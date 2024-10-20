13 حيل من IKEA BRIMNES لخزانة ملابس منظمة دون مساحة كبيرة

بالتأكيد، يمكنك أن تدفع لخبير ليشرح لك أفضل طريقة لتنظيم خزانة ملابسك، ولكن هذا هو المال الذي يتم إنفاقه بشكل جيد فقط إذا كان لديك خزانة عملية في المقام الأول. تتطلب الملابس والأحذية والإكسسوارات حلول تخزين مختلفة، كما هو الحال مع الأشياء الأخرى التي قد ترغب في تخزينها خلف الأبواب، مثل معدات تنظيف المنزل أو المعدات الخارجية. هذا هو المكان الذي تأتي فيه خزانتا BRIMNES من ايكيا – وهما جزء من مجموعة غرف النوم BRIMNES المميزة بين أصحاب المنازل الصغيرة. قطع الأثاث هذه بسيطة وبأسعار معقولة، وربما الأهم من ذلك، يمكن تحويلها بسهولة حتى من قبل المبتدئين في الأعمال اليدوية. قم بإضافة وطرح الرفوف لإنشاء مساحة تخزين أكثر كفاءة. قم بضم خزانتين أو ثلاث خزانات ملابس معًا لإنشاء خزانة مدمجة مخصصة. قم بتبديل المقابض. أضف محطة شحن المكنسة الكهربائية. إن خيالك مقيد فقط بهذه الوحدات الأساسية.
يظهر كلاهما بانتظام في قوائم أفضل الخيارات كخيارات متميزة للمساحات الضيقة والقيمة مقابل المال، ومن السهل معرفة السبب. تبلغ تكلفة خزانة ملابس BRIMNES ذات الثلاثة أبواب 200 دولار وتبلغ أبعادها 46 × 74.75 × 19.75 بوصة. ويتميز بمرآة في اللوحة الوسطى ويأتي باللون الأسود أو الأبيض. تعتبر خزانة متوسطة الحجم، لذا فهي تناسب بعض المساحات الصغيرة، ولكن ليس الأصغر منها. إذا كنت تعيش في مكان به لقطات مربعة أقل، فربما ترغب في العمل مع خزانة الملابس BRIMNES ذات البابين، والتي يبلغ قياسها 30.75 × 74.75 × 19.625 بوصة وتباع بسعر 150 دولارًا. يبدو هذا الأخير أكثر شعبية لدى قراصنة ايكيا المتحمسين ذوي الميزانية المحدودة، خاصة وأن الخزانة يمكن مضاعفة أو ثلاث مرات على طول الجدار.
ثبت عمودًا بين الحائط وخزانة الملابس BRIMNES لتعليق الملابس
هل تحتاج إلى مساحة تعليق أكبر؟ استخدم هذه الفجوة بين جانب الخزانة المستقلة والجدار لتثبيت عمود. ستحتاج إلى بعض مآخذ أعمدة خزانة الملابس البلاستيكية أو المعدنية – مثل هذه الأقواس الجدارية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من Suzald – وقطع أنابيب السباكة البلاستيكية مقاس 1 بوصة لتناسب المساحة بين الحائط وخزانة الملابس. قم بتثبيت أحد المقبس في الحائط، ثم ضع الأنبوب المقطوع باستخدام مستوى للتأكد من استقراره بشكل مستقيم، ثم قم بتثبيت المقبس الآخر في جانب خزانة الملابس. البديل البسيط للغاية للأشخاص الذين يواجهون تحديات DIY هو استخدام قضيب التوتر بدلاً من ذلك.
خزائن BRIMNES تحول المدخل الضيق إلى مساحة تخزين قابلة للاستخدام
من المعروف أن المداخل في المنازل الصغيرة غير ملائمة. عادةً ما تكون مجرد مدخل صغير، محشورة خلف الباب، أو محشورة بجوار الدرج. إن الحصول على شيء مصمم خصيصًا سيكلفك. إذا كنت محظوظًا وكانت خزانة BRIMNES من ايكيا تتناسب بشكل جيد مع المساحة المعنية، فيمكنك إنشاء شيء يبدو كما لو كان موجودًا دائمًا. ما عليك سوى دفع الخزانة إلى مكانها وإنهاء الحواف بزخارف خشبية وقوالب التاج للحصول على مظهر متماسك. إضافة مقعد بجوار أو حتى بينهما BRIMNES يضيف المزيد من التخزين ويمنح الأشخاص مكانًا لخلع أحذيتهم أو ارتدائها.
أنشئ زاوية جميلة لغرفة الأطفال باستخدام خزانة BRIMNES
هل لديك طفل في الطريق وليس لديك غرفة مخصصة في منزلك للحضانة؟ قم بتحويل زاوية من غرفة اللعب أو غرفة الأطفال إلى غرفة حضانة عملية (ولكنها لطيفة أيضًا!) باستخدام خزانة ملابس BRIMNES — من بين أثاث الحضانة الأخرى، بطبيعة الحال. قم بتعليق تلك الملابس الصغيرة على عمود الخزانة حتى تتمكن بسهولة من رؤية ما لديك وما تحتاج إلى شرائه في لمحة. املأ الرفوف بالبطانيات الناعمة والحيوانات المحنطة والجوارب والأشياء العملية مثل الحفاضات والمناديل المبللة. تأتي عربة BRIMNES ذات الثلاثة أبواب مزودة بمرآة مدمجة كاملة الطول، مما يعني أنك تحتاج إلى شراء قطعة واحدة أقل.
قم بتنسيق خزانة BRIMNES البسيطة مع ديكورك الحالي وجذب الأنظار
إحدى الطرق التي تم اختبارها عبر الزمن لجعل المساحة الصغيرة تبدو أكبر هي من خلال تضمين أثاث مصمم خصيصًا. وبطبيعة الحال، هذا ليس في ميزانية الجميع، وهو أمر صعب بشكل خاص على المستأجرين. BRIMNES رخيص، لذا يمكنك بسهولة أن تجعله ملكك – أو بالأحرى، تجعله غرفتك. قم بتغطية خزانة الملابس بورق حائط بري أو قم بطلائها بحيث تمتزج مع الديكور الموجود لديك. إذا لم يكن لديك الميزانية اللازمة لتجديد الأثاث بالكامل، ركز على الألواح فقط. استخدم التراكبات المصممة لـ BRIMNES (نعم، إنها موجودة!)، وقم بإنشاء أنماط باستخدام شريط ملون، أو قم بلصق بعض ورق الحائط اللاصق.
ضع بعض السلال أعلى خزانة BRIMNES الخاصة بك لمزيد من التخزين
عدد قليل من الخزانات سوف يصل مباشرة إلى سقف منزل قياسي في الولايات المتحدة، وعروض BRIMNES ليست استثناءً. استخدم هذه الفجوة بين الجزء العلوي من خزانة الملابس والسقف كمساحة تخزين إضافية. لن ترغب في وضع أي شيء ثقيل هناك بسبب خطر السقوط، وهذا يجعل السلال – المصنوعة من الخيزران أو المنسوجات أو غير ذلك – الخيار الأمثل. يبدو صف السلال المتطابقة الذي يتناسب بشكل مريح على طول خزانة الملابس أنيقًا وهو المكان المثالي لتخزين الملابس خارج الموسم. إذا كانت الخزانة في غرفة الطين الخاصة بك، ففكر في استخدام هذه المساحة كمكان لحصاد حديقتك النباتية أو سلة خشبية.
استخدمي دواليب الملابس BRIMNES كقاعدة للتخزين المدمج في الحائط
قم بإقران خزانة ملابس BRIMNES مع مكتبة BILLY للحصول على حيلة ايكيا التي ستنشئ خزانة مفتوحة في أصغر غرفة نوم – أو، بشكل أكثر ملائمة، مجموعة من وحدات تخزين الحائط المفتوحة والمغلقة. أو، إذا كنت تستخدم القليل من الأدوات الكهربائية وبعض الألواح الخشبية، فيمكنك ذلك اجمع بين دواليب ملابس BRIMNES المتعددة، إما بخيارين أو ثلاثة أبواب، لإنشاء جدار تخزين كامل يبدو وكأنه يأتي مع المنزل. ستحتاج إلى إنشاء إطار أرضي وسقف معلق لوضع الخزانات بداخله وربما أيضًا بعض الرفوف لسد أي فجوات بين الحائط وخزائن الملابس.
قم بتبديل التكوين الداخلي لخزانة BRIMNES الخاصة بك لتناسب احتياجاتك
صممت ايكيا خزائن BRIMNES الخاصة بها مع رفوف وعمود خزانة، ولكن مجرد وجودها هناك، لا يعني أن عليك الالتزام بها. أفضل طريقة لتحقيق أقصى استفادة من خزانة صغيرة هي تكوين المساحة لتناسب كل ما تريد تخزينه. استفد من كل تلك المساحة الفارغة بين الأرضية وأي ملابس معلقة عن طريق إضافة خزانة صغيرة، أو إعادة ملئها بأرفف مصممة لتناسب متجر الأجهزة الخاص بك.
من الأفضل استغلال المساحة في خزانة ملابس BRIMNES مع الأرفف المعلقة المصنوعة من القماش
قم بتعليق رف من القماش من عمود الخزانة لتخزين العناصر الرقيقة وخفيفة الوزن مثل الأوشحة والملابس الداخلية واللباس الداخلي. تُباع خزانة الملابس القماشية القابلة للطي بثلاثة أرفف من Dollar Tree بسعر لا يمكن التغلب عليه بصراحة. أو استمتع بمنظم الخزانة المعلق Pipishell – ثلاثة من الأرفف الستة تحتوي على أدراج قابلة للإزالة! لكي نكون منصفين، ستعمل هذه الفكرة في أي خزانة ملابس طويلة تحتوي على عمود خزانة، ولكنها عبارة عن تحول تنظيمي بسيط يتناسب تمامًا مع خزائن BRIMNES.
استبدل ألواح أبواب خزانة الملابس BRIMNES بمواد متعددة الوظائف
لقد تحدثنا بالفعل عن طلاء خزانة BRIMNES أو لصقها بورق الجدران، لكن هذه الفكرة تأخذ ديكور DIY خطوة أخرى إلى الأمام. ستقوم باستبدال ألواح الأبواب بشيء أكثر عملية من الخشب العادي. تعد لوحة الفلين خيارًا رائعًا: فهي رخيصة الثمن وسهلة التقطيع ويمكنك استخدامها – جنبًا إلى جنب مع مسامير الإبهام – لعرض قوائم المهام أو التأكيدات أو مجموعة القلائد الخاصة بك. تعمل ألواح القصب على تحويل الخزانة إلى منتصف القرن الحديث وتحافظ على دوران الهواء في مساحة ضيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تضيف وظائف، حيث يمكنك تعليق الملحقات – مثل الأقراط الخطافية – منها.
قم بترقية مقابض خزانة BRIMNES القياسية إلى شيء أكثر فائدة (وأنيقًا)
على الرغم من أن خزانات الملابس BRIMNES ذات قيمة مقابل المال بلا شك، إلا أن القليل من الناس يزعمون أنها منتج عالي الجودة. وهذا يعني أنها تأتي مع تجهيزات نفعية لن تتطلب، بصراحة، الكثير من أجل ترقيتها. ولذلك، فإن التبديل إلى مقابض أجمل هو أمر سليم. قم بشراء أي مجموعة من المقابض بمركز مقاس 6 5/16 بوصة – تُعد مقابض الخزانات النحاسية الحديثة من Goo-Ki خيارًا رائعًا. قم بفك المقابض القديمة وثبت المقابض الجديدة في مكانها. لسنا الوحيدين الذين يفكرون في هذه الفكرة. ابحث في مواقع مثل Etsy وستجد الكثير من المصنّعين المستقلين الذين يصنعون مقابض لخزائن ملابس BRIMNES على وجه التحديد.
زيّن خزانة ملابس BRIMNES الخاصة بك بخطافات من الخارج والداخل
أين سيكون المنظمون المحترفون بدون الخطاف المتواضع؟ سواء كنا نتحدث عن 3M Command Hooks، والتي تأتي في مجموعة كاملة من الأحجام والأنماط، أو شيء أكثر تعقيدًا مثل حاملات المكانس المثبتة على الحائط، فهناك خيار لكل عملية تجديد للخزانة – وهذا يشمل خزانة ملابس BRIMNES الخاصة بك! قم بربط خطافين على الجدار الخارجي لخزانتك لتعليق الأغراض التي يمكن حملها معك مثل حقائب الظهر. في الداخل، يمكنك تثبيت الخطافات على أي جدار أو أبواب خالية من المساحة. مرة أخرى، تزيينها بالأشياء التي تحتاجها بسرعة، مثل الملحقات، أو العناصر التي يصعب تخزينها، مثل المماسح، هو أفضل استخدام للخطافات.
سوف يحافظ حامل الأحذية على أرضية خزانة ملابس BRIMNES خالية من الفوضى
هل الأحذية تشوش أرضية خزانتك؟ تعتبر دواليب الملابس BRIMNES أساسية جدًا من الداخل بحيث يسهل إدخال رف الأحذية فيها وإبعاد تلك القواديس عن الأرض. لدى ايكيا صناديق الأحذية SKUBB، لكن يمكنك توفير مساحة أكبر مقابل أموالك من الرف. على سبيل المثال، يمكن لرف الأحذية القابل للتوسيع المكون من ثلاث طبقات Gonfoam أن يتناسب مع BRIMNES ذات الثلاثة أبواب دون أي مشكلة. إنها طبقات متعددة تعادل تخزينًا أكثر تنظيمًا للأحذية.
تُعد خزانة BRIMNES بمثابة محطة شحن مثالية للمكنسة الكهربائية
تشتهر المساحات الصغيرة بعدم وجود مساحة لمعدات التنظيف الكبيرة. لقد ذكرنا بإيجاز تخزين المكانس والمماسح في خزانة BRIMNES، لكن لماذا لا ابتكر أكثر وحوّل الجدار الخلفي لخزانة ملابسك إلى حامل شحن للمكنسة الكهربائية اللاسلكية. لا مزيد من أجهزة التنظيف القبيحة التي تجلس على جدار غرفة معيشتك. وبدلاً من ذلك، سوف تقوم بإزالته بعيدًا لتشغيله، ويكون جاهزًا عندما تحتاج إليه. يعد هذا الاختراق المزعوم بسيطًا مثل اتباع تعليمات تركيب محطة الشحن المقدمة من الشركة المصنعة للمكنسة الكهربائية الخاصة بك.