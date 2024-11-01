13 طريقة غير متوقعة لإعادة استخدام زجاجات زيت الزيتون في منزلك وحديقتك

يعد زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا في المنزل الكلاسيكي، ويمكنك العثور عليه في أي مطبخ تقريبًا. في حين أنه من الممكن أن تأتي بعض زيوت الزيتون في عبوات بلاستيكية، فإن الكثير منها يأتي في عبوات زجاجية جميلة ومتعددة الاستخدامات ذات شكل مستطيل. في المرة القادمة التي تجف فيها زجاجة زيت الزيتون، بدلاً من رميها في سلة المهملات أو إعادة التدوير، يجب أن تفكر في إعادة استخدامها وتحويلها إلى شيء مفيد وفريد يمكنك استخدامه في المنزل أو الحديقة. على سبيل المثال، سيسمح لك صنبور الصب الذي يأتي في بعض الزجاجات بإعادة استخدام زجاجة زيت الزيتون الخاصة بك وتحويلها إلى “إبريق سقي” صغير مثالي للنباتات العصارية الصغيرة وحديقة الأعشاب التي لا تريد الإفراط في سقيها. يمكنك أيضًا السماح لجانبك الإبداعي بالسيطرة وتحويل زجاجات زيت الزيتون القديمة إلى فوانيس رائعة لإضاءة حديقتك ومساحتك الخارجية، أو إلى وعاء حلوى صغير لطيف.
غالبية عمليات إعادة تدوير زجاجات زيت الزيتون هذه بسيطة إلى حد ما، ولكن بعضها قد يتطلب بعض المهارات والأدوات الحرفية أكثر من غيرها. على سبيل المثال، قد تتطلب بعض عمليات إعادة تدوير زيت الزيتون أداة قطع زجاج أو أدوات مماثلة تستخدم لقطع الزجاجات. إذا لم يكن لديك قاطع زجاج، فلا تقلق! إنها ميسورة التكلفة جدًا على أمازون، ويمكنك أيضًا شراء مجموعة قطع زجاجية كاملة مصنوعة خصيصًا لقطع الزجاجات، مثل قاطعة الزجاجات من Camidos.
الناشر ريد
إذا كنت تريد أن تكون رائحة منزلك مذهلة وأن تعيد استخدام زجاجة زيت الزيتون القديمة في نفس الوقت، فأنت محظوظ! يمكنك بسهولة تحويل زجاجة زيت الزيتون القديمة إلى موزع لرائحة القصب. للقيام بذلك، كل ما تحتاجه هو الكحول المحمر، والزيوت العطرية المفضلة لديك، وأعواد رذاذ القصب. ببساطة قم بصب مزيج الزيوت العطرية والكحول في الزجاجة، ثم أدخل القصب فيها، وستكون جاهزًا! نظرًا لأن زجاجات زيت الزيتون جذابة من الناحية الجمالية، ليست هناك حاجة لتزيين الجزء الخارجي، على الرغم من أنك تستطيع ذلك بالتأكيد إذا كنت ترغب في ذلك.
حاوية سقي
آخر شيء تريده في حاوية زيت الزيتون هو أن يخرج كل شيء مسرعًا مرة واحدة عندما تريد القليل فقط من الدمية. لهذا السبب، تحتوي العديد من زجاجات زيت الزيتون عالية الجودة على فوهة تمنع السائل من التدفق بسرعة كبيرة. عندما تصبح زجاجة زيت الزيتون فارغة، يمكنك إعادة استخدامها كإبريق سقي دقيق لأعشابك ونباتاتك المنزلية الصغيرة. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص للنباتات الأكثر حساسية في حديقتك والتي تريد تجنب الإفراط في الري.
مغذية الطيور
إحدى الطرق الرائعة لإعادة استخدام زجاجة زيت الزيتون في حديقتك هي تحويلها إلى جهاز تغذية للطيور يمكنك صنعه بنفسك وبميزانية محدودة. بالنسبة لهذا DIY، ستحتاج إلى بذور الطيور، وشيء لتعليق الزجاجة عليه، ومنصة للهبوط عليها الطيور. املأ الزجاجة ببذور الطيور واقلبها رأسًا على عقب. اترك مساحة محدودة أسفل الزجاجة لمنع تدفق جميع بذور الطيور مرة واحدة. بمجرد تجميعها، ستمنح الجاذبية وحدة التغذية الخاصة بك يد المساعدة، وعندما تأكل الطيور البذور المكشوفة، سيسقط المزيد من وحدة التغذية.
إناء للزهور
هناك طريقة أنيقة وبسيطة للغاية لإعادة استخدام زجاجة زيت زيتون قديمة وهي تحويلها إلى مزهرية للزهور. ما عليك سوى إدخال بعض الزهور في الزجاجة، سواء كانت حقيقية أو مزيفة. إذا كنت تريد مظهرًا ريفيًا أكثر، فما عليك سوى ترك الزهور في زجاجة زيت الزيتون كما هي. يمكنك أيضًا وضع طبقة من الطلاء على الزجاجة لإضفاء لمسة جمالية عليها، أو حتى تثبيتها على الحائط باستخدام لوح من الخشب وبعض الأجهزة الفضية للحصول على قطعة ديكور منزلية أكثر صناعية.
موزع صابون الأطباق
زجاجات الصابون البلاستيكية ليست فقط مسرفة، ولكنها أيضًا لا توفر المظهر الأكثر أناقة في مطبخك. بدلاً من ذلك، يمكنك تحويل زجاجة زيت الزيتون الفارغة إلى موزع لصابون الأطباق. كما هو الحال مع زيت الزيتون، لا تريد أن يخرج صابون الأطباق من الزجاجة بسرعة كبيرة، لأن هذا يعد مضيعة للمنتج وأموالك. إذا كنت تستخدم زجاجة زيت زيتون قديمة مزودة بفوهة صب بدلاً من ذلك، فلن تتمكن فقط من التحكم في كمية الصابون التي تخرج، بل ستتمكن أيضًا من تحسين أسلوب مطبخك.
حامل شمعة
هل تبحث عن طريقة أنيقة لعرض شموعك التي لا تحتوي على حامل شموع خاص بها؟ حاول استخدام زجاجة زيت زيتون قديمة. مع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذا يعمل فقط مع الشموع المدببة التي تكون ضيقة بما يكفي لتناسب الزجاجة. كل ما عليك فعله هو وضع الجزء السفلي من الشمعة في الزجاجة بشكل آمن وسيكون لديك حامل شموع جديد وفريد من نوعه. لتجنب مخاطر الحريق، تأكد من أن الزجاجة قوية بما يكفي بحيث لا تنقلب أثناء إضاءة الشمعة.
فانوس
بالإضافة إلى عملها بشكل جيد كحاملات الشموع، يمكن أيضًا تحويل زجاجات زيت الزيتون القديمة إلى فوانيس جميلة. من أجل إعادة التدوير هذه، أدخل بعض الأضواء الخيطية في الزجاجة. يعد هذا مشروعًا رائعًا لإعادة التدوير إذا كان لديك عدة زجاجات زيت زيتون معلقة، لأنه يمكنك وضع مجموعة من الفوانيس الجميلة على السطح لإضفاء البهجة على المساحة. إذا كان الأمر أسهل بالنسبة لك، يمكنك أيضًا لف الأضواء الخيطية حول الجزء الخارجي من الزجاجة بدلاً من إدخالها بالداخل.
رسمت ديكور المنزل
إذا كنت موهوبًا في استخدام فرشاة الرسم (أو حتى إذا كنت لا تحب المحاولة، فنحن لا نحكم عليك)، يمكنك طلاء زجاجات زيت الزيتون القديمة لتحويلها إلى ديكور منزلي مميز. احصل على مظهر مبسط وقم برسم زهور صغيرة وكروم على الزجاجة، أو قم برسم نسختك المفضلة من قطعة فان جوخ المفضلة لديك. إذا كان لديك عدة زجاجات متناثرة، يمكنك أيضًا طلاء المجموعة بأكملها ووضعها على حافة النافذة لكسر الضوء القادم.
جرة الحلوى
إحدى الطرق الرائعة لإعادة استخدام زجاجة زيت الزيتون القديمة هي تحويلها إلى وعاء حلوى. كل ما عليك فعله هو ملء الزجاجة بالحلوى المفضلة لديك، ووضع ملصق لطيف عليها، ثم إنهاء الأمر. لا يهم بالضرورة نوع الحلوى التي تستخدمها طالما أن القطع صغيرة بما يكفي لتناسب الزجاجة. بعد ذلك، ضع وعاء الحلوى الخاص بك في المطبخ لتناول وجبة خفيفة أثناء الأعمال المنزلية أو عند الباب الأمامي حتى تتمكن من الحصول على الحلوى في طريقك للخروج من المنزل.
عرض عصاري
هناك الكثير من الطرق الجميلة والفريدة من نوعها لزراعة نباتات عصارية مذهلة، بما في ذلك استخدام زجاجة زيت زيتون قديمة. بالنسبة لهذا DIY، ستحتاج إلى كسر القطاعة الزجاجية الموثوقة لتقطيع الزجاجة عموديًا، حيث ستستخدم النصف السفلي فقط من الزجاجة. إذا كنت تفضل تقليل النفايات، يمكنك فتح الزجاجة بشكل طويل والحصول على مزارعين فرديين للنباتات النضرة. بعد ذلك، فقط قم برمل الحواف الحادة، واملأ الحاويات بمزيج الأصيص العصاري، وأضف نباتاتك المفضلة، وشاهدها تزدهر.
ديكور عيد الميلاد DIY
هناك فرصة أخرى للإبداع وهي إعادة استخدام زجاجات زيت الزيتون القديمة في ديكور عيد الميلاد. إحدى الأفكار الممتعة هي اختيار زخرفة “نويل” الكلاسيكية والخالدة ورسم أربع زجاجات تحتوي كل منها على حرف واحد. يمكنك أيضًا لف الزجاجة بشرائط احتفالية أو بهرج، أو رسم مشهد شتوي صغير محبب على الجزء الخارجي من الزجاجة. أو قم بتحويل الزجاجات بالكامل إلى رجال ثلج رائعين كما هو موضح في الصورة. إذا لم يكن لديك وقت كاف، فما عليك سوى وضع قبعة دمية سانتا على الجزء العلوي من الزجاجة لتبسيط الأمر.
دقات الرياح
للحصول على طريقة أكثر تعقيدًا لإعادة استخدام زجاجات زيت الزيتون، يمكنك تحويلها إلى أجراس رياح. ستحتاج بالتأكيد إلى قاطع الزجاج الخاص بك لهذه القطعة، حيث سيتعين عليك تقطيع الزجاجات إلى نصفين وربط الأجراس عبر الجزء العلوي. إذا كان لديك عدة زجاجات، فمن الممكن إنشاء العديد من الأجراس الهوائية وتعليقها بالقرب من بعضها البعض، أو استخدم زجاجة واحدة فقط وقم بتعليق عدة أجراس صغيرة من خلالها. لا تتردد في طلاء الزجاجات لتتناسب مع مظهر حديقتك أو اتركها كما هي.
شجرة الزجاجة
تعد عملية إعادة تدوير زجاجة زيت الزيتون النهائية بسيطة للغاية، ولكنها ستتطلب الكثير من زجاجات زيت الزيتون، حيث ستصنع شجرة زجاجة. أسهل طريقة لصنع شجرة الزجاجات هي شراء حامل مثل شجرة الزجاجات الكلاسيكية Evergreen وإدخال الزجاجات عليها. بعد ذلك، يمكنك طلاء كل واحدة منها بلون مختلف لمنح الشجرة مظهرًا ممتعًا وغريبًا. يمكنك أيضًا بناء حامل شجرة خاص بك باستخدام الخشب للحصول على مظهر أكثر كلاسيكية، لكن تأكد من أن الخشب قوي للغاية حتى لا ينتهي بك الأمر بزجاج مكسور في جميع أنحاء حديقتك.