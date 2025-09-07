14 أشجار سريعة النمو لشاشة خصوصية طبيعية في الفناء الخاص بك

إذا كنت قد نظرت من أي وقت مضى من نافذتك الخلفية وتمنيت أن يكون لديك المزيد من السلام والهدوء والمنفرة من العالم الخارجي ، فإن شاشة الخصوصية الطبيعية هي واحدة من أجمل الطرق لإضافة عزلة تشبه المنتجع إلى مساحتك. بدلاً من التحديق في الأسوار أو الجدران ، يمكنك أن تحيط نفسك بالمساحات الخضراء المورقة التي تخدم واجبًا مزدوجًا عن طريق منع مناظر غير مرغوب فيها مع جذب الملقحات ، وضوضاء التكييف ، وتوفير مظلة مظللة لمساحتك بأكملها. ليس عليك الانتظار لعقود لجعلها حقيقة واقعة. يمكن أن تضيف الأشجار سريعة النمو ، التي تنمو 24 بوصة أو أكثر في السنة ، حاجزًا حيًا إلى فناءك وتغير الجمالية تمامًا.
سواء كنت تريد حظر شارع مزدحم ، أو منظر غير سار للممتلكات المجاورة ، أو لإنشاء بقعة خاصة مريحة ، هناك شجرة سريعة النمو لذلك. توفر دائمة الخضرة مثل Thuja “Green Giant” وأشجار Leyland Cypress تغطية على مدار السنة ، لذلك يشعر الفناء الخلفي الخاص بك بعيدًا حتى في منتصف الشتاء. إذا كنت تفضل الأشجار ذات الدراما الموسمية ، فإن الأصناف المتساقطة مثل خشب القيقب الأحمر أو Tulip Tree وضعت على عروض متوقفة من اللون مع إعطائك الظل والصيف. لشيء أكثر فريدة من نوعها ، تجلب الأشجار المزهرة مثل شرق Redbud أو جنوب ماغنوليا رشقات من اللون الجريء والروح ، مما يثبت أن شاشات الخصوصية يمكن أن تكون وظيفية ورائعة.
من دائمة الخضرة إلى أشجار الظل المورقة ، يحول هؤلاء المزارعون السريعون مساحتك الخارجية إلى هروب خاص ودعوة بمظلة حية هادئة مليئة بالظلال الطبيعية.
“Green Giant” Arborvitae
إذا كنت تبحث عن شجرة تقدم خصوصية سريعة ومورقة دون الكثير من الضجة ، من الصعب التغلب على “Green Giant” Arborvitae (Thuja ‘Green Giant). الصنف “Green Giant” هو دائمة الخضرة التي تنمو حتى 3 أقدام سنويًا ، وتشكل بسرعة جدارًا كثيفًا وحيويًا من المساحات الخضراء. تزدهر في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8 ، وتبقى أوراق الشجر الخضراء الغنية والثرياء بالكامل على مدار العام ، مما يمنحك تغطية موثوقة في كل موسم. عند النضج ، يصل طوله بين 40 و 60 قدمًا ويصل إلى 18 قدمًا.
كاتالبا الجنوبية
Southern Catalpa (Catalpa Bignonioides) هي شجرة سريعة النمو ، تتضاعف كشاشة خصوصية طبيعية وبداية محادثة. يشتهر بأوراقها الضخمة ذات الشكل القلبي ومجموعات من الزهور البيضاء المبهجة التي تشبه السحلية ، فإنها تخلق الكثير من الظل والتغطية في أي وقت من الأوقات. أشجار الكاتالبا الجنوبية هي أصعب في المناطق من 5 إلى 9 ، مما يجلب كل من الخصوصية ولمسة من النزوة. إنها أيضًا واحدة من الأشجار الجميلة التي تدعو طيور الطنان بشكل طبيعي إلى الفناء الخاص بك.
“نيلي ر. ستيفنز” هولي
بالنسبة إلى القليل من جولي على مدار السنة ، قامت “Nellie R. Stevens” Holly (Ilex ‘Nellie R. Stevens). في المناطق من 6 إلى 9 ، يمكن أن يصل دائمة الخضرة ذات الأوراق العريضة سريعة النمو إلى ما يصل إلى 30 قدمًا وعرضًا مثيرًا للإعجاب من 8 إلى 25 قدمًا ، ويشكل جدارًا كثيفًا ومورقًا من الأوراق الخضراء اللامعة. إنه مثالي للحفاظ على مختلس النظر المحتملين. في الربيع ، ينتج أزهار بيضاء صغيرة ، مع مجموعات من التوت الأحمر الزاهي في الخريف والشتاء تضيف لونًا مبهجًا وجذب الطيور.
ليلاند سرو
إذا كنت تريد خصوصية سريعة وموثوقة ، فإن شجرة Leyland Cypress (× Hesperotropsis Leylandii) هي نجم. يمكن أن تتصاعد هذه الخضرة سريعة النمو على 3 أقدام في السنة ، مما يخلق جدارًا سميكًا ناعمًا من أوراق الشجر الأزرق والأخضر في وقت قياسي. يعد Leland Cypress أصعب في المناطق من 6 إلى 10 ، مع فروع الريش التي تشكل شاشة خصوصية طبيعية مثالية لنحت هروب الفناء الخلفي.
الشمع ميرتل
أشجار Wax Myrtle (Morella cerifera) هي دائمة الخضرة سريعة النمو ومتعددة الاستخدامات مثالية لإنشاء شاشة خصوصية طبيعية مع مظهر أكثر ليونة وأكثر استرخاء. تظل أوراقها العطرية النحيلة خضراء على مدار السنة ، بينما توفر فروعها الكثيفة تغطية سريعة دون الشعور بالثقل. تنمو مجموعات شجرة الشجيرات هذه من 3 إلى 5 أقدام كل عام في المناطق من 7 إلى 11 وتنتج التوت الصغير الشمعي الذي يشبه الحلوى للطيور والملقحات.
أمريكا سيكامور
تجلب شجرة Sycamore الأمريكية (Platanus Occidentalis) الدراما الكلاسيكية إلى الفناء الخاص بك. يشتهر بحجمها الهائل واللحاء الفريد المورق الذي يقشر لكي تكشف عن بقع بيضاء ورمادية كريمية ، ويضيف شخصية إلى أي منظر طبيعي. تحتاج هذه الشجرة إلى مساحة كبيرة جدًا عند زراعتها حيث يمكن أن تصل إلى 100 قدم وقطرها 10 أقدام ، وتكتسب أكثر من 2 قدم في السنة. أصعب في المناطق من 4 إلى 9 ، يقدم Sycamore الأمريكي الجمال والخصوصية على نطاق واسع إذا كان لديك مساحة لتجنيبها.
جنوب ماجنوليا
تتميز الأشجار الجنوبية ماغنوليا (ماجنوليا جرانديفورا) بأوراق لامعة ودائمة الخضرة وأزهار عطرة وذات أبيض يمكن أن تصل إلى حجم الطبق خلال فصل الصيف في المناطق من 6 إلى 10. إنها واحدة من تلك الأشجار التي تشعر بأناقة على الفور. يمنحها الجوانب السفلية البنية الصدئة لأوراقها طبقة إضافية من الملمس واللون ، لذلك تبدو دائمًا خصبًا ، مما يجعلها خيارًا رائعًا للخصوصية والظل والتغطية على مدار السنة. إنه مثالي إذا كنت تريد شاشة خصوصية سريعة ، واكتسب ارتفاعها 1 إلى 2 قدم في السنة.
شرق ريدبود
Redbuds الشرقية (Cercis Canadensis) هي الأشجار المزهرة التي هي الأكثر إثارة لها. تنفجر بأجمل ظلال اللون الوردي في أوائل الربيع ، يمكن أن تتسامح شجرة الزينة هذه لتشمل الشمس الكاملة ويمكن أن تزرع في المناطق من 4 إلى 9. يتخبط الملقح المفضل في الأزهار لصالح الأوراق الخضراء على شكل قلب ، ويشكل مظلة ناعمة توفر ظلالًا موسمية وفحص خصوصية سريعة النمو.
شجرة ساسافاس
أشجار Sassafras (Sassafras Albidum) تنمو سريعًا وستجعل ساحة ملاذ الملقح ، لكن جاذبيتها تتجاوز ذلك. تشتهر الشجرة بأوراقها من الأوراق ذات الشكل الفريد على نفس الشجرة-بعضها بيضاوي ، قفاز ، وثلاثة على شكل ثنائي ، مما يمنحها مظهرًا غريب الأطوار حقًا. يشكل Sassafras مظلة كثيفة وورقية يمكن أن توفر خصوصية موسمية والكثير من الظل لأولئك الذين يعيشون في المناطق من 4 إلى 9.
الشوكران الشرقي
شجرة الشوكران الشرقية (تسوجا كندينسسيس) هي دائمة دائمة الخضرة التي تجلب الخصوصية والنعومة على مدار السنة لأي منظر طبيعي. تخلق إبرها الخضراء العميقة والفروع المتدلية مظهرًا مثبطًا وذات طبقة يبدو وكأنه مجموعة قصص خيالية في الغابة. ينمو حوالي 1 إلى 2 قدم في السنة ويوفر تغطية أوراق الشجر الكثيفة. تزدهر أشجار الشوكران الشرقية في درجات حرارة أكثر برودة ، مثل تلك الموجودة في المناطق من 3 إلى 7.
panicle adenangea
Panicle Cynangea (paniculata الكوبية) عبارة عن شجيرة سريعة النمو أو شجرة صغيرة تجمع الجمال والخصوصية معًا في حزمة جميلة حقًا. معروف بمجموعاتها الكبيرة من الزهور على شكل مخروط ، فإنها تضع عرضًا رائعًا من منتصف الصيف إلى الخريف. يمكن أن يزرع الكوبية في مجموعات ما يصل إلى 25 قدمًا لتشكيل شاشة كثيفة ومزهرة تشعر بالترحيب. يزدهر في بقع مشمسة في المناطق من 3 إلى 8.
مونتيري السرو
أشجار Monterey Cypress (HesperoCyparis macrocarpa) دائمة الخضرة الجريئة والسريعة النمو التي تصنع شاشة طبيعية مثيرة للإعجاب. بفضل أوراق الشجر الخضراء الغنية والشكل المميز والرياح ، فإنها تخلق بسرعة الخصوصية مع إضافة بعض الأحرف المهيكلة إلى المشهد الخاص بك. هذه الشجرة تزدهر في المناطق الساحلية ، تنمو بشكل طبيعي على ساحل وسط كاليفورنيا ، حيث يمكن للهواء المالح والنسائم القوية تحدي الأنواع الأخرى ، مما يجعلها مفضلة على طول السواحل ، لكنها لا تزال قادرة على الازدهار في المناطق 7 إلى 10
القيقب الأحمر
صحيحًا لاسمها ، تضع شجرة القيقب الأحمر (Acer Rubrum) عرضًا رائعًا في كل خريف ، مع أوراق الشجر الأحمر والبرتقالي الناري وحتى الصفراء التي ستضيء المناظر الطبيعية الخاصة بك بلون دراماتيكي. إنها شجرة قابلة للتكيف تجلب كل من الخصوصية والجمال الذي يربط بين أربعة موسم إلى فناءك ، خاصة إذا كنت تعيش في المناطق من 2 إلى 9. في فصل الربيع ، تضيف الزهور الحمراء الصغيرة والبذور المجنحة دفقة أخرى من الألوان ، بينما يوفر مظلةها الكثيفة مكانًا للتبريد طوال الصيف.
Tuliptree
تعد شجرة توليب (Liriodendron Tulipifera) مزارعًا سريعًا بشكل استثنائي ، وغالبًا ما ترتفع ما بين 2 و 3 أقدام سنويًا في ظروف مثالية. إنها أيضًا واحدة من أجمل اسمها ، حيث تصل إلى اسمها ، مع أزهار صفراء خضراء على شكل زنبق 2.5 بوصة والتي تجذب الملقحات وتضيف مجموعة من الألوان إلى المناظر الطبيعية في الربيع. بحلول الخريف ، تضع أوراقها الذهبية الساطعة على عرض رائع. شجرة توليب أصعب في المناطق من 4 إلى 9.