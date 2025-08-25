12 نبتة عطرية تنمو بسهولة وتمنح طعمًا رائعًا لأطباقك

الأعشاب العطرية ليست مجرد زينة للحديقة أو الشرفة، بل هي كنز طبيعي يضيف نكهات مميزة للأطباق وفوائد صحية متعددة. الجميل فيها أنها نباتات متجددة، لا تحتاج سوى القليل من العناية لتمنحك أوراقًا عطرية طوال العام. إليك 12 عشبة يمكن زراعتها بسهولة، سواء في أصيص على النافذة أو في ركن صغير من الحديقة.

النعناع – Mentha

النعناع نبات معمر قد يصل ارتفاعه إلى 90 سم.

النعناع نبات قوي يصل ارتفاعه حتى 90 سم، ويتنوع بين النعناع الفلفلي، النعناع بالأناناس وحتى النعناع بالفراولة. يحب التربة الرطبة والظل الجزئي، ويقاوم البرد بقوة لكنه قد يصبح غازيًا إذا لم يُزرع في أصيص. يستخدم في كل المأكولات والمشروبات من السلطات حتى الحلويات، وهو يمنح نكهة منعشة لا غنى عنها.

الزعتر – Thymus vulgaris

الزعتر له سيقان يصل ارتفاعها من 15 إلى 30 سم، منقطة بأوراق صغيرة عطرة جدًا.

الزعتر بأصنافه المختلفة – مثل الزعتر الليموني أو الأرجواني – يعطي أوراقًا صغيرة عطرة تزهر من الأبيض حتى البنفسجي. يفضل الشمس والتربة الجافة، ويقاوم البرد والجفاف. في المطبخ المتوسطي، هو مكوّن أساسي يضيف نكهة قوية وأرضية، كما يتميز بخصائص طبية: مطهر، مضاد للالتهاب ومهدئ للسعال.

الثوم المعمر – Ciboulette

يشكل الثوم المعمر كتلًا يبلغ طولها حوالي خمسين سنتيمترًا مع سيقان رقيقة مجوفة.

يشكل الثوم المعمر خصلات رفيعة بارتفاع 50 سم تقريبًا، مع زهور بنفسجية صالحة للأكل. طعمه يشبه البصل لكن بنكهة أخف، وهو مثالي لتزيين السلطات والشوربات والبيض. يفضل التربة الرطبة والشمس، ويزدهر في الأصص كما في الحدائق.

إكليل الجبل – Rosmarinus officinalis

ينمو نبات إكليل الجبل على شكل شجيرة ذات أوراق دائمة الخضرة ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى مترين.

إكليل الجبل شجيرة دائمة الخضرة قد تصل إلى مترين، أوراقها رفيعة داكنة اللون وفوقها أزهار زرقاء أو بنفسجية في أواخر الشتاء. يضفي نكهة خشبية قوية على اللحوم المشوية، الصلصات والشوربات. يتحمل الجفاف جيدًا وملائم للمناخ المتوسطي.

المريمية – Salvia officinalis

يأتي المريمية الشائعة في العديد من الأصناف التي يمكن تمييزها من خلال أوراقها.

المريمية الطبية تتميز بأوراق رمادية-خضراء خشنة وأزهار بنفسجية تظهر في الربيع. طعمها مائل للمرارة، مما يجعلها رائعة مع اللحوم والحشوات. علاوة على ذلك، فهي معروفة بخصائصها الهضمية والمطهرة. لا تتطلب تربة خاصة وتتحمل البرد جيدًا.

ورق الغار – Laurus nobilis

تتميز صلصة ورق الغار بنكهة غنية، حيث تضفي نكهة زهرية وخشبية مرغوبة في اليخنات والمخللات والصلصات.

شجرة الغار قد تتحول إلى شجرة ضخمة إذا تُركت دون تقليم. أوراقها الخضراء الداكنة تضيف نكهة خشبية وزهرية للراغوت، المرق والصلصات. كما تحمل خصائص طبية مساعدة على الهضم. تفضل الشمس وتحتاج حماية في الشتاء البارد.

الطرخون – Estragon

يستخدم الطرخون على نطاق واسع في الطبخ بسبب نكهته الفريدة التي تشبه نكهة اليانسون قليلاً.

الطرخون، خاصة النوع الفرنسي، يضفي طعمًا منعشًا مائلًا إلى اليانسون. يستخدم في صلصة البيرنيز والسلطات والدجاج. نبات طويل بأوراق ضيقة يصل ارتفاعه إلى 120 سم، يفضل الشمس والتربة الجافة.

عشب الليمون – Citronnelle

الليمون هو نبات استوائي معمر.

العشب العطري المعروف برائحته القوية يستخدم بكثرة في المطبخ الآسيوي وفي تحضير الشاي. يصل ارتفاعه إلى مترين ويشكل كتلًا من الأوراق الطويلة. يحتاج إلى الشمس والتربة الرطبة لكنه لا يتحمل البرد. بالإضافة إلى الطهي، يعمل كطارد طبيعي للبعوض وله خصائص مهدئة.

الشبت – Anethum graveolens

الشبت هو نبات عطري مليء بالدقة بأوراقه الخضراء الناعمة.

الشبت نبات رقيق بأوراق ريشية خضراء وزهور صفراء صغيرة. يعطي نكهة طازجة أنيسية مثالية للأسماك، السلطات والصلصات. رغم أنه نبات سنوي، إلا أنه يعاود النمو بسهولة بفضل إعادة البذر الذاتي.

الخزامى – Lavandula angustifolia

كيف لا نتحدث عن الخزامى مع أشواكه الأرجوانية ذات الرائحة الرقيقة التي تجذب الملقحات…

الخزامى شجيرة صغيرة بارتفاع 60 سم، ذات أزهار بنفسجية عطرة تجذب النحل. تُستخدم في الحلويات والمربيات، كما أن زيوتها العطرية مشهورة بخصائصها المهدئة. تحب الشمس والتربة الجافة، ومثالية لحدائق الصخور.

الأوريجانو – Origanum vulgare

يشكل الأوريجانو مجموعات كثيفة يصل ارتفاعها من 30 إلى 60 سم، مزينة بأوراق صغيرة بيضاوية الشكل خضراء داكنة.

الأوريجانو ينمو بشكل كثيف بارتفاع 30 إلى 60 سم، بأوراق خضراء داكنة وزهور بنفسجية صيفية. نكهته قوية ومرّة قليلًا، ويشتهر في البيتزا والمعكرونة. نبات صلب، يتحمل الجفاف ويتكيف مع ظروف متنوعة.

المليسة – Melissa officinalis

بلسم الليمون هو نبات عشبي يصدر رائحة ليمون لطيفة عندما يتم سحق أوراقه الكبيرة ذات اللون الأخضر الفاتح.

المليسة أو “الترنجان” تفوح منها رائحة حمضية منعشة عند فرك أوراقها الخضراء. تصل إلى 1.5 متر وتزهر صيفًا بأزهار بيضاء صغيرة. تُستخدم لخصائصها المهدئة والهضمية، كما تضيف لمسة رائعة إلى المشروبات والحلويات. تفضل التربة الرطبة والظل الجزئي، لكنها قد تصبح غازية في الحديقة.