13 حيل من IKEA BRIMNES لخزانة ملابس منظمة دون مساحة كبيرة

بالتأكيد، يمكنك أن تدفع لخبير ليشرح لك أفضل طريقة لتنظيم خزانة ملابسك، ولكن هذا هو المال الذي يتم إنفاقه بشكل جيد فقط إذا كان لديك خزانة عملية في المقام الأول. تتطلب الملابس والأحذية والإكسسوارات حلول تخزين مختلفة، كما هو الحال مع الأشياء الأخرى التي قد ترغب في تخزينها خلف الأبواب، مثل معدات تنظيف المنزل أو المعدات الخارجية. هذا هو المكان الذي تأتي فيه خزانتا BRIMNES من ايكيا – وهما جزء من مجموعة غرف النوم BRIMNES المميزة بين أصحاب المنازل الصغيرة. قطع الأثاث هذه بسيطة وبأسعار معقولة، وربما الأهم من ذلك، يمكن تحويلها بسهولة حتى من قبل المبتدئين في الأعمال اليدوية. قم بإضافة وطرح الرفوف لإنشاء مساحة تخزين أكثر كفاءة. قم بضم خزانتين أو ثلاث خزانات ملابس معًا لإنشاء خزانة مدمجة مخصصة. قم بتبديل المقابض. أضف محطة شحن المكنسة الكهربائية. إن خيالك مقيد فقط بهذه الوحدات الأساسية.

يظهر كلاهما بانتظام في قوائم أفضل الخيارات كخيارات متميزة للمساحات الضيقة والقيمة مقابل المال، ومن السهل معرفة السبب. تبلغ تكلفة خزانة ملابس BRIMNES ذات الثلاثة أبواب 200 دولار وتبلغ أبعادها 46 × 74.75 × 19.75 بوصة. ويتميز بمرآة في اللوحة الوسطى ويأتي باللون الأسود أو الأبيض. تعتبر خزانة متوسطة الحجم، لذا فهي تناسب بعض المساحات الصغيرة، ولكن ليس الأصغر منها. إذا كنت تعيش في مكان به لقطات مربعة أقل، فربما ترغب في العمل مع خزانة الملابس BRIMNES ذات البابين، والتي يبلغ قياسها 30.75 × 74.75 × 19.625 بوصة وتباع بسعر 150 دولارًا. يبدو هذا الأخير أكثر شعبية لدى قراصنة ايكيا المتحمسين ذوي الميزانية المحدودة، خاصة وأن الخزانة يمكن مضاعفة أو ثلاث مرات على طول الجدار.