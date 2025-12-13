13 شيئًا لا يجب عليك أبدًا تخزينها في المرآب الخاص بك خلال فصل الشتاء

إذا كنت تعيش في منطقة تعاني من فصول الشتاء القاسية، فقد يكون من المغري تخزين بعض ممتلكاتك في المرآب لإبقائها بعيدًا عن الطقس العاصف. سوف يكونون بعيدين عن الطريق ويجفون، أليس كذلك؟ بالإضافة إلى ذلك، ليس لدينا جميعًا غرفة بالداخل لإيواء جميع العناصر الخاصة بنا لموسم كامل. ومع ذلك، فإن المرآب ليس دائمًا هو المكان الأفضل للاحتفاظ بمنتجات معينة، مثل الطلاء والمواد الغذائية والإلكترونيات والمواد الورقية.
في حين أن بعض المتعلقات والأدوات يمكن أن تتحمل درجات الحرارة الباردة، مثل جزازة العشب وأدوات الحدائق والمجارف، فإن بعضها الآخر أكثر هشاشة ويجب نقلها إلى الداخل. يمكن أن “تنتهي صلاحية” عناصر مثل الطعام والبطاريات، بينما يمكن أن تتلف المنتجات الورقية والإلكترونية بسهولة بسبب الرطوبة. من الناحية المثالية، لديك مساحة لنقل هذه العناصر في الداخل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون الوقت قد حان لإزالة الفوضى في المرآب الخاص بك.
المنتجات الورقية
إذا كنت تحتفظ بأي مستندات مهمة أو أشياء ورقية أخرى في المرآب الخاص بك، فقد ترغب في نقلها خلال فصل الشتاء، اعتمادًا على مدى شدة الطقس في منطقتك. إلى جانب خطر التلف الناتج عن الرطوبة، يمكن أن تقع المنتجات الورقية أيضًا ضحية للقوارض أو الآفات الأخرى التي قد تمضغها أو تستخدمها في أعشاشها. يجب حفظ هذه العناصر في حاويات مغلقة – ويفضل أن تكون في الداخل.
إلكترونيات
أنت لا ترغب في الاحتفاظ بالإلكترونيات مخزنة على شرفتك أو في المرآب الخاص بك، وليس فقط في فصل الشتاء، ولكن على مدار العام. لا يمكن فقط أن تتضرر هذه العناصر، مثل وحدات التحكم في الألعاب أو أجهزة الكمبيوتر أو الأدوات الأخرى، بسبب الرطوبة والصدأ، ولكن التقلبات الشديدة في درجات الحرارة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من كسر هذه المنتجات وتقصير عمرها الافتراضي. احتفظ بالإلكترونيات التي تخطط لاستخدامها أو بيعها ملفوفة بعناية في حشوة ومخزنة في مكان يمكن التحكم في مناخه.
طلاء
إذا كنت شخصًا يستخدم الطلاء أو المذيبات أو البقع أو المواد المانعة للتسرب بانتظام، فقد يبدو المرآب هو المكان الأكثر احتمالاً لتخزينها. ومع ذلك، يُنصح بإبقاء هذه الأنواع من المنتجات خارج المرآب الخاص بك خلال فصل الشتاء. عند الاحتفاظ بها في درجات حرارة باردة لفترة طويلة جدًا، يمكن أن تصبح هذه العناصر غير صالحة للاستخدام، ويمكن أن تتجمد الدهانات ذات الأساس المائي بالفعل. عندما يأتي الشتاء، من الأفضل نقل علب الطلاء إلى الداخل، أو على الأقل الاحتفاظ بها في خزانة جراج معزولة إذا لم يكن هناك خيار آخر.
طعام
من الشائع أن يتم تخزين السلع المعلبة وأغذية الحيوانات الأليفة والعناصر الثابتة في المرآب. ومع ذلك، خلال فصل الشتاء، يمكن أن تصبح هذه العناصر خطرة، وتجذب الآفات مثل الفئران والجرذان والحشرات وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقلب في درجات الحرارة يمكن أن يفسد طعامك، ويخاطر بنمو البكتيريا، ويؤثر على القيمة الغذائية. يجب تخزين كل من العناصر القابلة للتلف وغير القابلة للتلف في بيئة جافة يمكن التحكم بدرجة حرارتها، ومن الأفضل أن يتم ذلك في مطبخك أو الطابق السفلي أو حجرة المؤن.
بطاريات أدوات الطاقة
عندما يتم تخزين بطاريات الأدوات الكهربائية في بيئات تتقلب في درجات الحرارة، وبشكل أكثر تحديدًا، في بيئات تنخفض إلى ما دون درجة التجمد، فإنها يمكن أن تفقد طول عمرها. على الأرجح، لن يتم شحنها بشكل صحيح، وسوف ينخفض u200bu200bالعمر الإجمالي لها. إذا ظلت درجة حرارة الشتاء في المرآب الخاص بك أعلى من درجة التجمد (والأفضل إذا كانت أعلى من 50 درجة فهرنهايت)، فيمكن الاحتفاظ بأدوات الطاقة الخاصة بك بأمان في المرآب.
أثاث خشبي
عندما تأتي درجات الحرارة الباردة، سوف تحتاج إلى نقل أي أثاث خشبي قمت بتخزينه في المرآب الخاص بك إلى الداخل. على الرغم من أن هذا العمل الرتيب قد يكون غير مريح، إلا أنك لا تريد المخاطرة بإتلاف أغراضك الخشبية بسبب تقلب درجات الحرارة. يمكن أن تتشوه الكراسي والطاولات والمكاتب، وذلك بفضل الرطوبة المحتملة في المرآب الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأثاث الخشبي أن يجذب الآفات والعفن والفطريات، والتي يمكن أن تتحول الأخيرة إلى تعفن الخشب.
سجلات الفينيل
إذا قمت بتخزين مجموعتك من تسجيلات الفينيل القديمة في المرآب الخاص بك، فسوف تحتاج إلى إحضارها إلى الداخل قبل أن يضرب الطقس البارد منطقتك. من المحتمل أن تتعرض هذه العناصر الثمينة للتلف أثناء إقامتها في هذه البيئة، حيث يمكن أن يزيد الطقس العاصف من فرصة نمو العفن في سجلاتك. السجلات أيضًا حساسة جدًا للتغيرات في درجات الحرارة ويمكن أن تصبح هشة أو مشوهة عند تعرضها للبرد الشديد، مما يقلل من إمكانية اللعب وقيمتها.
مستلزمات التنظيف
تعد لوازم التنظيف الكيميائية من الأدوات المنزلية الإضافية التي يجب نقلها إلى الداخل قبل أن يصل الطقس البارد، خاصة إذا كانت مفتوحة بالفعل. عندما تتغير درجات الحرارة بسرعة في المرآب الخاص بك، يمكن أن تتعرض منتجات التنظيف الخاصة بك للتدهور أو تراكم الضغط أو التسرب، وكلها يمكن أن تشكل خطراً على السلامة. قد لا يعمل البعض بشكل صحيح بعد التعرض لدرجات الحرارة القصوى. علب الهباء الجوي معرضة لخطر التجميد. من الناحية المثالية، ينبغي أن تبقى هذه الأنواع من المنتجات في بيئات درجة حرارة الغرفة.
اسطوانات البروبان
لا ترجع مشكلة تخزين أسطوانات البروبان في المرآب الخاص بك خلال فصل الشتاء إلى درجات الحرارة المنخفضة. يمكن حفظ البروبان في درجات الحرارة الباردة؛ ومع ذلك، فإن المشكلة تأتي مع قربه من بقية منزلك. لا ترغب في تخزين خزانات البروبان بالقرب من أي منطقة مغلقة متصلة بمنزلك. قد تتعرض لخطر حدوث تسرب أو شرارة صغيرة، والتي يمكن أن تكون حريقًا أو خطرًا متفجرًا. قم بتخزين خزانات البروبان في الخارج أو في سقيفة على مسافة جيدة من منزلك.
صور فوتوغرافية
إذا كان لديك صناديق من الصور القديمة مخزنة في المرآب الخاص بك، فقم بنقلها إلى الداخل قبل أن تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض. من المحتمل أن يتغير لون الصور أو تتشوه عند تعرضها لدرجات الحرارة الباردة. الرطوبة والبيئة الرطبة يمكن أن تسبب العفن أو الفطريات. بشكل عام، أي تذكارات لا تقدر بثمن مثل الصور الفوتوغرافية لا ينبغي تعريضها للعوامل الجوية، ولكن بدلاً من ذلك، يجب تخزينها في مناطق ثابتة بدرجة حرارة الغرفة.
خمر
في حين أن المرآب يمكن أن يكون مكانًا رائعًا لتخزين المشروبات الغازية الإضافية والمياه المعبأة التي اشتريتها للقاءات العطلات، إلا أنه يجب الاحتفاظ بالنبيذ في مكان آخر. يمكن أن يتأكسد النبيذ عندما تتقلب درجات الحرارة – مما يؤدي إلى طعمه المسطح، أو ما هو أسوأ، مثل الخل. على الرغم من أنك قد لا تملك الميزانية اللازمة لقبو نبيذ يمكن التحكم في مناخه، إلا أن تخزين زجاجاتك بأمان في الداخل هو ثاني أفضل شيء.
خراطيم الحديقة
من المحتمل أنك تعرف كيفية فك خرطوم المياه وتصريفه قبل أول موجة صقيع لمنعه من التجمد والتشقق. ولكن إن أمكن، ستحتاج إلى نقل أي خراطيم حديقة من المرآب إلى بيئة يمكن التحكم بدرجة حرارتها بالداخل. عادة ما تكون هذه العناصر مصنوعة من مواد مثل الفينيل أو المعدن أو المطاط التي تتآكل في الطقس البارد. يمكن أن تؤدي الرطوبة الإضافية إلى تآكل الأجزاء المعدنية للخرطوم وتوسيع الجزء الداخلي وجعله غير صالح للاستخدام عندما يأتي فصل الربيع. ومع ذلك، إذا ظلت درجة حرارة المرآب الخاص بك أعلى من درجة التجمد، فيمكنك تخزين الخراطيم بالداخل.
الحطب
بشكل عام، لا يُنصح بتخزين الحطب في المرآب الخاص بك خلال فصل الشتاء. يمكن أن يجذب الخشب الآفات مثل النمل الأبيض والقوارض، بالإضافة إلى خطر نمو العفن بسبب التهوية غير المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي درجات الحرارة المتغيرة في المرآب الخاص بك إلى الإضرار بالخشب، مما قد يؤدي إلى تحريك ألياف الخشب والتسبب في انحناءها. إذا لم يكن لديك أي خيارات تخزين أخرى، تأكد من إبقاء الخشب مرتفعًا لتقليل مخاطر الرطوبة أو الآفات.