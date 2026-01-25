15 حيلة للتخزين في المدخل تنجح حتى في أصغر شقق الاستديو

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
هل تحاول تصميم بهو منزلك الصغير؟ هناك العديد من الطرق لتحقيق أقصى استفادة من المدخل الصغير، ولكن عندما تحتاج أيضًا إلى استغلال المساحة للتخزين، فإنك تواجه تحديًا حقيقيًا في التصميم بين يديك. تتطلب شقق الاستوديو (أو أي منزل ينفجر في اللحامات) تحسين كل بوصة مربعة أخيرة، لذلك لا يوجد دائمًا مجال لنهج بسيط لتصميم المدخل. لكن هذا لا يعني أن عليك التخلي تمامًا عن الأسلوب من أجل الوظيفة. كل ما تحتاجه هو اختراق جيد للتخزين من شأنه أن يحول مدخلك الصغير إلى مساحة جذابة وصديقة للتخزين.
هناك أخبار جيدة وأخبار سيئة عندما يتعلق الأمر بتخزين المدخل الصغير. والخبر السار هو أن أفضل طريقة لتحديد المداخل الصغيرة هي قطع الديكور التي تتضاعف كمساحة تخزين إضافية. يمكن أن تساعد طاولات المدخل أو المقاعد ذات الأرفف المنخفضة أو حتى رف المعاطف أو خطافات الحائط في تمييز المدخل عن بقية المنزل مع إضافة مساحة تخزين تشتد الحاجة إليها. الخبر السيئ هو أن حلول التخزين هذه – التي تهدف إلى تحديد المساحة – يمكن أن تتحول بسرعة إلى “مناطق إسقاط” مزدحمة تبدو أشبه بالجزء الداخلي من الدرج غير المرغوب فيه أكثر من كونها مدخلًا ترحيبيًا للمنزل. الحل؟ حيل تخزين صغيرة وبسيطة من شأنها أن تساعد في تحديد مدخلك الصغير والاستفادة منه دون الضياع في الفوضى. إليك 15 فكرة ذكية لمساحتك الخاصة.
يوفر الجدول التخزين والتعريف
تعتبر الطاولة طريقة مجربة وحقيقية لإضافة القليل من التخزين إلى المدخل، وحتى خبراء التصميم مثل جوانا جاينز استخدموها لتمييز المداخل الصغيرة. في الواقع، استخدمت جاينز جدولًا لتحديد البهو في منزلها. في إحدى حلقات برنامج TODAY، اصطحب جاينز المُحاور جينا بوش هاجر في جولة منزلية وأوضح أن الطاولة هي طريقة بسيطة لتوفير الترحيب الحار ومكان عملي لإسقاط مفاتيحك. اختر الطاولات الضيقة ذات الأدراج أو الأرفف القليلة لتوفير مساحة تخزين إضافية.
لا يوجد مساحة لطاولة؟ استخدم الرف بدلاً من ذلك
إذا كان مدخل منزلك ضيقًا جدًا بحيث لا يتسع لطاولة، فإن الرف يمثل بديلاً ممتازًا للتخزين. قم بتركيب رف أسفل المرآة لإضفاء لمسة جمالية على ديكور المدخل الكلاسيكي للطاولة والمرآة، أو قم بتعليق الأرفف العائمة وقم بوضع سلال مزخرفة فوقها لنقطة محورية للمدخل يمكن استخدامها كوحدة تخزين. يمكن للمستأجرين أيضًا الاستفادة من هذا الاختراق مع خيارات رفوف لاصقة بدون حفر بجميع أنواع الأنماط والأحجام. قد لا تتحمل هذه الأرفف الكثير من الوزن، لكنها ستعمل بشكل جيد للحفاظ على أغراضك الأساسية الصغيرة أثناء التنقل جاهزة للاستيلاء عليها.
رف حائط + خطافات = وحدة تخزين صغيرة مثالية للمدخل
لا توجد مساحة أرضية المدخل؟ لا مشكلة. استخدم رفًا جداريًا مزودًا بخطافات لوحدة تخزين المدخل الكل في واحد. سوف تحافظ على ملابسك الخارجية ومحفظتك وحقيبة الظهر والمظلة ومعدات الحيوانات الأليفة كلها منظمة بشكل أنيق وبعيدًا عن الأرض. يمكن لعدد قليل من السلال الموجودة على الرف تخزين القفازات والنظارات الشمسية والبريد وغيرها من العناصر الموجودة على الباب دون أن تبدو مزدحمة.
أضف مقعدًا مع مساحة تخزين
يعد مقعد المدخل طريقة رائعة لتحديد البهو، لكن لا تدع المساحة الموجودة أسفله تضيع. بدلاً من ذلك، تسوق لشراء مقاعد تخزين مع أرفف أسفلها (رائعة لتخزين الأحذية) أو مقعد يفتح ليكشف عن حجرة لحل تخزين مخفي. هناك الكثير من مقاعد التخزين التي تناسب ذوقك ومساحتك واحتياجاتك. إذا لم يكن لديك مساحة لمقعد كامل، فابحث عن مقعد تخزين لإضافة مكان لوضع حذائك.
تحسين خزانة معطفك
إذا كان لديك خزانة في المدخل الخاص بك، قم بزيادة مساحة التخزين الخاصة بها عن طريق استغلال كل بوصة مربعة. قم بتقييم ما تحتاج إلى تخزينه في الخزانة، ثم ابدأ من الأسفل واصل طريقك إلى الأعلى، وقم بتصميم نظام تنظيمي يناسب احتياجاتك. تستفيد رفوف الأحذية متعددة الطبقات أو وحدات التخزين المكعبة بشكل كبير من مساحة أرضية الخزانة، ويمكن لحاملي المرافق مثل Dollar Tree’s Essentials Anti Slip Mop وحامل المكنسة إبعاد مستلزماتك المنزلية عن الأرض. قم بتعليق المعاطف والحقائب والمظلات على رفوف الخزانة، ثم قم بتثبيت الرف أعلاه لتخزين إضافي.
أو افتح خزانة المدخل
يمكن أن تكون خزانة المدخل رائعة للتخزين الإضافي، ولكنها يمكن أيضًا أن تجعل البهو الصغير يبدو أكثر انغلاقًا، ناهيك عن أن الأبواب المتعددة في المدخل الضيق يمكن أن تكون مصدر إزعاج مكاني. افتح المساحة عن طريق إزالة باب الخزانة وتحويل الخزانة إلى نقطة محورية للمدخل مليئة بحلول التخزين التي ستحتوي على أكثر بكثير من المعاطف والأحذية الشتوية. فكر في وحدات تخزين الخزانات الأنيقة، والأرفف المزخرفة، ولمسات ديكور التخزين مثل السلال والحاويات للحفاظ على جميع أساسيات المدخل في مكانها.
اصنع بنفسك خزانة تخزين مخفية
إذا كنت في متناول يدك وترغب في رفع مستوى تحويل المدخل الخاص بك، فهذا المشروع مناسب لك. تخزين مخفي أنيق يمكنك صنعه بنفسك في زاوية خزانة ملابسك والذي يبدو كميزة حائط أنيقة للوهلة الأولى، ولكنه يضيء كخزانة تخزين للمدخل. سيبدو هذا المشروع رائعًا فوق مقاعد البدلاء أو كحل تخزين مستقل على الحائط لمدخل صغير. صمم أبواب الخزانة لتكون أنيقة وعملية، وقم بإرفاق عدد قليل من خطافات الحائط من الخارج وتركيب رفوف من الداخل لتخزين المدخل المخصص الذي يناسب مساحتك.
شنق منظم الباب
هناك خيار آخر لمدخل صغير بأبواب متعددة وهو تعليق منظم الباب. يتيح لك ذلك الاستفادة من المساحة المهدرة لتخزين جميع أحذيتك وحقائبك وإكسسواراتك الخارجية. إذا كانت لديك مساحة داخل خزانة الردهة، فإن إخفائها من الداخل يعد طريقة رائعة لإنشاء مساحة تخزين مخفية في المدخل. يمكنك أيضًا اختيار تعليقها في مواجهة الردهة بحيث تصبح ميزة تنظيمية مرئية، ويمكنك تزيينها من خلال دمج النباتات الخضراء المعلقة أو عناصر الديكور.
يمكن لـ IKEA TRONES إخفاء الفوضى في المداخل الضيقة
تعد خزائن الحائط من ايكيا حلاً رائعًا لمساحة المدخل المحدودة. على وجه الخصوص، تحتوي خزانات التخزين TRONES على كمية مذهلة في كل حجرة ضحلة وقابلة للإغلاق. يبلغ عمقها ما يزيد قليلاً عن 7 بوصات، وهي خيار رائع للبهو الضيق للغاية. يمكن تكديس الخزانات فوق بعضها البعض، وتوفر أبوابها الأنيقة القابلة للسحب مساحة تخزين مخفية دون تضييق البهو. قم بتخزين الأحذية والحقائب الصغيرة ومعدات الحيوانات الأليفة والبريد بالداخل، واستخدم الجزء العلوي المجوف لتخزين مفاتيحك ونظاراتك الشمسية. يمكن فصل الأبواب بسهولة لتنظيف الخزانة بسرعة حسب الحاجة.
استخدم زاوية غير ملائمة مع أرفف أو خزانة
كل بوصة أخيرة لها أهميتها عندما يتعلق الأمر بتخزين المدخل، لذلك إذا كان بهو منزلك الصغير يتميز بزاوية غير ملائمة أو صغيرة جدًا، فلا تدع هذه المساحة تضيع. هناك بلا شك طاولة أو رف أو خزانة جاهزة لملء المكان. يمكن للخزائن الطويلة والضيقة مثل ENHET من ايكيا أن تكون بمثابة خزانات صغيرة للمدخل، ويمكن لمقعد التخزين أو البراز أن يحول زاوية غريبة إلى ميزة مقصودة. إذا فشلت كل الخطوات الأخرى، فإن الرفوف وخطافات الحائط ستساعد في تشغيل المساحة.
تحسين المساحة باستخدام شجرة قاعة الزاوية
يتجنب بعض خبراء التصميم استخدام أشجار القاعات في المداخل بأي ثمن نظرًا لأن الوحدات الكبيرة الضخمة يمكن أن تتحول بسرعة إلى فوضى عارمة. ومع ذلك، يعد استخدام الزوايا طريقة رائعة لزيادة المساحة المهدرة إلى أقصى حد، ويمكن لشجرة قاعة الزاوية أن تضيف مساحة تخزين وظيفية في مدخل صغير دون التعدي على تدفق البهو. تجمع أشجار القاعة بين العديد من حلول تخزين المداخل في وحدة واحدة – رفوف أحذية، وخطافات، ورفوف عالية، ومقعد للجلوس. إذا كنت تستطيع مقاومة الرغبة في جعل شجرة القاعة الخاصة بك عبارة عن مجموعة مكتظة، فسوف تعمل على تحسين مساحة تخزين الزاوية الخاصة بك.
لا تنسى المساحة خلف الباب
لا يفعل الكثير من الأشخاص أي شيء بمساحة المدخل التي يتم تغطيتها عند فتح الباب الأمامي، ولكن هذه المنطقة تعد مكانًا رائعًا للتخزين الإضافي. سيتعين عليك معرفة نوع حل التخزين العملي في مساحتك الخاصة (والذي لن يتحول إلى مصدر إزعاج يسد الباب)، ولكن حتى إضافة عدد قليل من الخطافات أو الرفوف الضيقة على الحائط سيساعد. قد تتمكن أيضًا من تخزين طاولة صغيرة أو مقعد أحذية خلف الباب وإنشاء مساحة مدخل محددة يمكن إبقاؤها بعيدًا عن الأنظار عند الترحيب بالضيوف.
قم بتثبيت لوحة تعليق على باب منزلك الأمامي أو بالقرب منه
مدخل صغير جدًا لا يحتوي على مساحة إضافية؟ لا مشكلة. يمكن أن يوفر تثبيت لوحة تعليق بجوار (أو حتى على) الباب الأمامي الخاص بك قدرًا مدهشًا من التخزين الذكي والمتعدد الاستخدامات. قم بتعليق معاطف وإكسسوارات الطقس البارد على لوحة المشابك طوال فصل الشتاء، ثم أعد ترتيب خطافات التخزين والحجيرات لاستيعاب النظارات الشمسية والقبعات والواقي من الشمس في الصيف – يمكنك العثور على الكثير من ملحقات لوحة المشابك عبر الإنترنت لتناسب احتياجاتك. يمكن تثبيت الألواح الخشبية في أبواب خشبية صلبة أو تعليقها من الأعلى للحصول على حل مناسب للمستأجر.
استخدم سكة تعليق للمداخل الضيقة
هناك طريقة أخرى رائعة للاستفادة من هذه المساحة المهدرة خلف الباب وهي تعليق سكة تعليق طويلة بخطافات لجميع احتياجاتك الأساسية خارج الباب. يمكنك استخدام سكك بدون حفر إذا كنت تفضل ذلك، وببساطة قم بإضافة بعض الخطافات على شكل حرف S لإنشاء مساحة تخزين فورية في مكان غير مستخدم. قم بتعليق السترات والحقائب والقبعات ومقاود الحيوانات الأليفة والمظلات على الخطافات حتى تكون دائمًا جاهزًا للخروج من الباب. يمكنك أيضًا جعل هذه السكة حل تخزين المدخل بالكامل عن طريق إضافة سلال معلقة وعلبة بريد – كل ذلك دون أن تشغل بوصة واحدة من مساحة الأرضية.
امزج بين الخطافات المميزة وديكور الحائط
من يقول أن التخزين يجب أن يكون قبيحًا؟ بدلاً من الاختيار بين لمسات الحائط المزخرفة أو قطع الحائط العملية، قم بدمجهما في تصميم مدخلك الصغير باستخدام خطافات مميزة. اختر الخطافات التي ستمتزج بسلاسة مع جدار معرض الصور الخاص بك أو قطع الديكور بحيث تكون مقصودة حتى في حالة عدم استخدامها. اختر الخطافات الجريئة والملفتة للنظر والتي تتطلب الاهتمام، أو خطافات الطلاء بنفس لون الجدار للحصول على مظهر أحادي اللون. فقط تأكد من مراعاة ما تريد تعليقه في تصميمك حتى توفر الخطافات مساحة التخزين التي تحتاجها.
خذ مساحة تخزين المدخل الخاصة بك إلى السقف
يكافح معظمنا لتحقيق أقصى استفادة من المساحة العمودية. بالنسبة للمدخل الصغير الذي يحتاج بشدة إلى مساحة تخزين إضافية، فكر في كيفية استخدام المساحة الرأسية حتى السقف. قم بتركيب رفوف تحيط بالجدران فوق الأبواب، واستخدم السلال المزخرفة لحفظ العناصر التي لا تصل إليها كل يوم. فكر في المعدات الموسمية التي يمكنك تبديلها على مدار العام أو العناصر التي تستخدمها فقط بين الحين والآخر، مثل أحذية المشي لمسافات طويلة أو مناشف الشاطئ أو بطانيات النزهة.