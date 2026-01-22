13 حيلة للمناشف الورقية تجعل التنظيف في المطبخ أمرًا سهلاً

أوه، منشفة ورقية. إنه البطل المجهول للمطابخ الحديثة. منذ القرن التاسع عشر، أصبح أفضل حليف لنا لامتصاص الانسكابات ومسح اليدين في منتصف الوصفة والتعامل مع مهام التنظيف الصعبة. قد تعتقد أنك تعرف كل ما يجب معرفته عن المناشف الورقية، ولكن ماذا لو لم يكن ذلك صحيحًا؟ ماذا لو قلنا لك، في الواقع، أن هناك العديد من حيل المناشف الورقية التي يمكن أن تجعل تنظيف مطبخك يبدو وكأنه نزهة في الحديقة؟ سواء كانت دهونًا أو غبارًا أو أوساخًا متراكمة، هناك القليل جدًا من المناشف الورقية التي لا يمكن تنظيفها.
تحتوي المنشفة الورقية على العديد من الأسرار التي كنت تفتقدها، بما في ذلك قدرتها على امتصاص دهون لحم الخنزير المقدد، وتنظيف الأجهزة، وجعل الحاويات البلاستيكية الملطخة تبدو جديدة تمامًا. في بعض الحالات، قد تفوتك هذه الطرق الذكية لاستخدام المناشف الورقية لأنك، بسبب العادة، تميل إلى استخدام الإسفنجة أو القماش بدلاً من ذلك. في حالات أخرى، من خلال ربط منشفة ورقية بشيء آخر، مثل شوكة أو ممسحة، ستتمكن من تنظيف أعمق أركان وزوايا مطبخك.
في حين أن هناك العديد من الحيل البسيطة الأخرى للمناشف الورقية التي يمكنك تجربتها في المنزل، مثل إنبات النباتات أو صنع أكياس الثلج، فإن ما يلي مخصص للحفاظ على نظافة مطبخك. بدلًا من شراء أدوات تنظيف جديدة فاخرة، أو محاليل كيميائية، أو فرش معقدة، قد تفي المنشفة الورقية المتواضعة بالغرض في هذه المواقف. من المحتمل أن يكون لديك بالفعل ما تحتاجه في المنزل لتجربة هذه الحيل السهلة وبأسعار معقولة، فلماذا لا؟ في معظم الحالات، ليست هناك حاجة لتفريغ لفة كاملة من المناشف الورقية أيضًا؛ كل ما تحتاجه هو قطعة واحدة أو قطعتين فقط.
كشط حواف الموقد الخاص بك
هل تعرف المساحة الصغيرة غير الملائمة بين طاولة مطبخك وموقد الطهي الخاص بك؟ تحب زيوت الطهي وانسكابات الطعام والبكتيريا أن تستقر هناك. وفي كثير من الأحيان، عندما تقوم بتنظيف المنضدة باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش، فإن المسح البسيط لا يكفي لإزالة الأوساخ المتراكمة في تلك الزاوية الضيقة. بدلاً من ذلك، أحضري شوكة وغطيها بورقة من المناشف الورقية. ثم قم بتمرير الشوكة على طول جانب الموقد. سوف تقوم الشوكة بكشط الأوساخ بينما تقوم قطعة المنشفة الورقية بتجميعها.
قم بتنظيف جهاز تحضير البانيني الخاص بك
إذا كان لديك شواية بانيني أو ساندويتش، فمن المحتمل أنك على دراية بالبقايا السيئة التي تتركها كل وجبة. نظرًا لأن هذا الجهاز يتلامس مباشرة مع طعامك، فمن الأفضل تجنب استخدام المنظفات الكيميائية. بدلًا من ذلك، أحضر بضع أوراق من المناشف الورقية وانقعها في الماء وضعها في شواية الساندويتش. ثم قم بتشغيل الجهاز كما لو كنت تقوم بطهي البانيني. سوف يسخن الماء لإذابة الشحوم وبقايا الطعام، والتي سوف تمتصها المنشفة الورقية.
إزالة العجين من الأوعية والمجالس
يعرف الخبازون أن إزالة العجين اللزج من الخشب أمر صعب. تميل الإسفنجات إلى الانزلاق فوق العجينة اللزجة، مما لا يؤدي إلى إزالتها بشكل فعال، في حين أن الصوف الفولاذي يمكن أن يعمل ولكن ينتهي به الأمر مملوءًا بالعجين ويصعب تنظيفه بعد ذلك. بدلا من ذلك، استخدم منشفة ورقية مبللة! هذا يمسك العجين بشكل فعال، وعندما تنتهي، يمكنك فقط رميها في سلة المهملات. سواء كنت تقوم بتنظيف وعاء أو لوح، فهي طريقة فعالة وخالية من الصداع لجعل التنظيف بعد الخبز أسهل بكثير.
قم بحماية الجزء العلوي من خزاناتك
إذا سبق لك أن حاولت تنظيف الجزء العلوي من خزائن مطبخك، فمن المحتمل أن يكون لديك إدراك غير مريح بأن الغبار لا يمتزج جيدًا مع زيوت وأبخرة الطهي: فهو يتحول إلى طبقة لزجة يصعب إزالتها. للتعامل معها، ضعي المناشف الورقية فوق خزائن المطبخ، واشكرينا لاحقاً. نحن لا نتحدث عن مسحها، بل نغطي الجزء العلوي بالكامل من الخزانة بطبقة واقية من المناشف الورقية بدلاً من ذلك، واستبدالها كل بضعة أشهر. في هذه الحالة، الدفاع هو أفضل هجوم.
تنظيف الانسكاب سيئة
لنفترض أنك سكبت الكاتشب على طاولة المطبخ. ربما تكون غريزتك الأولى هي الإمساك بمنشفة ورقية، وأنت لست مخطئًا. ولكن بدلاً من مسحها وإحداث فوضى كبيرة، ضع قطعة من المناديل الورقية بجوار الانسكاب. قم بتغطية المنشفة الورقية بلوح التقطيع، مع ترك ما يكفي منها فقط لتتمكن من الإمساك بها. أمسك لوح التقطيع بزاوية، وادفعه ببطء والمنشفة الورقية نحو الانسكاب أثناء سحب المنشفة الورقية نحوك، ثم قم بإزالتها تمامًا من المنضدة.
منع انسكابات لحم الخنزير المقدد في الميكروويف
إذا لم يكن لحم الخنزير المقدد لذيذًا جدًا، فربما لن نطبخه كثيرًا، وذلك ببساطة بسبب الفوضى التي يتركها وراءه في كل مرة. إذا سبق لك أن حاولت طهي لحم الخنزير المقدد في الميكروويف، فمن المحتمل أنك لم تفعل ذلك مرتين. لكن في الواقع، إذا غطّيت الطبق بمنشفة ورقية، ووضعت لحم الخنزير المقدد عليه، وأضفت طبقة أخرى من المناشف الورقية فوق لحم الخنزير المقدد، فستكون على ما يرام. بدلاً من رش الشحوم في جميع أنحاء الميكروويف، سوف يعلق الشحوم في المناشف الورقية، والتي يمكنك رميها في القمامة.
التخلص من شحم الخنزير المقدد من المقلاة
إذا كنت تفضل طهي لحم الخنزير المقدد في مقلاة بدلاً من الميكروويف، فإن المناشف الورقية هي صديقتك أيضًا. تسمح لك بضع قطع من المناشف الورقية بالتخلص من دهون لحم الخنزير المقدد بشكل صحيح وحفظ الأنابيب. من المؤكد أن العديد من الأشخاص يحاولون التخلص منها في علبة فارغة عندما يستطيعون ذلك، ولكن ماذا لو لم يكن لديك أي منها؟ بدلًا من ذلك، اترك دهن اللحم المقدد يبرد قليلًا (ولكن ليس قاسيًا) ثم انقعه بحفنة من المناشف الورقية. بمجرد امتصاص كل الشحوم، قم بإلقاء المنشفة الورقية في سلة المهملات.
فتاحات العلب النظيفة
من الصعب تنظيف فتاحات العلب لأنها تحتوي على شفرة صغيرة يصعب الوصول إليها. على الرغم من أن الإسفنجة قد لا تتمكن من الوصول إلى هناك بشكل فعال وإزاحة أي بقايا طعام، إلا أن المنشفة الورقية يمكنها ذلك. كل ما عليك فعله هو استخدام فتاحة العلب على ورقة مطوية من منشفة ورقية، كما تفعل مع العلبة. أدر المقبض لتحريكه للأمام، والتقاط الأوساخ على طول الطريق. يمكنك أيضًا استخدام هذا الاختراق لإزالة الصدأ من الآلية ببساطة عن طريق نقع فتاحة العلب في الخل الأبيض لمدة 30 دقيقة تقريبًا قبل ذلك.
إزالة البقع من الحاويات البلاستيكية
حاويات Tupperware البلاستيكية الشفافة لها جانب سلبي كبير: فهي تلطخ. استخدميه مرة واحدة مع صلصة المعكرونة، وسيكون لديك وعاء أحمر حتى نهاية الوقت. إلا إذا قمت بالطبع بتجربة حيلة المناشف الورقية الذكية هذه. املأ الوعاء بالقليل من صابون الأطباق والماء الدافئ وحفنة من أوراق المناشف الورقية. أغلقي الوعاء بإحكام، وابدئي في رجه. افعل ذلك لمدة دقيقتين على الأقل قبل تفريغ الحاوية وشطفها، وهو الأمر الذي يجب أن يكون الآن أكثر وضوحًا. من الأفضل دائمًا معالجة البقع في أسرع وقت ممكن، لكن هذا سيمنحها انتعاشًا على الأقل.
امسح الأرضية
تعتبر المماسح المسطحة مثل PEPPRIG من ايكيا أو Swiffer Sweeper رائعة، ولكنها تتطلب منك شراء الفوط التي تستخدم لمرة واحدة بشكل مستمر. إذا كنت تبحث عن بديل مناسب للميزانية، جرب المناشف الورقية. استخدم بضع أوراق من المناشف الورقية المرفقة بدلاً من الفوطة التي تستخدم لمرة واحدة. يمكنك استخدامه جافًا لالتقاط الغبار أو مسح الانسكابات أو الطين. يمكنك أيضًا رش المناشف الورقية بالقليل من محلول التنظيف قبل وضعها على الممسحة لمنح الأرضية لمعانًا مناسبًا.
تنظيف نوافذ المطبخ والمناور
من المؤكد أن الممسحة المسطحة والمناشف الورقية مثالية للأرضيات، ولكن ماذا عن النوافذ؟ استخدم نفس الطريقة المتبعة مع الأرضيات: قم بتوصيل جزء من المناشف الورقية بالممسحة المسطحة. لكن بدلًا من استخدامه على الأرض، استخدميه لمسح الجزء العلوي من نوافذ مطبخك، التي تمتلئ بالشحوم ويصعب الوصول إليها. ولجعل هذه الحيلة أكثر فعالية، قم برش المناشف الورقية بالقليل من محلول تنظيف النوافذ مسبقًا، وأصبح الأمر كذلك. يعمل هذا أيضًا بشكل رائع مع النوافذ الطويلة والتي يصعب الوصول إليها، مثل المناور.
تنظيف صلصة المعكرونة
بعد طهي وعاء كبير من المعكرونة، لا يرغب الجميع في قضاء ساعات في غسل الأطباق. لحسن الحظ، يمكن أن تساعد المناشف الورقية في تنظيف الأواني بسهولة أكبر. خذ وعاءك المتسخ، واملأه بمقدار بوصة من الماء، وصابون الأطباق، وحفنة من أوراق المناشف الورقية. ثم أغلق الغطاء وأمسكه بإحكام بإبهامك أثناء هز الوعاء. بعد دقيقة أو نحو ذلك، افتح الغطاء، وألقِ المنشفة الورقية في سلة المهملات، ثم أفرغ الماء منها. الآن كل ما عليك فعله هو الشطف، وسيصبح الوعاء نظيفًا تمامًا.
حافظ على نظافة مصارفك
تعتبر المناشف الورقية طريقة رائعة لمنع أوراق الشاي وجزيئات الطعام من النزول إلى البالوعة. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت، مثل معظم الأشخاص، لا ترغب في انسداد المصرف. للقيام بذلك، ضع قطعة من المناشف الورقية فوق البالوعة في الحوض. تخلص من كل ما تقوم بتنظيفه، مثل إبريق الشاي أو الصحافة الفرنسية أو وعاء الحبوب. سوف تحمل المنشفة الورقية الجزيئات الصلبة، بينما يتسرب السائل وينزل في البالوعة. بعد ذلك، يمكنك طي المنشفة الورقية ورميها.