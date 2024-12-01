14 طريقة مبتكرة لإعادة استخدام زجاجات الوصفات الطبية التي يصعب إعادة تدويرها

وفقًا لمجلس الوزراء الصحي، يتم التخلص من ما يقدر بنحو 194 مليار زجاجة دواء فارغة كل عام. ومع ذلك، فإن معظم البلديات لن تقبل الزجاجات، مما قد يجعلك تتساءل: هل تستحق خدمات إعادة التدوير السكنية على جانب الرصيف كل هذا العناء حقًا؟ القوارير مصنوعة من البلاستيك القابل لإعادة التدوير، لكن من الصعب معالجتها بسبب صغر حجمها. غالبًا ما تقبل ملاجئ الحيوانات التبرعات بالزجاجات لوصفاتها الطبية، وهناك مرافق تقبلها إذا تم إرسالها بالبريد أو توصيلها. وإلى أن يتوصل قادة الفكر إلى حل أفضل، وجد الحرفيون طرقًا لإعادة استخدام هذه الحاويات التي يصعب إعادة تدويرها في المنزل والحديقة.
بعض الاستخدامات تكون نفعية، مثل تخزين الأشياء الصغيرة مثل المسامير أو البذور. والبعض الآخر مزخرف ويتضمن تحويل الزجاجات إلى أشياء مثل أغطية المصابيح والمزهريات. قبل البدء في أي من مشاريع إعادة التدوير هذه، تأكد من إفراغ الزجاجات وإزالة الملصقات وتدميرها وغسلها وتجفيفها جيدًا. يمكنك استخدام مجفف الشعر لإزالة الملصقات بسهولة أو ترك الزجاجات في الماء الساخن حتى تتقشر بسهولة.
إنشاء مزهريات برعم
يمكن تحويل زجاجات الوصفات الطبية إلى مزهريات براعم ثمينة للزهور الطازجة أو المزيفة. يستخدم الحرفيون في بعض الأحيان طلاء الأكريليك لإنشاء تصميماتهم، لأنه يأخذ جيدًا في القوارير. ويستخدم آخرون طلاء الرش، الذي يفضلونه للحصول على تغطية متساوية، أو طلاء المنزل الذي يأتي في علب عينة بأسعار معقولة. بغض النظر، يوصى باستخدام رذاذ مانع للتسرب لحماية الطلاء. عند الانتهاء، أمسك بمسدس الغراء الساخن أو Mod Podge وقم بتزيين الزجاجات بالخرز والدانتيل والأشرطة والقماش والورق. وغيرها من المواد. التصاميم التي يمكنك إنشاؤها لا حدود لها.
بناء عاكس الضوء
هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تحب هذه التدوير. هناك براعة. يلقي الضوء توهجًا دافئًا ولونًا ذهبيًا. لديها نظرة خمر. المثال أعلاه استخدم حوالي 90 زجاجة طبية لتحويل الظل المكسور بعد إزالة قماشه. بعد إزالة الأغطية من الزجاجات، قم بحفر ثقوب في القيعان ومرر خط الصيد عبر كل منها. لإنشاء مستويات بأطوال مختلفة، استخدم الخرز الزجاجي في نهاية السطور. فقط لا تضع الزجاجات بالقرب من المصباح الكهربائي.
تنظيم الاشياء ورشة العمل الخاصة بك
يمكن أن تكون زجاجات الوصفات الطبية مفيدة لتخزين المسامير والمسامير والغسالات ولقم الثقب والمفاتيح الصغيرة وغيرها من القطع والقطع في ورشة العمل. لتحقيق أقصى قدر من استخدامها داخل المساحة، قم بثقب الأغطية في الجزء السفلي من الرف بحيث تبدو الحاويات وكأنها معلقة تحتها. عندما تحتاج إلى شيء ما، قم بفك الزجاجة للحصول على ما تحتاجه. بالطبع، نظرًا لكونها صغيرة جدًا وصغيرة الحجم، يمكنك أيضًا الاحتفاظ بها بشكل أنيق داخل صناديق الأدوات والأدراج والمنظمات.
تحويلها إلى حزم الجليد
إليك طريقة رائعة أخرى لإعادة استخدام زجاجات الوصفات الطبية وهي تحويلها إلى أكياس ثلج صغيرة. فقط املأها بالماء وضعها في الفريزر. نظرًا لأنها صغيرة جدًا، فإنها لن تشغل مساحة كبيرة. وهذا يعني أنه يمكنك الاحتفاظ بزجاجات متعددة في متناول اليد دون مزاحمة أكياس الطعام. يمكن استخدام عبوات الثلج في المنزل لعلاج الكدمات والصدمات وأيضًا لتعبئة وجبات الغداء. أولئك الذين جربوا هذه الحيلة أقسموا أن الزجاجات لا تتسرب أبدًا، وهو أمر رائع إذا كنت ترسل واحدة معك في صندوق الغداء.
خبأ سماعات الأذن
إن فقدان سماعات الأذن وأجهزة الشحن يشبه السجل الذي يستمر في التخطي، وقد تكون زجاجات الوصفات الطبية هي ما طلبه الطبيب. استخدمها لتخزين سماعات الرأس هذه التي يسهل وضعها في غير مكانها. الزجاجات أيضًا مقاومة للماء، مما سيساعد على حماية هذه الملحقات الإلكترونية باهظة الثمن في كثير من الأحيان. وإذا كانت سماعات الأذن تحتوي على سلك، فإن تخزينها في زجاجة سيمنع تشابكها. لجعل العلبة المؤقتة مميزة للغاية، قم بتزيين الجزء الخارجي لإظهار شخصيتك الفريدة. أو اترك الأمر لتظهر للعالم أنك من محبي الموسيقى وتريد أيضًا إنقاذ الأرض.
احتفظ بها لتتبيلة السلطة
هناك تقنية أخرى لتعبئة الغداء وهي تحويل زجاجات الوصفات الطبية إلى أوعية صغيرة لتتبيل السلطة مثالية للأجزاء الفردية. اسكبي الصلصة في زجاجة، ثم ضعيها في الثلاجة، وستكون جاهزة! يمكنك تحضير حاوية في الليلة السابقة للعمل أو حتى في صباح اليوم التالي. هذه عملية إعادة استخدام أخرى تعمل بشكل جيد لأنه يُقال إن زجاجات الوصفات الطبية مقاومة للتسرب.
اصنع فطرًا زخرفيًا
إذا كنت قد نفدت سعر علبة Merry Mushroom العتيقة، فهذه هي فرصتك لصنع بعض منها بنفسك باستخدام زجاجات الوصفات الطبية. لا تحتاج إلى الغطاء، لكنك ستحتاج إلى كوب بلاستيكي صغير لغطاء الفطر، حيث يعمل وعاء الوجبات الخفيفة من الفاكهة أو وعاء تتبيلة السلطة بشكل جيد. قم بطلاء القطعتين (الكوب عادةً باللون الأحمر مع نقاط بيضاء) ثم ضع الوعاء مقلوبًا أعلى القارورة. يمكنك أيضًا تخطي المادة اللاصقة ووضعها في الأعلى حتى تتمكن من تخزين الأشياء الصغيرة في الزجاجة.
تخزين البذور
إذا كنت تعمل في الحديقة، فمن المؤكد أن لديك عبوات من البذور (وربما نصف مستخدمة) مخبأة في مكان ما في المنزل. قد تحتاج أيضًا إلى مكان لتخزين البذور المحصودة من حديقتك. حسنًا، أنت محظوظ: الزجاجات الطبية هي التي يجدها متجر الأدوية مما يجعل تخزينها أسهل. من المهم التأكد من أن الحاويات جافة تمامًا قبل وضع البذور بداخلها لإحباط نمو العفن. لحسن الحظ، فإن لون الأوعية، غالبًا ما يكون كهرمانيًا، يمنع تعرض مخبأتك للضوء لأن البلاستيك غير شفاف. فكر في كتابة وصف للصنف أعلى كل زجاجة.
جمع اللوازم الحرفية
تعتبر زجاجات الوصفات الطبية رائعة للحرفيين لأنها تستطيع تخزين أشياء صغيرة ولكن قوية مثل الخرز والمجوهرات والإبر. من السهل جدًا تحويلها إلى منظمات متعددة الأجزاء يمكنها تخزين الإمدادات مثل منظفات الأنابيب وفرش الرسم وأقلام التحديد. ابدأ بإزالة الأسطح واستخدام أداة دوارة عالية السرعة لنحت الخيوط من الزجاجات. الآن، قم بتجميع الزجاجات معًا وربطها بـ E6000 (سبب آخر يجعلك تحتفظ بالغراء في منزلك). بمجرد الحصول على شكل، استخدم الرغوة لتسوية الجزء السفلي وتزيين القطعة.
نشر البذور
بدلًا من شراء أوعية البذور البادئة، استخدم زجاجات طبية لتحريك تلك البراعم قبل موسم الزراعة. تأكد من حفر حفرة في الجزء السفلي من كل زجاجة لتوفير الصرف. يمكنك أيضًا نشر البذور عن طريق زرعها داخل كوب ورقي للحمام يمكن التخلص منه (مع وجود ثقب في الأسفل أيضًا) ووضعه في أعلى القارورة. لتسهيل التنظيم، اكتب اسم البذرة على الجانب الخارجي لكل قارورة باستخدام قلم التحديد.
تحويلها إلى الجرار التوابل
استخدم الزجاجات كجرار بهارات. إذا كانت الأسطح واسعة بما فيه الكفاية، سيكون من الأسهل إخراج المحتويات بملعقة كبيرة من برطمانات التوابل التي يتم شراؤها من المتجر، مما يمنع الانسكاب الحتمي. حتى أن البعض يقولون إن الصبغة الموجودة على الزجاجات ستساعد في الحفاظ على التوابل طازجة عن طريق حمايتها من الضوء. بالنسبة لأولئك الذين لديهم الوقت (أو هل يجب أن يكون ذلك زعترًا؟)، قم بتزيين كل حاوية خصيصًا للتوابل التي ستكون بداخلها أو قم بإنشاء جمالية كاملة تناسب مطبخك. تعتبر الزجاجات رائعة بالنسبة للنكهات التي تأتي في كيس أو زجاجة كبيرة الحجم، ولا يمكن وضعها بشكل أنيق على الرف.
اصنع مجموعة
عندما تحتاج إلى مجموعة أدوات في كل غرفة في المنزل، فإن زجاجات الوصفات الطبية تجعل الأمر سهلاً. يمكنك إنشاء مجموعة إسعافات أولية صغيرة تحتوي على ضمادات وكريم مطهر ومقياس حرارة ومسحات قطنية وأي شيء آخر صغير بما يكفي لوضعه داخل الزجاجة. كما أنها رائعة لإنشاء أدوات الخياطة لأنها ذات حجم مثالي للإبر والأزرار ومكبات الخيوط الصغيرة. من أجل النظافة الأنثوية، تعتبر الزجاجات بمثابة وعاء مفيد للسدادات القطنية لأخذها إلى العمل أو إرسالها إلى المدرسة مع ابنتك.
تحويلها إلى زينة عيد الميلاد
عندما يتعلق الأمر بشجرة عيد الميلاد، فإن زجاجات الوصفات الطبية توفر الحجم المثالي لتشكيلها في الحلي. هذه دورة للترقية يمكن أن تكون خيالية أو أساسية بقدر ما يسمح به الوقت والإبداع. بالنسبة لرجل الثلج، على سبيل المثال، يمكنك لف خيط أبيض حول الزجاجة للجسم، باستخدام الأزرار والخرز للعينين والأنف والفم. يمكن ربط حبلا من الخيوط بالأعلى للتعليق. إذا كنت ماهرة للغاية، يمكنك الكروشيه أو حياكة قبعة صغيرة. تعمل عملية إعادة الاستخدام هذه أيضًا مع زجاجات الفيتامينات الفارغة.
حافظ على الطلاء طازجًا
بالنسبة للفنانين والحرفيين والهواة، يمكن أن تكون زجاجات الوصفات الطبية حلاً لتخزين الطلاء والحفاظ عليه طازجًا. يجد البعض أنه مفيد بشكل خاص للاحتفاظ بالمخاليط التي تم مزجها للحصول على لون مخصص وحتى استخدام الزجاجة لخلطها. ليس هناك سبب لرمي الطلاء عندما يمكن استخدامه لمشاريع أخرى. في زجاجة طبية بلاستيكية، قد يبقى الطلاء طازجًا لمدة تصل إلى أسبوعين. نصيحة واحدة: سيبقى الطلاء لفترة أطول إذا تم وضعه في الثلاجة.