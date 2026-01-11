14 اتجاهًا لألوان المطبخ نتطلع إليها بالفعل لعام 2026

في كل عام، يحدد المصممون الألوان التي ستكون محور التركيز الرئيسي للاتجاهات الداخلية، وهي تلعب دورًا محوريًا في تحديد الأسلوب العام للطريقة التي يتم بها التعامل مع تصميم المطبخ. من الألوان التي توفر فوائد مثبتة إلى اتجاهات التصميم الجديدة الجريئة المثالية للترفيه، فإن عام 2026 مليء بالفعل بمزيج مثير للاهتمام من لوحات الألوان. تتناسب اختيارات الألوان هذه مع التركيز هذا العام على الراحة والطبيعة والفن، وتتوافق بشكل جيد مع تصميمات الخزائن الرائجة التي ستهيمن على المطابخ في عام 2026.

تحدث المصممان المحترفان كلير ستاسزاك من Centered by Design وزوي فيلدمان من Zoë Feldman Design عن تأثير اللون في عام 2026، عبر مارثا ستيوارت. وشدد ستاسزاك على التصاميم الجريئة، قائلًا: “الناس أكثر انفتاحًا على الدفء واحتضان الألوان، ويستمرون في الرغبة في صنع ألوان جديدة ومختلفة وأكثر جرأة”. من ناحية أخرى، تحدث فيلدمان عن موازنة الألوان قائلاً: “فكر في الألوان الخضراء العميقة، والأصفر الداكن، والأزرق الموحل الغني المتوازن مع الألوان المحايدة الدافئة.” هؤلاء المصممين ليسوا وحدهم في هذه المشاعر أيضًا. من وسائل التواصل الاجتماعي إلى محافظ الصناعة، تُحدث هذه الأشكال المستوحاة من الطبيعة تأثيرًا في تصميم المطبخ لعام 2026.