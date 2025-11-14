13 نباتًا متسلقًا لا يجب أن تنمو أبدًا بجانب منزلك

المتسلقون والكروم نباتات متعددة الاستخدامات ومفيدة بشكل لا يصدق. إنها إضافات عملية وجميلة لأي منظر طبيعي. على سبيل المثال، إذا لم تتمكن من زراعة الأشجار لشاشة خصوصية طبيعية في حديقتك لأنها صغيرة جدًا، فيمكن للمتسلقين أن يحلوا محلهم. استخدمها لإخفاء المناظر القبيحة أو العقارات المجاورة أو إنشاء جدار خصوصية كثيف. من الناحية المرئية، تنتج بعض أنواع الكروم أزهارًا وفيرة ويمكن أن تساعد في تخفيف الخطوط القاسية لبنية الحديقة الصلبة بحيث تمتزج بشكل أفضل مع المساحات الخضراء المحيطة. ومع ذلك، هناك عدد قليل من المتسلقين الذين ينمون بقوة لدرجة أنهم يمكن أن يلحقوا الضرر بمنزلك. تشمل الأمثلة اللبلاب الإنجليزي، وزاحف فرجينيا، وكرمة البوق، والتين الزاحف، والحلاوة الشرقية، والسرخس المتسلق الياباني، وغيرها.
تتسبب بعض هذه النباتات المزعجة في تعفن جوانب المنزل، بينما يؤدي بعضها الآخر إلى إتلاف الخشب بطرق أخرى. تنمو بعض أشجار الكروم لتشكل أنابيب سباكة ومزاريب، بينما يصبح البعض الآخر ثقيلًا جدًا لدرجة أنه يمكن أن يسقط الأشجار – وبالتأكيد ليس شيئًا تريد تسلقه بجانب منزلك. ولعل الأسوأ من ذلك هو أن بعض المتسلقين يجذبون الدبابير والحشرات الضارة الأخرى، أو يخفون أماكن اختباء الآفات الضارة بالصحة مثل الفئران أو الشامات التي تعيث فسادًا تحت حديقتك أو الفناء المرصوف. إذا كنت لا تزال ترغب في زراعة الكروم المسببة للمشاكل بالقرب من منزلك (باستثناء الأنواع الغازية بالطبع)، ففكر في بناء تعريشة على بعد بضع بوصات على الأقل من الحائط. بهذه الطريقة، حتى لو كان المتسلق قويًا جدًا، فلن يشكل خطرًا على منزلك أو المباني المجاورة.
اللبلاب الإنجليزي
اللبلاب الإنجليزي (Hedera helix) هو نبات متسلق قوي ينمو جيدًا في أي مكان تقريبًا. ينتشر بسرعة، ويزدهر في الظل، وله متطلبات صيانة منخفضة. نظرًا لهذه الصفات، قد تميل إلى زراعتها، لكن زراعتها بجوار منزلك غالبًا ما تكون فكرة سيئة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف الملاط والخشب والجص وإفساد الأسطح المطلية والالتفاف حول المزاريب. إذا خرج عن نطاق السيطرة، فيمكنه أيضًا سحب جوانب الألومنيوم بشكل فضفاض. بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيفها على أنها غازية في الولايات المتحدة، مما يعني أنه لا ينبغي عليك زراعتها على أي حال.
فرجينيا الزاحف
فرجينيا الزاحف (Parthenocissus quinquefolia) محبوب من قبل العديد من البستانيين. لها زهور تجذب الملقحات ولون سقوط رائع. لا تنخدع بجمالها. يلتصق زاحف فيرجينيا بالأسطح باستخدام أقراص لاصقة يمكن أن تلحق الضرر بالأسلاك والمصاريع والمزاريب والطلاء. لن يؤدي سحبها إلى إنقاذ ما تتشبث به، لأنها تترك بقايا لزجة خلفها. مشاكلك لن تنتهي هنا أيضًا. في بعض الأحيان، تتراكم الرطوبة تحت نموها الكثيف، مما قد يتسبب في تعفن الجدار الموجود أسفلها.
كرمة البوق
كرمة البوق (Campsis radicans) هي كرمة معمرة قوية ونفضية. وهي ذات نمو كثيف وأزهار حمراء مبهرجة تجذب الطيور الطنانة، مما يجعلها نباتًا مغريًا للنمو. بينما يمكنك زراعته، تأكد من زراعته بعيدًا عن جانب منزلك أو المباني الأخرى لأنه شديد الاشتعال. كما أنها تحتوي على سيقان خشبية سميكة يمكن أن تغزو جوانب المنزل وتدمره. إذا كنت تعتقد أنك آمن لأن جدرانك مصنوعة من الحجر أو الطوب، فأنت مخطئ. ويمكن أن يؤدي إلى إتلاف تلك المواد أيضًا.
كرمة كودزو
تتمتع كرمة كودزو (Pueraria montana var. lobata) بنظام جذر عميق، مما يجعلها قوية بما يكفي للبقاء على قيد الحياة حتى فترات الجفاف. إنه يثري التربة، ونموه الكثيف يجعله مفيدًا كنبات تغطية. ومع ذلك، لا يُنصح باستخدام كرمة كودزو للحدائق المنزلية في الولايات المتحدة، فهي نباتات ضارة بشكل بغيض وتعتبر غازية. تشكل الكرمة بسرعة حصائرًا كثيفة من النمو فوق أي شيء طويل، وقد يؤدي وزنها إلى إتلاف هذه الهياكل بمرور الوقت. يمكن لنظام جذر نبات واحد أن ينتج العشرات من الكروم، التي تسيطر على كل شيء في طريقها.
التين الزاحف
التين الزاحف أو التين المتسلق (Ficus pumila) هو متسلق خشبي. يمكنك استخدامه كغطاء أرضي جميل أو كنبات تركيبي على التعريشات والأسوار والجدران. ومع ذلك، فإن زراعته بالقرب من منزلك يمكن أن يسبب بعض المشاكل. يلتصق بالأسطح المسامية، ويلتصق بالجص والطلاء. دعها تنمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسوف تحتاج إلى إعادة طلاء جدرانك عاجلاً وليس آجلاً، خاصة على الأسطح الرطبة. تجذب الكرمة أيضًا دبابير التين، التي لا تلسع أو تسبب ضررًا – على الرغم من أنك قد تمانع إذا لم تكن من محبي الحشرات.
الوستارية الصينية
تحتوي الوستارية الصينية (Wisteria sinensis) على أزهار ذات رائحة عطرة خفيفة ذات لون أزرق بنفسجي تنمو في عناقيد تشبه العنب، مما يخلق عروضًا مثيرة. ولكن إذا كنت تخطط لزراعتها بجوار منزلك، فهذه ليست الخطوة الصحيحة. لديها كروم توأم، والتي قد لا تبدو مشكلة كبيرة، ولكن عندما تفكر في وزنها، تصبح المشكلة واضحة. يمكن للفروع الثقيلة أن تدمر الهياكل الخشبية والمعدنية القوية. يمكن أن تنمو أيضًا في المزاريب وتحت انحياز. على الرغم من ازدهارها الجميل، إلا أنها تعتبر غازية في الولايات المتحدة
شرقية حلوة
الحلو المر الشرقي (Celastrus orbiculatus) عبارة عن كرمة زخرفية خشبية ونفضية معمرة. تبدو حباتها المشرقة واللحمية جميلة في الحديقة وتجذب الحياة البرية. ومع ذلك، لا ترغب في زراعته بجانب منزلك. يمكن أن تؤدي محلاقها المتعرجة إلى إتلاف البنية التحتية مثل أسلاك الهاتف وخطوط الكهرباء، كما يمكن للكرمة أن تسقط حظائر الحديقة بسبب وزنها. ينتشر بقوة لدرجة أنه يعتبر غازيًا في الولايات المتحدة. إذا لم يكن كل ذلك كافيًا، فاعتبر أن هذه الكرمة العدوانية يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية شديدة.
نجمة الياسمين
إذا كنت لا تحب الفئران، فلا تزرع الياسمين النجمي (Trachelospermum jasminoides) بالقرب من منزلك. يخلق المتسلقون مثل نجمة الياسمين ظروفًا مثالية لنشاط جرذان السقف والغزو. علاوة على ذلك، تعتبر هذه الكرمة الكثيفة شديدة الخطورة بالنسبة لحرائق الغابات. في حين أنه لا ينبغي عليك زراعته على جدران منزلك، إلا أنه يمكن زراعته في مكان آخر بالحديقة. على سبيل المثال، يمكنك استخدامه كغطاء أرضي أو زراعته فوق الشجرة. فقط تأكد من تخفيفه كثيرًا لإبعاد الفئران وتقليل خطر الحريق، حتى لو كان مزروعًا بعيدًا عن منزلك.
زاحف الشتاء
زاحف الشتاء (Euonymus Fortunei)، يُطلق عليه أحيانًا اسم euonymus المتسلق، وهو كرمة خشبية دائمة الخضرة. من السهل زراعته ويتحمل معظم أنواع التربة، مما قد يجعله يبدو خيارًا جيدًا لمزارعي المنازل الذين يبحثون عن متسلق. ومع ذلك، فمن الأفضل تجنبه لأنه ينمو بسرعة وينتشر بقوة. إنه يتوسع بسرعة في الهياكل القريبة وينتشر في أحواض الحدائق المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأدغال الكثيفة التي تشكلها تحبس الرطوبة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لأي جدار ينمو عليه. أوه، وهل ذكرنا أنه يعتبر غازيًا في الولايات المتحدة؟ هذه كرمة يجب تجنبها.
كروسفين
يُطلق على نبات Crossvine (Bignonia capreolata) أحيانًا اسم زهرة البوق، ويجب عدم الخلط بينه وبين كرمة البوق. ينمو بسرعة وينتج أزهارًا برتقالية محمرة مع لمسات صفراء في أواخر الشتاء. لا تزهر الكثير من النباتات في الشتاء، مما يجعلها خيارًا جذابًا للبستانيين. ومع ذلك، فإنه يلتصق بالجدران بسهولة باستخدام أقراص لاصقة قوية. بحلول الوقت الذي تتسلق فيه هذه الكرمة الجدار، سيكون من المستحيل إزالتها. ويمكنه أيضًا فك الملاط بين الطوب ووضعه تحت الجوانب ورفعه من المنزل.
كرمة المرجان
تعد كرمة المرجان (Antigonon leptopus) أحد النباتات الأخرى المتسلقة والكروم التي يجب تجنب نموها في حديقتك – وخاصة ضد منزلك. لا تنخدع بأسمائها الشائعة جدًا، مثل كرمة الحب، وإكليل الملكة، وسلسلة الحب، أو زهورها الوردية الجميلة. سوف يغطي بسرعة الجدران والهياكل القريبة بالسيقان وأوراق الشجر الكثيفة، ويجذب التربس والذباب والدبابير والراكون وحتى الخنازير الوحشية، وهي ليست مرغوبة بشكل خاص بالقرب من المنازل. إذا كنت تعيش في فلوريدا، فلن تتمكن من زراعتها على أي حال؛ يتم تصنيفها على أنها الغازية في الدولة.
بوسطن اللبلاب
ما يجعل لبلاب بوسطن (Parthenocissus tricuspidata) مرغوبًا فيه في البيئات المنزلية هو أوراقه الجذابة ثلاثية الفصوص التي تتحول إلى اللون العنابي في الخريف. هل يجب أن تزرعها بجانب منزلك؟ لا – هذا هو السبب. يمكن أن يؤدي لبلاب بوسطن إلى إتلاف المصاريع وخنق الأسلاك وغزو المزاريب. وهذا ليس كل شيء. يمكن أيضًا أن يدمر طلاء منزلك ويزحف تحت الألواح الخشبية. بمجرد تثبيته، يكاد يكون من المستحيل إزالته دون الإضرار بالهيكل. الحل الوحيد هو قتل النبات بقطعه من الجذور.
سرخس التسلق الياباني
سرخس التسلق الياباني (Lygodium japonicum) هو متسلق ملفت للنظر. سعفها الرقيق الذي يشبه الدانتيل يعوض النبات الذي لا يحتوي على أزهار. على الرغم من جاذبيتها، إلا أن زراعتها أمام منزلك ليست فكرة جيدة على الإطلاق. يشكل النبات حصائرًا كثيفة أثناء تسلقه فوق الجدران أو الأشجار أو الأرض، كما أنه يخلق سلمًا للحريق، مما يجعله خطرًا كبيرًا على السلامة. إذا حدث حريق، فسوف ينمو السرخس الياباني المتسلق سريعًا من الجذور الموجودة تحت الأرض ويبدأ في غزو منزلك مرة أخرى.