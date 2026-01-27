13 نصيحة لتغذية الطيور في الشتاء لإبقائهم سعداء طوال الموسم

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

عند محاولة جذب الطيور إلى حديقتك خلال فصل الشتاء، يجب عليك التأكد من تلبية احتياجاتها الأساسية دائمًا: الطعام والماء والمأوى. خلال الأشهر الباردة عندما تكون الموارد أكثر ندرة، تصبح هذه الاحتياجات الأساسية أكثر أهمية. إن إطعام الطيور في الفناء الخلفي يساعدهم على الحفاظ على الطاقة والبقاء على قيد الحياة في الأشهر الباردة. إن اتباع ممارسات تغذية الطيور الشتوية الجيدة والبقاء على دراية بالتهديدات المحتملة يمكن أن يساعد الطيور على تحمل هذا الموسم.

بعض أنواع الطيور، مثل الكاردينال الشمالي، والعصفور المنزلي، والطائر القرقف، تعيش على مدار العام في العديد من مناطق الولايات المتحدة. يمكن أيضًا أن يكون أحد أنواع الطيور الطنانة، وهو طائر آنا الطنان، زائرًا شتويًا في بعض المناطق، مما يسمح لأصحاب المنازل بتكملة احتياجاتهم من السعرات الحرارية العالية عندما يكون الطعام نادرًا. نظرًا لأن الطيور تستخدم حرارة أجسامها في المقام الأول لتبقى دافئة، فإنها تحتاج إلى تناول سعرات حرارية عالية. يتطلب الحفاظ على درجة حرارة ثابتة خلال الليالي الباردة والطقس القاسي طاقة إضافية. إحدى الطرق التي تساعدهم على البقاء دافئين هي من خلال الارتعاش، وذلك باستخدام تقلصات العضلات السريعة لرفع درجة حرارة الجسم.

إن إطعام الطيور في الشتاء ليس مجرد عمل من أعمال اللطف؛ ويمكنه أيضًا دعم التكاثر الصحي في الربيع. وجدت دراسة أجرتها جامعة كوينز في بلفاست ونشرتها الجمعية الملكية أن استكمال نظامهم الغذائي أدى إلى إنتاج البيض مبكرًا وزيادة نجاح الوليدة. وبعيدًا عن الفوائد البيئية، فإن رؤية الطيور الملونة على خلفية شتوية رمادية خلال الأيام الباردة الرتيبة يمكن أن يكون بمثابة دفعة معنوية مرحب بها. بعد أن قمت بتخزين وحدة التغذية الخاصة بك بأفضل الأطعمة لإبقاء الأصدقاء ذوي الريش في حديقتك سعداء في الشتاء، من المهم أن تفكر أيضًا في هذه الخطوات المهمة للحفاظ على صحتهم خلال الموسم.