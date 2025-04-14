(15 دقيقة.

سواء كنت جديدًا في مشاريع DIY المنزلية أو هذا هو مشروع مائة ، فمن المحتمل أن تعلم أن الإضاءة جزء مهم من منزلك. يمكن أن تساعد الإضاءة في ضبط مزاج الغرفة ولديها استخدام عملي. قد يبدو اختيار الإضاءة المثالية لمساحتك بمثابة تحد ، خاصة عند محاولة الحفاظ على ميزانية التصميم. ومع ذلك ، مع القليل من الإبداع وبعض أضواء الدفع من شجرة الدولار ، يمكنك تفتيح منزلك ومساحة في الهواء الطلق!

توجه إلى شجرة الدولار لشراء هذه الأضواء المدفوعة ذاتية LED. كما يوحي الاسم ، تتم تشغيل هذه الأضواء وإيقافها عن طريق الضغط على الجزء العلوي من الضوء. على الرغم من أن هذا لا يسهل بالضرورة إيقاف تشغيل مجموعة كبيرة من الأضواء ، إلا أن هناك العديد من الأماكن في منزلك حيث يمكن دمج مصابيح الدفع عمليا. تأتي الأضواء مع ملصق ذاتي اللصق و Kickstand صغير ، مما يمنحك خيارين لتحديد المواقع. أيضًا ، ضع في اعتبارك أن هذا المنتج يتطلب ثلاث بطاريات AAA لكل وحدة. اعتمادًا على عدد الأضواء التي يتم تثبيتها في منزلك ، قد يبدو هذا في البداية وكأنه الكثير من البطاريات. ومع ذلك ، عندما يحتاجون إلى استبدال ، من الأسهل بكثير استبدال بطاريات AAA على أنواع أكثر غموضًا. أخيرًا ، قبل التسوق ، فكر في جميع الطرق التي يمكن بها استخدام هذه الأنوار في منزلك – قد تحتاج إلى أكثر مما كنت تعتقد في البداية.