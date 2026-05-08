14 نباتًا لها روائح لا يستطيع القراد تحملها

القراد ليست مجرد مشكلة للمتنزهين والمستكشفين في الهواء الطلق. غالبًا ما توجد هذه العناكب في الأفنية الخلفية حيث يمكن أن تزحف على الأشخاص أو الحيوانات الأليفة، مما يسبب تهيجًا أو حالات صحية خطيرة. يحمل قراد الغزلان البكتيريا التي يمكن أن تسبب مرض لايم، في حين أن القراد الأكبر حجمًا الموجود على الكلاب يمكن أن ينشر حمى الجبال الصخرية المرقطة. هناك نباتات معينة يجب عليك تجنبها إذا كنت تريد إبعاد القراد عن حديقتك، لكن لحسن الحظ، هناك نباتات أخرى لها روائح لا يتحملها القراد، وقد أثبتت مستخلصاتها فعاليتها في إبعادها.
لا تقوم النباتات نفسها بطرد القراد من حديقتك، ولكن ثبت أن بعض الزيوت النباتية الأساسية تعمل على طرد القراد أو قتله، لذلك يمكنك زراعة النباتات لصنع مواد طاردة سائلة منها. هناك طرق مختلفة لصنع الحلول النباتية الخاصة بك – بعضها أكثر تعقيدًا من غيرها. غالبًا ما يتطلب تقطير الزيوت العطرية معدات خاصة، لكن من الأكثر فعالية من حيث التكلفة صنع بخاخات أو زيوت أقل تركيزًا عن طريق سحق وخلط أجزاء النبات بالماء وأحيانًا زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا قبل تصفية الخليط. التحذير هو أنك ستستخدم الزيت المنقوع بدلاً من الزيت العطري، وهو ليس بالضبط ما اختبره العلماء الذين حققوا في فعالية ردع القراد للمركبات النباتية. يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري الذي يتم شراؤه من المتجر لتقوية الرائحة وزيادة مخزونها.
بغض النظر عن الزيت النباتي الذي تختاره لإبعاد القراد، تحقق دائمًا من نفسك (وكذلك الأطفال والحيوانات الأليفة) بحثًا عن القراد بعد البستنة أو المشي أو جلسة اللعب في الهواء الطلق. إذا لم تتمكن من التقاط القراد في الوقت المناسب وشعرت بطفح جلدي أو أعراض أخرى مثيرة للقلق، فمن الأفضل طلب الرعاية الطبية.
بيريثروم ديزي
تمكنت الزهور البيضاء ذات المركز الأصفر من زهرة البيرثروم (Tanacetum coccineum subsp.coccineum) من السيطرة على الآفات منذ القرن التاسع عشر. تحتوي بتلاتها على مادة البيرثروم، والتي ثبت أنها تؤثر على الجهاز العصبي للقراد. يمكن زراعة النباتات في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7، ولكن يجب معالجة المادة النباتية لتحرير الخصائص الطاردة. اطحن الزهور المجففة إلى مسحوق واخلطها مع 10 مل من الصابون السائل و1 لتر من الماء لتكوين رذاذ. أبقِ الزهور جافة حتى قبل أن تحتاج إلى الرذاذ مباشرةً، حيث قد تتضاءل فعاليته.
النعناع
يمكن أن يشغل النعناع (Mentha spicata) مساحة كبيرة في المناطق من 4 إلى 11، ولكن يمكنك الاستفادة من رائحته الطاردة للقراد عن طريق زراعته في أصص وصنع زيت. في دراسة نشرت في مجلة Experimental and Applied Acarology، كانت البطانيات المعالجة بزيت النعناع العطري وتم سحبها عبر موطن القراد، وكانت سراويل الشخص الذي يمشي عبر المنطقة تحتوي على عدد أقل من القراد مقارنة بالأقمشة الضابطة. لصنع الزيت الخاص بك، اسحقي أوراق النعناع واسكبيها في مرطبان ثم اسكبي فوقها زيتًا ناقلًا. اتركيه لمدة يوم، ثم صفي الخليط.
لافندر
على عكس العديد من البستانيين في المناطق من 5 إلى 9، يجد القراد رائحة الخزامى (Lavandula angustifolia) مثيرة للاشمئزاز. أظهرت دراسة نشرت في Parasites & Vectors أن زيت اللافندر أقوى من مادة التحكم ضد القراد النجمي الوحيد. إن غرس زهور اللافندر المجففة في زيت ناقل يمنحك فرصة لتجربة خصائصه. املأ ثلثي وعاء زجاجي بغطاء بزهور اللافندر الجافة تمامًا، ثم اسكب الزيت إلى أعلى الجرة، واتركه منقوعًا لبضعة أسابيع قبل تصفية الزهور.
النعناع البري
على الرغم من أن هذا العشب محبوب لدى العديد من أصدقائنا من القطط، إلا أن النعناع البري (Nepeta cataria) له رائحة لا تحبها القراد. كما أنه يحتوي على النيبيتالاكتون، وهي مادة كيميائية حصلت على براءة اختراع لقدرتها على صد القراد والآفات الأخرى. في دراسة نشرت في مجلة Ticks and Tick-borne Diseases، تبين أن زيت النعناع البري المحتوي على النيبيتالاكتون لديه درجة عالية من النشاط الطارد ضد قراد الغزلان. تنمو هذه النباتات المعمرة في الخارج في المناطق من 3 إلى 9. لصنع زيت النعناع البري، يمكنك تسخين أوراق النعناع البري المقطعة وزيت الزيتون على نار بطيئة وتصفية الأوراق.
الكافور الليمون
تُسمى أيضًا شجرة الكينا الليمونية (Corymbia citriodora)، التي تنمو كشجرة معمرة في المناطق من 8 إلى 10، بالصمغ المعطر بالليمون بسبب أوراقها العطرية التي تطلق زيتًا يستخدم في المواد الطاردة للقراد المتوفرة تجاريًا. في دراسة نشرت في مجلة علم الحشرات الطبية، تبين أن الزيت يطرد قراد الغزلان والكلاب عند وضعه على القماش. يمكنك صنع زيت منقوع عن طريق سحق 25 إلى 30 ورقة في الخلاط، ودمجها مع زيت ناقل في وعاء زجاجي، وتسخين الخليط بعد سبعة إلى 10 أيام، ثم تصفيته بقطعة قماش.
روزماري
إكليل الجبل (Salvia rosmarinus) هو عشب يمكنك نشره بسهولة لملء حديقتك في المناطق من 8 إلى 10، وأظهرت دراسة معملية في مجلة أبحاث الزيوت العطرية أن زيت إكليل الجبل لديه القدرة على صد القراد وحتى تعطيل تكاثرها. على الرغم من أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لإثبات فعالية الزيت في العالم الحقيقي، إلا أنه يمكنك تجربته لمعرفة مدى نجاحه في حديقتك الخاصة. إذا كان لديك جهاز التقطير لصنع الزيت العطري، فحاول تقطير بعض أغصان إكليل الجبل الكاملة. يجب حفظ الزيت العطري في مكان مظلم في عبوات زجاجية محكمة الغلق.
ثوم
ليس سراً أن الثوم (Allium sativum) له رائحة نفاذة. ولحسن الحظ، فهو أمر لا يحبه القراد. في دراسة أجرتها المجلة الدولية لعلم الأكارولوجيا، تبين أن رذاذ الثوم المخفف يقلل من كمية القراد على الماشية. على الرغم من أنه يجب استخدامه كثيرًا، إلا أنه يمكنك صنع هذا الرذاذ عن طريق هرس فصوص الثوم وخلطها في الماء وتصفية القطع بعد 12 ساعة. املأ زجاجة رذاذ بالخليط واحتفظ بها في الثلاجة. يكون الثوم قويًا في المناطق من 4 إلى 9، ويكون جاهزًا للحصاد عندما تتحول نصف الأوراق إلى اللون البني.
القطيفة الفرنسية
إذا كانت لديك حدود حديقة من نبات القطيفة، فيمكنك الاستفادة من قوتها المثبطة للقراد. أظهرت البيانات المنشورة في الأوراق المختارة للمؤتمر الدولي الخامس المعني بالأبعاد الأوروبية للتنمية المستدامة أن الزيت العطري المستخرج من القطيفة الفرنسية (Tagetes patula) يمكن أن يعطل تكاثر القراد ويحمل وعدًا كرادع. بالإضافة إلى ذلك، لا تنجذب الغزلان (التي تحمل القراد أحيانًا) إلى هذه الزهور السنوية. لعمل رذاذ، قم بسحق البتلات باستخدام هاون ومدقة وانقعها في لتر من الماء لمدة خمسة أيام. يصفى ويخفف بمزيد من الماء ويوضع باستخدام علبة سقي.
مرارة
الشيح (Artemisia absinthium) هو عشب كثيف يمكنك استخدامه لإبعاد القراد عن منزلك. يحتوي النبات المرتبط بالأفسنتين المسكر على مركب سيرغب القراد في تجنبه. أظهرت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة علم الأحياء التجريبية والتطبيقية أن نباتًا من هذا الجنس يمكن أن يقتل بعض القراد البالغ ويرقاته. يمكنك تجفيف الأوراق وتحضيرها كشاي ورشه في الحديقة، لكن لا تضعه على أي نباتات صالحة للأكل. ينمو الشيح في المناطق من 3 إلى 9، ولكن نموه مقيد في الولايات بما في ذلك ويسكونسن ومونتانا وواشنطن.
حكيم
يُعتقد أن المريمية (Salvia officinalis) لها رائحة وملمس يكرهه القراد. كما أنها مقاومة للغزلان، لذا يمكنك استبدال النباتات التي ربما تكون قد جذبت مضيف القراد الشائع بهذه العشبة إذا كنت في المناطق من 4 إلى 8. وبفضل المركبات التي تحتوي عليها، بما في ذلك الكافور، ثبت أن زيت المريمية الأساسي يمنع تطور يرقات قراد الماشية (عبر علم الطفيليات البيطرية). تعتبر أوراق وأزهار المريمية مرشحة جيدة لمجموعة التقطير بالبخار المنزلي. تتضمن العملية ترك المادة النباتية في المرجل لمدة 5 ساعات على الأقل حيث يتكثف البخار.
العرعر المشترك
شجيرة العرعر الشائعة دائمة الخضرة (Juniperusommunis) تحمل التوت برائحة قوية تتركها الغزلان بمفردها في المناطق من 6 إلى 10. كما أنها تتمتع بتاريخ طويل من استخدامها كمبيد طبيعي للآفات. في دراسة حديثة نشرت في مجلة علم البيئة المتجهات، تبين أن الزيت العطري من أوراق العرعر نجح في صد النجم الوحيد وقراد الغزلان. يتضمن صنع زيت توت العرعر وضع التوت المسحوق في زيت الزيتون ووضع الخليط في وعاء مقاوم للحرارة مع وعاء أكبر من الماء الساخن حوله، ثم تصفية التوت من السائل.
زعتر
الزعتر العطري (Thymus vulgaris) له رائحة يبدو أن القراد لا يحبها، وفقًا لدراسة تجريبية وتطبيقية لعلم الأمراض التي أظهرت أن القراد يسقط بشكل متكرر من السراويل المعالجة بزيت الزعتر الأساسي. يمكنك زراعة هذه النباتات المعمرة في المناطق من 5 إلى 9، حيث تزدهر في التربة الجافة وتتحمل الجفاف. يمكن صنع زيت منقوع منزليًا عن طريق ملء وعاء إلى منتصفه بأوراق الزعتر، وسكبه في زيت ناقل، وتركه لمدة 10 إلى 15 يومًا، ثم تصفيته بمنخل.
إبرة الراعي
تحتوي نباتات إبرة الراعي (بيلارجونيوم) على أوراق يمكن أن تنبعث منها روائح تذكرنا بالفواكه أو النعناع أو الورود. يميل القراد إلى الابتعاد عن تلك الروائح، وقد أظهرت التجارب أن زيت إبرة الراعي يمكن أن يمنع القراد النجمي الوحيد (مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية) وكذلك قراد الماشية (مجلة العلوم الصيدلانية التطبيقية). تمت دراسة مركباته، مثل الجيرانيول والسيترونيلول، لمعرفة قوتها الطاردة. لصنع زيت منقوع خاص بك، اختر بعض أوراق نبات إبرة الراعي، واسحقها بمدافع الهاون، ثم ضعها في وعاء زجاجي، ثم اغمرها في زيت ناقل لمدة أسبوعين، ثم قم بتصفيتها.
مردقوش
في حين أن رائحة الأوريجانو (أوريجانوم) جذابة للبشر، إلا أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للقراد. أظهرت دراسة تجريبية وتطبيقية لعلم الأمراض، حيث تمت معالجة البطانيات بالزيوت الأساسية المختلفة وسحبها عبر موطن مشجرة، عددًا أقل من القراد على تلك المعالجة بالأوريجانو. تنمو هذه النباتات المعمرة في الهواء الطلق في المناطق من 3 إلى 10. لصنع زيت الأوريجانو الخاص بك، اجمع ¼ كوب من أوراق الأوريجانو المجففة مع ¾ كوب من الزيت الناقل، ثم ضع الخليط في وعاء مقاوم للحرارة، واتركه في وعاء أكبر مملوء بالماء الساخن لمدة 15 دقيقة. بعد تركه لمدة أسبوعين، سلالة.