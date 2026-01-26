13 خطأً تنظيميًا ترتكبه مع خزائن الزاوية الخاصة بك

لذلك يحتوي مطبخك الجديد على خزانة زاوية. بالنسبة للبعض، تعتبر خزانة زاوية المطبخ مثالًا لكفاءة التخزين، مما يساعد على تحقيق أقصى استفادة من المساحة المتبقية. بالنسبة للآخرين، يمكن أن تبدو خزانة الزاوية غريبة، خاصة إذا لم تكن على دراية بأفضل الطرق لتحقيق أقصى قدر من إمكاناتها. وينطبق هذا بشكل خاص عندما تتسلل الأخطاء التنظيمية الصغيرة إلى خزانة الزاوية الخاصة بك.
في حين أن هناك العديد من الأخطاء في تنظيم خزانة الزاوية التي تشترك فيها الخزانات العادية – مثل الإفراط في تخزين الفوضى أو عدم القياس قبل شراء ميزات جديدة – فإن بعضها يكون أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بهذه الخزانة ذات الشكل الفريد. على سبيل المثال، في حين أن الإضاءة قد لا تكون مصدر قلق كبير في خزانة نموذجية، إلا أنه في ميزة أعمق (وبالتالي أكثر قتامة) مثل خزانة الزاوية، يمكن أن تحدث فرقًا بين التنظيم السهل والفوضى المنسية. ونتيجة لذلك، إذا كنت تبحث عن أفضل الطرق لتنظيم خزانة الزاوية العمياء لمطبخك مقابل الخزانة العادية، فإن التعرف على الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص عند القيام بذلك لا يقل أهمية عن تعلم كيفية الاستفادة من منطقة التخزين هذه بشكل صحيح.
لا تفكر في نوع خزانة الزاوية لديك
إن معرفة كيفية استخدام نمط خزائن مطبخك لا تقل أهمية عن اختيار نمط خزانة المطبخ المناسب لمساحتك. ونتيجة لذلك، أحد الأخطاء التنظيمية التي يجب تجنبها هو عدم مراعاة العناصر الأساسية لخزانة الزاوية الخاصة بك. أحد الأمثلة على ذلك هو إذا كان لديك خزانة زاوية بواجهة زجاجية – فقد لا يكون هذا هو المكان الأفضل لتخزين العناصر التي تفضل إخفاءها. بدلاً من ذلك، قد يكون من الأفضل استخدام هذا للعناصر الجذابة بصريًا، مما يسمح لهذه الخزانة متعددة الاستخدامات بسحب الخدمة المزدوجة في مطبخك.
استخدامه كموقع لاستقبال كل شيء
إذا كان لديك مطبخًا كاملاً، فقد تبدو خزانة الزاوية العمياء بمثابة المكان المثالي لتخزين تلك الاحتمالات والغايات. ومع ذلك، فإن استخدام خزانة الزاوية الخاصة بك كموقع شامل يمكن أن يقلل من كفاءتها في مطبخك، فضلاً عن خلق المزيد من المتاعب لك على الطريق عندما يحين وقت العثور على عنصر مخزن بشكل عشوائي هنا. عند تنظيم مطبخك، قبل وضع أداة أو مقلاة في خزانة الزاوية، فكر فيما إذا كان لديها منزل أفضل في مكان آخر.
التركيز فقط على المساحة الأفقية المتاحة
مع الخزانات العميقة، من المهم الاستفادة من المساحة الرأسية أيضًا. إحدى أفضل الطرق للاستفادة من هذه الميزة هي استخدام وحدات تخزين قابلة للتكديس. هناك مجموعة لا حصر لها من خيارات التخزين القابلة للتكديس، بدءًا من السلال المفتوحة الأمامية التي تجعل الوصول إلى أغراضك أمرًا سهلاً إلى الصناديق الموفرة للمساحة والتي تزيد من إمكانات التخزين. يمنحك هذا الحرية في تخصيص خزائن الزاوية الخاصة بك لتناسب الرؤية التنظيمية التي تتطلع إلى تحقيقها على أرض الواقع. بالنسبة لخزائن الزاوية الأصغر حجمًا، يمكنك أيضًا اختيار منظم أحادي الطبقة أو هياكل أخرى قابلة للتثبيت.
نسيان الاستثمار في المنظمات المصممة لخزائن الزاوية
عند الحديث عن الهياكل القابلة للتثبيت، هناك خطأ تنظيمي كبير آخر قد ترتكبه مع خزائن الزاوية الخاصة بك وهو نسيان الاستثمار في المساعدات التنظيمية. يمكن أن يؤدي الاستثمار في الوظائف الإضافية الجديدة أو المُدخرات إلى تغيير قواعد اللعبة في تحقيق أقصى استفادة من مساحتك. على سبيل المثال، يمكن للوحدات المتدرجة أن تساعدك على الاستفادة من تلك المساحة الرأسية الرئيسية. أو، إذا كانت إمكانية الوصول هي الأولوية عند تنظيم خزانة الزاوية الخاصة بك، فيمكنك اختيار خيارات التخزين غير الثابتة بدلاً من ذلك، مثل Susans الكسولة أو الرفوف القابلة للسحب.
عدم استغلال المساحة الأعمق
بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بخزائن الزاوية، يمكن أن تكون تلك التجاويف المظلمة في الجزء الخلفي من خزانتك أمرًا شاقًا. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بحلول التخزين في المطبخ، فهذا هو العقار الرئيسي الذي لن ترغب في تفويته. لحسن الحظ، إذا كان الوصول إلى المساحة العميقة داخل خزانة الزاوية الخاصة بك والاستفادة منها إلى أقصى حد يمثل تحديًا، فإن العديد من النصائح التنظيمية الأخرى في هذه القائمة يمكن أن تساعدك. على سبيل المثال، يمكن للرفوف القابلة للسحب أن تجعل الوصول إلى أي عناصر مخزنة في الجزء الخلفي من الخزانة أكثر سهولة.
تخزين الضروريات اليومية نحو الخلف
بعد التعرف على كيفية استغلال المساحة العميقة داخل خزانتك، قد يبدو من غير المجدي تجنب تخزين الضروريات اليومية في تلك المنطقة. ومع ذلك، في حين أنه من المهم تعظيم جميع أجزاء خزانة الزاوية الخاصة بك، فمن المهم أيضًا إعطاء الأولوية لسهولة الوصول إليها. بعد كل شيء، إذا لم تتمكن من الوصول بسهولة إلى عنصر ما، فمن غير المرجح أن تستخدمه، مما يؤدي إلى تراكم الفوضى غير المستخدمة. بدلاً من ذلك، استخدم هذه المساحة الأعمق للأغراض الأقل استخدامًا في مطبخك، مثل أواني الخبز الكبيرة، بينما يتم تخزين الضروريات اليومية مثل مستلزمات التنظيف أو الطعام في المقدمة.
المبالغة في الفوضى
فيما يتعلق بموضوع الفوضى، يعد الإفراط في تخزين العناصر التي لم تعد تخدم غرضها أحد أكبر الأخطاء التنظيمية التي يمكن أن ترتكبها مع خزائن الزاوية الخاصة بك. في الواقع، الإفراط في تخزين الفوضى هو في الواقع أحد أخطاء التخزين الأكثر شيوعًا في جميع مناطق منزلك. ونتيجة لذلك، قبل تنظيم مساحة الخزانة الخاصة بك، حدد بعض الوقت لاستعراض العناصر التي تخطط لتخزينها هناك. من المحتمل أن يكون هناك على الأقل عدد قليل من العناصر التي يمكنك التخلص منها، إما عن طريق العثور على منزل جديد في مكان آخر في منزلك أو عن طريق التبرع والتخلص منه حسب الاقتضاء.
عدم مراعاة ارتفاعات العناصر
هل سبق لك أن ذهبت للاستيلاء على أحد العناصر من الخزانة الخاصة بك فقط لإسقاط الإمدادات الأخرى أثناء الوصول إليها؟ أو ربما كانت هناك أوقات لم تتمكن فيها من رؤية ما كنت تبحث عنه بسبب العناصر الكبيرة الموجودة في المقدمة. عند تنظيم محتويات خزانتك، قد يكون من السهل الانخراط في المجموعة. ومع ذلك، أثناء قيامك بتجميع العناصر حسب الغرض والاستخدام، من المهم أيضًا مراعاة الحجم. من خلال وضع العناصر الأكبر حجمًا في الخلف، يمكنك تسهيل فحص خزانة الزاوية بسرعة ورؤية كل شيء مرة واحدة.
تخزين العناصر الضخمة هنا
هل سبق لك أن حاولت إخراج جهاز طهي كبير الحجم (مرحبًا، طباخ بطيء) من الخزانة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن مثل هذه المهمة تصبح أكثر صعوبة عند تقديم خزانة زاوية. ولهذا السبب، من المرجح أن ترغب في حفظ العناصر الثقيلة أو الأكبر حجمًا لجزء مختلف من مطبخك. هذا صحيح بشكل خاص لأن بعض العناصر الضخمة قد تؤثر سلبًا على أي رفوف داخل خزانتك، مما يؤدي إلى تزييفها أو حتى فشلها بشكل عام. عند التفكير في العناصر التي يجب تخزينها في خزانة الزاوية الخاصة بك، فكر في اختيار العناصر الأصغر أو الأخف وزنًا.
تنظيم بلا رؤية
تنظيم مساحة خزانة مطبخك يشبه، بطريقته الخاصة، الإبداع الفني – مما يعني أنك بحاجة إلى رؤية. في الواقع، من خلال تحديد الطريقة التي تريد بها استخدام خزانة الزاوية الخاصة بك، يمكنك منع الأخطاء التنظيمية الشائعة الأخرى، مثل أن تصبح غرفة التخزين الإضافية مكانًا مزدحمًا. قبل إضافة أي شيء إلى خزانة الزاوية الخاصة بك، حتى لو كان منظمًا، فكر في الغرض الذي تريد أن تخدمه هذه الخزانة. على سبيل المثال، هل سيؤدي هذا إلى تخزين الطعام فوق أدوات التقديم أو الخبز؟ إذًا قد ترغب في استخدام منظم دوار فوق خيار ثابت لتحسين وظائف الخزانة الخاصة بك.
عدم القياس قبل الاستثمار في المنظمين
يمكن أن يكون شراء وحدات تخزين قابلة للتكديس أو حتى منظمات خزانة زاوية واحدة من أفضل الطرق لترتيب خزانتك. ومع ذلك، إذا لم تأخذ الوقت الكافي لقياس المساحة الخاصة بك قبل الاستثمار، فقد تجد نفسك مع ميزات تخزين لا تناسب خزانة الزاوية الخاصة بك. ونتيجة لذلك، قم بقياس مساحة الخزانة الخاصة بك قبل أن تصل إلى المتاجر. ستحتاج إلى معرفة أبعاد الفتحة وأي رفوف أو وحدات تخزين موجودة بالفعل في خزانتك، بالإضافة إلى إجمالي المساحة المتاحة.
تخطي الإضاءة
الإضاءة هي البطل المجهول للتنظيم. على الرغم من أنها قد لا تبدو وكأنها تلعب دورًا كبيرًا مثل الملصقات العصرية أو صناديق التخزين المزخرفة، إلا أن الحصول على الإضاءة المناسبة لمساحتك يمكن أن يوفر تنظيمًا أفضل، وذلك بفضل مساعدتك في رؤية ما قمت بتخزينه بالفعل في خزانة المنضدة الخاصة بك. وهذا يعني عدم نسيان أو فقدان المزيد من العناصر الصغيرة في الهاوية المظلمة للمساحة العميقة للخزانة. إذا كانت خيارات الإضاءة المثبتة بشكل احترافي خارج ميزانيتك، ففكر في الإضاءة اللاصقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة التي تعمل بالبطارية والتي يمكن تركيبها بنفسك بسهولة.