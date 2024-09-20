13 أداة عالية التقنية من Ryobi ستجعل العمل في منزلك وحديقتك أمرًا سهلاً

مع قصر الأيام وقلة الوقت المتاح لك للعمل في الخارج، من السهل أن تشعر بالإرهاق من جميع مهام صيانة منزلك وفناء منزلك في نهاية الموسم. من تفجير المزاريب إلى غسل سيارتك الترفيهية بالضغط، وتنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية استعدادًا للضيوف، إلى صنع زخارف يدوية الصنع للعطلات، من المهم أن يكون لديك الأدوات المناسبة لهذه المهمة. يبحث عدد أكبر من الأشخاص عن خيارات تعمل بالبطارية ولاسلكية لأنها توفر الراحة وسهولة الحمل التي يمكن أن تساعدك في تنسيق حديقتك. إذا كنت مستعدًا للاستثمار في أدوات تجعل العمل في منزلك وحديقتك أمرًا سهلاً، فإليك قائمة بأدوات Ryobi عالية التقنية التي يجب مراعاتها.
تلتزم شركة Ryobi بمستقبل مستدام للجميع، وتتصور عالمًا بدون الحاجة إلى أدوات تعمل بالغاز. وقد أدى هذا الهدف، إلى جانب شراكة حصرية مع Home Depot، إلى دفع الشركة إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات القابلة للتبديل والتي تعمل بالبطاريات والشواحن. وقد أدى ذلك إلى أن العديد من العناصر المدرجة في قائمتنا، من مسدس الغراء ذي درجة الحرارة المزدوجة إلى المنشار القوي، قادرة على العمل من نفس البطارية القابلة لإعادة الشحن. إن استخدام أدوات كهربائية لا تستهلك الغاز ولكنها تقدم أداءً قويًا قد يوفر لك المال على المدى الطويل.
تتميز جزازة العشب اليدوية من Ryobi بسهولة تخزينها في المساحات الصغيرة
من الضروري قص العشب بانتظام حتى أسبوع قبل الصقيع المتوقع الأول للمساعدة في مقاومة الأمراض طوال فصل الشتاء. تعمل مجموعة جزازة العشب متعددة الشفرات بدون فرشاة من Ryobi (749 دولارًا أمريكيًا في Home Depot) بالبطارية، مما يجعلها أكثر هدوءًا من الغاز مع الحفاظ على سرعات عالية للشفرة. يستمر تكوين البطاريتين حتى 70 دقيقة، وهو وقت كافٍ لقص الساحات بالكامل التي تقل مساحتها عن فدان واحد. إلى جانب ملحق الحقيبة الذي يجعل من السهل التخلص من القصاصات الدقيقة، تنهار مقابض جزازة العشب هذه أيضًا بسرعة للتخزين الرأسي في المساحات الصغيرة.
تعتبر المكنسة الكهربائية اللاسلكية من Ryobi مثالية للأماكن التي يصعب الوصول إليها
التنظيف بالمكنسة الكهربائية بانتظام هو مجرد إحدى نصائح تنظيف المنزل التي يجب أن يتبعها أصحاب الحيوانات الأليفة. يمكن أن تسبب قشرة الحيوانات الأليفة الحساسية، ولا أحد يريد الجلوس على أريكة مغطاة بالفراء. إذا كنت لا تحب حمل مكنسة كهربائية عملاقة، فإن مجموعة Ryobi Cordless Pet Stick Kit (299 دولارًا أمريكيًا في Home Depot) هي بديل خفيف الوزن. بوزن ثمانية أرطال فقط، يصدر جهاز التنظيف الذي يعمل بالبطارية ضوضاء أقل من غسالة الأطباق ولكنه يلتقط الحطام بقوة على السجاد والأرضيات الصلبة على حد سواء. يحوله عصا التمديد القابلة للإزالة إلى مكنسة يدوية للمساحات الصغيرة مثل السيارات أو السلالم أو الستائر.
يمكن لآلة قص الخيوط من Ryobi أن تتحول إلى أدوات أخرى
هل هناك ما هو أكثر إرضاءً من تقليم الشجيرات بدقة والحصول على حواف حديقة حادة للغاية على حديقة تم قصها حديثًا؟ مجموعة Ryobi Attachment Capable 15″ String Trimmer Kit (199 دولارًا أمريكيًا في Ryobi) هي أداة تنسيق حدائق عالية التقنية يمكن أيضًا تحويلها إلى منفاخ لاسلكي ومحراث وحتى آلة إزالة الثلج، وذلك بفضل عدد من الملحقات القابلة للتبديل (تباع بشكل منفصل). كأداة تقليم خيط، يحتوي الجهاز على لفافة سرعة يمكن تحميلها في أقل من 60 ثانية. يعد الزناد المتغير السرعة والمقبض الأمامي القابل للتعديل مفيدًا بغض النظر عن الملحق الذي تستخدمه.
يمكن لهذه الفرشاة الصابونية تنظيف السيارات والنوافذ والمزيد
لقد ولت أيام الإسفنجة البسيطة ودلو الماء والصابون. عندما تريد تنظيف سيارتك أو شاحنتك بشكل لا تشوبه شائبة، فكر في مجموعة الفرك التلسكوبية من Ryobi (199 دولارًا في Home Depot). يتيح لك تصميم الفرك الخفيف اللاسلكي والمحرك رش محلول الصابون المتضمن من خلال عصا تلسكوبية متصلة بمجموعة متنوعة من الملحقات. يتم تضمين فرشاة ذات شعيرات مقاس ست بوصات، وتبيع الشركة أيضًا قطعة قماش من الألياف الدقيقة وفرشاة ذات شعيرات أكثر كشطًا للمهام اللطيفة أو الشاقة. يدور الرأس في ستة أوضاع مختلفة، ويتيح لك العمود مقاس 51 بوصة تنظيف أكثر من مجرد سيارتك. يقول المستخدمون إنه رائع أيضًا لتنظيف الجوانب والأرضيات المصنوعة من البلاط السيراميكي.
تتميز ماكينة تقليم السياج من Ryobi بميزة أمان خاصة
حتى لو زرعت سياجًا لا يحتاج إلى صيانة كبيرة في حديقتك، فستحتاج في النهاية إلى تقليمه. وخاصة بالنسبة للشجيرات المتساقطة الأوراق، يساعد التقليم المنتظم في الحفاظ على النمو الجديد كثيفًا وأكثر شكلًا. تعد أداة تقليم السياج Ryobi مقاس 22 بوصة (139 دولارًا أمريكيًا في Home Depot) أداة تعمل بالبطارية بدون سلك وتوفر أكثر من 3000 ضربة في الدقيقة مع الحد الأدنى من الاهتزاز بفضل شفراتها ذات الحركة المزدوجة. تساعد تقنية منع التشويش في قطع الفروع السميكة التي يصل سمكها إلى ¾ بوصة. كما تعمل تلقائيًا على عكس الشفرات عندما تستشعر التشويش قبل إيقاف تشغيل الأداة كميزة أمان إضافية.
هذا المستوى الفريد يشبه الحصول على مجموعة إضافية من الأيدي
سواء كنت تقوم بتثبيت ألواح خشبية أو تعليق جدار معرض أو اتباع نصيحة نيت بيركوس بشأن الأماكن غير المتوقعة لتعليق الأعمال الفنية، فإن وجود الأدوات المناسبة يحدث فرقًا كبيرًا. يعمل مستوى الليزر Ryobi AirGrip™ (39.97 دولارًا أمريكيًا في Home Depot) على إغلاق الفراغ على معظم الجدران والأسطح دون أي دبابيس أو مسامير أو مجموعة ثانية من الأيدي. يُظهر الليزر الأحمر الساطع بطول 20 قدمًا خطك بدقة، ولأن الليزر يحتوي على توقفات قابلة للتعديل بين صفر و45 درجة، فإنه يعمل بشكل جيد حتى عندما تحتاج إلى زاوية دقيقة. تأتي هذه الأداة عالية التقنية مع بطاريتين AAA وضمان لمدة ثلاث سنوات من الشركة المصنعة.
تصدر منفاخة Ryobi اللاسلكية ضوضاء أقل من جرس الباب الخاص بك
يمكن لشجرة ناضجة واحدة أن تسقط أكثر من 100000 ورقة كل عام. وفي حين أن هناك العديد من الطرق الإبداعية للتخلص من الأوراق الميتة في الخريف، فإن وجود أداة عالية التقنية مثل مجموعة منفاخ المروحة النفاثة Whisper Series Jet Fan من Ryobi (199 دولارًا أمريكيًا في Ryobi) يمكن أن يجعل العملية أسهل كثيرًا. يزن الجهاز المحمول اللاسلكي أقل بقليل من 10 أرطال. يعني خيار الزناد ذي السرعة المتغيرة وزر التوربو لتصميم المروحة التي تعمل بالبطارية أن تدفق الهواء يصل إلى سرعات 125 ميلاً في الساعة، مما يجعل هذا الجهاز قادرًا على النفخ عبر الأوراق الثقيلة والحطام مع إحداث ضوضاء أقل من جرس الباب.
مسدس الغراء الساخن هذا مناسب للحرف اليدوية أو المشاريع الثقيلة
مسدس الغراء ثنائي الحرارة من Ryobi (52.50 دولارًا أمريكيًا في Home Depot) محبوب من قبل الحرفيين وعمال البناء على حد سواء. إلى جانب الأطراف القابلة للتبديل بأحجام مختلفة، توفر الإعدادات حرارة منخفضة للمواد الحساسة وحرارة عالية ضرورية للمواد اللاصقة الثقيلة. يمكن طي صينية التنقيط للحفاظ على مساحة عملك مرتبة. تجعل حيل الغراء الساخن تزيين عيد الميلاد أمرًا سهلاً، لذلك قد ترغب في وضع هذه الأداة عالية التقنية في قائمة أمنياتك. إنها جزء من خط منتجات ONE+ الخاص بالشركة، مما يعني أن نفس البطارية والشاحن (يباعان بشكل منفصل) سيعملان مع العديد من الأدوات الأخرى في قائمتنا.
يمكن لهذه الأداة قطع 100 فرع بشحنة واحدة
أواخر الخريف هو الوقت المثالي لفحص المناظر الطبيعية الخاصة بك بحثًا عن علامات تشير إلى أن أشجارك قد تكون في حاجة ماسة إلى التقليم. إذا كانت أشجارك المفضلة مليئة بالأغصان المزدحمة أو المتقاطعة، فإن مجموعة Ryobi Lopper Kit (167.72 دولارًا أمريكيًا في Home Depot) هي أداة كهربائية لاسلكية تستحق التفكير فيها. مع بطارية مشحونة بالكامل، يمكن للجهاز إجراء أكثر من 100 قطع عبر فروع يصل سمكها إلى 1¼ بوصة عن طريق سحب زناد بسيط. يمتد على قدمين، ويوفر للمستخدمين مدى أكبر من المقلمات اليدوية التقليدية مع الحفاظ على وزنه الخفيف، حيث يقل وزنه عن ستة أرطال.
مكنسة يدوية من Ryobi هي أداة تنظيف سهلة الاستخدام
بالنسبة لمقصورة السيارة، والانسكابات الصغيرة في جميع أنحاء المنزل، والبقع التي يصعب الوصول إليها، والمناطق الصعبة مثل السلالم المفروشة بالسجاد، لا توجد أداة تعمل بشكل أفضل من المكنسة اليدوية. مجموعة المكنسة اليدوية Ryobi ONE+ (79.97 دولارًا أمريكيًا في Home Depot) هي خيار لاسلكي يلتقط الحطام الجاف من نشارة الخشب إلى فضلات القطط المتناثرة. متوافقة مع أي فرشاة غبار مقاس 1¼ بوصة، أو أداة شقوق، أو فوهة أدوات، أو خرطوم، تعمل هذه المكنسة الكهربائية مع ملحقات أو ملحقات تباع بشكل منفصل قد تكون لديك بالفعل في متناول اليد. يحب المستخدمون كوب الغبار، الذي يتم إدخاله وإخراجه بسهولة للتنظيف السريع.
تجمع هذه المنشارات الكهربائية بين قوة كبيرة وحزمة صغيرة
هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار المنشار المناسب للحطب والعمل في الفناء والبستنة. تزداد شعبية الخيارات اللاسلكية التي تعمل بالبطارية مثل مجموعة المنشار 14 بوصة من Ryobi (259 دولارًا أمريكيًا في Home Depot) لأنها توفر فترات تشغيل طويلة وقطعًا قويًا دون متاعب الغاز. تحتوي هذه الأداة عالية التقنية على سلسلة قابلة للتعديل تظل مدهونة تلقائيًا. إنها قادرة على أكثر من 125 قطعًا لكل شحنة بفضل نظام بطارية ليثيوم 40 فولت متوافق مع بعض منتجات Ryobi الأخرى. مخصص للأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، يمكن للشريط والسلسلة مقاس 14 بوصة قطع الأشجار التي يصل قطرها إلى 24 بوصة.
مثقاب Ryobi هو خيار سهل الاستخدام
عندما يتعلق الأمر بالمثاقب الكهربائية، فليس من السهل دائمًا الحصول على الثقب المثالي في كل مرة. تلعب السرعة والبتات والثقوب التجريبية والمواد وخبرة المستخدم دورًا. تساعد الممارسة، ولكن أيضًا وجود أداة عالية التقنية يساعد. مجموعة المثقاب/المفك من Ryobi مقاس ½ بوصة (99 دولارًا في Home Depot) هي خيار سهل الاستخدام مع محرك قوي يسمح بضبط عزم الدوران الذي يتحكم في مدى عمق البراغي أو أدوات التثبيت. مزودة بمصباح عمل LED، ستتمكن من رؤية ما تفعله بسهولة أكبر باستخدام هذه الأداة، والتي تحتوي أيضًا على قابض بدون مفتاح لتثبيت البتات في مكانها بشكل آمن.
تعمل غسالة الضغط هذه بشكل أفضل للمهام الأصغر حجمًا
على الرغم من وجود أشياء لا يجب عليك تنظيفها أبدًا باستخدام غسالة الضغط، إلا أنه لا توجد أداة أفضل لإزالة الأوساخ من جوانب منزلك أو الطحالب الزلقة من درجات منزلك الأمامية. يعد الخيار المحمول الأصغر مثل غسالة الضغط الكهربائية Ryobi 1800 PSI (99 دولارًا أمريكيًا في Home Depot) هو الحجم المناسب للمهام الأخف مثل تنظيف الأوساخ من الشواية أو المياه المالحة من قواربك أو الأوساخ من العربة المتنقلة الخاصة بك. تحتوي هذه الأداة على خرطوم مرن وخفيف الوزن بطول 20 قدمًا وتأتي بثلاث فوهات يسهل توصيلها. واحدة من هذه الفوهات هي فوهة صابون مخصصة للاستخدام مع خزان منظف يمكن توصيله للمهام الأكثر اتساخًا.