13 منزل كوستكو جديد يجده للتحقق في عام 2026

يقولون أن كوستكو تشبه ديزني لاند للبالغين. ربما تكون عينات الوجبات الخفيفة المجانية أو الإثارة المتمثلة في القدرة على تخزين مخزنك بأكياس اللوز بوزن خمسة أرطال وأباريق زيت الزيتون سعة ثلاثة لترات. لكن لا تنام في قسم السلع المنزلية أثناء تراكم عربة التسوق الخاصة بك. لديهم مجموعة ممتعة حقًا وقد حصلت ممراتهم بالفعل على بعض الترقيات البارزة في كل شيء بدءًا من مفروشات الحمام وآلات القهوة وحتى الأرائك المقطعية الكاملة والبيديهات غير الكهربائية (نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح، إنهم قادمون لمقاعد المراحيض الخاصة بك).

إذا كنت تريد حقًا أن تكون متسوقًا ذكيًا في كوستكو، فابحث عن بعض أكبر الأخطاء التي يجب تجنبها عند التسوق في قسم المنزل في كوستكو، مثل التفكير في أنهم سيسلمون تلك الأريكة المقطعية الضخمة التي اشتريتها في المتجر (ستحتاج إلى إحضار شاحنة وفريق نقل معك). على الرغم من أن كوستكو قد لا تنشر تقويمًا سنويًا يتضمن عمليات النشر المجدولة للعناصر الجديدة، إلا أن هناك عدة طرق للعثور على أحدث السلع، إلى جانب مجرد زيارة المتجر كل يوم. يمكنك متابعة الهاشتاج الشهير #costcofinds على TikTok والسماح لجميع المؤثرين المحبين لـ Costco بإطلاعك على مفضلاتهم الجديدة الرائعة. أو يمكنك التوجه إلى موقع كوستكو الإلكتروني والنقر على علامة التبويب “ما الجديد”. لمساعدتك، قمنا بتجميع قائمة تضم 13 منزلًا جديدًا يمكنك التحقق منه.