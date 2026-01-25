15 حيلة للتخزين في المدخل تنجح حتى في أصغر شقق الاستديو

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هل تحاول تصميم بهو منزلك الصغير؟ هناك العديد من الطرق لتحقيق أقصى استفادة من المدخل الصغير، ولكن عندما تحتاج أيضًا إلى استغلال المساحة للتخزين، فإنك تواجه تحديًا حقيقيًا في التصميم بين يديك. تتطلب شقق الاستوديو (أو أي منزل ينفجر في اللحامات) تحسين كل بوصة مربعة أخيرة، لذلك لا يوجد دائمًا مجال لنهج بسيط لتصميم المدخل. لكن هذا لا يعني أن عليك التخلي تمامًا عن الأسلوب من أجل الوظيفة. كل ما تحتاجه هو اختراق جيد للتخزين من شأنه أن يحول مدخلك الصغير إلى مساحة جذابة وصديقة للتخزين.

هناك أخبار جيدة وأخبار سيئة عندما يتعلق الأمر بتخزين المدخل الصغير. والخبر السار هو أن أفضل طريقة لتحديد المداخل الصغيرة هي قطع الديكور التي تتضاعف كمساحة تخزين إضافية. يمكن أن تساعد طاولات المدخل أو المقاعد ذات الأرفف المنخفضة أو حتى رف المعاطف أو خطافات الحائط في تمييز المدخل عن بقية المنزل مع إضافة مساحة تخزين تشتد الحاجة إليها. الخبر السيئ هو أن حلول التخزين هذه – التي تهدف إلى تحديد المساحة – يمكن أن تتحول بسرعة إلى “مناطق إسقاط” مزدحمة تبدو أشبه بالجزء الداخلي من الدرج غير المرغوب فيه أكثر من كونها مدخلًا ترحيبيًا للمنزل. الحل؟ حيل تخزين صغيرة وبسيطة من شأنها أن تساعد في تحديد مدخلك الصغير والاستفادة منه دون الضياع في الفوضى. إليك 15 فكرة ذكية لمساحتك الخاصة.