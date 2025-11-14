13 نباتًا متسلقًا لا يجب أن تنمو أبدًا بجانب منزلك

المتسلقون والكروم نباتات متعددة الاستخدامات ومفيدة بشكل لا يصدق. إنها إضافات عملية وجميلة لأي منظر طبيعي. على سبيل المثال، إذا لم تتمكن من زراعة الأشجار لشاشة خصوصية طبيعية في حديقتك لأنها صغيرة جدًا، فيمكن للمتسلقين أن يحلوا محلهم. استخدمها لإخفاء المناظر القبيحة أو العقارات المجاورة أو إنشاء جدار خصوصية كثيف. من الناحية المرئية، تنتج بعض أنواع الكروم أزهارًا وفيرة ويمكن أن تساعد في تخفيف الخطوط القاسية لبنية الحديقة الصلبة بحيث تمتزج بشكل أفضل مع المساحات الخضراء المحيطة. ومع ذلك، هناك عدد قليل من المتسلقين الذين ينمون بقوة لدرجة أنهم يمكن أن يلحقوا الضرر بمنزلك. تشمل الأمثلة اللبلاب الإنجليزي، وزاحف فرجينيا، وكرمة البوق، والتين الزاحف، والحلاوة الشرقية، والسرخس المتسلق الياباني، وغيرها.

تتسبب بعض هذه النباتات المزعجة في تعفن جوانب المنزل، بينما يؤدي بعضها الآخر إلى إتلاف الخشب بطرق أخرى. تنمو بعض أشجار الكروم لتشكل أنابيب سباكة ومزاريب، بينما يصبح البعض الآخر ثقيلًا جدًا لدرجة أنه يمكن أن يسقط الأشجار – وبالتأكيد ليس شيئًا تريد تسلقه بجانب منزلك. ولعل الأسوأ من ذلك هو أن بعض المتسلقين يجذبون الدبابير والحشرات الضارة الأخرى، أو يخفون أماكن اختباء الآفات الضارة بالصحة مثل الفئران أو الشامات التي تعيث فسادًا تحت حديقتك أو الفناء المرصوف. إذا كنت لا تزال ترغب في زراعة الكروم المسببة للمشاكل بالقرب من منزلك (باستثناء الأنواع الغازية بالطبع)، ففكر في بناء تعريشة على بعد بضع بوصات على الأقل من الحائط. بهذه الطريقة، حتى لو كان المتسلق قويًا جدًا، فلن يشكل خطرًا على منزلك أو المباني المجاورة.