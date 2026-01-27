13 نصيحة لتغذية الطيور في الشتاء لإبقائهم سعداء طوال الموسم

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
عند محاولة جذب الطيور إلى حديقتك خلال فصل الشتاء، يجب عليك التأكد من تلبية احتياجاتها الأساسية دائمًا: الطعام والماء والمأوى. خلال الأشهر الباردة عندما تكون الموارد أكثر ندرة، تصبح هذه الاحتياجات الأساسية أكثر أهمية. إن إطعام الطيور في الفناء الخلفي يساعدهم على الحفاظ على الطاقة والبقاء على قيد الحياة في الأشهر الباردة. إن اتباع ممارسات تغذية الطيور الشتوية الجيدة والبقاء على دراية بالتهديدات المحتملة يمكن أن يساعد الطيور على تحمل هذا الموسم.
بعض أنواع الطيور، مثل الكاردينال الشمالي، والعصفور المنزلي، والطائر القرقف، تعيش على مدار العام في العديد من مناطق الولايات المتحدة. يمكن أيضًا أن يكون أحد أنواع الطيور الطنانة، وهو طائر آنا الطنان، زائرًا شتويًا في بعض المناطق، مما يسمح لأصحاب المنازل بتكملة احتياجاتهم من السعرات الحرارية العالية عندما يكون الطعام نادرًا. نظرًا لأن الطيور تستخدم حرارة أجسامها في المقام الأول لتبقى دافئة، فإنها تحتاج إلى تناول سعرات حرارية عالية. يتطلب الحفاظ على درجة حرارة ثابتة خلال الليالي الباردة والطقس القاسي طاقة إضافية. إحدى الطرق التي تساعدهم على البقاء دافئين هي من خلال الارتعاش، وذلك باستخدام تقلصات العضلات السريعة لرفع درجة حرارة الجسم.
إن إطعام الطيور في الشتاء ليس مجرد عمل من أعمال اللطف؛ ويمكنه أيضًا دعم التكاثر الصحي في الربيع. وجدت دراسة أجرتها جامعة كوينز في بلفاست ونشرتها الجمعية الملكية أن استكمال نظامهم الغذائي أدى إلى إنتاج البيض مبكرًا وزيادة نجاح الوليدة. وبعيدًا عن الفوائد البيئية، فإن رؤية الطيور الملونة على خلفية شتوية رمادية خلال الأيام الباردة الرتيبة يمكن أن يكون بمثابة دفعة معنوية مرحب بها. بعد أن قمت بتخزين وحدة التغذية الخاصة بك بأفضل الأطعمة لإبقاء الأصدقاء ذوي الريش في حديقتك سعداء في الشتاء، من المهم أن تفكر أيضًا في هذه الخطوات المهمة للحفاظ على صحتهم خلال الموسم.
استخدم أنواع المغذيات المناسبة
ليست كل وحدة تغذية مناسبة لطيور الفناء الخلفي، لذا فإن تقديم مجموعة متنوعة من أنماط التغذية يمكن أن يجذب المزيد من الزوار. هناك أنماط مختلفة لتغذية الطيور تجذب أنواعًا معينة. تفضل بعض الطيور التغذية الأنبوبية، بينما يحب البعض الآخر الهبوط على الفرخ عندما يأكلون. تفضل الطيور الأخرى تناول الطعام على مستوى الأرض، ويمكنك جعل الأمر أسهل وأكثر ترتيبًا باستخدام منصة تغذية مرتفعة. إذا كان بإمكانك اختيار واحد فقط، توصي مجلة Audubon باستخدام أنبوب تغذية يجذب طيور القرقف والعصافير وخازن البندق.
قم بتنظيف مغذيات الطيور جيدًا كثيرًا
تعرض المغذيات القذرة الطيور البرية لخطر الإصابة بأمراض مثل جدري الطيور وداء السلمونيلات. يجب عليك تنظيف وحدة التغذية الخاصة بك بالماء الساخن والصابون كل أسبوع إلى أسبوعين للوقاية من المرض. في حالة إطعام الطيور الطنانة، قم بتنظيف وحدة تغذية الطيور الطنانة بأمان مرة واحدة في الأسبوع، ولكن لا تستخدم صابون الأطباق أبدًا، لأن ذلك قد يترك بقايا وراءه. بدلًا من ذلك، استخدمي محلولًا من الماء الساخن والخل، واخلطي مقدارًا واحدًا من الخل مع جزأين من الماء. بعد الغسيل، اشطف مكونات وحدة التغذية جيدًا واتركها حتى تجف تمامًا قبل إعادة تعبئتها لمنع العفن أو البكتيريا.
لا تنس أن تقدم مصادر المياه العذبة العادية
يمكن أن تكون المياه نادرة بالنسبة للطيور لأن مصادرها المعتادة قد تتجمد في درجات الحرارة شديدة البرودة. يمكنهم استخدام حرارة الجسم لإذابة الثلج أو الجليد، لكن القيام بذلك يستنزف السعرات الحرارية الحيوية بسرعة. بالإضافة إلى شربه، تستخدم الطيور الماء أيضًا لتنظيف ريشها. فكر في الاستثمار في أحد أنواع حمامات الطيور الساخنة المتاحة وتغيير الماء بانتظام. يمكنك أيضًا وضع حمامك في مكان مشمس للحماية من التجمد السريع، وذلك بإضافة بضعة أعواد في الماء حتى يتمكنوا من الجلوس بأمان أثناء الشرب.
إبقاء مغذيات الطيور بعيدا عن متناول الحيوانات المفترسة
لا تزال الطيور عرضة للحيوانات المفترسة في الشتاء، ولهذا السبب فإن توفير أماكن محمية لها هو المفتاح لطيور سعيدة وآمنة. من الجيد وضع وحدات التغذية بالقرب من شجرة أو شجيرة حتى تتمكن من التراجع إذا تعرضت للتهديد، لكن تجنب وضعها قريبًا جدًا بحيث يمكن أن تختبئ القطة وتهاجمها بسهولة. حدد موقع وحدات التغذية الخاصة بك على بعد 10 أقدام على الأقل من الغطاء لتوفير الوصول إلى الطعام مع توفير خط رؤية حتى يتمكنوا من التفاعل عند رؤية حيوان مفترس.
احتفظ بمغذياتك بعيدًا عن النوافذ مباشرة
قد تميل إلى وضع وحدة التغذية بجوار نافذتك مباشرةً حتى تتمكن من مشاهدة من يتوقف لتناول الطعام. ومع ذلك، يعد هذا مشكلة لأن المغذيات القريبة جدًا من النافذة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة إذا اصطدمت الطيور بالزجاج. يمكنك إما تحديد موقع وحدة التغذية الخاصة بك على بعد 3 إلى 4 أقدام من النافذة أو منحهم مساحة كافية عن طريق وضع وحدة التغذية على بعد 30 قدمًا. إن مجرد إجراء هذا التغيير البسيط سيساعدهم على التنقل بأمان من وحدة التغذية دون حدوث أي عطل.
تنظيف تحت مغذيات الطيور الخاصة بك
بالإضافة إلى تنظيف وحدة التغذية نفسها، تحتاج إلى تنظيف أي منطقة حولها. غالبًا ما يؤدي النشاط الصاخب في وحدة تغذية الطيور إلى سقوط البذور والقشرة المتناثرة تحتها. عندما تُترك هذه الرواسب لتتعفن، يمكن أن تتطور إلى نمو العفن والبكتيريا، مما قد يؤدي إلى خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن أن تنتشر بسهولة بين السكان. وقد تجذب النفايات المهملة أيضًا القوارض والآفات الأخرى التي يمكن أن تسبب الأمراض، فضلاً عن التنافس مع الطيور على مصادر الغذاء.
قم بإبعاد المغذيات لتجنب الاكتظاظ
إذا أصبحت حديقتك نقطة ساخنة للطيور، فقد يكون هناك بعض الاكتظاظ، ويمكن أن تكون التوترات عالية إذا كانت الأنواع العدوانية السائدة في المنطقة. توصي جامعة فلوريدا IFAS Extension بإنشاء “محطات تغذية” متعددة مع أنواع متعددة من مغذيات متباعدة في جميع أنحاء الفناء. الطيور ليست عالمية في كيفية تغذيتها، حيث تفضل بعض الأنواع المساحات المفتوحة والبعض الآخر يبقى بالقرب من الغطاء. إن توفير مواقع تغذية متعددة يقلل من الاكتظاظ، ويدعم احتياجات التغذية المتنوعة، ويساعد على جذب مجموعة أكبر من الأنواع.
أضف النباتات المناسبة
تعد زراعة الأشجار والشجيرات في حديقتك طريقة مجربة للمساعدة في دعم الطيور في الشتاء. توفر الشجيرات المحلية التوت للطيور مما يقلل من الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة، بينما توفر أيضًا مأوى بالغ الأهمية أثناء الطقس القاسي. توفر أنواع مثل التوت (Myrica pensylvanica) و Winterberry holly (Ilex verticillata) التوت عالي الطاقة للطيور خلال فصل الشتاء. تعتبر الأشجار المنتجة للفاكهة مثل التفاحة الأمريكية (Malus Coronaria) وقرانيا (Cornus sanguinea) والأرز الأحمر الشرقي (Juniperus Virginiana) أيضًا اختيارات رائعة لأنها توفر الطعام والغطاء عندما تحتاج الطيور إلى الراحة.
لا تقلق بشأن الأوراق المتساقطة
من الطرق السهلة لدعم أصدقائك ذوي الريش أثناء إطعام الطيور في فصل الشتاء هو ترك فضلات الأوراق بمفردها في الفناء. تعتبر الأوراق جزءًا طبيعيًا من التنوع البيولوجي وتساعد في دعم مجموعة واسعة من الأنواع في النظام البيئي. بالإضافة إلى إفادة تربتك عندما تتحلل، توفر الأوراق المتساقطة موطنًا للمواد الغذائية الأساسية للطيور، وتأوي اليرقات والحشرات واللافقاريات الأخرى التي تعتمد عليها للحصول على البروتين.
غيّر ما تطعمه في الشتاء
يمكنك الاعتماد على مزيج بذور الطيور القياسية في فصل الصيف، ولكن من المهم النظر في مدى تلبية احتياجات الشتاء، وتجنب أي نوع يحتوي على ميلو أحمر، والذي تتجاهله معظم الطيور في الفناء الخلفي. ابحث عن خيارات تحتوي على زيت عباد الشمس الأسود والعصفر والنيجر أو قم بشرائها بشكل منفصل. يعد الشحم الغني بالدهون والسعرات الحرارية خيارًا شائعًا لتغذية الطيور في فصل الشتاء. في حالة تقديم الشحم، حاول استخدام أداة تغذية الشحم الخاصة لتوفير مكان يمكن أن يتشبثوا به أثناء الرضاعة. تتوفر مغذيات الشحم على نطاق واسع، بما في ذلك النماذج ذات الأسعار المعقولة مثل Kingsyard Double Suet Feeder على أمازون.
التزم بروتين تغذية الطيور الشتوي
استمر في تخزين مغذياتك لإبقاء الطيور سعيدة وصحية طوال الموسم. تحب الطيور الاتساق، والحفاظ على الروتين يعني أنها ستزورك كثيرًا، بمجرد أن تعرف أن موقعك مكان جيد للزيارة. تذكر أنك تساعد في ضمان بقائهم على قيد الحياة، خاصة في أوقات الطقس القاسي. إذا كان عليك الخروج من المدينة أو كنت غير قادر على ملء وحدات التغذية الخاصة بك لأي سبب من الأسباب، فاطلب من صديق أو جار مساعدتك في غيابك.
حماية مغذياتك من السناجب
يمكن للسناجب أن تدمر وحدة تغذية الطيور بسرعة ولا تترك سوى القليل أو لا شيء للطيور. يمكنك تجربة استخدام وحدة تغذية مقاومة للسنجاب أو تثبيت حاجز على جذوع الأشجار أو أعمدةها لمنعها من التسلق. يمكنك أيضًا وضع وحدات التغذية على بعد 10 أقدام على الأقل من الجزء المتدلي من منزلك أو الأشجار أو نقاط القفز الأخرى. تكتيك آخر هو الإلهاء، وتوصي جامعة ولاية كانساس للحياة البرية بإطعام السناجب حبات الذرة أو أذن الذرة بعيدًا عن المغذيات.
امنح الطيور مأوىً كافيًا
في حين أن الأشجار والشجيرات يمكن أن توفر مأوى فعالًا للطيور الشتوية، يمكنك الذهاب خطوة أخرى إلى الأمام عن طريق إضافة صندوق تجثم. تم تصميم هذه الصناديق خصيصًا لتقليل فقدان الحرارة، وتسمح لمجموعات الطيور بالتجمع معًا في درجات حرارة باردة للحفاظ على الدفء. على عكس صناديق التعشيش أو بيوت الطيور القياسية، تم تصميم صناديق التجثم بتهوية أقل وتتميز بمجاثم توفر مساحة لطيور متعددة في وقت واحد. ومن المرجح أن تستخدمها الطيور المغردة مثل طائر القرقف والقيق الأزرق، وكذلك نقار الخشب.