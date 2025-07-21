12 نوعًا من العناكب يجب ألا تسحق في منزلك (وماذا تفعل بدلاً من ذلك)

نحصل عليه تماما. رؤية العنكبوت عبر الأرض تكفي لجعل أي شخص يقفز. من الطبيعي أن ترغب في الحصول على أقرب حذاء أو مجلة مدفوعة والذهاب للقتل. ولكن هناك عدة أسباب تجعل سحق العنكبوت فكرة جيدة ، ولا يتعلق الأمر فقط بأن تكون لطيفًا معهم. يمكن أن يؤدي تحطيم العنكبوت إلى العشرات من أطفاله يركضون من جسم أمهم ويختبئون في منزلك (Yikes). في بعض الحالات الأخرى ، كما هو الحال مع الأنواع السامة ، فإن مهاجمة العنكبوت مع حذاء يعرضك لخطر الإصابة. ونعم ، في بعض الحالات ، السبب في أنك لا ينبغي أن تقتل العنكبوت هو أنه ربما يكون جيدًا أكثر من الأذى.
ليست كل العناكب هي نفسها. بعض العناكب ، مثل الأرملة البنية والأرملة السوداء ، خطيرة بشكل لا يصدق. إذا رأيت واحدة في منزلك ، يُنصح باستدعاء شركة محترفة لمكافحة الآفات وعدم الاقتراب. في غضون ذلك ، يمكنك استخدام تقنية الفراغ لإزالتها بأمان من منزلك. للقيام بذلك ، قم بإزالة فرشاة الأرضية من الفراغ واستخدم الخرطوم لامتصاص العنكبوت ، والتحرك ببطء ودون إجراء أي حركات قاسية. تأكد من حمل الخرطوم من النهاية البعيدة ليكون آمنًا. عند الانتهاء من ذلك ، أحضر الفراغ بالخارج على الفور لتفريغ الحاوية أو الحقيبة في كيس قمامة مغلق. بالنسبة لبعض الأنواع غير الضارة ، مثل Daddy Longlegs ، يمكنك استخدام تقنية الكأس والورق لنقل العناكب إلى الخارج أو محاولة منع العناكب من غزو منزلك بمساعدة الروائح الشعبية ، مثل النعناع.
براون Recluse
هناك بعض الأسباب التي تجعلك لا تسحق أبدًا رفة بنية في منزلك. أولاً وقبل كل شيء ، هذه العناكب الخطرة التي يمكن أن تسبب لدغاتها بعض الأضرار الجسيمة ، لذلك فإن غضبهم أمر غير آمن للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، تحمل عمليات إعادة البني الأوساخ أكياس البيض على أجسادهم حتى تكون جاهزة للفقر ، وقد تحتوي كل كيس بيضة من إعادة ترطيب البني على 30 إلى 300 طفل. إن إزالة عنكبوت واحد بأمان أفضل بكثير من قتله ، فقط لإطلاق جميع أطفالها في منزلك.
أرملة سوداء
في سياق مماثل ، فإن الأرملة السوداء هي عنكبوت لا تريد أن تسحقه إذا رأيت ذلك. تحتوي كل كيس بيضة من أرملة سوداء على ما يصل إلى 300 بيضة ، ويمكن أن يؤدي سحق الأم إلى مشهد مروع لجميع أطفالها يركضون. بالإضافة إلى ذلك ، تشتهر الأرامل السوداء بعدوانها وسرعتها. إذا حاولت أن تسحقه وفقدانه ، فمن المحتمل أن تعمل بعد أن تحاول أن تعضك. هذه ليست عوائق ، وهي تحمل ضغينة ، لذلك يجب عليك تجنب غضبهم قدر الإمكان.
العنكبوت الأمريكي المشترك
حسنًا ، بعد أن ناقشنا مثيري الشغب ، دعونا نتصدى للعناكب اللطيفة. نحصل عليه العنكبوت المشترك للمنزل ليس مشهدًا جميلًا لرؤيته. لكن قتلهم قد ينتهي في الواقع بإنشاء المزيد من مشكلات الآفات في منزلك. هذه زحفات ودية تساعد على الحفاظ على الأخطاء الأخرى ، وخاصة تلك السيئة والخطيرة مثل البعوض الحامل للأمراض ، خارج مساحة المعيشة. إذا كنت لا ترغب في النوم مع واحد فوق سريرك ، ففكر في بعض الطرق الإنسانية الأكثر إنسانية للتخلص من العناكب في منزلك ، مثل تحريكها في الهواء الطلق أو رش بعض الزيت العطري النعناع في نقاط الدخول.
الذئب العنكبوت
يبدو العنكبوت الذئب بعض الشيء ، لكنه في الواقع نوع مفيد حقًا من العنكبوت. إنهم قادرون على اللدغة ، لكنهم لا يفعلون ذلك عادةً ، ولعضتهم ليست خطيرة للغاية لأنهم لا يملكون سمًا قويًا مثل عمليات إعادة البني والأرامل السوداء. بدلاً من ذلك ، من المحتمل أن يأكلوا البق السيئ في منزلك ، بما في ذلك الصراصير. السبب الرئيسي الذي يجعلك لا ترغب في سحق العنكبوت الذئب هو أنهم يحملون أكياس البيض على بطنهم. بدلاً من ذلك ، استخدم الفخاخ أو فراغ للتخلص منها.
العنكبوت الصفراء
يمكن العثور على العنكبوت الصفراء في المنازل ، خاصة إذا كانت الحشرات الصغيرة تعيش هناك يمكن أن تأكلها. ومع ذلك ، فهذه ليست أنواع العناكب التي تريد أن تتعايش معها لأنها يمكن أن تعض ، وعلى الرغم من أن لدغةها ليست مثل أي شيء من إعادة التسلل البني ، إلا أنها لا تزال غير ممتعة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تصبح هذه بسرعة غازية ، لذلك من الأفضل أن تتضمن التحكم في الآفات بدلاً من محاولة حل المشكلة بنفسك مع مجلة مدفوعة.
Daddy Longlegs
Daddy Longlegs ، التي تسمى أيضًا العناكب قبو ، هي زميل في الغرفة جيدًا. إنها صغيرة ، فريسة على الأخطاء الأخرى ، وهي ليست سامة للبشر. لديهم أرجل طويلة وحساسة (ومن ثم اسمهم) ، وهم يتسكعون في زوايا الغرف. ومع ذلك ، فإن بعض الناس يكرهون رؤيتهم في منزلهم ويودهم الخروج. ولكن نظرًا لأنهم يحملون أكياس البيض في أفواههم (تقرأ ذلك بشكل صحيح) ، فمن الأفضل عدم سحقهم. لتجنب إطلاق 50 طفلًا داخل منزلك ، يمكنك الوصول إلى الفراغ بدلاً من الحذاء.
الحضانة العنكبوت العنكبوت
العناكب على شبكة الإنترنت الحضانة غير ضارة للبشر ، لكنها تهدف إلى العيش في الخارج ، وليس في منزلك. ستجدها عادة في النباتات أو المشي حول الأرض أو في العشب. إذا رأيت واحدة في منزلك ، فمن المحتمل أن تكون ضائعة ، وبينما تبدو مخيفة بعض الشيء ، فمن الأفضل عدم سحقه. هؤلاء الرجال رائعون في حديقتك ، حيث سيقومون بالفرسان على الأخطاء. قد يحملون كيس البيض في أفواههم ، لذلك تجنب سحق وحاول نقله إلى الحديقة بدلاً من ذلك ، باستخدام طريقة الكأس والورق القديمة الجيدة.
أرملة بنية
الأرامل البنية هي نوع من العنكبوت الذي يشبه إلى حد كبير الأرامل السوداء الشابة. على الرغم من أن لدغتهم ليست سيئة مثل لوجيها ، إلا أنها لا تزال غير ممتعة. لكن الشاغل الرئيسي مع هذا هو أنك قد تخطئ في تحديدها ولا تدرك أنك تتعامل مع عنكبوت أرملة سوداء شاب ، وهو أيضًا بني. إذا حاولت قتلها مع صحيفة ملفوفة ، فقد ينتهي بك الأمر مع لدغة أرملة سوداء غير متوقعة ، لذلك من الأفضل الاستيلاء على الفراغ.
أرملة نبيلة كاذبة
الأرملة الخاطئة النبيلة هي واحدة من هذه العناكب التي قد تخطئ في أرملة سوداء لأن لديهم بطن مستدير مماثل مع علامات عليها. هذه ليست شائعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، باستثناء كاليفورنيا. ومع ذلك ، من الأفضل تجنب العبث بأي شيء يشبه الأرملة السوداء بحذر واستخدام طريقة الفراغ بدلاً من ذلك.
العنكبوت الجنوبي للمنزل
وبالمثل ، تتجول بعض عمليات الربط البني. أحد العنكبوت الذي قد يجعل قلبك يتخطى النبض هو العنكبوت الجنوبي للمنزل ، والتي غالباً ما يتم الخلط بين الذكور مع تراجع بني. إذا لم تكن خبيراً في تحديد هوية العنكبوت ولا يمكنك تأكيد ما إذا كان زائرك عنكبوت جنوب المنزل أو إعادة تعديل بني ، فمن الأفضل تجنب سحقه وغضبه. بدلاً من ذلك ، أمسك بالفراغ والتعامل معه كما لو كان تراجعًا بنيًا.
البصق العنكبوت
العناكب البصق ليست خطرة على البشر ، ولكن لسوء الحظ بالنسبة لهم ، فإنها تبدو كاملاً مثل عمليات إعادة البني. هذان النوعان لهما ألوان متشابهة وأرجل طويلة ونحيفة ، ولديهما نفس العدد من العيون (ستة ، على عكس العديد من الأنواع الشائعة). تم العثور على الفرق الرئيسي على أرجلهم ، حيث يكون للعناكب البصق المزيد من الأنماط. إذا لم تتمكن من رؤية هذه الأنماط من بعيد ، فتجنب الاقتراب من النظر. بدلاً من ذلك ، تمتص العنكبوت في فراغك ليكون آمنًا.
العشب العنكبوت
تبدو هذه العناكب أيضًا مثل عمليات إعادة البني ، باستثناء أنها تفضل عادةً التسكع في الخارج. في بعض الأحيان ، قد يأتي الذكور في الداخل ، خاصة خلال موسم التزاوج أو عندما تنخفض درجات الحرارة ، ولكن كما يوحي اسمهم ، فإنهم يفضلون العشب كثيرًا. إنهم خجولون ، ولا يحملون أكياس البيض ، بدلاً من وضعهم في عش. إذا كنت تحاول التخلص من هذا العنكبوت البني الذي يتشابه ، فاختر طريقة آمنة مثل فراغ بدلاً من حذاء.