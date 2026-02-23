13 منزل كوستكو جديد يجده للتحقق في عام 2026

يقولون أن كوستكو تشبه ديزني لاند للبالغين. ربما تكون عينات الوجبات الخفيفة المجانية أو الإثارة المتمثلة في القدرة على تخزين مخزنك بأكياس اللوز بوزن خمسة أرطال وأباريق زيت الزيتون سعة ثلاثة لترات. لكن لا تنام في قسم السلع المنزلية أثناء تراكم عربة التسوق الخاصة بك. لديهم مجموعة ممتعة حقًا وقد حصلت ممراتهم بالفعل على بعض الترقيات البارزة في كل شيء بدءًا من مفروشات الحمام وآلات القهوة وحتى الأرائك المقطعية الكاملة والبيديهات غير الكهربائية (نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح، إنهم قادمون لمقاعد المراحيض الخاصة بك).
إذا كنت تريد حقًا أن تكون متسوقًا ذكيًا في كوستكو، فابحث عن بعض أكبر الأخطاء التي يجب تجنبها عند التسوق في قسم المنزل في كوستكو، مثل التفكير في أنهم سيسلمون تلك الأريكة المقطعية الضخمة التي اشتريتها في المتجر (ستحتاج إلى إحضار شاحنة وفريق نقل معك). على الرغم من أن كوستكو قد لا تنشر تقويمًا سنويًا يتضمن عمليات النشر المجدولة للعناصر الجديدة، إلا أن هناك عدة طرق للعثور على أحدث السلع، إلى جانب مجرد زيارة المتجر كل يوم. يمكنك متابعة الهاشتاج الشهير #costcofinds على TikTok والسماح لجميع المؤثرين المحبين لـ Costco بإطلاعك على مفضلاتهم الجديدة الرائعة. أو يمكنك التوجه إلى موقع كوستكو الإلكتروني والنقر على علامة التبويب “ما الجديد”. لمساعدتك، قمنا بتجميع قائمة تضم 13 منزلًا جديدًا يمكنك التحقق منه.
تريسانتي تشارلي الدوارة الغرور
مجموعة صندوق أكاسيا الكلاسيكية من إشبيلية
تأتي مجموعة صناديق أكاسيا الكلاسيكية من إشبيلية مع 10 صناديق تنظيم بأحجام مختلفة تمثل بديلاً لطيفًا لصواني أدوات المائدة التقليدية. صناديق خشب السنط عبارة عن منظمات أدراج متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها في جميع أنحاء منزلك، من المطبخ إلى المكتب، وحتى في المرآب. تشير إحدى تعليقات العملاء إلى أنهم يقدرون بشكل خاص أقدام السيليكون التي تأتي مع الصناديق. إنها تساعد في تثبيت الصندوق في مكانه وتمنعه من الانزلاق. يمكنك الحصول على هذا المنتج عبر الإنترنت فقط بأقل من 40 دولارًا.
موزع مياه على سطح الطاولة من بريو
إن موزع المياه Brio SIMPL W3 المفلتر Tri-Temp Countertop هو نظام ترشيح يروج لحجمه الصغير، وهو أمر قابل للنقاش اعتمادًا على مقدار مساحة العداد المتوفرة لديك. يبلغ عرضها 5.9 بوصة وعمقها 12.55 بوصة وطولها 14 بوصة. لا يحتوي الموزع على خيارات ألوان، فهو متوفر باللون الأبيض فقط ويحتوي على شاشة رقمية. يحتوي على أدوات تحكم في درجة الحرارة حتى تتمكن من اختيار الماء البارد أو الساخن، على الرغم من أن شكوى مراجعة العملاء الأكثر شيوعًا هي أن سعة الخزان البالغة 2.85 لترًا صغيرة إلى حد ما، مما يعني إعادة التعبئة بشكل متكرر طوال اليوم.
مجموعة مناشف من القطن المرطب بنسبة 100%
إذا كنت ترغب في أن تكون مناشف الحمام الخاصة بك بحجم منشفة الشاطئ، فأنت محظوظ مع مجموعة مناشف Purely Indulgent 100% Hygrocotton الجديدة من Costco. تحتوي على خيار منشفة حمام مكونة من قطعتين، وهذا ليس خطأ مطبعي. يطلق عليها اسم منشفة الحمام لأنها، بالمقارنة مع خيار منشفة الحمام مقاس 30 بوصة × 58 بوصة، تبلغ مقاسها 35 بوصة × 70 بوصة. يقدم زوج مناشف الحمام ستة خيارات مختلفة للألوان ولديه خيارات محدودة للبيع عبر الإنترنت فقط، لذا تأكد من مراجعة موقعه على الويب قبل إجراء عملية شراء في المتجر.
الأريكة المقطعية المصنوعة من القماش من إيدن آند آيفي ديري
إذا كنت في السوق لشراء أريكة جديدة، فإن Aiden & Ivy Derry Fabric sectional هو خيار جيد يجب أخذه في الاعتبار، خاصة إذا كنت تقدر الاسترخاء الفسيح وراحة وسائد الظهر القابلة للعكس. تأتي مع وسادتين متطابقتين، ولكن يمكنك إضفاء لمسة جمالية عليها عن طريق إضافة وسادتك الخاصة لجلب بعض الألوان. يقول أحد تقييمات العملاء أن الأريكة مريحة وتناسب بشكل جيد مساحة المعيشة القياسية. الشراء عبر الإنترنت يشمل التسليم والإعداد. يمكنك أيضًا التحقق من الخصومات المتوفرة عبر الإنترنت فقط.
نظارات أيقونة الفاكهة باندكس
تتضمن هذه المجموعة المكونة من أربعة أكواب فواكه من باندكس صورًا لليمون والبرتقال والكرز والفراولة. يعرض كل كوب فاكهة فردية ويحمل 14 أونصة. كما أنها آمنة للاستخدام في غسالة الأطباق (الموسيقى لآذاننا). تشير العديد من تقييمات العملاء إلى أن أيقونات الفاكهة محفورة بالفعل على الزجاج بدلاً من نقشها على الزجاج. كما أنهم يقدرون مدى ثقل الأكواب، مما يرفع من جودتها. هذا العنصر متاح في المتجر أو عبر الإنترنت، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف بين الخيارين، لذلك يستحق المقارنة قبل إجراء عملية الشراء النهائية.
أحواض النينجا كريمي XL
إذا كنت تحب صنع الآيس كريم الخاص بك، فقد تكون الأحواض الإضافية مثل هذه مفيدة. تأتي مجموعة 6 أحواض Ninja CREAMi XL مع أغطية وسعة 24 أونصة. كل منها عبارة عن حاوية بلاستيكية شفافة آمنة للاستخدام في غسالة الأطباق. في حين أنها مصممة خصيصًا لتكمل Ninja CREAMi Deluxe، يمكنك استخدامها بالفعل لتخزين الحلوى الخاصة بك، بغض النظر عن نوع صانع الآيس كريم لديك. كما يشير أحد تقييمات العملاء، من المفيد أن يكون لديك عدة أحواض في متناول اليد عند استضافة مجموعات أكبر.
طاولة طعام وكراسي كوين
يتضمن طقم طاولة الطعام المكون من 7 قطع طاولة مستطيلة وستة كراسي منجدة، مع القماش الرمادي الفاتح للكراسي الذي يكمل المظهر الطبيعي للطاولة. يبلغ طول الطاولة 82 بوصة وتأتي مع ورقة قابلة للإزالة مقاس 18 بوصة لطول ممتد يصل إلى 100 بوصة. تشير مواصفات المنتج إلى أن سعة الجلوس هي ثمانية، لذا ستحتاج إلى العثور على كرسيين إضافيين لتحقيق الحد الأقصى. لا يبدو أن الكراسي تُباع بشكل منفصل، لذا قد تحتاج إلى الحصول على مقاعد إضافية في مكان آخر والاعتماد على جمالية غير متطابقة.
طقم مقلاة سبكترا دايموند من جرين بان 3 قطع
تشتمل مجموعة Spectra Diamond Frypan Set من GreenPan على ثلاث مقالي مختلفة الحجم وهي متاحة فقط عند الشراء عبر الإنترنت. تحتوي جميعها على طلاء سيراميك غير لاصق لسهولة الطهي، كما أنها جميعها آمنة للاستخدام في الفرن وغسالة الأطباق. تشيد آراء العملاء بمدى عدم التصاق المقالي، على الرغم من ملاحظة أحدهم أنها لا تأتي مع أغطية. إذا كان لديك مقالي قديمة تستبدلها بهذه، فقد ترغب في التفكير في الإمساك بأغطيتها ومحاولة استخدامها هنا.
محمصة باناسونيك فلاش إكسبريس كونترتوب
أحدث خيار لفرن محمصة كوستكو، فرن محمصة Panasonic FlashXpress Countertop مع تسخين مزدوج بالأشعة تحت الحمراء، هو عملية شراء عبر الإنترنت وللأعضاء فقط. تحتوي على رف سلكي وصينية خبز. يبلغ عرضه 13 بوصة، وعمقه 12 بوصة، وارتفاعه 10.2 بوصة، مما يجعله جهازًا مناسبًا لسطح العمل. تشير إحدى تعليقات العملاء إلى مدى تقديرهم لعدم الاضطرار إلى تسخين الفرن مسبقًا، نظرًا لأنهم يحبون تناول طعامهم والذهاب إليه كثيرًا. يتضمن الجانب الفني للتصميم إعدادات مسبقة مريحة للطهي بلمسة واحدة وإغلاق تلقائي آمن.
ماكينة القهوة والإسبريسو مع رغوة الحليب LatteGo
بالنسبة لعشاق القهوة الذين سئموا من الانتظار في الطابور، فإن ماكينة القهوة والإسبريسو هذه هي الخيار المناسب لك. تحتوي ماكينة تحضير القهوة والإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل 4400 من Philips على خيارات محددة مسبقًا مثل الساخنة والمثلجة وحتى الكابتشينو. يمكن استخدام صانع رغوة الحليب مع كل من الحليب ومنتجات الألبان. يمكنك تعيين ملف التعريف الخاص بك، بحيث يمكن استرجاع كافة التفاصيل الخاصة بك دون إزعاج صانع القهوة المفضل لديك. تعد تقييمات العملاء إيجابية في المتوسط، حيث لم يعجب عدد قليل منهم ببساطة وقالوا إن صوت الجهاز مرتفع للغاية.
مقعد مرحاض برونديل سواش CL150 ممدود
إذا لم تجرب البيديه من قبل، فقد يكون الآن هو الوقت المثالي لتجربته (يقصد التورية). كما يقول @costcohotfinds، “هذا رائع، وأشعر أنه بمجرد حصولك على مقعد بيديه، لا يمكنك العودة!” يعد Brondell Swash CL 150 من Costco إصدارًا غير كهربائي متاح عبر الإنترنت مقابل 89.99 دولارًا، مما يجعله بيديه صديقًا للميزانية ويمكن أن يناسب النطاق السعري الشخصي الخاص بك. على الرغم من أنه يتم تسويقه على أنه سهل التثبيت، ضع في اعتبارك أنه متوافق فقط مع مقاعد المراحيض الطويلة، وليس المستديرة.
طقم لحاف مكون من 3 قطع من كاجوال ليفينج زوري ميجا باف
إذا كان ترقية روتين نومك مدرجًا في قائمة المهام الخاصة بك، ففكر في طقم لحاف كوستكو الجديد المكون من 3 قطع من كاجوال ليفينج. في حين أن قسم مراجعة العملاء لهذا العنصر الجديد هو صراصير الليل حتى الآن، يقول @costco.twins إنها “صفقة مذهلة، كما أنها فائقة النعومة أيضًا.” المجموعة متاحة بالملكة مقابل 69 دولارًا أو الملك مقابل 79.99 دولارًا وتأتي باللون الأخضر أو الأزرق أو الرمادي. تشتمل كل مجموعة على لحاف واحد و2 غطاء وسادة متطابقين، وجميعها قابلة للغسل في الغسالة.