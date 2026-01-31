14 نباتًا عصاريًا مذهلاً يصنع نباتات منزلية مميزة

إذا كنت تفكر في رفع مستوى لعبتك النضرة الداخلية إلى ما هو أبعد من العصارة العادية، فإن العصارة المميزة ستخلق المزيد من الملمس والاهتمام. تتمتع النباتات المنزلية النضرة ذات القطع المميزة “بعامل مبهر” يجعلها بارزة – سواء كان ذلك لونها أو شكلها أو ملمسها أو مظهرها المعتاد أو كل هذه الميزات.
لقد قمنا بتجميع اقتراحات، ليس فقط للنباتات العصارية الملونة التي ستزدهر في الداخل، ولكن أيضًا للعينات البراقة والرائعة التي قد تجعل الزائرين يسألون من أين حصلت على العصارة الخاصة بك. تقريبا كل منهم من السهل العناية بهم. تميل العصارة إلى الحصول على احتياجات رعاية مماثلة، ولا تختلف العصارة المميزة. يحتاج معظمها إلى الكثير من ضوء الشمس ويكون عرضة للإفراط في الري والجذور التي تجلس في الماء. من السهل نشر الكثير منها حتى تتمكن من مضاعفة بيانك العصاري وإعطاء بعضها لأولئك المعجبين الذين سألوا عن مكان الحصول عليها. في حين أن العديد من النباتات العصارية، بما في ذلك بعض النباتات المدرجة في قائمتنا، يمكن زراعتها في الداخل والخارج، فإن جميع النباتات العصارية المذكورة أدناه ستنمو بشكل جيد في الداخل. قد لا تتفتح بعض العصارة المزهرة في الداخل دون إضاءة كافية. على استعداد للإدلاء ببيان؟ دعونا نتعمق.
قرية باغودا كراسولا
تقدم قرية الباغودا المذهلة وسهلة النمو Crassula (Crassula capitella subsp. thyrsiflora) بيانًا ساحرًا بفروعها الملونة التي تشبه الباغودا. تتغير ألوان الفروع التي يصل طولها إلى 8 بوصات مع نموها، فتتحول من اللون الأخضر الفاتح إلى اللون الأحمر النابض بالحياة تحت أشعة الشمس القوية. العصارة في جنس Crassula معرضة للأمراض الفطرية والبق الدقيقي. من المهم عدم الإفراط في سقيها أو ترك جذورها في الماء. من السهل نشر قرية باغودا عن طريق التقسيم أو قطع الأوراق.
فكي النمر المرصوف بالحصى
على الرغم من تسميتها على اسم فكي النمور، إلا أن فكي النمر المرصوف بالحصى النضر (Faucaria felina subsp. tuberculosa) قد يبدو لك أشبه بتراكم من التماسيح الجائعة. لا داعي للقلق؛ يتم ترويض هذه “الأسنان” لأنها ناعمة ومرنة. يقوم فك النمر المرصوف بالحصى البطيء النمو بإنتاج زهور صفراء في الخريف أو الشتاء. مع الرعاية المناسبة، سيعيش هذا النبتة لفترة طويلة، ويمكن قطع إزاحاتها (براعمها) ووضعها في أوعية لإنشاء المزيد من فكي النمر المرصوفة بالحصى.
فطائر من السماء
إذا كنت تتطلع إلى إضافة نسيج مع عصارتك المميزة، فإن فطائر الجنة (Kalanchoe rhombopilosa) تعد خيارًا ممتازًا بأوراقها الفضية والصوفية قليلاً مع بقع بنية متباينة. كما أنها تزهر بأزهار صغيرة في الربيع. يزخر الملمس بأوراق هذا النبات ذات الحواف الأسقلوبية. فطائر الجنة، التي يصل طولها إلى حوالي 12 بوصة، تحتاج إلى القليل من الرعاية. ضع الأصيص في مكان به شمس جزئية، لكن احذر من أشعة الشمس الشديدة بما يكفي لحرق الأوراق. يمكنك التكاثر باستخدام قصاصات الأوراق أو الجذع.
كراسولا “معبد بوذا”
يعطي معبد كراسولا “بوذا” انطباعًا بوجود نبات منظم بشكل خاص، مما يدلي ببيانه بأوراقه المكدسة فوق بعضها البعض. تنمو الأكوام إلى حوالي 6 بوصات. في فصلي الربيع والصيف، تظهر مجموعات من الزهور البيضاء والوردية من أعلى الأكوام. هذا النبات النضر هو صنف هجين من Crassula Pyramalis و Crassula perfoliata var. صغير. على الرغم من النمو السريع، إلا أن جذور معبد كراسولا بوذا ضعيفة، لذلك تميل الأكوام إلى السقوط. يمكنك دعمهم بالأوتاد، وسيساعد التقليم على منعهم من الانهيار.
نبات البيسبول (الفربيون obesa)
من منا لا يريد أن يدلي ببيان من خلال زراعة كرات البيسبول – أو على الأقل العصارة ذات الشكل الدائري التي تشبه كرات البيسبول؟ تعرف على نبات البيسبول (Euphorbia obesa). الندبات التي يتركها نوع من الأزهار (ليست أزهارًا حقيقية، بل قنابات ملونة)، تضيف إلى وهم لعبة البيسبول لأنها تبدو مثل الغرز. سوف ينمو نبات البيسبول إلى حوالي 8 بوصات ويحب وسط النمو الرملي أو الرملي، مثل الصبار والتركيبة النضرة. كن على دراية بالعصارة البيضاء الحليبية السامة الموجودة في نبات البيسبول والتي تهيج العينين والجلد.
كالانشو “الفراشات الوردية”
يُظهر كالانشو “الفراشات الوردية” (Kalanchoe × houghtonii) بيانه الملون نتيجة لانخفاض إمدادات الكلوروفيل التي تمكن النباتات الصغيرة التي تخرج من الأوراق من إظهار اللون الوردي بدلاً من اللون الأخضر. المكافأة: تسقط هذه النباتات الصغيرة، ويمكن لكل واحدة منها أن تنمو جذورها وتصبح نباتًا جديدًا. يمكنك أيضًا نشر كالانشو “الفراشات الوردية” من قصاصات الجذع. يجب سقي هذه النبتة النضرة جيدًا ولكن فقط عندما تجف التربة تمامًا. ضع كالانشو “الفراشات الوردية” في مكان مشمس. يتمتع النبات النضر بتاريخ تكاثر معقد وهو أحد أصناف كالانشو الهجين.
فلابجاك (Kalanchoe thyrsiflora ‘Flapjacks’)
تعد نباتات Flapjacks (Kalanchoe thyrsiflora ‘Flapjacks’)، والتي لها العديد من الأسماء الشائعة الأخرى، بما في ذلك نبات المجداف ولسان الكلب، من بين النباتات العصارية التي تنمو بشكل جميل في الداخل طوال فصل الشتاء. يُظهر هذا النبات العصاري أوراقه الكبيرة ذات الشكل المجداف والتي تتحول إلى اللون الأحمر عند الحواف إذا تعرضت لأشعة الشمس بشكل كافٍ. قد تلاحظ وجود مادة مسحوقية على فلابجاك مما يجعلك تتساءل عما إذا كان لديك غبار على نباتاتك العصارية. إنه في الواقع فارينا، المعروف علميًا باسم “الشمع فوق الجلدي”، وهو يحمي نباتك، لذا لا تحاول فركه.
نبات الشنيل ياقوتي أحمر الخدود
يمكّن كل من الملمس واللون نبات الشنيل ذو اللون الأحمر الخدود (Echeveria pulvinata ‘Ruby Blush’) من الإدلاء ببيان. تتميز أوراقها بملمس مخملي وأطراف حمراء ياقوتية، ويتكثف لونها في درجات الحرارة الباردة. تجلب الأوقات الباردة من العام أيضًا زهورًا برتقالية على شكل جرس إلى هذه النضرة المذهلة. يعمل الملمس واللون معًا لتقديم عرض مبهر حيث يلمع الضوء على الشعر على أوراق نبات الشنيل ذات اللون الأحمر الياقوت. لتجنب الأمراض الفطرية، أبعد الماء عن الأوراق وأزل الأوراق الميتة حتى لا تشجع الآفات.
نافذة الكاتدرائية
إن تفاعل ضوء الشمس مع الأوراق اللحمية الشفافة ذات اللون الأخضر الفاتح يدلي ببيان لنافذة الكاتدرائية هاوورثيا (Haworthia cymbiformis). سوف ينمو هذا النضرة المدمجة إلى حوالي 3 بوصات ويسهل العناية بها. تجنب الإفراط في سقي هذا الجمال البطيء النمو؛ الماء فقط عندما تكون التربة جافة تماما. مثل العديد من النباتات العصارية المذكورة هنا، يمكن أن تتعرض نافذة كاتدرائية هاوورثيا لحرق الأوراق إذا كان ضوء الشمس شديدًا. يتم نشر العصارة بشكل شائع عن طريق قصاصات الأوراق والإزاحات.
ايشيفيريا “تجعيد الشعر الأزرق”
يا له من عرض تقدمه Echeveria ‘Blue Curls’ بحواف أوراقها الوردية الصدفية وأوراقها الخضراء المزرقة، مع لون مخفف بواسطة طبقة الفارينا الشائعة في عصارة Echeveria. تصبح حواف الأوراق أكثر هشاشة عندما ينضج النبات. تعتبر التحديدات مثل “Blue Curls” في جنس Echeveria عبارة عن نباتات عصارية سريعة النمو يصل عرضها إلى 12 بوصة. قد تظهر الزهور الوردية على شكل جرس على السيقان في الربيع أو الصيف ولكن ليس حتى ينضج النبات. نشر باستخدام قصاصات الجذع أو الأوراق.
مصنع قلادة روبي
تحدث عن السيقان الملونة والأوراق على شكل مخلل والزهور الصفراء لنبات عقد الياقوت (Othonna capensis)، المعروف أيضًا باسم سلسلة الياقوت أو سلسلة المخللات. يقدم نبات قلادة روبي بيانًا باعتباره نباتًا زائدًا يضيف التنوع والملمس إلى مجموعتك النضرة. إنها مثالية لسلة معلقة. تلك السيقان الحمراء هي نتيجة الشمس. تبدأ باللون الأخضر ولكنها تتحول إلى اللون الأحمر تحت ضوء الشمس الساطع. يجب أن تؤدي جرعة يومية من ضوء الشمس لمدة ست ساعات إلى الحفاظ على سيقان الياقوت تلك.
المخمل الأبيض
ستجد وفرة من الملمس على المخمل الأبيض (Tradescantia sillamontana)، المغطى بالشعر الأبيض على كل من الأوراق والسيقان. يصل طول هذا النبات النضر، المعروف أيضًا باسم شبكة عنكبوت العنكبوت، إلى 12 بوصة وعرضه 18 بوصة. يمكنك إبقاء النبات أكثر كثافة إذا قمت بقرص أطراف النمو. كما هو الحال مع العديد من النباتات العصارية في هذه القائمة، يتكثف ضوء الشمس ويغير ألوان النبات، حيث تتحول الأوراق إلى اللون الأحمر الأرجواني اللامع في الشمس الساطعة؛ الجوانب السفلية للورقة بهذا اللون بالفعل. توقع زهورًا وردية أرجوانية زاهية في الصيف.
شجرة الحليب الأفريقية
تجتمع الأشكال والألوان والأنسجة معًا لتعطي انطباعًا على شكل شجرة الحليب الأفريقية (Euphorbia trigona)، التي تشبه الصبار. يتكون النبات النضر من سيقان عمودية ذات ثلاثة جوانب، وأوراق كستنائية تخرج من أشواك قصيرة. مثل معظم النباتات العصارية في هذه القائمة، يحتاج نبات الحليب الأفريقي إلى قدر كبير من الضوء، مما قد يجعل من الصعب نموه داخل المنزل؛ تأكد من إعطائها ضوء الشمس الساطع وغير المباشر. قم بنشر هذه العصارة باستخدام قصاصات الجذع وطبقات الهواء (تعرف على ما يجب معرفته حول طبقات الهواء في نباتاتك الداخلية).
سلسلة متنوعة من اللؤلؤ
سلسلة اللؤلؤ (Curio Rowlyanus) النضرة هي نبات رائع في البداية بسبب تشابهها مع عقد من اللؤلؤ، لكن سلسلة اللؤلؤ المتنوعة (Curio Rowlyanus f. variegatus) تضيف أيضًا فارقًا بسيطًا في اختلافات اللون على كل “لؤلؤة”. اللآلئ هي أوراق هذا النبات النضر المشهور، ويظهر التنوع على شكل مناطق مرقطة باللونين الأبيض والأخضر على الأوراق بحجم حبة البازلاء. قد تنتج سلسلة متنوعة من اللؤلؤ سيقان طويلة بأزهار بيضاء ناعمة في الصيف.