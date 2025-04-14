(15 دقيقة.

سواء كنت جديدًا في مشاريع DIY المنزلية أو هذا هو مشروع مائة ، فمن المحتمل أن تعلم أن الإضاءة جزء مهم من منزلك. يمكن أن تساعد الإضاءة في ضبط مزاج الغرفة ولديها استخدام عملي. قد يبدو اختيار الإضاءة المثالية لمساحتك بمثابة تحد ، خاصة عند محاولة الحفاظ على ميزانية التصميم. ومع ذلك ، مع القليل من الإبداع وبعض أضواء الدفع من شجرة الدولار ، يمكنك تفتيح منزلك ومساحة في الهواء الطلق!
توجه إلى شجرة الدولار لشراء هذه الأضواء المدفوعة ذاتية LED. كما يوحي الاسم ، تتم تشغيل هذه الأضواء وإيقافها عن طريق الضغط على الجزء العلوي من الضوء. على الرغم من أن هذا لا يسهل بالضرورة إيقاف تشغيل مجموعة كبيرة من الأضواء ، إلا أن هناك العديد من الأماكن في منزلك حيث يمكن دمج مصابيح الدفع عمليا. تأتي الأضواء مع ملصق ذاتي اللصق و Kickstand صغير ، مما يمنحك خيارين لتحديد المواقع. أيضًا ، ضع في اعتبارك أن هذا المنتج يتطلب ثلاث بطاريات AAA لكل وحدة. اعتمادًا على عدد الأضواء التي يتم تثبيتها في منزلك ، قد يبدو هذا في البداية وكأنه الكثير من البطاريات. ومع ذلك ، عندما يحتاجون إلى استبدال ، من الأسهل بكثير استبدال بطاريات AAA على أنواع أكثر غموضًا. أخيرًا ، قبل التسوق ، فكر في جميع الطرق التي يمكن بها استخدام هذه الأنوار في منزلك – قد تحتاج إلى أكثر مما كنت تعتقد في البداية.
ضوء المطبخ
لا يمكن أن يكون تثبيت المطبخ تحت ضوء الخزانة إلى أسفل بنفسك أسهل ، وذلك بفضل أضواء دفع الأشجار هذه. ابدأ بتنظيف السطح حيث تريد وضع الضوء. بعد ذلك ، أخرج الدعم من الملصق الذاتي اللطيف ، ضع الضوء في مكانك المطلوب ، وامسك الضوء في مكانه لبضع ثوان للسماح للمواد اللاصقة بالالتصاق. حاول تباعد هذه الأضواء بالتساوي في المطبخ لإعطاء المساحة مظهرًا متماسكًا. عندما تقوم بالطهي أو التنظيف أو الاستضافة ، ما عليك سوى دفع الضوء والاستمتاع بالنظر إلى مساحتك في ضوء جديد تمامًا.
الخزانات
تفتقر العديد من الخزانات الصغيرة إلى الإضاءة ، والتي من شأنها أن تساعد بشكل كبير عند البحث عن عنصر معين. لحسن الحظ ، هناك العديد من الطرق السهلة والصديقة للمستأجرين لإضافة الإضاءة إلى خزانتك المظلمة ، وهزاف شجرة الدولار هذه واحدة من المحاولة. ما عليك سوى وضع ضوء الدفع على الحائط أو السقف أو تحت الأرفف ، حيث يمكن لك أنت وأي شخص آخر في منزلك الوصول إليه بسهولة – لا يوجد مزيد من البحث في الظلام عن سطح البطاقات أو مقلاة الغبار.
إضاءة الكمبيوتر
الإضاءة ضرورية أيضًا عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات الافتراضية ، خاصة إذا كنت في مكان أغمق في منزلك. استخدم Kickstand على الجزء الخلفي من ضوء الضغط لتقسيم الضوء إلى الجزء الأمامي من شاشة الكمبيوتر بالقرب من الكاميرا أو اضبط الضوء بجوار جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تأكد من وضع الضوء بشكل مباشر من وجهك للتأكد من أن وجهك مرئي تمامًا بدون ظلال. فقط تأكد من أنه لن يؤذي عينيك أثناء الاجتماع.
ديكور غرفة الأطفال
أضف إضاءة لطيفة إلى غرفة الطفل ، وذلك بفضل اختراق شجرة الدولار هذه. ابدأ بقطع خشبي خفيف الوزن. يمكنك استخدام الغيوم أو الحيوانات أو أي شيء آخر يحب طفلك. يمكنك أيضًا صنع صورة مصورة على الخشب ، والتي ستكون مثالية لغرفة المراهقين. قم بتوصيل الضوء بالوحة الخشبية بالمادة اللاصقة ثم تعليق اللوحة حتى يواجه الضوء الجدار. عند النقر على اللوحة ، سيخلق قطعة ديكور خلفية رائعتين. فقط تأكد من أن اللوحة مضمونة بشكل كاف لسلامة الأطفال.
الجدول الزمني البصري
ساعد أيامك في الركض أكثر سلاسة مع جدول مرئي مصنوع فقط لأطفالك. اطبع صورة للمهام التي يحتاج طفلك إلى إكمالها ، أو الأعمال المنزلية أو الخطوات في روتينهم الصباحي. ضع أضواء الدفع أسفل كل صورة وقم بتشغيلها جميعًا عندما يحين الوقت للبدء. اطلب من طفلك أن يدفع الأنوار أثناء إكمال كل مهمة.
مرآة الغرور
قم بإنشاء مرآة الغرور الخاصة بك مع أضواء الدفع اللاصقة. كل ما تحتاجه هو مرآة أساسية ولوحة خلفية. قم بتوصيل المرآة بالوحة الخشبية مع مادة غوريلا ماكس للبناء اللاصقة ، ثم قم بتوصيل الأضواء حول المرآة كحدود. يمكن أن تساعدك هذه المرآة عند تطبيق المكياج أو روتين العناية بالبشرة. اجعل المرآة بنفسك عن طريق تزيين الخارج منه قبل إرفاق المرآة والأضواء. قم برسم الإطار أو أضف تصميمًا ممتعًا مع خلفية التقشير واللازوياة ، أو أضف بعض الاقتباسات التحفيزية التي ستساعدك على بدء اليوم.
خزائن المطبخ
تعبت من محاولة رؤية الخلفية المظلمة لخزائن المطبخ الخاصة بك؟ بدلاً من الاستيلاء على مصباحك في كل مرة تحتاج فيها إلى العثور على شيء ما ، يمكنك إضافة بعض الأضواء دفع إلى المساحة. التمسك بالضوء في الجزء العلوي أو جانب الخزانة حيث يمكنك الوصول إليه بسهولة. أيضًا ، تأكد من أن الموقع لن يتداخل مع الاستخدام العملي للخزانة.
ضوء القراءة
إذا كنت قارئًا في وقت متأخر من الليل ، فمن المحتمل أن آخر شيء تريد القيام به بعد الاستمتاع بكتابك هو الوقوف وإطفاء الأنوار. مع اختراق شجرة الدولار هذه ، ليس عليك ذلك. قم بتمسك ضوء الضغط على الحائط بالقرب من سريرك ، إما خلفك أو بجانبه ، حيث يمكنك الوصول إليه ، أو دعمه على منضدة مع Kickstand ، وانقر ببساطة على الضوء عندما تكون جاهزًا للنوم. هل لديك أسرة بطابقين؟ حاول وضع هذه الأضواء فوق رأسك.
مصباح المكتب
يحتاج كل مكتب إلى مصباح لتقليل إجهاد العين أثناء العمل. ومع ذلك ، ليس كل مكتب بجوار منفذ. الحل؟ ابحث عن مصباح مكتب غير مكلف يطابق ديكورك بسطح مسطح أو منطقة بالقرب من المكان الذي يتم فيه إدخال المصباح عادة. ثم ، إما فك قاعدة المصباح لإزالة الحبل أو استخدام بعض شرائط الأوامر لإخفاء الحبل أسفل المكتب. قم بإلقاء الضوء على المصباح ، وسيكون ضوءك الجديد جيدًا.
الضوء الزخرفي
خلق ضوء غريب الأطوار ، ديكور. ابدأ بأخذ cloche ، والتي يمكنك العثور عليها غالبًا في شجرة الدولار ، وبعض الأدوات الدائرية ، وبعض الزجاج اللامع أو المكسور. قم بغطاء الجزء الداخلي من cloche مع mod-podge ، ثم يرش اللمعان في الأعلى واتركه يجف. أضف بريقًا إضافيًا لجعله أكثر غموضًا. إذا كنت تريد ، يمكنك أيضًا رسم الجزء السفلي من cloche. أضف ضوء الضغط إلى قاعدته ، والتصميم اكتمل! لا يمكنك العثور على cloche؟ يمكنك تحويل حامل شمعة عتيقة إلى cloche أنيقة مع هذا الاختراق.
ضوء جاك أوانترن
هل تحتاج إلى ضوء لجاك اليقطين الخاص بك؟ حاول استخدام ضوء الدفع من شجرة الدولار. يصنع القرع فكرة ديكور رائعة في الهواء الطلق خلال أشهر الخريف. ومع ذلك ، ليس السقوط هو الوقت الوحيد في العام لتزيين الشرفة الأمامية مع ديكور خفيف. يمكنك أيضًا العثور على الفوانيس مثل فانوس فيلا هذا الفوانيس المغربية لاستخدامها مع أضواء الدفع لأي موسم. فقط تأكد من إحضار نورك عندما يتوقع أن تمطر أو سيكون باردًا لحماية عمر بطارية الضوء.
شمعدان الجدار
أضف شمعدان الحائط إلى منزلك دون متاعب إضافة الأسلاك. ما عليك سوى اختيار تصميم شمعدان الجدار من اختيارك وإزالة المكونات الكهربائية. ثم ، أضف ضوء الضغط إلى حيث يذهب المصباح الكهربائي عادة. إذا لم تكن المادة اللاصقة قوية بما يكفي ، فحاول استخدام القليل من الغراء الساخن. أخيرًا ، قم بإرفاق الشمعدان بالجدار باستخدام البراغي المقدمة والاستمتاع بمظهرك الجديد!
ضوء الليل الحمام
DIY ضوء ليلي رائعتين مع هذا الضغط الخفيف. ما عليك سوى الاستيلاء على بعض العصارة المزيفة ، وبعض المزهريات الصغيرة ، ولوحة تقطيع خشبية صغيرة. يمكنك طلاء المزهريات ودفع الضوء لتتناسب مع بعضها البعض وحمامك. بعد ذلك ، قم بصق كل شيء وصولاً إلى لوحة التقطيع مع ضمان أنك cammoflauge ضوء الدفع داخل التصميم. يسمح هذا للضوء بالاندماج أثناء النهار ، وبنقرة سريعة ، يمكنك تشغيل الضوء في الليل.
إضاءة الفناء في الفناء الخلفي
أضف بعض الأجواء إلى الفناء الخاص بك مع الإلهام للضوء. أحضر زوجين في الخارج معك في أمسية دافئة وانتشرهما حول الفناء الخلفي أو المحيط في منطقة الجلوس إذا كنت تستضيف حدثًا. يمكنك إخفاءها بشكل استراتيجي بين النباتات المحفوظة بوعاء أو تخصيصها لتناسب ديكور مساحتك. فقط تذكر إحضارهم في نهاية الليل!
ضوء فلاش الطوارئ
ليس من فكرة سيئة أبدًا أن تكون مستعدًا لانقطاع التيار الكهربائي غير المتوقع ، ويمكن أن يكون وجود عدد قليل من هذه الأضواء في متناول اليد فكرة جيدة. في حالة خروج الطاقة ، يمكنك وضع بضعة أضواء دفع حول الغرفة لتفتيح المساحة. ليس هناك حاجة أيضًا للقلق بشأن إعادة شحنها لأن هذه الأضواء تعمل على طاقة البطارية. كما أنها بديل جيد للشموع ، والتي يمكن أن تكون خطرة ، وخاصة حول الأطفال.