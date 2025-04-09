12 نبات كرمة لا يستحق الشراء كشتلات

سواء كنت تعزز الخصوصية للفناء الخاص بك ، أو تنبثق شجرة مملة ، أو زراعة الخضروات الخاصة بك ، فقد يكون Vining Plants هو خيارك الأول. مع تشغيل تجار التجزئة العروض الترويجية المتكررة ، قد تميل إلى شراء هذه الكروم كشتلات لأنها غير مكلفة إلى حد ما. على الأقل ، تجنيك الشتلات “سوف ، لن” لا “القلق الشائع مع إنبات البذور. والأفضل من ذلك ، أن يزدهروا وينتجون في وقت أبكر من نظرائهم المصنوعين ، مما يمنحك أسابيع إضافية قيمة في موسم النمو ويطالبون نصف الجهد.
ومع ذلك ، هناك العديد من الحالات عند شراء شتلات الكروم ليس من المنطقي. العديد من الأنواع تطور نمواً هائلاً-فكر في البطيخ والخيار-وقد تصبح مرتبطة بالوعاء قبل الوصول إلى منزلك ، مما يؤدي إلى عدم كفاية الأداء. البعض الآخر ، مثل تسلق الفاصوليا ، لديهم أنظمة جذر حساسة تصارع مع صدمة الزرع وقد تفشل في التعافي. تقاوم الكروم ذات الجذور النابضة مثل البازلاء القطب والاسكواش بالمثل ، معربًا عن ضائقةها من خلال النمو المقزم عند إجبارها على مواصلة التطور في التربة المختلفة. باختصار ، فإن طلب شتلات الكرمة ليس دائمًا مفيدًا ويمكن أن يؤدي إلى نتائج مخيبة للآمال. لذلك ، لمساعدتك في تجنب خيبات الأمل وتشجيع الاستثمارات الأكثر ذكاءً ، قمنا بتجميع قائمة جاهزة من مصانع الكروم التي لا تستحق الشراء. تابع أدناه لمعرفة المزيد عنها.
سوزان كرمة سوزان
لا ينبغي أن تخطئ في سوزان سوزان (رودبيكيا هيرتا) ، سوزان فين سودن (ثونبرجيا ألاتا) هو نبات آخر يجب أن تحصل عليه بشكل مثالي كبذور. باستثناء المنطقتين 9 و 10 ، فهي حولية ويمكن أن تضع نموًا سريعًا في الظروف المثلى ، مما يجعل مصروفات الشتلات مفرطة. أيضا ، تنمو الكروم التي تزرع البذور أكثر قوة مقابل تقنيات الانتشار الأخرى. ومع ذلك ، في المناخات الباردة ، مثل الغرب الأوسط العلوي ، قد تفكر في بدء تشغيل البذور بحجم البازلاء في الداخل لتعويض موسم النمو القصير. تحقق مع امتدادك المحلي قبل الزراعة ، لأن هذه الكروم يمكن أن تنمو الأعشاب.
متسلق الكاردينال
مثل سوزان فاين الأسود ، فإن Cardinal Climber (Ipomoea Sloteri) هو كرمة سنوية (باستثناء المناطق 11 و 12) التي نمت مع البذور. لتشجيع الظهور في أقل من أسبوعين ، نيك المعطف الخارجي الصلب مع ملف أو رمله لأسفل واترك البذور في الماء الدافئ طوال الليل. انتظر حتى يتجاوز كل خطر الصقيع قبل البذر المباشر ، أو لن تكون الكروم قوية. على الرغم من أنه يمكنك بدء البذور في الداخل ، فإن القيام بذلك في الأواني القابلة للتحلل لتجنيب صدمة زرع الجذور – فهي تدمر أي اضطراب.
تسلق الفول
سواء كنت تنمو في الفاصوليا المجنحة أو الطويلة أو القطب ، تسمى مجتمعة حبوب التسلق ، تجنب زراعةها باستخدام الشتلات. تحتوي أصناف الفاصوليا هذه على أنظمة جذر هشة تتسبب في أضرار بسهولة عند نقلها إلى مكان آخر ، مما يؤثر على العائدات. لهذا السبب عادة ما يكون من الأفضل لبذرة نباتات الفاصوليا في حديقتك. نظرًا لأن بذورها بحجم كبير ، فإن لديهم بالفعل الكثير من الطاقة المخزنة ويمكنهم دفع الشتلات في أقل من 10 أيام. فقط تأكد من أن التربة دافئة بما فيه الكفاية (حوالي 65 درجة فهرنهايت أو أعلى) وتتلقى ست ساعات على الأقل من أشعة الشمس المباشرة. أيضا ، كن على دراية بالجذور أثناء الأعشاب الضارة.
خيار
مثل القرع ، يمكن زراعة الخيار في التلال أو التلال لإعطاء مساحة واسعة النطاق للانتشار ، ما لم يتم تدريبهم على تجاوز تعريشة. بغض النظر عن هذه الطريقة ، يجب أن يزرع الخيار بشكل مثالي في تربة حديقتك عندما يكون حوالي 70 درجة فهرنهايت. إن البديل الآخر الذي يتضمن إزالة الشتلات من أواني الحضانة الخاصة بهم ويستلزمها في الأرض يستلزم خطر إتلاف الجذر الخاص بهم ، والتي قد تعاني عليها العائدات. يمكن أن تكون أيضا جذر. لا تنس أن تلتف غطاء صف حول شتلاتك للحد من الأضرار الناجمة عن الخنافس والخيار.
الفول الصفير
لا تستجيب الفاصوليا الهندية أو الصفير (Lablab purpureus) جيدًا للزرع. لذلك ، لتجنب صدم جذورهم في الخضوع ، زرع البذور مباشرة في التربة عندما ترتفع درجات الحرارة إلى 70 درجة فهرنهايت – حتى المبتدئين يمكنهم زراعةها بسهولة باستخدام البذور. لتحسين معدلات الإنبات ، تشبع البذور بالماء الدافئ ، بين عشية وضحاها. ولكن إذا فاتتك حافلة الزراعة لأن الزئبق يصل إلى 90 درجة فهرنهايت أو لأنك لا تستمتع بموسم دافئ بما فيه الكفاية ، فقم ببث البذور في الأواني القابلة للسماد قبل حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع من آخر الصقيع.
البطيخ
إذا وجدت شتلات البطيخ مدعومة في أواني على مستوى 2 بوصة ، فأعيد النظر في الشراء. هذا لأنهم قد يكونون جذور متشابكة. تنمو هذه النباتات العظيمة مجموعة من الجذور العميقة والحساسة التي تثير ارتكابها عند إجبارها على إعادة التأسيس في تربة مختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم قطعها أثناء عملية الزرع ، فيمكنك أن تخسر في حصاد جيد ، إن لم يكن النبات بأكمله. ومع ذلك ، إذا كان موسم النمو الخاص بك قصيرًا للغاية ، فابدأ البذور في الداخل في أواني قابلة للتحلل في جميع أنحاء البوصة ، مما يتيح الجذور مساحة كافية للتوسع. زرع الحاوية بأكملها عندما تنبت اثنين من الأوراق الحقيقية.
nasturtiums
قبل أن تعطل أصناف زائدة من nasturtiums (tropaeolum majus) من الرف ، تعرف أنه لا ينبغي عليك أبدًا شراء هذه الزهور كشتلات لأن جذورها تستاء من زرعها. لحسن الحظ ، تنمو nasturtiums بسهولة مع البذور. بعد الصقيع ، عندما ترتفع التربة ما بين 55 و 65 درجة فهرنهايت ، تزرع البذور وتتوقع الشتلات في حوالي أسبوع أو نحو ذلك. يمكنك أن تنقع الماء بين عشية وضحاها من أجل نمو أسرع. بدء البذور في الداخل أمر غير مصقول. ولكن إذا كان هذا هو اللجوء الوحيد الخاص بك ، فتأكد من دفنها في أواني قابلة للتحلل يمكن أن تزرع في تربة الحديقة.
قرع الزينة
كل هذا نمو الكرمة الضخمة على قرع الزينة ليس للعرض ؛ يواجه جذورهم الليفية نموًا توسعيًا مماثلاً ، مثل الفواكه. إنها حقًا تنمو سريعًا ، وهذا هو السبب في أنه يجب عليك تجنب شرائها كشتلات ، وبذور البذور بدلاً من ذلك. في التربة الخصبة الدافئة ، يمكن أن تنبت في أقل من أسبوع أو أقل ، على الرغم من أنها قد تكون أطول قليلاً في المناطق الباردة. إذا كنت تعتقد أنه لا يوجد وقت كافٍ لتنضج القرع في الزينة الماموث قبل التجميد ، فقم ببث البذور المغطاة بليلة واحدة في حاويات الخث 4 بوصة وزراعة عندما تنبت أربعة أوراق حقيقية.
البازلاء القطب
البازلاء القطب ، مثل الثلج أو السكر المفاجئة ، تتطلب عادة دعم تعريشة. لذلك ، ابدأهم كبذور ، بدلاً من الشتلات المشتراة. مع مرور الوقت ، تطور نباتات البازلاء جذرًا طويلًا يمكن أن ينمو أكثر من 3 أقدام. علاوة على ذلك ، يزرعون العديد من جذور التغذية الضحلة التي لا تحب أي اضطراب. لتجنب الأضرار الجذرية ، يوصى بتشغيل تعريشة البازلاء السهلة التي صنعتها على ميزانية قبل أن تقلع البذور. جانب آخر مثير للقلق؟ البازلاء تحمل عقيدات الجذر التي تمنعها بكتيريا تثبيت النيتروجين ، والتي يمكن أن تتلف أثناء الزرع. هذا يضعف تناول المغذيات.
القرع
هناك سبب دفن بذور اليقطين في التربة المليئة. لدعم كرومها التي يبلغ طولها 20 قدمًا ، يجب أن تنمو نظام جذر واسع للمرسى المناسب. بحلول الوقت الذي تكون فيه جاهزًا لعمليات زرع الموقع – حتى تلك التي بدأت في الداخل – ستقوم بتطوير عدد كبير من الجذور التي يمكن أن تتضرر عند دفعها إلى التربة. إذا تالفة ، ستشهد نباتاتك التقزم. لذلك ، لتجنب مثل هذه النتائج ، زرع بذور اليقطين مباشرة في التلال. ولكن إذا كنت ترغب في بدء التشغيل ، فابدأها في كريات الخث ودفن كل شيء بعد ثلاثة أسابيع لتقليل اضطراب الجذر.
قرع
حقيقة أن الاسكواش يتميز بين الخضروات التي تتحمل الجفاف التي تضيفها إلى حديقتك يجب أن تدللك على سبب عدم أداءها بشكل جيد عند شراؤها. إنهم ينشرون الجذرين العميق ونظام واسع من جذور التغذية الجانبية لدعم أعلى نموهم – بسرعة في ذلك. هذا يرفع احتمالات أن يصبح الاسكواش مرتبطًا بالجذر في أواني الحضانة ، ويحمل أخبارًا سيئة للنمو. لذلك ، هل هذه الخضار معروفًا وبذورها مباشرة في التربة الدافئة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بدءها وتنميتها في الداخل لمدة أسبوعين فقط لزرعها في التربة مع أوانيها القابلة للتحلل المرفقة أمر غير مصقول.
البطيخ
قد يحاول أولئك الذين يعانون من المناخات الباردة توفير الوقت من خلال شراء شتلات البطيخ لأنها تنضج أسبوعين في وقت أقرب من نظرائهم المصنوعين. ومع ذلك ، ما لم تجدها في أواني الخث أو كتل التربة ، فمن الأفضل لك إسقاط الفكرة. تنمو الجذور المزروعة متوترة وقد لا تنجح في تعزيز جذر أعمق ، مما يؤدي إلى تجفيف الجذر المبكرة والضعف. قد لا يتعافون أبدًا إذا كانوا مرتبطين بالوعاء. لذلك ، من الأفضل زراعة البطيخ من البذور لحصاد العصير اللذيذ. بدلاً من ذلك ، ابدأ البذور في أواني واسعة بوصة 1 بوصة وزراعة عند تطوير زوج من الأوراق الناضجة.