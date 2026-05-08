14 نباتًا لها روائح لا يستطيع القراد تحملها

القراد ليست مجرد مشكلة للمتنزهين والمستكشفين في الهواء الطلق. غالبًا ما توجد هذه العناكب في الأفنية الخلفية حيث يمكن أن تزحف على الأشخاص أو الحيوانات الأليفة، مما يسبب تهيجًا أو حالات صحية خطيرة. يحمل قراد الغزلان البكتيريا التي يمكن أن تسبب مرض لايم، في حين أن القراد الأكبر حجمًا الموجود على الكلاب يمكن أن ينشر حمى الجبال الصخرية المرقطة. هناك نباتات معينة يجب عليك تجنبها إذا كنت تريد إبعاد القراد عن حديقتك، لكن لحسن الحظ، هناك نباتات أخرى لها روائح لا يتحملها القراد، وقد أثبتت مستخلصاتها فعاليتها في إبعادها.

لا تقوم النباتات نفسها بطرد القراد من حديقتك، ولكن ثبت أن بعض الزيوت النباتية الأساسية تعمل على طرد القراد أو قتله، لذلك يمكنك زراعة النباتات لصنع مواد طاردة سائلة منها. هناك طرق مختلفة لصنع الحلول النباتية الخاصة بك – بعضها أكثر تعقيدًا من غيرها. غالبًا ما يتطلب تقطير الزيوت العطرية معدات خاصة، لكن من الأكثر فعالية من حيث التكلفة صنع بخاخات أو زيوت أقل تركيزًا عن طريق سحق وخلط أجزاء النبات بالماء وأحيانًا زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا قبل تصفية الخليط. التحذير هو أنك ستستخدم الزيت المنقوع بدلاً من الزيت العطري، وهو ليس بالضبط ما اختبره العلماء الذين حققوا في فعالية ردع القراد للمركبات النباتية. يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري الذي يتم شراؤه من المتجر لتقوية الرائحة وزيادة مخزونها.

بغض النظر عن الزيت النباتي الذي تختاره لإبعاد القراد، تحقق دائمًا من نفسك (وكذلك الأطفال والحيوانات الأليفة) بحثًا عن القراد بعد البستنة أو المشي أو جلسة اللعب في الهواء الطلق. إذا لم تتمكن من التقاط القراد في الوقت المناسب وشعرت بطفح جلدي أو أعراض أخرى مثيرة للقلق، فمن الأفضل طلب الرعاية الطبية.