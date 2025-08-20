13 خطأ لا ترتكبه مع الأعشاب العطرية على شرفتك

لا شيء يضاهي وجود شرفة صغيرة مليئة باللون الأخضر وروائح الريحان والنعناع وإكليل الجبل. لكن زراعة الأعشاب العطرية في أصص على الشرفة ليست سهلة كما يظن البعض، إذ إن أي خطأ صغير قد يكلفك نكهة أطباقك أو حتى موت نباتاتك. فيما يلي أكثر الأخطاء شيوعًا التي يقع فيها الهواة، مع نصائح عملية لتفاديها.

1. اختيار نباتات لا تناسب موقع الشرفة

التعرض للشمس أو الرياح يحدد نوع الأعشاب التي يمكن أن تعيش. لذلك، عند الشراء تأكد من أن النباتات صحية وخضراء وخالية من البقع أو الأغصان المكسورة.

2. خلط أعشاب لا تنسجم معًا

بعض النباتات مثل النعناع والريحان غزوية بطبيعتها، ويُفضل زرعها منفردة. بينما يمكن الجمع بين نباتات أخرى مثل الزعتر والروزماري واللوريل، فهي تنمو في انسجام.

3. شراء نباتات غير عضوية

لأن الأعشاب العطرية تُستهلك مباشرة، فمن الأفضل شراء أصناف عضوية لتجنب بقايا المبيدات. وإن لم يتوفر ذلك، اتركها شهرًا على الأقل قبل استخدامها.

4. استعمال تربة رديئة

التربة الرخيصة قد تحتوي على شوائب وتفتقر إلى المغذيات. اختر دومًا تربة مخصصة للأعشاب العطرية أو على الأقل تربة جيدة التصريف لضمان صحة الجذور.

5. إهمال الأحواض المثقوبة

غياب صحن تصريف أو ثقوب في الأصيص يؤدي إلى تجمع الماء وبالتالي تعفن الجذور. وجود سيراميك أو صحن سفلي يتيح التخلص من المياه الزائدة.

6. الري العشوائي: كثير أو قليل

المفتاح هو التوازن. اسقِ نباتاتك بانتظام، خصوصًا بين مايو وسبتمبر، لكن دون إفراط. لمراقبة حاجتها، المس التربة بيدك: إن كانت جافة بوضوح، فقد حان وقت السقي.

7. الاعتماد فقط على مياه الأمطار

مياه الأمطار جيدة لكنها ليست الخيار الوحيد. يمكن استخدام ماء الطهي غير المملح أو حتى ماء غسيل الأطباق بالصابون البيولوجي.

8. السقي في عز الظهيرة

الري في أوقات الحر يؤدي إلى تبخر سريع للماء. الأفضل هو الصباح الباكر أو المساء، حيث تستفيد الجذور من كل قطرة.

9. معاملة جميع الأعشاب بالطريقة نفسها

كل نوع له متطلبات خاصة. الزعتر نبات معمر لا يحتاج لإعادة زراعة كل عام، بينما البقدونس نبات سنوي يتجدد بالزراعة أو البذر.

10. إهمال التسميد

مع مرور الوقت تفتقر التربة للمغذيات. إضافة سماد عضوي سائل مرة كل شهر، خصوصًا للريحان والبقدونس، تعيد للنبات نشاطه.

11. اللجوء للمبيدات عند المرض

إذا اصفرّت الأوراق أو ظهرت عليها بقع بيضاء، الحل ليس رش المبيدات. الأفضل إزالة الأوراق المصابة أو استبدال النبتة كليًا لتجنب المخاطر.

12. الحصاد في توقيت خاطئ

لا تقطف أوراقك قبل أن تنضج، حتى لا تضعف الجذور. أفضل وقت للحصاد هو نهاية يونيو أو في الصباح المتأخر. أما النعناع والثوم المعمر فيمكن قصهما بشكل متكرر دون مشكلة.

13. تناول الأعشاب دون غسلها

حتى النباتات العضوية تحتاج لغسل سريع بماء صافٍ لإزالة الغبار، خصوصًا في المدن حيث الهواء قد يحمل شوائب.