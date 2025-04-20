14 أعشاب لذيذة ستزدهر عند زراعتها في سلال معلقة

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سواء كنت تتطلع إلى توفير مساحة وإضافة نكهة محلية إلى وجباتك أو تفتيح مطبخك مع سلال تتصاعد من الأعشاب المورقة ، يمكن أن تكون حديقة عشب جميلة معلقة DIY هي الحل الأمثل. هذا النمط من البستنة متعددة الاستخدامات ، ويمكن استخدامه في الداخل والخارج. لا تضيء السالات المعلقة فقط الشرفة الأمامية ، ولكن الارتفاع يوفر طبقة إضافية من الحماية من حالات الإصابة بالآفات الشائعة ، مما يؤدي إلى أسعد وأعشاب أكثر صحة. يمكن أن يؤدي زراعة الأعشاب في سلة بدلاً من الأرض مباشرة إلى تحسين دوران الهواء ، وهو مفيد للنباتات. مفتاح حديقة عشب معلقة مزدهرة هو كميات كبيرة من أشعة الشمس ورطبة ، ولكن ليس رطبة ، التربة.
في معظم الحالات ، من الأفضل أيضًا البدء بالنباتات القائمة بدلاً من البذور. ستحتاج أيضًا إلى تخصيب نباتاتك بانتظام أو استخدام الأسمدة التي تم إصدارها للوقت عند زرعها لإبقائها في نموها. يمكن للعديد من الأعشاب المفضلة لديك التكيف مع تقنية البستنة على طراز الحاويات هذه ، مع الحفاظ على مخزنك مجهزًا بنكهاتك المفضلة طوال العام. مع تغير المواسم ، يمكن بسهولة نقل السلال إلى الداخل في فصل الشتاء للحماية من الصقيع ، أو تحرك في الهواء الطلق في الأشهر الأكثر دفئًا لامتصاص الشمس. يمكن لمحطات الصيانة المنخفضة أن تحول الشرفات الباهتة ونوافذ المطبخ إلى حدائق لذيذة وتوفير المساحة. فيما يلي 14 من أفضل الأعشاب التي يجب مراعاتها عند التخطيط لحديقة عشب معلقة.
الثوم المعمر
الثوم المعمر (Allium schoenoprasum) ينتج أوراق الشجر الصالحة للأكل والزهور العطرة مثالية لتعليق السلال. هذا بالنسبة إلى البصل يزدهر في ضوء الشمس المباشر ، وسيستمر في النمو وأنت تقطع قصاصاتك بانتظام لمطبخك. ابدأ مع عدد قليل من النباتات المنشأة بدلاً من البذور للحصول على أفضل النتائج. يمكن زراعتها في الداخل أو في الهواء الطلق ، ولكنها ستحتاج إلى رعاية إضافية وسقي يوميًا خلال الأشهر الأكثر سخونة عند زراعتها في الخارج. يعتبر المصنع الدائم مثاليًا لتعليق الحدائق لأنه من السهل النمو وسوف يستمر في العودة عاماً بعد عام.
النعناع
عشب شائع آخر يمكنك أن تنمو في سلالك المعلقة هو النعناع (أنواع Mentha). يتوفر هذا العشبة المشتركة في مجموعة واسعة من الأصناف ، بما في ذلك spearmint (Mentha Spicata) ، والنعناع المصري (Mentha niliaca) ، وبالطبع النعناع (Mentha × Piperita). يمكنك نقل نباتات النعناع الأصغر سنا مباشرة إلى سلة معلقة بمجرد تأسيسها. النعناع سهل النمو في الداخل وسيوفر إمدادات مستمرة من الأعشاب. إنه يتطلب كمية جيدة من أشعة الشمس والري ، ولكنها مزارعون سريعون يزدهرون بالرعاية الروتينية. سيشجع تقليص الأطعمة الطازجة من النعناع لمطبخك النبات على النمو الأكثر حدة والازدهار.
الشبت
يمكن أن يزرع الشبت (Anethum Graveolens) بسهولة في مطبخك. سيتطلب هذه الأعشاب المتوسطية سلة أكبر مع كميات كبيرة من التربة لتنمو ، لكنها ستستمر في ازدهار الحصاد بعد الحصاد. مثل معظم أعشاب حديقة الحاويات ، يتطلب الشبت أشعة الشمس الكاملة والرياح المتكررة في التربة التي يتم تصنيفها جيدًا ، على الرغم من أنك تريد تجنب الإفراط في الماء. يمكن أن تبدأ من البذور أو المزروعة ، ثم نمت في الهواء الطلق على الشرفة أو الفناء خلال الأشهر الأكثر دفئًا. احتفظ بها في الداخل لمواصلة إنتاج بمجرد انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 60 درجة فهرنهايت. تسمح سلة معلقة بنقل الشبت بسهولة مع تغير الفصول. عندما نمت في الهواء الطلق ، يجذب الشحن أيضًا الحشرات المفيدة ، والتي يمكن أن تساعد في ردع الآفات التي تتطلع إلى جعل نفسها في المنزل في نباتات أخرى في حديقتك.
Cilantro
Cilantro (Coriandrum sativum) هو نسبة إلى البقدونس ، وإضافة متعددة الاستخدامات إلى حديقة الأعشاب المعلقة. يمكنك تخفيف جذور نبات الكزبرة الشابة وزراعةها في سلة معلقة من اختيارك. توفير كميات كبيرة من أشعة الشمس والماء ، ومشاهدة النبات ينمو إلى الوراء أثناء قيامك بقص الشركاء بشكل روتيني. يمكن أن تنمو نباتات Cilantro بشكل مريح في المساحات الصغيرة ، مما يجعلها مرشحًا رائعًا لسلة تعليقك المدمجة. إليك أفضل طريقة لزراعة الكزبرة في الداخل.
بَقدونس
مثل الكزبرة النسبية ، فإن البقدونس (Petroselinum Crispum) لديه عادات متشابهة متشابهة مناسبة تمامًا لحديقتك العشبية. بقدونس يحب أشعة الشمس ، ولكن يمكن أن يتسامح أيضًا مع الظل الجزئي. يأتي هذا العشبة في المطبخ في العديد من الأصناف ، بما في ذلك البقدونس المشترك ذات الأوراق المجعد (Petroselinum crispum var. crispum) والبقدونس الأوراق المسطحة الإيطالية (Petroselinum crispum var. neapolitanum). يمكن أن يزرع البقدونس المتنامي إلى جانب النباتات الأخرى أيضًا المساعدة في مكافحة الآفات. يحتوي العشبة على مادة كيميائية يمكنها صد بعض الخنافس ، ونظام الجذر المعتدل الخاص به هو مطابقة جيدة للحاويات الصغيرة. فيما يلي بعض النصائح الإضافية حول كيفية النمو ورعاية مصنع البقدونس الخاص بك.
حميض
Garden Sorrel (Rumex acetosa) يجعل إضافة فريدة من نوعها إلى دوران الأعشاب النموذجي. يمكن أن تتحمل Sorrel كل من أشعة الشمس الكاملة والظل الجزئي ، ويمكن زراعتها على مدار السنة ، أو في الهواء الطلق في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7 خلال فصل الربيع. الأنواع الأخرى ، مثل Sorrel الفرنسية (Rumex Scutatus) ، هي أيضًا صيانة منخفضة ويمكن أن تزدهر في التربة الفقيرة. Sorrel ليس غالبًا عندما يتعلق الأمر بالظروف المتنامية ، مما يعني أن البستانيين الهواة يمكن أن يكونوا ناجحين في تنمية العشبة Zippy في سلال معلقة.
روزماري
لا يمكنك أن تخطئ في الكلاسيكيات. روزماري (سالفيا روزمارينوس) هي العنصر الرئيسي في العديد من الأسر ويتطلب ضجة ضئيلة للغاية. يزدهر هذا العشبة المتينة في ضوء الشمس المباشر من حافة النافذة ومقاومة بشكل طبيعي للعناصر والآفات عند زراعتها في الهواء الطلق. إبرة روزماري تعتبر عطرة بشكل لا يصدق من الزيوت الطبيعية للعبة ، ويمكن أن تضيء أجواء حتى المطابخ الواضحة. بمجرد أن تعرف أساسيات كيفية رعاية إكليل الجبل الخاص بك ، فإنها تتطلب القليل من الاهتمام العملي وينمو بشكل طبيعي. هذا يجعله نباتًا رائعًا للبدء إذا كنت جديدًا في تنمية الأعشاب الخاصة بك.
النعناع البري
أفراد أسرتك البشريون ليسوا الوحيدين الذين يمكنهم جني الفوائد من حديقة الأعشاب في المنزل. Catnip (Nepeta Cataria) هو قريب النعناع الذي يصاب أصدقاء القطط بالجنون. تنمو Catnip وفيرة في حدائق على طراز الحاويات مع أشعة الشمس الجيدة والتربة التي يتم تجريدها جيدًا. القطط تحب الآثار المريحة والبهجة. تعتبر السلال المعلقة هي الوعاء المثالي لنباتات النعناع البري ، لأنها تبقي العشبة بعيدة عن متناول الحيوانات الأليفة المتحمسة قبل أن تكون مستعدًا للحصاد. يمكن تجفيف Catnip ومحشو في ألعاب Cat لتعزيز وقت اللعب ، أو إعطاء علاج جديد خارج السلة. يمكن أيضًا استخدامه كتوابل أو شاي للبشر. في الواقع ، هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تنمو النعناع الريبي حتى لو لم يكن لديك قطة.
الشمر
الشمر (Foeniculum Vulgare) هو عشب معمر جريء مع سعف ريش خضراء عميقة. نظرًا لأن الجذر الشبيه بالمصباح في الشمر يمكن أن ينمو بشكل كبير ، فستحتاج إلى قدر لا يقل عن 12 بوصة لاستيعاب جذور الأعشاب. يمكن أن تكون السعف الحساسة عرضة لأضرار الرياح ، وبالتالي فإن بقعة مشمسة في الداخل هي المكان الذي تزدهر فيه هذه الأعشاب المتوسطية. يمكن أن يساعد تعليق الشمر من سلة في نافذتك بدلاً من المكشوف في الهواء الطلق في حمايتها من العناصر وتحسين الصحة العامة لمصنعك.
الريحان المقدس
Holy Basil (Ocimum tenuiflorum) هو عشب مقدس موطن للهند يتم تبجيله لخصائصه التكيف التي يمكن أن تساعد في تقليل التوتر. يشار إليها في بعض الأحيان باسم Tulsi ، هذه العشبة لها نكهة أكثر جرأة ، أكثر من الفلفل مقارنة بالريحان الحلو الشائع (Ocimum basilicum). ينمو الريحان المقدس بشكل جيد في سلال معلقة ، لأن الارتفاع يضيف طبقة إضافية من الحماية من الآفات. يصنع المزارعون المرتفعون أيضًا منزلًا رائعًا للريحان المقدس لأن النبات يحتاج إلى كميات كبيرة من تدفق الهواء. فيما يلي بعض النصائح الإضافية حول كيفية النمو والعناية بنباتات الريحان.
حكيم
Sage (Salvia officinalis) هي عشب تقليدي آخر مناسب لحديقة معلقة. من السهل رعاية هذا النبات الحلو والترابي ويمكن أن ينتج عنيفات وفيرة عاماً بعد عام. الحكيم متحمل الجفاف ويسهل الاحتفاظ به ، لذلك حتى لو نسيت في بعض الأحيان سقيها ، فسيستمر في الازدهار. في الواقع ، فإن Overwatering هو أحد الأخطاء التي يرتكبها الجميع. لتجنب ذلك ، من الأفضل السماح للتربة بالتجف بين الجفن. حافظ على حكيم في سلة متوسطة الحجم في ضوء الشمس المباشر وشاهد أوراق النبات الغامضة تزدهر.
جرجير
قم بتوابل حديقة الأعشاب الخاصة بك عن طريق زراعة جرجيرك الخاص (Eruca Vesicaria Sativa). هذا قريب تذوق الحاد من الخردل الخضراء يعمل بشكل جيد في المساحات المحصورة مع الحصاد المنتظم. يتطلب هذا اللون الأخضر الورقي كمية وافرة من تصريف التربة ، والتي يمكن مراقبتها بسهولة والتحكم فيها عند زرعها في سلة معلقة. حتى السلال الأصغر يمكن أن تصنع منزلًا مريحًا لنباتات الجرجير التي تزدهر في التربة المغذية مع ما لا يقل عن ست ساعات من أشعة الشمس المباشرة. هذه هي أفضل طريقة لحصاد الجرجير.
باي لوريل
Bay Laurel (Laurus Nobilis) هو خيار عطرة ومتعددة الاستخدامات يستحق النظر. Bay Laurel غير مملوء ويمكن أن ينمو بصحة جيدة حتى عندما تكون الجذور ضيقة. تنمو أوراق Bay Laurel فعليًا على الأشجار ، لكن الأشجار الأصغر سهلة بما يكفي لإدارة أنه يمكن زراعتها في الداخل. يمكن أن يحافظ التقليم المنتظم على المصنع الصغير بما يكفي ليتم احتوائه على سلة معلقة. يحب Bay Laurel الرطوبة ، لذلك إذا اخترت زراعتها في الداخل ، والمياه بانتظام وضوء النبات للحصول على رطوبة إضافية. فقط تأكد من أن النبات لا يقف في الكثير من الماء.
مردقوش
لا يحتاج Oregano (Origanum Vulgare) إلى مقدمة. يمكن العثور على هذه العشبة الشعبية على رفوف التوابل في جميع أنحاء العالم. تفضل سلاسل أوراق أورجانو من الأوراق العطرة على الحاوية ، مما يجعل سلة معلقة في المنزل المثالي لهذا العشبة الدائمة. نباتات Oregano مناسبة للنمو الداخلي والخارجي ، وتنمو الأصناف مثل الزحف Oregano و Golden Oregano في التربة الضحلة إذا كنت تفضل سلة أصغر. يحب Oregano الشمس ويمكن نقله بسهولة في سلة معلقة لامتصاص بعض الأشعة الإضافية. عندما يحين الوقت ، إليك أفضل طريقة لحصاد Oregano. إذا كنت حريصًا على البدء ، فإن Lálá Green تبيع 10 عبوات من السلال المعلقة على Amazon.