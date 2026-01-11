14 اتجاهًا لألوان المطبخ نتطلع إليها بالفعل لعام 2026

في كل عام، يحدد المصممون الألوان التي ستكون محور التركيز الرئيسي للاتجاهات الداخلية، وهي تلعب دورًا محوريًا في تحديد الأسلوب العام للطريقة التي يتم بها التعامل مع تصميم المطبخ. من الألوان التي توفر فوائد مثبتة إلى اتجاهات التصميم الجديدة الجريئة المثالية للترفيه، فإن عام 2026 مليء بالفعل بمزيج مثير للاهتمام من لوحات الألوان. تتناسب اختيارات الألوان هذه مع التركيز هذا العام على الراحة والطبيعة والفن، وتتوافق بشكل جيد مع تصميمات الخزائن الرائجة التي ستهيمن على المطابخ في عام 2026.
تحدث المصممان المحترفان كلير ستاسزاك من Centered by Design وزوي فيلدمان من Zoë Feldman Design عن تأثير اللون في عام 2026، عبر مارثا ستيوارت. وشدد ستاسزاك على التصاميم الجريئة، قائلًا: “الناس أكثر انفتاحًا على الدفء واحتضان الألوان، ويستمرون في الرغبة في صنع ألوان جديدة ومختلفة وأكثر جرأة”. من ناحية أخرى، تحدث فيلدمان عن موازنة الألوان قائلاً: “فكر في الألوان الخضراء العميقة، والأصفر الداكن، والأزرق الموحل الغني المتوازن مع الألوان المحايدة الدافئة.” هؤلاء المصممين ليسوا وحدهم في هذه المشاعر أيضًا. من وسائل التواصل الاجتماعي إلى محافظ الصناعة، تُحدث هذه الأشكال المستوحاة من الطبيعة تأثيرًا في تصميم المطبخ لعام 2026.
برتقالي محترق
اللون البرتقالي المحروق هو لون جريء يمنح المطابخ دفعة من المزاج في عام 2026. من المؤكد أن الألوان الجريئة تشق طريقها مرة أخرى إلى قلوب المصممين وأصحاب المنازل حيث يتركون تصاميم المطبخ البيضاء بالكامل وراءهم. لا يقتصر دور اللون البرتقالي المحروق على أداء دور الألوان الجريئة فحسب، بل يمكنه أيضًا تحسين الحالة المزاجية، مما يمنحك دفعة قبل تناول الطعام مباشرة. يقول المصمم ماديسون آدم عن الظل، عبر BHG، “إنه يضيف طاقة ديناميكية إلى الغرفة دون أن يكون شديد القوة.”
الألوان الساحلية
كان الاتجاه الساحلي موجودًا منذ أكثر من بضع سنوات، وسيظل قوياً في عام 2026. بدلاً من استخدام الألوان الجريئة والمشرقة، يركز التصميم الساحلي على استخدام الألوان الطبيعية الصامتة التي تذكرنا بالشاطئ. يمكن أن يشمل ذلك اللون الأزرق الفاتح والرمادي والأسمر والأبيض. قد ترى القليل من اللون الأخضر في التصميم الساحلي في بعض الأحيان، ولكن فقط كلون ثانوي أو لون مميز.
كريم والبيج
تعد لوحات الألوان الكريمية والبيج من أكثر الألوان التي يتم الحديث عنها لتصميمات المطابخ في عام 2026. الاتجاه الرئيسي لهذا العام هو توفير الراحة للمساحة، والألوان المحايدة الناعمة التي ليست مشرقة جدًا تفعل ذلك تمامًا. ليس من الضروري أن تشبع التصميم بالألوان الكريمية، على الرغم من أن هذا ليس بالضرورة خيارًا سيئًا. يؤدي استخدام هذه الألوان الطبيعية كقاعدة إلى خلق جو جذاب يتناسب بشكل جيد مع الألوان الطبيعية الأخرى أو الباستيل أو حتى الألوان الجريئة.
مقابلة
في بعض الأحيان يأتي تأثير التصميم من كيفية دمج الألوان بقدر ما يأتي من الألوان نفسها. إحدى الطرق الجريئة للإدلاء ببيان بتصميم مطبخك هي خلق تباين في التصميم. اختاري لونين متباينين يتناسبان مع التصميم العام للمطبخ. قم بإنشاء عمق واهتمام بالتصميم من خلال وضع طبقات من التباين مع لون الأساس ولون التمييز. وهذا سوف يساعد على الحفاظ على الاتساق والتوازن في الفضاء.
الألوان الداكنة والمزاجية
لقد قيل أن الألوان الداكنة مثل الأسود والرمادي ليست مناسبة للألوان المشبعة في الغرفة لأنها تجعل الغرفة تبدو أكثر قتامة وأصغر حجما وأكثر كآبة. وبطبيعة الحال، عندما يتم الاقتران بشكل غير صحيح، يمكن أن يكون هذا صحيحا. ومع ذلك، فإن المصممين متحمسون لاستخدام الألوان الداكنة والمزاجية في المطابخ في عام 2026، لأنه عندما تقترن باتجاهات أخرى مثل الخشب الطبيعي أو التشطيبات النحاسية أو النحاسية أو الحجر الطبيعي، فإن الألوان الداكنة تضفي إحساسًا بالطبيعة والراحة على الغرفة. تشمل الألوان الشائعة الرائجة في عام 2026 الأسود والرمادي الفحمي والأزرق منتصف الليل.
البلوز العميق
على غرار الفكرة وراء لوحة الألوان الداكنة، يتم استخدام اللون الأزرق العميق ليس فقط للاتصال بالجوانب الأعمق للطبيعة ولكن أيضًا لنقل الإحساس بالجودة. لطالما اعتبر اللون الأزرق العميق لونًا ملكيًا، ويستخدم بشكل شائع في التصميمات المتطورة مثل الموضوعات البحرية. تعتبر الألوان البحرية والملكية والأزرق منتصف الليل مثالية لإنشاء تصميم مطبخ يعبر عن الأناقة أو أعماق المحيط أو الشفق. قال المصمم توم هاولي، عبر Living etc.، “على مدى العام الماضي، شهدنا زيادة ملحوظة بنسبة 147 بالمائة في مبيعات المطبخ الأزرق، مما يجعله خيار ألوان الطلاء الأسرع نموًا لدينا.”
نغمات الأرض
ستسيطر الألوان الأرضية في عام 2026، ولكن هناك بعض التغيير. يعتبر اللون البني الباهت والأخضر الغامق من اتجاهات الديكور التي تم تركها وراءها. في عام 2026، كل شيء يدور حول اللون الأبيض والكريمي مع مزيج من الألوان النابضة بالحياة. ويدعم هذا التقييم عدد لا يحصى من المصممين الذين يقولون نفس الشيء. بدءًا من مجموعة ألوان العام من شيروين ويليامز التي تضم اللون الكاكي العالمي إلى اللون الرسمي لهذا العام من بانتون، فإن Cloud Dancer، وهو اللون الأبيض الهادئ والألوان الترابية الفاتحة تضع الأساس، كما تضيف الألوان الخضراء النابضة بالحياة والأزرق والأحمر والبرتقالي الشخصية.
أخضر
مع كل التركيز على الطبيعة، ليس من المستغرب أن يكون اللون الأخضر ضمن قائمة اتجاهات ألوان المطبخ التي يجب مشاهدتها في عام 2026، ولكن الأشكال الفعلية تمثل تحولًا عن الاتجاهات الحديثة. بدلاً من درجات اللون الأخضر الفاتحة، يبحث المصممون عن شيء يتمتع بقوة أكبر قليلاً. أصبح اللون الأخضر الزيتوني والأخضر الغابي أكثر شيوعًا في المطبخ، وليس فقط في الخزائن والخزائن (على الرغم من وجود خيارات رائعة). في عام 2026، يمكنك أن تتوقع رؤية المزيد من أسطح العمل الخضراء التي تدل على تصاميم المطبخ الحديثة.
الباستيل
في حين أن الألوان الجريئة أو الساطعة أو العميقة تعتبر تغييرًا منعشًا لأنماط معينة من المطبخ، إلا أنها لا تناسب الجميع. بالنسبة للمطابخ الأكثر إشراقًا التي تتمتع بأجواء المروج أو الشاطئ، أو حتى مطبخ على طراز المنزل الريفي أو المزرعة، قد تكون الباستيل خيارًا أفضل للألوان. تعد ألوان الباستيل خيارًا أنيقًا يوفر إحساسًا بالانتعاش المتجدد الذي يغلف السكان بأجواء الربيع.
ريدز
الألوان الحمراء تصنع موجات في ديكور المطبخ 2026، ولكن ليس بنفس الطرق كما في الماضي. فبدلاً من لمسات الديكور والأجهزة باللون الأحمر الداكن، أخذ المصممون درجات اللون الأحمر العميق على الجدران. من وجهة نظر المصمم، يوفر اللون الأحمر العميق فرصة مثالية لجلب النية العاطفية والراحة إلى الغرفة. الأحمر هو اللون الذي يرتبط عادة بالعاطفة والقوة، وهو يعمل بشكل جيد في بيئة محطة العمل. بالإضافة إلى ذلك، فهو لون شائع في أشكال الزهور وأوراق الشجر وحتى غروب الشمس، مما يجعله خيارًا رائعًا للدمج مع الألوان الرائجة الأخرى في عام 2026.
الفولاذ المقاوم للصدأ
في حين أن بعض المصممين يميلون بعيدا عن لمسات الفولاذ المقاوم للصدأ، فإنه لا يزال مادة أساسية وخيار لون للمطابخ الحديثة عالية الأداء. بالطبع، كان الفولاذ المقاوم للصدأ أحد أفضل الخيارات لألوان الأجهزة عامًا بعد عام، ولكن قد لا يكون هذا هو المكان الذي يركز فيه المصممون على الأسطح المعدنية في عام 2026. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يصدر الفولاذ المقاوم للصدأ بيانًا باعتباره تصميمات كونترتوب أنيقة وعملية ومتماسكة تمتزج مع لوحات الألوان الطبيعية العميقة التي تبرز بالفعل.
ألوان الغروب
وفقًا لاختيار شيروين ويليامز لاتجاهات الألوان في عام 2026، فإن لوحات ألوان غروب الشمس تتجه نحو التصميمات الهادئة. تقوم اللوحة بطبقات من الألوان الطبيعية مثل الكريم أو البيج أو الكاكي مع درجات دافئة عميقة تعكس ألوان الشمس المشرقة أو الغاربة. يمزج هذا الألوان الرئيسية من مختلف الاتجاهات الأخرى في موضوع واحد متماسك يقول المصممون إنه سيجلب الهدوء إلى الفضاء.
نغمتين
هناك طريقة أخرى يستخدمها الأشخاص لمزج اتجاهات الألوان في عام 2026 وهي من خلال التصميمات ثنائية اللون التي تركز على لونين رئيسيين. تعمل التصميمات بشكل أفضل عندما تركز على خلق التباين في منطقة واحدة من المطبخ. ليس كل شيء يجب أن يكون لونين أو مادتين محددتين، ولكن يجب أن يكون هناك تمييز واضح يجمع التصميم معًا. وقالت سوزيت كونراد، خبيرة الاتجاه المنزلي، عبر BHG، “ستكون الخزانات ذات اللونين ضخمة، مع خزانات علوية أخف مقترنة بخزانة قاعدة أعمق أو خشب طبيعي.”
محايدون دافئون
تقع الألوان المحايدة الدافئة في قلب العديد من الأنماط التي يبحث عنها أصحاب المنازل ويطلبونها مع بداية عام 2026. وتشمل بعض الأساليب التي تتميز بهذه الألوان مطابخ الكشمير والألواح الصحراوية. يستخدم كل نمط لونًا محايدًا دافئًا كقاعدة، مثل الكراميل والذهبي والبني والرمادي الداكن والفطر المزاجي والرمادي وغير ذلك الكثير. بعد ذلك، يقوم المصممون بوضع طبقات من العناصر الطبيعية الأخرى مثل لمسات من الأجهزة الحمراء أو الزرقاء أو الخضراء أو السوداء غير اللامعة أو البرونزية.