13 نصيحة ذكية لتخزين العناصر التي تشتريها بكميات كبيرة لتبقى منظمة

هل قررت أن أفضل طريقة لتوفير المال على البقالة والأدوات المنزلية هي البدء في الشراء بكميات كبيرة؟ أنت لست وحدك. ولكن ربما لاحظت مشكلة واحدة يمكن أن تظهر بسبب شراء كميات أكبر من العناصر في وقت واحد – العثور على مساحة تخزين لكل شيء والحفاظ عليها منظمة. في كثير من الأحيان، يمكن أيضًا أن تفسد بعض المواد القابلة للتلف قبل أن تتاح لك الفرصة لاستخدامها. عند هذه النقطة، أنت مجرد رمي أموالك في سلة المهملات. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الرائعة لتخزين أغراضك الكبيرة. هناك أيضًا طرق فريدة لاستخدام المساحات في منزلك للتخزين الخالي من التوتر بعد عمليات الشراء بالجملة من Costco.
ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب عليك معرفتها إذا كنت تشتري السلع الأساسية المنزلية بكميات كبيرة لتوفير محفظتك. أولاً، من الجيد دائمًا ممارسة طريقة التخزين التي تدخل أولاً تخرج أولاً (FIFO). هذه الطريقة مهمة بشكل خاص للمواد الغذائية ومنتجات التنظيف، ولكنها ليست ضرورية للسلع الورقية. إن تدوير العناصر، بحيث تكون المنتجات الأقدم في المقدمة والمنتجات الأحدث في الخلف، يضمن لك استخدام الأشياء قبل أن تفسد.
ومن المهم أيضًا تخزين الطعام بشكل آمن. قم بتسمية العناصر بما هي عليه وتاريخ الاستخدام الموصى به. بالنسبة للأطعمة الجافة أو المعلبة المنزلية، يجب عليك تخزينها بطريقة تحميها من الهواء والحرارة والضوء والرطوبة والمخلوقات. ستحمي هذه النصائح الاستثمار الذي قمت به عن طريق الشراء بكميات كبيرة، وإليك بعض الطرق لتخزينها.
تقسيم الطعام للتجميد
يعد شراء الأطعمة الطازجة بكميات كبيرة طريقة رائعة لتوفير المال، ولكن ليس من السهل تخزين الحاويات الضخمة التي تأتي بها. أفضل طريقة للتعامل مع ذلك هي فصل العناصر إلى أجزاء مناسبة لك ولعائلتك، ووضع الأجزاء في أكياس الفريزر، وتخزينها بشكل مسطح في الفريزر. يمكنك أيضًا إعداد العناصر مسبقًا لتوفير وقت إعداد الوجبة. قطع الجزر إلى أعواد، وقطع البصل والفلفل إلى مكعبات، وقم بتقسيم الحاويات/أكياس كبيرة من المواد المجمدة أو اللحوم إلى أجزاء بحجم الوجبة.
تدوير تخزين البضائع المعلبة
يعد استخدام التخزين الرأسي في مخزن المؤن الخاص بك مثاليًا للاستفادة من المساحة غير المستخدمة. بالنسبة للسلع المعلبة، فإن رف التخزين الذي يقوم بتدوير العلب القديمة إلى الأمام والعلب الجديدة إلى الخلف هو أفضل طريقة لضمان عدم انتهاء صلاحية أي منها قبل أن تتمكن من استخدامها. ومن الأفضل أن تجد منظمًا يمكن تكديسه ويحتوي على أرفف قابلة للتخصيص لزيادة سعة التخزين، حتى يتمكن من استيعاب العناصر السائبة. سيساعد شيء مثل Shelfreliance Cansolidator في الحفاظ على الأطعمة المعلبة منظمة بشكل مثالي.
برطمانات ميسون محكمة الغلق لتخزين البضائع الجافة السائبة
يعد استخدام مرطبانات ميسون لتخزين البضائع الجافة مثاليًا لتخزين العناصر السائبة في مخزن المؤن الخاص بك. إن تقسيم أكياس كبيرة من الفاصوليا أو التوابل أو المعكرونة أو الفواكه المجففة إلى مرطبانات بحجم ربع لتر مع أغطية سيجعلها أكثر قابلية للإدارة. يمكنك أيضًا معرفة متى تحتاج إلى إعادة تخزين أي شيء بسهولة. يساعد استخدام جهاز التفريغ الكهربائي في الحفاظ على بضائعك الجافة طازجة لفترة أطول. لكن تأكد من أنك تستخدم هذه الطريقة فقط على العناصر الجافة، لأن الختم المفرغ لا يحافظ على العناصر؛ إنه يبقيهم طازجين فقط.
منظم فوق الباب للتخزين
يستخدم المنظم الموجود فوق الباب مساحة مثالية لتخزين العناصر الإضافية. يمكنك استخدام هذا النوع من المنظمات في الجزء الخلفي من باب حجرة المؤن الخاصة بك للأشياء كبيرة الحجم التي لا تتناسب مع رفوفك. إذا كنت تبحث عن طريقة لتخزين أدوات النظافة الإضافية، قم بتعليق هذا النوع من المنظمات على الجزء الخلفي من الحمام أو باب خزانة الملابس. وبهذه الطريقة، تكون قد قمت بإنشاء مناطق تخزين إضافية لعناصرك المجمعة.
صناديق تخزين المواد الغذائية الجافة الكبيرة
يعد هذا النوع من حلول التخزين طريقة رائعة لتخزين البضائع الجافة السائبة التي تحتاج إلى الوصول إليها بشكل متكرر، مثل الدقيق أو الأرز أو السكر أو الفول. هناك خيار آخر يتمثل في استخدامها كمخزن مفيد لأكياس أغذية الحيوانات الأليفة. يمكنها عادةً استيعاب ما لا يقل عن 20 رطلاً من البضائع الجافة، وتأتي مع أغطية محكمة الإغلاق، ولها فتحة علوية لسهولة الوصول إلى مغرفة ما تحتاجه. أيضًا، يمكن طي نماذج مثل حاوية تخزين المواد الغذائية القابلة للطي DDMOMMY لسهولة التخزين وتحتوي على بكرات تجعلها قابلة للحمل.
تخزين تحت السرير
من المرجح أنك استخدمت المنطقة الموجودة أسفل سريرك لتخزين أشياء مثل الملابس أو الأمتعة أو العناصر الموسمية الأخرى. ولكن يمكنك أيضًا استخدامه لتخزين العناصر السائبة مثل البطاريات الإضافية أو معجون الأسنان أو المصابيح الكهربائية أو حتى السلع المعلبة. يمكنك استخدام الحقائب المسطحة التي قد تخزن فيها السترات لحماية المواد الغذائية من أرانب الغبار والحفاظ على العناصر التي لا تنفد منها كثيرًا بعيدًا عن الطريق.
دلاء الغذاء الصف
تعتبر الدلاء المخصصة للطعام هي الطريقة القياسية لتخزين الطعام على المدى الطويل. إنها تحمي من جميع أعداء تخزين الطعام وهي مثالية إذا كان لديك أي منطقة يمكنك إبعادها عن الطريق، مثل الطابق السفلي أو المرآب الذي يمكن التحكم في مناخه. تعتبر الدلاء المخصصة للطعام هي الأفضل للسلع الجافة مثل الأرز أو الفاصوليا أو المعكرونة أو الحبوب. يمكنك أيضًا استخدام أكياس مايلر مع الدلاء لحماية طعامك بشكل أكبر، ولكن ليس لأكثر من خمس سنوات. تأكد من تسمية دلاءك وتاريخها حتى تتمكن من تدوير طعامك.
موزعات المواد الغذائية الجافة
هناك الكثير من الأنواع المختلفة من موزعات الأطعمة الجافة في السوق، وتعد موزعات الحبوب واحدة من أكثر الأنواع شيوعًا. هناك نماذج كونترتوب وحتى تصاميم مثبتة على الحائط. مهما كان النوع الذي تختاره، فهي طريقة فريدة ورائعة لتخزين العناصر السائبة والوصول إليها بسهولة مثل المكسرات والأرز والجرانولا، وحتى الحبوب. ستساعد هذه الموزعات أيضًا في إبقاء المواد الغذائية الخاصة بك مرئية، وهي طريقة جيدة للتأكد من عدم إهدار طعامك.
حاويات مؤن شفافة محكمة الغلق
هذه الأنواع من الحاويات هي المعيار في معظم مقاطع فيديو TikTok “نظف مخزن المؤن معي”، وذلك لسبب وجيه. إنها تحافظ على البضائع الجافة مرئية ومحمية ومنظمة بشكل مثالي على أرفف المؤن. نصيحة رائعة لاستخدامها لتخزين الدقيق هي وضع أكياس الدقيق في الفريزر لمدة خمسة أيام ثم إضافتها إلى الوعاء المحكم بعد ذلك. سيؤدي ذلك إلى قتل أي بيض أو حشرات في الدقيق ويجعله أكثر أمانًا للتخزين على المدى الطويل. ستحتاج أيضًا إلى التأكد من وضع علامة على الحاويات الخاصة بك وتاريخها حتى لا تخلط السكر مع الملح عن طريق الخطأ.
أكياس ختم فراغ
تعتبر الأكياس المفرغة من الهواء وسيلة لتخزين المواد الغذائية المشتراة بكميات كبيرة لضمان بقائها طازجة لفترة طويلة. تم تصنيع هذه الأنواع من الأكياس خصيصًا لاستخدامها مع ماكينة تفريغ الهواء المنزلية. تضع طعامك داخل الكيس وتضعه على الآلة؛ تتم إزالة الهواء، ومن ثم يتم إغلاقه. تعمل هذه الأشياء بشكل جيد عندما تريد تقسيم طعامك لتخطيط وجبات الفريزر، أو الحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة في الثلاجة أو الفريزر لفترة أطول، أو تخزين البضائع الجافة بطريقة موفرة للمساحة.
تخطيط وجبات الفريزر
في بعض الأحيان تكون أفضل طريقة لتخزين المواد الغذائية السائبة هي استخدامها لإعداد وجبات الطعام، ثم تجميدها. لن يقتصر الأمر على الجمع بين الخضار والبروتينات في كيس تجميد واحد يمكن تخزينه بسهولة فحسب، بل سيوفر لك أيضًا الوقت في إعداد العشاء طوال الأسبوع. نظرًا لأن معظم وجبات الفريزر تستخدم أكياس الفريزر بحجم جالون، يمكنك تكديسها في الفريزر الخاص بك وتوفير المساحة. هذه أيضًا طريقة رائعة لتقسيم عبوات اللحوم كبيرة الحجم إلى أجزاء قابلة للاستخدام. لا تنس تسمية وتاريخ وجباتك.
تعليب المنزل
تعليب المنزل موجود منذ فترة طويلة. إنها الطريقة المثالية لحفظ وتخزين كميات كبيرة من الطعام. بالنسبة للأطعمة عالية الحموضة، يمكنك استخدام معلبة حمام مائي، وبالنسبة للأطعمة منخفضة الحموضة، ستساعدك المعلبة الضغط على تخزين طعامك لفترة أطول. التعليب المنزلي يجعل من الممكن تنظيم طعامك بشكل أفضل، وجعله ثابتًا على الرف، ويجعل من الممكن تناول أطعمة لذيذة حتى لو كانت خارج الموسم. هذه طريقة رائعة لتخزين مشترياتك من الطعام بكميات كبيرة إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في الثلاجة أو الفريزر.
الجفاف بالجملة
يؤدي تجفيف الطعام بكميات كبيرة إلى تقليل متطلبات مساحة تخزين طعامك. يمكنك استخدام هذه الطريقة مع الفواكه والخضروات وحتى لصنع المقدد. عندما تجفف الأطعمة، فإنها تفقد معظم مياهها، مما يجعلها أكثر إحكاما – مثالية للتخزين في أكياس أو برطمانات في مخزن المؤن. يمكّنك الجفاف من تحرير مساحة في الثلاجة أو الفريزر، كما هو الحال في التعليب المنزلي. ومع ذلك، فإن طريقة التخزين/الحفظ هذه ليست طويلة الأمد مثل التعليب. سوف ترغب في استخدام الأطعمة المجففة الخاصة بك في غضون عام على الأكثر.