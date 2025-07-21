12 نوعًا من العناكب يجب ألا تسحق في منزلك (وماذا تفعل بدلاً من ذلك)

نحصل عليه تماما. رؤية العنكبوت عبر الأرض تكفي لجعل أي شخص يقفز. من الطبيعي أن ترغب في الحصول على أقرب حذاء أو مجلة مدفوعة والذهاب للقتل. ولكن هناك عدة أسباب تجعل سحق العنكبوت فكرة جيدة ، ولا يتعلق الأمر فقط بأن تكون لطيفًا معهم. يمكن أن يؤدي تحطيم العنكبوت إلى العشرات من أطفاله يركضون من جسم أمهم ويختبئون في منزلك (Yikes). في بعض الحالات الأخرى ، كما هو الحال مع الأنواع السامة ، فإن مهاجمة العنكبوت مع حذاء يعرضك لخطر الإصابة. ونعم ، في بعض الحالات ، السبب في أنك لا ينبغي أن تقتل العنكبوت هو أنه ربما يكون جيدًا أكثر من الأذى.

ليست كل العناكب هي نفسها. بعض العناكب ، مثل الأرملة البنية والأرملة السوداء ، خطيرة بشكل لا يصدق. إذا رأيت واحدة في منزلك ، يُنصح باستدعاء شركة محترفة لمكافحة الآفات وعدم الاقتراب. في غضون ذلك ، يمكنك استخدام تقنية الفراغ لإزالتها بأمان من منزلك. للقيام بذلك ، قم بإزالة فرشاة الأرضية من الفراغ واستخدم الخرطوم لامتصاص العنكبوت ، والتحرك ببطء ودون إجراء أي حركات قاسية. تأكد من حمل الخرطوم من النهاية البعيدة ليكون آمنًا. عند الانتهاء من ذلك ، أحضر الفراغ بالخارج على الفور لتفريغ الحاوية أو الحقيبة في كيس قمامة مغلق. بالنسبة لبعض الأنواع غير الضارة ، مثل Daddy Longlegs ، يمكنك استخدام تقنية الكأس والورق لنقل العناكب إلى الخارج أو محاولة منع العناكب من غزو منزلك بمساعدة الروائح الشعبية ، مثل النعناع.