكيميائية. تتنافس هذه النباتات الشاهقة مباشرة مع أشجار الفاكهة لأشعة الشمس الحاسمة ، والتي قد تظلم الأشجار الأصغر سناً وتقليل التمثيل الضوئي. إلى جانب وجودها المادي ، فإن عباد الشمس هي مغذيات مغذية عدوانية يمكنها استنفاد موارد التربة التي تحتاجها من خلال تطوير أشجار الفاكهة. ما لا يدركه الكثير من البستانيين هو أنهم يمتلكون خصائص الأليلوباتيك ، وإطلاق سراح الكيمياء الحيوية ، بما في ذلك terpenes والأحماض الفينولية ، من خلال جذورها ، والسيقان ، والأوراق ، والزهور التي تقمع بنشاط نمو النباتات المجاورة.