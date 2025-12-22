13 من نباتات الغطاء الأرضي المشهورة التي تجذب الآفات المنزلقة

هل سمعت يومًا عن شخص مخادع يُشار إليه على أنه ثعبان في العشب؟ إن أصول المصطلح القديم محل جدل كبير، لكن المعنى لا يزال واضحًا حتى يومنا هذا. في الواقع، تحب الثعابين التسلل عبر العشب الطويل، فهذا يخفيها عن الحيوانات المفترسة. يعد قطع النباتات المتضخمة ممارسة شائعة لردع الثعابين، لذلك يمكن أن يغفر لك التفكير في أن نبات الغطاء الأرضي الذي يتم صيانته جيدًا لن يجذب هذه الزواحف. ولكن مثل العديد من الأشياء في مجال البستنة، الأمر ليس بهذه البساطة. على سبيل المثال، تجذب أعشاب الزينة القصيرة (أو المشذبة) الحشرات التي تجدها الثعابين والزواحف الأخرى لذيذة. إذا كان هدفك هو إبعاد الثعابين، فمن الحكمة أيضًا إعادة النظر في زراعة نباتات الغطاء الأرضي الشائعة مثل العرعر الزاحف والبرسيم والعكرش الأزرق وغيرها الكثير.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الثعابين التي تزور مروجنا وحدائقنا ليست سامة. وفي الواقع، فهي تتجنب بشكل غريزي التفاعل مع الناس، ولهذا السبب تختبئ في غطاء أرضي كثيف. إذا اخترت زراعة أي نوع من الغطاء الأرضي، فإن الصيانة المتكررة – مثل التقليم والقص والتقسيم – يمكن أن تمنعها من أن تصبح ملاذاً للآفات المتقشرة وفرائسها. تأكد من إزالة أكوام الأخشاب القديمة والفروع والأوراق وغيرها من حطام الفناء من المناطق المحيطة بالغطاء الأرضي الكثيف. ومن المعروف أن الثعابين تختبئ في هذه المواقع. تأكد أيضًا من ارتداء أحذية وقفازات مغلقة عند العمل في الحديقة، فقط في حالة مواجهة ثعبان مفاجئ.
عشب الجاموس
غالبًا ما يلجأ البستانيون إلى عشب الجاموس الأصلي (Bouteloua dactyloides) كغطاء أرضي لسبب وجيه: إنه بديل عشبي نادر يتحمل الجفاف. ومع ذلك، فإن هذه النباتات المعمرة المرنة هي أيضًا نبات في حديقتك يمكن أن يجذب الثعابين غير المرغوب فيها. بدون القص المنتظم، سينمو طوله – حتى 12 بوصة – ويشكل غطاءً مثاليًا للزواحف المنزلقة. العشب، بمظلته المفتوحة، عرضة لغزو الأعشاب الضارة أثناء خموله. مناطق نمو الأعشاب الضارة جذابة للثعابين.
البرسيم
لا تفضل الثعابين الأغطية الأرضية العشبية فحسب؛ كما أنها تنجذب نحو النباتات الكثيفة التي توفر لها الغطاء. يعد البرسيم (Trifolium Repens) بديلًا شائعًا لمروج العشب، ولكن لسوء الحظ، فهو يناسب أيضًا الفاتورة باعتباره جاذبًا للثعابين. إنه غطاء أرضي سريع النمو يشكل حصائرًا كثيفة، مما يجعل الحفاظ عليه أمرًا صعبًا. تعتبر أوراق الشجر المتضخمة ملاذًا ترحيبيًا للثعابين والحشرات والحيوانات التي تأكلها. علاوة على ذلك، يزدهر البرسيم في التربة الباردة والرطبة، وهو ما تنجذب إليه الثعابين أيضًا.
طفرة يابانية
يبحث العديد من البستانيين عن غطاء أرضي جذاب ودائم الخضرة ويختارون الطنجرة اليابانية (Pachysandra Terminalis). قبل أن تنضم إليهم، ضع في اعتبارك أن النبات ينتشر في بطانية سميكة، والتي يمكن أن تؤوي الثعابين التي تبحث عن الحماية. كما أن النبات ينمو بشكل أفضل في نفس المناطق المظللة التي قد تلجأ إليها الثعابين عند تنظيم درجة حرارة جسمها في الطقس الحار. إذا أعجبك مظهر هذا النبات، فكر في نبات Allegheny Spurge (Pachysandra procumbens) الذي ينمو بشكل أبطأ كبديل. يوفر هذا الغطاء الأرضي الجميل لمسة من اللون الأخضر الذي تبحث عنه دون الاستيلاء عليه.
العرعر الزاحف
العرعر الزاحف (Juniperus Horizontalis) عبارة عن غطاء أرضي يُقدر بلونه الأخضر المزرق، وأوراقه دائمة الخضرة المتقشرة، وحتى مساعدته في التحكم في التآكل. ومع ذلك، فهي أيضًا شجيرة قوية لا تريدها في حديقتك إذا كنت تحاول إبعاد الثعابين. يصل طوله إلى قدم ونصف ويشكل حصيرة كثيفة تحبها المخلوقات المنزلقة للمأوى. بالإضافة إلى توفير ملاذ آمن، فإن الثعبان الذي يعيش في العرعر الزاحف الخاص بك يمكنه تناول وجبة خفيفة من مجموعة من الفرائس، بما في ذلك الحشرات مثل اليرقات، التي تتغذى على العرعر الزاحف.
اللبلاب الإنجليزي
لا يجب أن تزرع اللبلاب الإنجليزي (Hedera helix) عمدًا. إذا انتقلت إلى مكان سيطرت عليه، فقد يكون من الصعب إزالته. للحفاظ على حديقتك خالية من الثعابين (ولتجنب انتشار الأعشاب الضارة)، فإن الأمر يستحق محاولة القضاء عليها. تعتبر هذه الكرمة دائمة الخضرة غازية في معظم أنحاء الولايات المتحدة. فهي تنمو بشكل كثيف، مما يؤدي إلى مزاحمة النباتات المحلية، وتوفر أوراق الشجر الكثيفة غطاءً للثعابين وفرائسها. يفضل اللبلاب الإنجليزي الأماكن المظللة في الحديقة ويمكنه حجب الضوء، مما يخلق مساحة مظلمة للثعابين لتظل باردة.
العكرش الأزرق
كثافة وارتفاع عشب الزينة الأزرق (Festuca glauca) يمكن أن تجعله مرحبًا بالثعابين. ينمو هذا النبات المتكتل عادة من 1 إلى 2 قدم. قد تحتمي الثعابين بالشفرات الطويلة، خاصة عند استخدام العكرش كغطاء أرضي، حيث يتم تجميع العديد من النباتات معًا. إذا قمت بزراعة العكرش الأزرق، فمن المهم تنظيف الأوراق القديمة في الربيع. أنت لا تريدهم أن يبقوا ويخلقوا غطاءً للثعابين. للحصول على أفضل النتائج، قم بتقطيع النباتات إلى 3 إلى 4 بوصات – فهذا جيد لصحة النبات وردع الثعابين.
بوجليويد
يقوم العديد من البستانيين بزراعة أعشاب البق (أجوجا ريبتانز) كغطاء أرضي في الأماكن التي لا يوجد فيها ما يكفي من الضوء لنمو العشب. حتى أن هذه الخضرة القوية تنتج أزهارًا أرجوانية جميلة. ومع ذلك، يشكل نبات البق طبقة سميكة وكثيفة فوق التربة، وهو ما يصادف أيضًا أنه نوع البيئة التي تفضلها الثعابين. لست مقتنعا بأنه يجب عليك تجنب هذا النبات؟ هناك سبب كبير آخر يدفعك إلى إعادة النظر في زراعة أجوجا كغطاء أرضي: إنه نبات غازي في العديد من الولايات، حيث يشكل تهديدًا للنباتات المحلية إذا تجاوز حدوده.
بلوستيم صغير
البلوستيم الصغير (Schizachyrium scoparium) هو عشب طويل يُزرع أحيانًا كغطاء أرضي. تجري أوراقها تحولات لونية مذهلة، من اللون الأزرق والأخضر في الطقس الدافئ إلى ظلال النحاس والبرونز في الخريف والشتاء. فهي تستضيف العديد من أشكال الحياة البرية، بدءًا من الفراشات التي تضع بيضها على أوراق الشجر وحتى الثدييات الصغيرة والطيور المغردة التي تأكل البذور. كل هذا النشاط الحيواني يجذب الثعابين الجائعة. على سبيل المثال، نبات البلوستيم الصغير هو أحد النباتات التي يجب عليك إبعادها عن حديقتك إذا كنت تريد إبعاد الفئران. ويترتب على ذلك أن الثعابين التي تأكل الفئران لن تتأخر كثيرا.
نكة
يعد نبات النكة (فينكا الصغرى) خيارًا شائعًا للغطاء الأرضي بسبب أزهاره الزرقاء أو الأرجوانية أو البيضاء اللذيذة، اعتمادًا على الصنف. على الرغم من أنها لا تنمو طويلًا جدًا، إلا أنها تشكل بسرعة حصائرًا كبيرة وكثيفة يمكن أن تستخدمها الثعابين كغطاء من الحيوانات المفترسة أو للصيد. تم تصنيفها على أنها غازية في العديد من الولايات الشرقية وبعض الولايات الغربية بسبب نموها السريع، فهي تخنق الأنواع المحلية. في الأماكن التي لا يتم فيها تقييد نكة البحر، فإنها تحتاج إلى الكثير من الصيانة، لأنها تنمو مثل الحشائش وتأوي الفئران، والتي تحب بعض الثعابين أن تتغذى عليها.
اللبلاب الأرضي
يمكن اعتبار الاسم الشائع لبلاب الأرض (Glechoma hederacea)، وهو تشارلي الزاحف، علامة على أن الآفات تحب الاختباء في أوراقها. ومع ذلك، فمن الأرجح أنه يشير إلى الطريقة التي ينتشر بها هذا الغطاء الأرضي الزخرفي بسرعة على التربة، مما يخلق حصيرة سميكة. إنها عادة النمو هذه التي قد تجذب الثعابين. إذا نبت اللبلاب المطحون في حديقتك دون أن تلاحظ ذلك، كما هو مرجح، يمكنك اقتلاع السيقان والجذور يدويًا. تأكد من ارتداء قفازات وأحذية البستنة لحماية نفسك من أي ثعابين تحتمي بسيقانها.
عشب النافورة
إذا كنت تزرع عشب النافورة (Cenchrus setaceus) كغطاء أرضي، فمن المهم تقليمه كثيرًا. ينمو هذا العشب في كتل يصل طولها إلى 5 أقدام مع مسامير زهرة مبهرجة فوق شفرات خضراء. عندما يسمح لها بالوصول إلى ارتفاعها الناضج، يمكن أن تصبح مأوى للثعابين التي تبحث عن مكان للاختباء. في بعض المواقع، مثل فلوريدا ونيفادا وهاواي، لا ينبغي زراعة عشب النافورة على الإطلاق لأنه غازي. إذا كان عشب النافورة يشكل تهديدًا في حديقتك أو كنت لا تريد المخاطرة برؤية الثعبان، فتخلص منه باستخدام مبيد أعشاب مستهدف يحتوي على كينكلوراك.
نجمة الياسمين
غالبًا ما يختار عشاق الأغطية الأرضية المزهرة زراعة الياسمين النجمي (Trachelospermum jasminoides)، وهو نبات دائم الخضرة ذو أزهار بيضاء، لأنه يحب الامتداد عبر سرير الحديقة. لكن الجانب السلبي هو أنه يمكن أن يصبح بسرعة موطنًا للقوارض والمخلوقات الأخرى التي تأكلها الثعابين. ويكمن خطر آخر في الطريقة التي يسير بها نجم الياسمين عبر الأرض. يوفر المصنع للثعابين الأمان من الحيوانات المفترسة ومكانًا للتهدئة في الأيام الحارة. من الضروري الحفاظ على تقليم الياسمين النجمي لمنعه من أن يصبح ملاذًا آمنًا متضخمًا.
العشب البكر
عشب البكر (Miscanthus sinensis) هو عشب زينة يصعب السيطرة عليه ويمكن أن يصبح كثيفًا جدًا لدرجة أنه يصبح ملاذًا جذابًا للثعابين. قد يكون لديك هذا العشب في حديقتك رغماً عنك لأن بذوره تنتشر بسهولة عن طريق الرياح. في الواقع، يعتبر غازيًا في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة. لا يزال بعض البستانيين يختارون زراعة أصناف معقمة، مثل “الكشافة”، لتقليل المخاطر على النباتات المحلية. إذا كنت تزرع مجموعة متنوعة غير جراحية من العشب البكر، فلا تزال بحاجة إلى قصه كل عام لمنع الثعابين من التحرك. استخدم المقصات أو أدوات تشذيب التحوط.