12 نبات كرمة لا يستحق الشراء كشتلات

سواء كنت تعزز الخصوصية للفناء الخاص بك ، أو تنبثق شجرة مملة ، أو زراعة الخضروات الخاصة بك ، فقد يكون Vining Plants هو خيارك الأول. مع تشغيل تجار التجزئة العروض الترويجية المتكررة ، قد تميل إلى شراء هذه الكروم كشتلات لأنها غير مكلفة إلى حد ما. على الأقل ، تجنيك الشتلات “سوف ، لن” لا “القلق الشائع مع إنبات البذور. والأفضل من ذلك ، أن يزدهروا وينتجون في وقت أبكر من نظرائهم المصنوعين ، مما يمنحك أسابيع إضافية قيمة في موسم النمو ويطالبون نصف الجهد.

ومع ذلك ، هناك العديد من الحالات عند شراء شتلات الكروم ليس من المنطقي. العديد من الأنواع تطور نمواً هائلاً-فكر في البطيخ والخيار-وقد تصبح مرتبطة بالوعاء قبل الوصول إلى منزلك ، مما يؤدي إلى عدم كفاية الأداء. البعض الآخر ، مثل تسلق الفاصوليا ، لديهم أنظمة جذر حساسة تصارع مع صدمة الزرع وقد تفشل في التعافي. تقاوم الكروم ذات الجذور النابضة مثل البازلاء القطب والاسكواش بالمثل ، معربًا عن ضائقةها من خلال النمو المقزم عند إجبارها على مواصلة التطور في التربة المختلفة. باختصار ، فإن طلب شتلات الكرمة ليس دائمًا مفيدًا ويمكن أن يؤدي إلى نتائج مخيبة للآمال. لذلك ، لمساعدتك في تجنب خيبات الأمل وتشجيع الاستثمارات الأكثر ذكاءً ، قمنا بتجميع قائمة جاهزة من مصانع الكروم التي لا تستحق الشراء. تابع أدناه لمعرفة المزيد عنها.