12 نبتة عطرية تنمو بسهولة وتمنح طعمًا رائعًا لأطباقك

الأعشاب العطرية ليست مجرد زينة للحديقة أو الشرفة، بل هي كنز طبيعي يضيف نكهات مميزة للأطباق وفوائد صحية متعددة. الجميل فيها أنها نباتات متجددة، لا تحتاج سوى القليل من العناية لتمنحك أوراقًا عطرية طوال العام. إليك 12 عشبة يمكن زراعتها بسهولة، سواء في أصيص على النافذة أو في ركن صغير من الحديقة.
النعناع – Mentha
النعناع نبات قوي يصل ارتفاعه حتى 90 سم، ويتنوع بين النعناع الفلفلي، النعناع بالأناناس وحتى النعناع بالفراولة. يحب التربة الرطبة والظل الجزئي، ويقاوم البرد بقوة لكنه قد يصبح غازيًا إذا لم يُزرع في أصيص. يستخدم في كل المأكولات والمشروبات من السلطات حتى الحلويات، وهو يمنح نكهة منعشة لا غنى عنها.
الزعتر – Thymus vulgaris
الزعتر بأصنافه المختلفة – مثل الزعتر الليموني أو الأرجواني – يعطي أوراقًا صغيرة عطرة تزهر من الأبيض حتى البنفسجي. يفضل الشمس والتربة الجافة، ويقاوم البرد والجفاف. في المطبخ المتوسطي، هو مكوّن أساسي يضيف نكهة قوية وأرضية، كما يتميز بخصائص طبية: مطهر، مضاد للالتهاب ومهدئ للسعال.
الثوم المعمر – Ciboulette
يشكل الثوم المعمر خصلات رفيعة بارتفاع 50 سم تقريبًا، مع زهور بنفسجية صالحة للأكل. طعمه يشبه البصل لكن بنكهة أخف، وهو مثالي لتزيين السلطات والشوربات والبيض. يفضل التربة الرطبة والشمس، ويزدهر في الأصص كما في الحدائق.
إكليل الجبل – Rosmarinus officinalis
إكليل الجبل شجيرة دائمة الخضرة قد تصل إلى مترين، أوراقها رفيعة داكنة اللون وفوقها أزهار زرقاء أو بنفسجية في أواخر الشتاء. يضفي نكهة خشبية قوية على اللحوم المشوية، الصلصات والشوربات. يتحمل الجفاف جيدًا وملائم للمناخ المتوسطي.
المريمية – Salvia officinalis
المريمية الطبية تتميز بأوراق رمادية-خضراء خشنة وأزهار بنفسجية تظهر في الربيع. طعمها مائل للمرارة، مما يجعلها رائعة مع اللحوم والحشوات. علاوة على ذلك، فهي معروفة بخصائصها الهضمية والمطهرة. لا تتطلب تربة خاصة وتتحمل البرد جيدًا.
ورق الغار – Laurus nobilis
شجرة الغار قد تتحول إلى شجرة ضخمة إذا تُركت دون تقليم. أوراقها الخضراء الداكنة تضيف نكهة خشبية وزهرية للراغوت، المرق والصلصات. كما تحمل خصائص طبية مساعدة على الهضم. تفضل الشمس وتحتاج حماية في الشتاء البارد.
الطرخون – Estragon
الطرخون، خاصة النوع الفرنسي، يضفي طعمًا منعشًا مائلًا إلى اليانسون. يستخدم في صلصة البيرنيز والسلطات والدجاج. نبات طويل بأوراق ضيقة يصل ارتفاعه إلى 120 سم، يفضل الشمس والتربة الجافة.
عشب الليمون – Citronnelle
العشب العطري المعروف برائحته القوية يستخدم بكثرة في المطبخ الآسيوي وفي تحضير الشاي. يصل ارتفاعه إلى مترين ويشكل كتلًا من الأوراق الطويلة. يحتاج إلى الشمس والتربة الرطبة لكنه لا يتحمل البرد. بالإضافة إلى الطهي، يعمل كطارد طبيعي للبعوض وله خصائص مهدئة.
الشبت – Anethum graveolens
الشبت نبات رقيق بأوراق ريشية خضراء وزهور صفراء صغيرة. يعطي نكهة طازجة أنيسية مثالية للأسماك، السلطات والصلصات. رغم أنه نبات سنوي، إلا أنه يعاود النمو بسهولة بفضل إعادة البذر الذاتي.
الخزامى – Lavandula angustifolia
الخزامى شجيرة صغيرة بارتفاع 60 سم، ذات أزهار بنفسجية عطرة تجذب النحل. تُستخدم في الحلويات والمربيات، كما أن زيوتها العطرية مشهورة بخصائصها المهدئة. تحب الشمس والتربة الجافة، ومثالية لحدائق الصخور.
الأوريجانو – Origanum vulgare
الأوريجانو ينمو بشكل كثيف بارتفاع 30 إلى 60 سم، بأوراق خضراء داكنة وزهور بنفسجية صيفية. نكهته قوية ومرّة قليلًا، ويشتهر في البيتزا والمعكرونة. نبات صلب، يتحمل الجفاف ويتكيف مع ظروف متنوعة.
المليسة – Melissa officinalis
المليسة أو “الترنجان” تفوح منها رائحة حمضية منعشة عند فرك أوراقها الخضراء. تصل إلى 1.5 متر وتزهر صيفًا بأزهار بيضاء صغيرة. تُستخدم لخصائصها المهدئة والهضمية، كما تضيف لمسة رائعة إلى المشروبات والحلويات. تفضل التربة الرطبة والظل الجزئي، لكنها قد تصبح غازية في الحديقة.