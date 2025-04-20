14 أعشاب لذيذة ستزدهر عند زراعتها في سلال معلقة

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سواء كنت تتطلع إلى توفير مساحة وإضافة نكهة محلية إلى وجباتك أو تفتيح مطبخك مع سلال تتصاعد من الأعشاب المورقة ، يمكن أن تكون حديقة عشب جميلة معلقة DIY هي الحل الأمثل. هذا النمط من البستنة متعددة الاستخدامات ، ويمكن استخدامه في الداخل والخارج. لا تضيء السالات المعلقة فقط الشرفة الأمامية ، ولكن الارتفاع يوفر طبقة إضافية من الحماية من حالات الإصابة بالآفات الشائعة ، مما يؤدي إلى أسعد وأعشاب أكثر صحة. يمكن أن يؤدي زراعة الأعشاب في سلة بدلاً من الأرض مباشرة إلى تحسين دوران الهواء ، وهو مفيد للنباتات. مفتاح حديقة عشب معلقة مزدهرة هو كميات كبيرة من أشعة الشمس ورطبة ، ولكن ليس رطبة ، التربة.

في معظم الحالات ، من الأفضل أيضًا البدء بالنباتات القائمة بدلاً من البذور. ستحتاج أيضًا إلى تخصيب نباتاتك بانتظام أو استخدام الأسمدة التي تم إصدارها للوقت عند زرعها لإبقائها في نموها. يمكن للعديد من الأعشاب المفضلة لديك التكيف مع تقنية البستنة على طراز الحاويات هذه ، مع الحفاظ على مخزنك مجهزًا بنكهاتك المفضلة طوال العام. مع تغير المواسم ، يمكن بسهولة نقل السلال إلى الداخل في فصل الشتاء للحماية من الصقيع ، أو تحرك في الهواء الطلق في الأشهر الأكثر دفئًا لامتصاص الشمس. يمكن لمحطات الصيانة المنخفضة أن تحول الشرفات الباهتة ونوافذ المطبخ إلى حدائق لذيذة وتوفير المساحة. فيما يلي 14 من أفضل الأعشاب التي يجب مراعاتها عند التخطيط لحديقة عشب معلقة.