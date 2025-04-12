12 نباتًا ومحاصيل يجب ألا تنمو أبدًا بالقرب من أشجار الفاكهة في فناءك

البستنة هي حرفة معقدة جدا. هناك الكثير من الإستراتيجية التي تدخل فيها. نوع التربة ، ونوع البذور ، وحتى المحاصيل التي تقترن بها على الأرض. إذا كنت قد حصلت بالفعل على شجرة فواكه صحية وجميلة ، فهناك بعض النباتات التي يجب ألا تحاول حتى أن تنمو بجانبها. ذلك لأن أشجار الفاكهة ، مثل أي نبات آخر ، تعيش ، تتنفس الكائنات الحية التي تتفاعل بعمق مع بيئتها المحيطة بها. ما ينمو بالقرب منهم يمكن أن يؤثر على قدرتهم على البقاء على البقاء وإنتاج الفواكه.

عادة ، هناك أشجار فواكه يجب ألا تنمو في منزلك. ومع ذلك ، بالنسبة لتلك التي تناسب الفناء الخاص بك ، هناك بعض النباتات والمحاصيل التي قد تحبها حتى تنمو ، مثل البطاطا والطماطم ، والتي يمكن أن تسبب المتاعب بهدوء من خلال نشر الأمراض ، أو توزيعات الموارد ، أو دعوة الآفات التي تلحق الضرر بأشجارك. في حين أن الزرع الإستراتيجي الذي يزرع مع الأعشاب مثل Comfrey أو Marigolds يمكن أن يعزز صحة الشجر وإنتاجيتك ، يمكن للجيران الخطأ تقليل حصادك بشكل كبير أو تقديم الأمراض التي قد تستغرق سنوات للتغلب عليها.

عندما تتخذ قرارات زراعة ذكية ، يمكن أن يوفر لك ساعات لا حصر لها من استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومئات الدولارات في العلاجات أو البدائل لاحقًا. في هذا الدليل ، ستتعرف على بعض أكثر النباتات والمحاصيل التي لا تنتمي إلى أي مكان بالقرب من أشجار الفاكهة. سنشرح لماذا يمكن أن تكون هذه النباتات مدمرة ، وكيف تؤثر على صحة أشجارك ، ولماذا يمكن لشيء شائع مثل النعناع أو جميلة مثل عباد الشمس أن يتهجى المتاعب للبستان الخاص بك.