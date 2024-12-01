14 طريقة مبتكرة لإعادة استخدام زجاجات الوصفات الطبية التي يصعب إعادة تدويرها

وفقًا لمجلس الوزراء الصحي، يتم التخلص من ما يقدر بنحو 194 مليار زجاجة دواء فارغة كل عام. ومع ذلك، فإن معظم البلديات لن تقبل الزجاجات، مما قد يجعلك تتساءل: هل تستحق خدمات إعادة التدوير السكنية على جانب الرصيف كل هذا العناء حقًا؟ القوارير مصنوعة من البلاستيك القابل لإعادة التدوير، لكن من الصعب معالجتها بسبب صغر حجمها. غالبًا ما تقبل ملاجئ الحيوانات التبرعات بالزجاجات لوصفاتها الطبية، وهناك مرافق تقبلها إذا تم إرسالها بالبريد أو توصيلها. وإلى أن يتوصل قادة الفكر إلى حل أفضل، وجد الحرفيون طرقًا لإعادة استخدام هذه الحاويات التي يصعب إعادة تدويرها في المنزل والحديقة.

بعض الاستخدامات تكون نفعية، مثل تخزين الأشياء الصغيرة مثل المسامير أو البذور. والبعض الآخر مزخرف ويتضمن تحويل الزجاجات إلى أشياء مثل أغطية المصابيح والمزهريات. قبل البدء في أي من مشاريع إعادة التدوير هذه، تأكد من إفراغ الزجاجات وإزالة الملصقات وتدميرها وغسلها وتجفيفها جيدًا. يمكنك استخدام مجفف الشعر لإزالة الملصقات بسهولة أو ترك الزجاجات في الماء الساخن حتى تتقشر بسهولة.