13 من نباتات الغطاء الأرضي المشهورة التي تجذب الآفات المنزلقة

هل سمعت يومًا عن شخص مخادع يُشار إليه على أنه ثعبان في العشب؟ إن أصول المصطلح القديم محل جدل كبير، لكن المعنى لا يزال واضحًا حتى يومنا هذا. في الواقع، تحب الثعابين التسلل عبر العشب الطويل، فهذا يخفيها عن الحيوانات المفترسة. يعد قطع النباتات المتضخمة ممارسة شائعة لردع الثعابين، لذلك يمكن أن يغفر لك التفكير في أن نبات الغطاء الأرضي الذي يتم صيانته جيدًا لن يجذب هذه الزواحف. ولكن مثل العديد من الأشياء في مجال البستنة، الأمر ليس بهذه البساطة. على سبيل المثال، تجذب أعشاب الزينة القصيرة (أو المشذبة) الحشرات التي تجدها الثعابين والزواحف الأخرى لذيذة. إذا كان هدفك هو إبعاد الثعابين، فمن الحكمة أيضًا إعادة النظر في زراعة نباتات الغطاء الأرضي الشائعة مثل العرعر الزاحف والبرسيم والعكرش الأزرق وغيرها الكثير.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الثعابين التي تزور مروجنا وحدائقنا ليست سامة. وفي الواقع، فهي تتجنب بشكل غريزي التفاعل مع الناس، ولهذا السبب تختبئ في غطاء أرضي كثيف. إذا اخترت زراعة أي نوع من الغطاء الأرضي، فإن الصيانة المتكررة – مثل التقليم والقص والتقسيم – يمكن أن تمنعها من أن تصبح ملاذاً للآفات المتقشرة وفرائسها. تأكد من إزالة أكوام الأخشاب القديمة والفروع والأوراق وغيرها من حطام الفناء من المناطق المحيطة بالغطاء الأرضي الكثيف. ومن المعروف أن الثعابين تختبئ في هذه المواقع. تأكد أيضًا من ارتداء أحذية وقفازات مغلقة عند العمل في الحديقة، فقط في حالة مواجهة ثعبان مفاجئ.