13 شيئًا لا يجب عليك أبدًا تخزينها في المرآب الخاص بك خلال فصل الشتاء

إذا كنت تعيش في منطقة تعاني من فصول الشتاء القاسية، فقد يكون من المغري تخزين بعض ممتلكاتك في المرآب لإبقائها بعيدًا عن الطقس العاصف. سوف يكونون بعيدين عن الطريق ويجفون، أليس كذلك؟ بالإضافة إلى ذلك، ليس لدينا جميعًا غرفة بالداخل لإيواء جميع العناصر الخاصة بنا لموسم كامل. ومع ذلك، فإن المرآب ليس دائمًا هو المكان الأفضل للاحتفاظ بمنتجات معينة، مثل الطلاء والمواد الغذائية والإلكترونيات والمواد الورقية.

في حين أن بعض المتعلقات والأدوات يمكن أن تتحمل درجات الحرارة الباردة، مثل جزازة العشب وأدوات الحدائق والمجارف، فإن بعضها الآخر أكثر هشاشة ويجب نقلها إلى الداخل. يمكن أن “تنتهي صلاحية” عناصر مثل الطعام والبطاريات، بينما يمكن أن تتلف المنتجات الورقية والإلكترونية بسهولة بسبب الرطوبة. من الناحية المثالية، لديك مساحة لنقل هذه العناصر في الداخل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون الوقت قد حان لإزالة الفوضى في المرآب الخاص بك.